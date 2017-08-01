В Украине растет спрос на "легковушки"
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В Украине растет спрос на «легковушки»

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В июле на автомобильном рынке Украины было продано 6 425 новых "легковушек", что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром». Чаще других украинцы предпочитают покупать машины японской марки Toyota — 723 продажи в июле, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Kia Sportage EcoDynamics

Kia Sportage EcoDynamics

На втором месте в рейтинге бестселлеров на рынке Украины расположилась французская Renault — продано 646 новых авто и рост на 54%. Третье место за Skoda — 500 украинцев (+37%) отдали деньги за автомобили этой марки. Четвертое и пятое места заняли Kia (489 продаж, +51%) и Volkswagen (478 машин, -40%) соответственно.

Так же в ТОП-10 июля вошли: Nissan – 372 штуки (+41%), Hyundai – 299 штук (+4%), Mazda – 285 штук (+51%), BMW – 264 штуки (+8%), Ford – 259 штук (-26%).

Комбинация приборов Kia Sportage EcoDynamics

Комбинация приборов Kia Sportage EcoDynamics

Самым популярным новым автомобилем Украине в июле месяце стал «паркетник» Kia Sportage — 363 продажи. Цена кроссовера в базовой комплектации составляет там 563 500 гривен, что в пересчете на российскую валюту равно примерно 1 310 000 рублей. На российском рынке Sportage корейцы продают по цене от 1 173 900 рублей.

В России, тем временем, стартовали продажи Kia Rio нового поколения. Новинка уже представлена во всех официальных дилерских центрах корейской марки.
 

Теги: Авторынок , корейские автомобили , продажи автомобилей , продажи новых автомобилей , статистика , французские автомобили , чешские автомобили , японские автомобили
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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
Ivan1311

Слушайте, с русским языком как? Если вы "В"рублевский, томожно и русский коверкать своей "в"Украиной?

Владимир Врублевский

В таком случае и Николай Васильевич Гоголь не отличался знаниями русского языка и писал: "Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою" в произведении "Вечера на хуторе близ Диканьки", которое вышло в свет без малого 200 лет назад.

Употребляется и "в" и "на". Если забыть о политике, то совершенно никакой разницы нет как писать.

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