В Украине растет спрос на «легковушки»

В июле на автомобильном рынке Украины было продано 6 425 новых "легковушек", что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром». Чаще других украинцы предпочитают покупать машины японской марки Toyota — 723 продажи в июле, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте в рейтинге бестселлеров на рынке Украины расположилась французская Renault — продано 646 новых авто и рост на 54%. Третье место за Skoda — 500 украинцев (+37%) отдали деньги за автомобили этой марки. Четвертое и пятое места заняли Kia (489 продаж, +51%) и Volkswagen (478 машин, -40%) соответственно.

Так же в ТОП-10 июля вошли: Nissan – 372 штуки (+41%), Hyundai – 299 штук (+4%), Mazda – 285 штук (+51%), BMW – 264 штуки (+8%), Ford – 259 штук (-26%).

Самым популярным новым автомобилем Украине в июле месяце стал «паркетник» Kia Sportage — 363 продажи. Цена кроссовера в базовой комплектации составляет там 563 500 гривен, что в пересчете на российскую валюту равно примерно 1 310 000 рублей. На российском рынке Sportage корейцы продают по цене от 1 173 900 рублей.

В России, тем временем, стартовали продажи Kia Rio нового поколения. Новинка уже представлена во всех официальных дилерских центрах корейской марки.

