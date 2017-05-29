На развитие технологий беспилотного управления транспортом и создание новых поколений экологически чистых автомобилей в текущем финансовом году (то есть до 31 марта 2018 года) крупнейшие японские автопроизводители выделят примерно 2,85 триллиона иен (или около 25,5 миллиарда долларов). Об этом сообщает телеканал NHK, отмечая, что этот показатель является самым высоким за последнее время.

Наибольшую часть – 1,5 триллиона иен (или 13,4 миллиарда долларов) – инвестирует крупнейший в Японии автомобильный концерн Toyota. Другая компания, Honda, намеревается выделить на эти цели 750 миллиардов иен (примерно 6,7 миллиарда долларов), это на 9,4% больше по сравнению с прошлогодней суммой.

Самый заметный рост расходов на беспилотники отмечается у Subaru: в текущем году автопроизводитель планирует потратить на соответствующие технологии 134 миллиарда иен (или 1,2 миллиарда долларов). Таким образом инвестиции будут на 17,3% превышать показатель предыдущего финансового года.

В правительстве Японии считают, что к 2030 году каждая пятая машина на дорогах страны будет передвигаться (как минимум частично) без участия водителя. Предполагается, что к 2020 году использование беспилотных автомобилей будет разрешено в некоторых районах страны, а к 2025-му они сформируют полноценный внутренний рынок.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что General Motors инвестирует миллионы долларов в развитие беспилотных машин. Американский автопроизводитель построит собственный исследовательский центр для работы над самоуправляемым колёсным транспортом.