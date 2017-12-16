Её популярность – заноза в багажнике у поборников практичных кузовов и предмет зависти остальных спорткаров. Маленькая, тесная, эгоистичная – как ты смогла выжить в этом мире кроссоверов и гибридов? «Все покажу, все расскажу», – отвечает Mazda MX-5.

Снаружи

Улыбайся – и к тебе потянутся люди! МХ-5 отлично усвоила этот нехитрый секрет успеха. Мальчишки и девчонки, а также их родители, суровые парни на чёрных джипах и просто прохожие — все рады появлению маленького родстера, растянувшего передний бампер в добродушной улыбке. Зализанный экстерьер абсолютно лишён даже намёка на агрессию.

Премиальных и высокомерных замашек тоже не видать. Маздовский родстер – редкий представитель сегмента эгоистичных автомобилей, умеющий ловко избегать гнева народного. Обратная сторона — слишком миролюбивая внешность и миниатюрные размеры дают окружающим повод воспринимать МХ-5 как женский аксессуар. Чисто спорткаровские атрибуты вроде парочки выхлопных труб и немаленьких «семнадцатых» колес не сильно спасают положение. Этот суровый парень на Крузаке явно разочарован, увидев за рулём мою небритую физиономию.

Внутри

Интерьер топовой для российского рынка версии Sport скуп на дизайнерские изыски, а самой продвинутой опцией является климат-контроль. Зато MX-5 не пытается казаться тем, чем не является. Эта честность вкупе с окружающим минимализмом, собранном из жестких пластиков, подкупает куда больше ненужных претензий на премиум, как чума поразивших все автомобильные классы без исключения.

Стандартные для двухлитровых MX-5 с механикой в комплектации Sport кожано-алькантаровые Recaro – явный намек на маздовские приоритеты. Кресла хороши ортопедическим профилем и развитой боковой поддержкой, но требовательны к росту сидящего. Особям выше 185 см будет в них некомфортно.

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С практичностью и правда беда. Номинально в родстере есть багажник, пара бардачков и подстаканники. Фактически же общий литраж всего этого добра едва превышает объем бардачка в каком-нибудь минивэне, а за удобство пользования выше тройки не поставишь. Кофе в подстаканнике мешает переключать передачи, а смартфон вынужден жить в сеточке на двери. Но вспоминая о фанатичной борьбе японцев с лишним весом понимаешь мелочность этих придирок.

В движении

Двигатель 2.0 л, MZR, 160 л.с.

Спорткар возможен без мощного двигателя – доказано Lotus, MG и целой армией покинувших этот мир британских брендов. Если оставить за скобками эксперименты с турбонаддувом (скажем, ограниченная партия родстеров второго поколения для австралийского рынка имела мощность 211 л.с.), то максимальная отдача двигателей MX-5 уже давно не поднимается выше 170 л.с. Серебристому родстеру досталась 160-сильная версия расположенной продольно двухлитровой «четверки» MZR.

При условии шестиступенчатой механики это позволяет Мазде едва выезжать из восьми секунд при разгоне до сотни. Стоит лишь раз раскрутить мотор до 7 500 об/мин, наслаждаясь мгновенными реакциями на газ и отменно поставленным голосом «четверки» (заслуга системы Induction Sound Enhancer, состоящей из дополнительного резонатора на впуске и специальной акустической трубы, проведенной от коллектора к салону), как это, казалось бы, досадное для спорткара недоразумение отходит на второй план. Поэтому нет смысла пенять на слишком растянутые передаточные числа коробки, из-за чего охочие до динамики маздоводы ставят в редуктор укороченную главную пару, например, от версий с АКПП или «американок». На прямой стоковый МХ-5 не боец, но завидев впереди связку поворотов, можно смело задирать соперников без всякой оглядки на шильдики и мощность.

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У Мазды есть все основания, с визгом проносясь мимо, презирать любые авторитеты. Классическая компоновка с продольно расположенным двигателем, задний привод с самоблоком, идеальная развесовка и прецизионно настроенное шасси с двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади – уникальное предложение в классе. Любой поворот Мазда проходит как шарик, катящийся по желобу. Хваткие тормоза от RX-8 позволяют осаживать родстер в момент, когда, казалось бы, уже все сроки вышли.

Похвально, что столь серьезный арсенал не превратил короткобазный родстер в маленького бесенка. МХ-5 предельно понятен, дружелюбен и всегда послушен воле хозяина. С ним так приятно скользить на грани, упиваясь её близостью и собственным могуществом.

Подвеска Koni Sport Kit

При опущенной крыше доза водительского удовольствия только усиливается. Салон до 100-110 км/ч надежно защищен от ветра, а благодаря грамотно просчитанной жесткости кузова управляемость не страдает. За то, что я явственно ощущаю пятой точкой каждую яму, нужно сказать спасибо подвеске Koni Sport Kit с регулируемыми амортизаторами и пружинами H&R. До дискомфорта не доходит, но очень скоро вы будете точно знать расположение всех колдобин в районе и два-три варианта их объезда.

Минимально комфортный, условно практичный, отнюдь не престижный – любой другой автомобиль такой набор качеств прикончил бы в два счета. Но японский родстер не просто живуч, а похоже, непобедим. Лишённый ненужной маркетинговой шелухи и надуманности, он пребывает в собственной автомобильной нирване, в которую раз за разом затягивает новых адептов. Секта, в которую хочется вступить добровольно и с трезвой головой. Альтернатив-то нет. Или все сектанты так говорят?

История покупки

Летом 2014-го Борис «списал» свои подготовленные для любительских соревнований Жигули шестой модели. После непродолжительных раздумий было решено не заморачиваться с постройкой машины, а купить относительно свежий автомобиль, который можно будет использовать каждый день и при необходимости выезжать на трек. Требования были следующими: малый вес, задний привод, механическая коробка, самоблокирующийся дифференциал и хорошая управляемость. Мониторинг рынка подержанных авто показал дал неожиданные результаты — в обозначенные условия не вписывалось ничего кроме Mazda MX-5 третьего поколения.

В течение двух недель было найдено несколько подходящих экземпляров, но окончательный выбор пал на редко встречающуюся рестайлинговую MX-5 с механикой и сиденьями Recaro. Бориса до последнего смущало, что это низкий родстер с тесным салоном, практически без багажника и с очень неординарной внешностью. Но стоило ему сесть за руль, как все сомнения в правильности выбора рассеялись. Покупка обошлась в 740 000 рублей за экземпляр 2010 года выпуска с пробегом в 28 000 км.

Ремонт

Самое крупное вложение в ремонт — замена сцепления при пробеге 50 000 км. Кроме того, проявились типичные болезни, с которыми рано или поздно сталкивается большинство владельцев MX-5, как то:

выход из строя блока центрального замка;

коррозия трубки кондиционера;

потеря герметичности клипс жабо и влага в салоне;

износ системы заслонок внутри впускного коллектора

Последняя напасть выражается в периодическом появлении постороннего звука при работе двигателя. Лечится это сложно и недешево, но если не смущает звук а-ля дизель, то жить с этим можно. Лечение остальных проблем обошлось без крупных вложений. Две другие типичные напасти МХ-5 в лице износа кулисы КПП и засорения дренажа отсека для крыши, приводящее к появлению влаги в салоне, ввиду своевременного обслуживания обошли Бориса стороной.

Доработки

Дорабатывать автомобиль и ставить на него тюнинговые детали Борису категорически не хотелось, но из-за покатушек на треке пришлось нарушить это обещание. Были установлены крепкие кованые диски ВСМПО, на которых доживает уже четвёртый комплект летней резины. Эксперименты с более жёсткими стабилизаторами поперечной устойчивости быстро сошли на нет. Место стандартных пружин и амортизаторов (на версию Sport с завода идут однотрубные Bilstein B6) занял Koni Sport Kit с амортизаторами с регулировкой отбоя и пружинами H&R, которые в два раза жёстче штатных. Борис долго боролся с тормозами, но они горели раз за разом. Проблему решили передние тормоза от RX-8 — они имеют более массивный суппорт и диск на дюйм больше в диаметре.

Эксплуатация

К настоящему моменту Борис довел пробег родстера до 70 000 км. MX-5 исправно возит его по ежедневным делам круглый год и помогает завоевывать призы в любительских соревнованиях на треке. На зиму в подвеску вернулись родные амортизаторы Bilstein В6, сделавшие ход более комфортным. Ввиду простоты конструкции автомобиль оказался довольно надёжным. И это хорошо, потому что оригинальные запчасти на MX-5 недешевы и огорчают длительным сроком поставки. Выручает взаимозаменяемость деталей с другими Маздами, причем речь не только о соплатформенной RX-8. Например, блок ЦЗ подходит от Mazda 6.

Mazda MX-5 Расходы Регулярное ТО с заменой масла и фильтров: каждые 5 000 км Регулярная замена масла в КПП и дифференциале: каждые 15 000 км Расход топлива в городском цикле: 15-16 л / 100 км Расход топлива по трассе: 8 л / 100 км Расход топлива в смешанном цикле: 11-12 л / 100 км Топливо: АИ-95

Планы

Если не считать мелочей вроде перешивки руля и полировки, то план на будущее простой — ездить и получать удовольствие: никакого тюнинга не предвидится.

История модели

Третье поколение самого популярного родстера современности стартовало в 2005 году. В основе лежала платформа NC с задней многорычажкой, роднящая MX-5 с RX-8. Через год модельный ряд расширился за счет появления варианта со складной двухсекционной жесткой крышей. Младшая «четверка» 1,8 мощностью 126 л.с. была доступна с пятиступенчатой механической коробкой, тогда как двухлитровой топ-версии (160 л.с.) полагались шестиступенчатая механика и опционный автомат.

Пережив два рестайлинга в 2008 и 2012 году, третья MX-5 продержалась в производстве десять лет. Сменщик, созданный в кооперации с Fiat, появился в 2015 году.