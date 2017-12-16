Адепт секты поворотов: опыт владения Mazda MX-5

Адепт секты поворотов: опыт владения Mazda MX-5

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Её популярность – заноза в багажнике у поборников практичных кузовов и предмет зависти остальных спорткаров. Маленькая, тесная, эгоистичная – как ты смогла выжить в этом мире кроссоверов и гибридов? «Все покажу, все расскажу», – отвечает Mazda MX-5.

Снаружи

Улыбайся – и к тебе потянутся люди! МХ-5 отлично усвоила этот нехитрый секрет успеха. Мальчишки и девчонки, а также их родители, суровые парни на чёрных джипах и просто прохожие — все рады появлению маленького родстера, растянувшего передний бампер в добродушной улыбке. Зализанный экстерьер абсолютно лишён даже намёка на агрессию.

Премиальных и высокомерных замашек тоже не видать. Маздовский родстер – редкий представитель сегмента эгоистичных автомобилей, умеющий ловко избегать гнева народного. Обратная сторона — слишком миролюбивая внешность и миниатюрные размеры дают окружающим повод воспринимать МХ-5 как женский аксессуар. Чисто спорткаровские атрибуты вроде парочки выхлопных труб и немаленьких «семнадцатых» колес не сильно спасают положение. Этот суровый парень на Крузаке явно разочарован, увидев за рулём мою небритую физиономию.

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Внутри

Интерьер топовой для российского рынка версии Sport скуп на дизайнерские изыски, а самой продвинутой опцией является климат-контроль. Зато MX-5 не пытается казаться тем, чем не является. Эта честность вкупе с окружающим минимализмом, собранном из жестких пластиков, подкупает куда больше ненужных претензий на премиум, как чума поразивших все автомобильные классы без исключения.

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Стандартные для двухлитровых MX-5 с механикой в комплектации Sport кожано-алькантаровые Recaro – явный намек на маздовские приоритеты. Кресла хороши ортопедическим профилем и развитой боковой поддержкой, но требовательны к росту сидящего. Особям выше 185 см будет в них некомфортно.

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С практичностью и правда беда. Номинально в родстере есть багажник, пара бардачков и подстаканники. Фактически же общий литраж всего этого добра едва превышает объем бардачка в каком-нибудь минивэне, а за удобство пользования выше тройки не поставишь. Кофе в подстаканнике мешает переключать передачи, а смартфон вынужден жить в сеточке на двери. Но вспоминая о фанатичной борьбе японцев с лишним весом понимаешь мелочность этих придирок.

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В движении

Двигатель
2.0 л, MZR, 160 л.с.

Спорткар возможен без мощного двигателя – доказано Lotus, MG и целой армией покинувших этот мир британских брендов. Если оставить за скобками эксперименты с турбонаддувом (скажем, ограниченная партия родстеров второго поколения для австралийского рынка имела мощность 211 л.с.), то максимальная отдача двигателей MX-5 уже давно не поднимается выше 170 л.с. Серебристому родстеру досталась 160-сильная версия расположенной продольно двухлитровой «четверки» MZR.

При условии шестиступенчатой механики это позволяет Мазде едва выезжать из восьми секунд при разгоне до сотни. Стоит лишь раз раскрутить мотор до 7 500 об/мин, наслаждаясь мгновенными реакциями на газ и отменно поставленным голосом «четверки» (заслуга системы Induction Sound Enhancer, состоящей из дополнительного резонатора на впуске и специальной акустической трубы, проведенной от коллектора к салону), как это, казалось бы, досадное для спорткара недоразумение отходит на второй план. Поэтому нет смысла пенять на слишком растянутые передаточные числа коробки, из-за чего охочие до динамики маздоводы ставят в редуктор укороченную главную пару, например, от версий с АКПП или «американок». На прямой стоковый МХ-5 не боец, но завидев впереди связку поворотов, можно смело задирать соперников без всякой оглядки на шильдики и мощность.

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У Мазды есть все основания, с визгом проносясь мимо, презирать любые авторитеты. Классическая компоновка с продольно расположенным двигателем, задний привод с самоблоком, идеальная развесовка и прецизионно настроенное шасси с двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади – уникальное предложение в классе. Любой поворот Мазда проходит как шарик, катящийся по желобу. Хваткие тормоза от RX-8 позволяют осаживать родстер в момент, когда, казалось бы, уже все сроки вышли.

Похвально, что столь серьезный арсенал не превратил короткобазный родстер в маленького бесенка. МХ-5 предельно понятен, дружелюбен и всегда послушен воле хозяина. С ним так приятно скользить на грани, упиваясь её близостью и собственным могуществом.

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Подвеска
Koni Sport Kit

При опущенной крыше доза водительского удовольствия только усиливается. Салон до 100-110 км/ч надежно защищен от ветра, а благодаря грамотно просчитанной жесткости кузова управляемость не страдает. За то, что я явственно ощущаю пятой точкой каждую яму, нужно сказать спасибо подвеске Koni Sport Kit с регулируемыми амортизаторами и пружинами H&R. До дискомфорта не доходит, но очень скоро вы будете точно знать расположение всех колдобин в районе и два-три варианта их объезда.

Минимально комфортный, условно практичный, отнюдь не престижный – любой другой автомобиль такой набор качеств прикончил бы в два счета. Но японский родстер не просто живуч, а похоже, непобедим. Лишённый ненужной маркетинговой шелухи и надуманности, он пребывает в собственной автомобильной нирване, в которую раз за разом затягивает новых адептов. Секта, в которую хочется вступить добровольно и с трезвой головой. Альтернатив-то нет. Или все сектанты так говорят?

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История покупки

Летом 2014-го Борис «списал» свои подготовленные для любительских соревнований Жигули шестой модели. После непродолжительных раздумий было решено не заморачиваться с постройкой машины, а купить относительно свежий автомобиль, который можно будет использовать каждый день и при необходимости выезжать на трек. Требования были следующими: малый вес, задний привод, механическая коробка, самоблокирующийся дифференциал и хорошая управляемость. Мониторинг рынка подержанных авто показал дал неожиданные результаты — в обозначенные условия не вписывалось ничего кроме Mazda MX-5 третьего поколения.

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В течение двух недель было найдено несколько подходящих экземпляров, но окончательный выбор пал на редко встречающуюся рестайлинговую MX-5 с механикой и сиденьями Recaro. Бориса до последнего смущало, что это низкий родстер с тесным салоном, практически без багажника и с очень неординарной внешностью. Но стоило ему сесть за руль, как все сомнения в правильности выбора рассеялись. Покупка обошлась в 740 000 рублей за экземпляр 2010 года выпуска с пробегом в 28 000 км.

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Ремонт

Самое крупное вложение в ремонт — замена сцепления при пробеге 50 000 км. Кроме того, проявились типичные болезни, с которыми рано или поздно сталкивается большинство владельцев MX-5, как то:

  • выход из строя блока центрального замка;
  • коррозия трубки кондиционера;
  • потеря герметичности клипс жабо и влага в салоне;
  • износ системы заслонок внутри впускного коллектора

Последняя напасть выражается в периодическом появлении постороннего звука при работе двигателя. Лечится это сложно и недешево, но если не смущает звук а-ля дизель, то жить с этим можно. Лечение остальных проблем обошлось без крупных вложений. Две другие типичные напасти МХ-5 в лице износа кулисы КПП и засорения дренажа отсека для крыши, приводящее к появлению влаги в салоне, ввиду своевременного обслуживания обошли Бориса стороной.

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Доработки

Дорабатывать автомобиль и ставить на него тюнинговые детали Борису категорически не хотелось, но из-за покатушек на треке пришлось нарушить это обещание. Были установлены крепкие кованые диски ВСМПО, на которых доживает уже четвёртый комплект летней резины. Эксперименты с более жёсткими стабилизаторами поперечной устойчивости быстро сошли на нет. Место стандартных пружин и амортизаторов (на версию Sport с завода идут однотрубные Bilstein B6) занял Koni Sport Kit с амортизаторами с регулировкой отбоя и пружинами H&R, которые в два раза жёстче штатных. Борис долго боролся с тормозами, но они горели раз за разом. Проблему решили передние тормоза от RX-8 — они имеют более массивный суппорт и диск на дюйм больше в диаметре.

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Эксплуатация

К настоящему моменту Борис довел пробег родстера до 70 000 км. MX-5 исправно возит его по ежедневным делам круглый год и помогает завоевывать призы в любительских соревнованиях на треке. На зиму в подвеску вернулись родные амортизаторы Bilstein В6, сделавшие ход более комфортным. Ввиду простоты конструкции автомобиль оказался довольно надёжным. И это хорошо, потому что оригинальные запчасти на MX-5 недешевы и огорчают длительным сроком поставки. Выручает взаимозаменяемость деталей с другими Маздами, причем речь не только о соплатформенной RX-8. Например, блок ЦЗ подходит от Mazda 6.

Mazda MX-5
Расходы
Регулярное ТО с заменой масла и фильтров:
каждые 5 000 км
Регулярная замена масла в КПП и дифференциале:
каждые 15 000 км
Расход топлива в городском цикле:
15-16 л / 100 км
Расход топлива по трассе:
8 л / 100 км
Расход топлива в смешанном цикле:
11-12 л / 100 км
Топливо:
АИ-95
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Планы

Если не считать мелочей вроде перешивки руля и полировки, то план на будущее простой — ездить и получать удовольствие: никакого тюнинга не предвидится.

История модели

Третье поколение самого популярного родстера современности стартовало в 2005 году. В основе лежала платформа NC с задней многорычажкой, роднящая MX-5 с RX-8. Через год модельный ряд расширился за счет появления варианта со складной двухсекционной жесткой крышей. Младшая «четверка» 1,8 мощностью 126 л.с. была доступна с пятиступенчатой механической коробкой, тогда как двухлитровой топ-версии (160 л.с.) полагались шестиступенчатая механика и опционный автомат.

Пережив два рестайлинга в 2008 и 2012 году, третья MX-5 продержалась в производстве десять лет. Сменщик, созданный в кооперации с Fiat, появился в 2015 году.

Теги: Подержанные авто , родстер , спортивные родстеры , японские автомобили , японские родстеры , Mazda , MX-5
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