Ни для кого не секрет, что популярность класса компактных кроссоверов неизменно растет. У всех на слуху и лидеры, Hyundai Creta, и Renault Duster, входящие в десятку самых продаваемых моделей, причем Creta недавно сумела занять четвертую позицию в общем рейтинге, обогнав Solaris. Но молодые и энергичные покупатели кроссоверов не хотят быть «как все». Им хочется чего-то яркого, интересного, оригинального… Именно поэтому мы выбрали для сравнения три таких несхожих автомобиля: Kia Soul и недавно вернувшиеся на российский рынок Nissan Juke и Mitsubishi ASX.

Как правило, при подготовке сравнительного теста все стараются подобрать близкие по параметрам модели в сходной конфигурации. И тут мы встретились с первыми трудностями. Достаточно мощные двухлитровые двигатели есть в гамме Kia Soul и Mitsubishi ASX, а для Juke в России предлагается только 1,6-литровая «четверка» мощностью 117 л.с. В то же время в случае с ASX двухлитровый 150-сильный двигатель 2,0 MIVEC предлагается только в сочетании с системой полного привода, а Soul и Juke существуют только в переднеприводных вариантах. Так «где талию делать будем»? А может, пусть все идет как идет? Есть три очень разных автомобиля, которые стоят сопоставимых денег. Вот и присмотримся к ним поподробней.

Три истории

Начнем с самой неоднозначной и противоречивой модели. Вы, конечно, поняли, что я имею в виду Nissan Juke.

Этот компактный кроссовер впервые был показан публике на автосалоне в Женеве в 2010 году, а годом позже начались его продажи в России. Построен он на платформе Nissan V, которую делит с Nissan Micra четвёртого поколения (K13) и электромобилем Nissan Leaf. Собирают Juke на заводе Nissan в английском городе Сандерленд.

Стоит отметить, что Nissan не стал запускать в серию автомобиль со столь дерзким дизайном без предварительной «пристрелки». И только убедившись, что публика в целом положительно отреагировала на показанный в 2009 году концепт Qazana, новинку поставили на конвейер. А внешность Juke действительно получилась такой, что никого не оставляет равнодушным: Juke либо просто обожают («нет, ты посмотри, какая прелесть!»), либо категорически терпеть не могут («да мне этот урод и даром не нужен»). В 2014 году модель претерпела рестайлинг, но вскоре после этого Juke на два года исчез из шоурумов российских дилеров Nissan, чтобы вновь появиться лишь тогда, когда наметилось окончание кризиса и начало подъема автомобильного рынка.

А теперь поговорим еще об одном пришельце, «ушельце», возвращенце и вообще дважды участнике российского авторынка — то есть, о Mitsubishi ASX. Как и Juke, Mitsubishi ASX дебютировал в Женеве в 2010 году, и точно так же реакция публики предварительно была обкатана на концепте, который назывался Concept-cX. Правда, в данном случае путь от концепта до серийной модели занял три года.

Само название расшифровывается как Active Sport X-over (кроссовер для активной езды), но в Японии автомобиль продается как RVR, а в США — как Mitsubishi Outlander Sport. Изначально ASX был оформлен в корпоративном стиле Jet Fighter (корпорация Mitsubishi Heavy Industries производит для Сил Самообороны Японии реактивный истребитель F-2, и в течение какого-то времени этот стиль был использован и в нескольких моделях марки). Кроссовер построен на платформе Project Global, которую он разделил с Lancer X и Outlander XL.

Третий участник теста родился на свет несколько раньше двух других, еще в 2008 году (если говорить о модели вообще), причем роды прошли не где-нибудь, а в солнечной Калифорнии, где разместилась американская дизайн-студия марки Kia. И сразу после этого события начались яростные споры о том, на какую же полочку автомобильной классификации нужно определить это корейско-калифорнийское чудо, получившее имя Soul («Душа»). Сами корейцы назвали то, что получилось, «компактным городским кроссовером (читай — «паркетником»), кто-то увидел в нем просто переднеприводный универсал, кто-то — хэтчбэк, ну а некоторые и вовсе решили, что видят перед собой минивэн. Как бы то ни было, автомобиль пришелся по душе главной целевой аудитории, молодым городским профессионалам («яппи»), особенно после того, как маэстро Петер Шрайер нанес на него несколько финальных штрихов, включая знаменитый «тигриный нос». И реальным свидетельством этой популярности (помимо завоеванных престижных наград, включая Red Dot Award в категории «дизайн легковых автомобилей») стал миллион проданных к 2015 году Kia Soul.

В 2015 году начались глобальные продажи второго поколения модели. Можно только поаплодировать ее разработчикам: они на все сто процентов справились с задачей создать абсолютно новый автомобиль на другой платформе (Soul первого поколения был построен на платформе Hyundai-Kia FF, а второго — PB), при этом полностью сохранив изначальный образ.

Встречают по одежке

Рассказывать про дерзкую, до предела агрессивную внешность Juke — дело неблагодарное. Всем знакома и уникальная «двухуровневая» передняя светотехника с блоками ближнего света, дневными ходовыми огнями и поворотниками, занимающими практически всю верхнюю поверхность крыльев, и необычный силуэт, и ручки задних дверей, упрятанные в стойки.

В этой компании Mitsubishi ASX смотрится достаточно чужеродно: например, в линейке кроссоверов Nissan его конкурентом явно является не Juke, а Quashquai. И Soul, и Juke в своей сути являются моделями имиджевыми, и по сравнению с ними ASX скучен, как таблица логарифмов. Собственно говоря, у вернувшегося на российский рынок автомобиля изменилось только оформление передней части: стиль Jet Fighter сменил Dynamic Shield с такими же, как у Outlander и Pajero Sport хромированными «жвалами». Но в целом все линии достаточно спокойные и, я бы сказал, классические, а намек на спортивность, нашедший свое отражение в американском имени Outlander Sport, остается только намеком.

Soul при смене поколений явно прибавил в солидности: округлились борта, исчезла резкая подштамповка, тянувшаяся от задней стойки к верхнему краю передней арки. Поменялась форма передней и задней светотехники (хотя задние фонари по-прежнему занимают всю высоту задних стоек, от крыши до уровня арок), бамперов, задней двери… Но самое главное — автомобиль стал чуть больше, в салоне стало существенно просторней, а объем багажника возрос со смешных 222 до вполне приемлемых 354 литров. Но автомобиль остался симпатягой и по-прежнему воспринимается как этакий очаровательный, озорной и веселый мускулистый кубик, похожий на щенка какой-нибудь крупной породы.

Внутренний мир героев

Часть1. Juke: на лицо забавные, жесткие внутри

Так что же ждет человека, которого подкупила внешность Juke? Прежде всего, ему нужно быть готовым к несоответствию внешнего вида и интерьера, в котором попросту отсутствуют какие-либо мягкие элементы, даже в версии LE Perso. Хотя Perso, по идее, означает «персонификация». Зато именно в этой версии бесплатно доступны цветные вставки. Стоит, правда, отметить, что все элементы достаточно дешевого на вид интерьера собраны очень неплохо, ничего не гремит и не скрипит, да и шумоизоляция вызывает уважение. Во всяком случае, после первого тактильного знакомства с внутренним пространством Juke ожидаешь худшего.

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В целом салон довольно тесный, и рослый мужчина за рулем помещается впритык, но «сам за собой» он сесть не сможет категорически. Колонка регулируется только по углу, диапазон изменения очень небольшой. Регулировка сидений — только механическая. Сигнализация о наличии объекта в слепой зоне работает, но сами индикаторы выглядят как фонарики на боковых стойках в Жигулях — «классике»: светят поганым желтым светом, и индикатор освещен неравномерно. Среди всего современного светодиодного буйства эта лампочка смотрится на редкость чужеродно.

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Есть контроль за выходом из полосы, но пользоваться им невозможно: индикатор только звуковой, и даже тихо играющее радио заглушает его полностью, поскольку индикация не синхронизирована с громкостью аудиосистемы и идет через какую-то собственную пищалку. Подруливания нет.

Экран медиасистемы на центральной консоли с его диагональю в 5,8 дюйма выглядит выходцем из прошлого, звук восторгов не вызывает, да еще и управление медиасистемой на руле устроено так, что регулятор громкости (которым ты пользуешься постоянно) нащупывать исключительно неудобно. Кроме того, во время рулежки ты обязательно раза два-три ненамеренно переключишь станции.

И вообще к управлению Juke придется привыкать. Например, к тому, что с переключением режима меняется и функционал клавиш. Скажем, в климатическом режиме они заведуют климатом, в режиме T-mode меняют режим коробки. Есть наглядный эконометр и G-force — индикатор ускорений, включая боковые. Предназначен этот индикатор для тех, кто хочет поиграть в спортсмена, причем судя по расположению экрана — спортсмена, который хочет «убраться», поскольку для взгляда на дисплей ты обязательно должен отвлечься от дороги.

А вот что касается объема багажника, то тут владельца Juke ждет приятная неожиданность. Глядя на автомобиль со стороны, ты никак не ожидаешь, что допустимый объем перевозимого багажа составляет 354 литра.

Часть 2. ASX: классика и практичность

Внутреннее оформление ASX тоже не отличается склонностью к авангардизму. Но в этой модели вы найдете переднюю панель из мягкого пластика, водительское сидение с электроприводом (регулировки кресла переднего пассажира — механические) и вполне пристойную медиасистему MMC Connect 2 (хотя и без навигации). Но с телефоном система дружит прекрасно, и никаких претензий к ней нет.

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Многим может показаться, что сиденья слишком жесткие, а кому-то при этом не хватит поясничного подпора и боковой поддержки. Но мультируль с вполне логичным расположением органов управления (на левой спице управление звуком и телефоном, на правой — круиз-контролем) регулируется и по углу, и по вылету, причем в очень больших пределах — любому хватит. Есть подогревы сидений и зеркал и заднего стекла, запуск двигателя с кнопки… Ключ не нужен, сел и поехал.

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Панель приборов вполне классическая: два аналоговых циферблата в скошенных «стаканах» и расположенный между ними информационный дисплей. Система показывает расход за конкретную поездку с момента запуска двигателя, так что когда поначалу ты видишь цифру 28 л на 100 км, это несколько пугает. Кнопка, переключающая экраны режимы бортового компьютера, спрятана довольно хитро и не видна за рулем, равно как и кнопка запуска двигателя.

Из достоинств ASX стоит отметить совершенно термоядерную печку. В автомобиле мгновенно становится жарко, и если направить поток на лобовое стекло, лицо просто обжигает. Нужно направлять воздух в ноги. В серьезные морозы будет отлично. И вообще, по всему видно, что автомобиль отлично адаптирован к российским условиям — и по оборудованию, по опциям… Например, в отличие от многих одноклассников, он охотно потребляет 92 бензин.

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Еще один плюс — солидный багажник объемом 384 л, причем сложив задние сиденья, можно вообще получить огромную грузовую платформу с практически ровным полом. Но вот то, что пол багажного отделения представляет собой просто брошенный поверх запасного колеса кусок оргалита, обклеенный нетканым материалом, понравится далеко не всем. Этот «пол» никак не закреплен, и на ходу болтается и скрипит.

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Часть 3. Kia Soul: квадратура круга и светомузыка души

Главной дизайнерской «фишкой» Soul остался контраст между внешним «кубизмом» и внутренними округлостями. Да, основными инструментами при проектировании интерьера Soul явно были циркуль, линейка и огромный набор лекал, без которых не вычертить идеальных сопряжений между прямыми и окружностями. Посмотрите на пластику передней панели, на элегантную овальную нишу, в которой сидит селектор АКПП (с набалдашником в виде спортивного «шарика»), на круглые блоки управляющих клавиш на спицах руля, на форму подштамповок на облицовке внутренних поверхностей двери. На круглые решетки динамиков аудиосистемы (причем те, что в дверях, имеют встроенные светомузыкальные кольца, а те, что расположены под лобовым стеклом, венчают своеобразные круглые башенки, стены которых являются вентиляторными решетками). В итоге интерьер Soul получился «симпатичным, удобным и практичным».

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Эргономика — на высоте: человек с ростом в 182 см устроился за рулем безо всяких проблем, и для задних пассажиров место останется. Внутреннее пространство может восприниматься как угодно, но только не как «пластмассовое»: в салоне масса мягких элементов, а жесткие выполнены из очень качественного пластика. Автоматические стеклоподъемники установлены как на правой, так и на левой двери, водительское сиденье снабжено электроприводами, причем оно имеет 10 «степеней свободы».

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При цене в 1 361 000 рублей (за комплектацию Premium, и это несколько дороже Nissan Juke LE Perso, но почти на 100 тысяч дешевле Mitsubishi ASX Instyle) вам предложат немалый набор жизненных благ, включая панорамный люк, кожаные сиденья, полный набор «теплых опций» (включая обогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла в зоне парковки щеток, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя). Комплект электронных помощников несколько урезанный: есть система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA и контроль слепых зон.

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Как они едут

Nissan Juke

Если говорить о спорте, то по-настоящему спортивной является комплектация Juke Nismo RS, оснащенная 1,6-литровым турбомотором DiG-T мощностью 214 л.с. (которой сейчас на российском рынке нет), а предложенные нам версии со 117-сильным моторам и вариатором едут так, как и положено: визгу много, адреналина мало. Разгон до сотни — за 11,5 секунды.

При этом в принципе по городу Juke ездит вполне неплохо: двигатель держится в пределах 2 000 оборотов, проявляя при этом незаурядную экономичность. Но в других режимах педаль работает в режиме «вкл/выкл». Двигатель упирается в 6 000 оборотов, и лишь в таком диком режиме начинает проявлять бойцовский характер. Словом, в этой машине все интересное — снаружи, а внутри — одно расстройство. Тесно, дешево, занозисто? Да, так оно и есть. И на ходу стандартный Juke не представляет собой ничего особенного. В общем, плохой мальчик. Но есть в нем что-то такое, что заставляет многих беззаветно влюбляться в этот автомобильчик и прощать ему все недостатки.

Mitsubishi ASX

Несмотря на вариатор, едет ASX довольно напористо. Вариатор имеет шесть виртуальных ступеней, что обеспечивает вполне адекватный отклик на нажатие педали газа и возможность переключать передачи вручную в случае необходимости. Но такая необходимость возникает не так уж часто, в основном при обгонах на двухполосных загородных трассах. В городе же динамики вполне хватает, да и очень маленький радиус разворота позволяет ASX легко лавировать в городских джунглях, хотя никаких восторгов показатель 11,7 секунды до сотни не вызывает.

А вот никаких электронных помощников (контроль за выходом из полосы движения, слепых зон, ассистенты парковки), без которых скоро невозможно будет себе представить даже консервную банку на колесах, в автомобиле нет. Можно придраться и к работе ЭУР: есть небольшие запаздывания, хотя в городе и обычных режимах это совершенно не чувствуется. Подвеска достаточно энергоемкая, лежачих полицейских проскакивает легко.

Kia Soul

На ходу Soul вполне соответствует и своему имени, и внешнему образу. Едет он вполне задорно, хотя, вроде бы, 10,2 секунды до сотни — это не бог весть что. Сочетание достаточно тяговитого (понятное дело, для бензиновой «четверки») мотора, большой колесной базы, короткого кузова и классической гидромеханики позволяет ехать весьма активно и энергично, причем не переключаясь в «Спорт» и не пытаясь менять передачи вручную. Подвеска не вызывает раздражения своей расхлябанностью (а ведь что греха таить, многие модели марки раньше страдали именно этой болячкой), неплохо настроен и усилитель руля. Сам руль довольно острый, всего 2,85 оборота от упора до упора, с четким и понятным «нолем». Ситуация с обратной связью несколько хуже, но в сложных ситуациях в дело вступают системы активной безопасности.

А вот чего порой не хватает — так это энергоемкости: при переезде через лежачие полицейские задний мост Soul взбрыкивает довольно жестко. По этой же причине нужно быть очень внимательным при выезде на грунтовку или грейдер. Полного привода у Soul нет и, как говорят представители компании, не будет, так что кроссовером модель можно считать только номинально: да, бамперы и пороги несут пластиковую защиту, да, Soul отличается небольшими свесами, а значит, приличными углами въезда и съезда. Но колесные арки ничем не защищены, и дорожный просвет составляет всего 153 мм, а это меньше, чем у некоторых легковушек, никоим образом не претендующих на «кроссоверность». В общем, на пикник съездить можно, только осторожно, а вот в городе Soul абсолютно на своем месте и чувствует себя как форель в горном ручье.

На тесных парковках помогают и отличная обзорность, и камера заднего вида, которую на случай плохой погоды дублируют парковочные датчики, а единственное, что может огорчить владельца — это вполне ощутимый расход. Малоежкой Soul с двухлитровым мотором не назовешь: в смешанном цикле он реально «кушает» порядка 12 литров на сотню, а в пробках расход может доходить и до 14-15.

Почем, зачем и для кого

Что же, можно подводить итоги… Из представленных в тесте моделей Nissan Juke однозначно является самым бюджетным вариантом (если, конечно, можно назвать «бюджетным» автомобиль ценой в 1 288 000 рублей). У него неоднозначная (хотя, вне всякого сомнения, оригинальная) внешность и спартанский салон со скромным опционным наполнением, да и его динамические возможности не слишком хорошо соответствуют дерзкой внешности.

Наверное, рассказывая о Mitsubishi ASX, можно прицепиться еще к чему-нибудь, помимо упомянутых недостатков, но зачем? По большому счету, никаких изысков в автомобиле нет, но все, что нужно — есть. Это однозначно самая скучная модель из трех представленных, зато практичная, имеющая достаточно просторный салон и оснащенная полным приводом. Правда, за эту практичность и внедорожные возможности придется заплатить 1 450 000 рублей.

Ну и Kia Soul… Это безусловный лидер нашего теста по балансу цены, внешней привлекательности, комфорта салона и ходовых характеристик. При цене в 1 361 000 рублей он предлагает самое полное наполнение салона, существенно лучшее, чем у обоих соперников, более мощный, чем у Juke, двигатель, лучшую динамику, и не вариатор, а гидромеханическую трансмиссию, что предопределяет более адекватный отклик на нажатие педали газа. Узнаваемость и оригинальность его внешности при этом не уступает Juke (хотя, конечно же, язык дизайна этих моделей различается самым радикальным образом), и единственное, на что можно посетовать, так это на достаточно высокий расход топлива.

В общем, они такие разные! Но именно эти различия и дают возможность молодому и энергичному городскому профессионалу выбрать автомобиль себе по душе.

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