Второй закон диалектики: полигонный тест-драйв новой Mazda CX-5

Второй закон диалектики: полигонный тест-драйв новой Mazda CX-5

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Автор: Фото: Mazda ©
Пройдет совсем немного времени, обновившиеся CX-5 появятся в шоурумах дилерских центров Mazda, и неизбежно вновь и вновь будет возникать вопрос: а что, собственно, представляет собой новый автомобиль? Это действительно новое поколение популярного кроссовера, или просто фейслифтинг с глубокой модернизацией? Вопрос непростой, хотя и очень важный.

Положа руку на сердце, сразу скажу: основания для возникновения проклятого вопроса действительно есть. Когда ты видишь новый автомобиль в первый раз, то невольно спрашиваешь себя: а что, собственно, изменилось? Очертания облицовки радиатора, линии и пропорции кузова, гамма двигателей, конструкция подвески — все это осталось без изменения. Точнее, изменения все-таки есть, но они относятся к некоторым нюансам внешнего оформления.

Например, нижняя часть пятиугольного щита облицовки радиатора обзавелась довольно массивной хромированной окантовкой со своего рода «рожками», примыкающими к фарам снизу, а передний край капота навис над решеткой своеобразным козырьком. Сама облицовка утратила поперечные ламели и обрела выглядящую очень по-спортивному ячеистую структуру. Вот, пожалуй, и все…

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Что же, слова Антуана де Сент-Экзюпери, не раз говорившего, что «совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать», отлично подходят к строгому и минималистичному дизайну маэстро Икуо Маэда.

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Ну а что же тогда изменилось? Для понимания вопроса стоит вспомнить историю модели.

Что делать с шумом?

Появившись на рынке в 2012 году, СХ-5 с легкостью заменила несколько более крупный кроссовер CX-7 и сразу начала набирать очки. За три года ее доля в сегменте выросла с 3,8 до 7,8%.

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Снаряженная масса, 2,0 л (2,5 л)
1 535 (1 565) кг

После 2014 года, когда продажи всей группы кроссоверов несколько просели из-за смещения интереса покупателей к бюджетным моделям сегмента В+, показатели, естественно, несколько ухудшились, но затем вновь пошли вверх и на сегодня составляют порядка 8%. Одновременно наблюдались и следующие тенденции: начал быстро падать интерес к версиям с механической коробкой и рост продаж вариантов с мощными двигателями, а также топовых комплектаций. Специалисты бренда внимательно следили за теми оценками, которые давали CX-5 как журналисты, так и владельцы автомобилей, тщательно фиксируя и то, что нравится, и то, что вызывает обоснованные нарекания.

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Клиренс
193 мм

И если динамика и управляемость кроссовера практически у всех вызывали полное и безоговорочное одобрение, то основной объем нареканий оказался связанным с шумом и ездовым комфортом. Действительно, в какой-то момент высокий уровень шума (в первую очередь — колесного) был характерным признаком практически всех моделей Mazda, став оборотной стороной жесткой, плотно сбитой, заточенной на высокую управляемость подвески. Бороться с таким шумом очень сложно: высокочастотные колебания, возникающие при движении колес по дорожному покрытию, передаются через элементы подвески на кузов, который выступает в роли резонатора.

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Технические решения этой проблемы известны: нужно внести в конструкцию многорычажных подвесок достаточно сложные изменения и разместить их на отдельных подрамниках с собственной амортизацией. Но внедрение таких технических решений, характерных для автомобилей сегмента «премиум», поднимает цену моделей на заоблачную высоту, а вот на это руководство компании пойти уже никак не могло. Но что-то делать было все-таки надо…

Новое или нет?

Объем багажника
403 л

В итоге было решено пойти по пути количественных изменений. Жесткость пружин была уменьшена, но чтобы это уменьшение жесткости не привело к ухудшению управляемости, была повышена жесткость рулевой рейки и изменены настройки системы G-vectoring control. Автомобиль поправился почти на 40 кг, и практически все это увеличение веса пришлось на дополнительную шумоизоляцию. В частности, пластиковые кожухи колесных арок в багажнике были полностью закрыты мягким звукоизолирующим покрытием. В автомобиле было использовано специальное «акустическое» стекло, щетки стеклоочистителей убрали из набегающего потока воздуха, опустив их чуть ниже под заднюю кромку капота. Изменилась конструкция дверных уплотнителей. В итоге сотрудники Mazda утверждают, что по объективным замерам уровня шума CX-5 вполне может соперничать с такими премиальными моделями, как Jaguar F-Pace и BMW X3!

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Но шум — это еще не все. Не менее важен и общий комфорт в салоне. Водителям нового СХ-5 точно понравятся новые, более качественные материалы интерьера, мягкая передняя панель с модной отстрочкой, подогрев руля и зоны покоя щеток стеклоочистителей… Как свидетельствуют ученые, человеческий мозг действительно получает порядка 90% информации через органы зрения. Но они же утверждают, что тактильные ощущения имеют едва ли не больший эмоциональный эффект.

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И все же самой главной, с моей точки зрения, новинкой стал появившийся проекционный дисплей прямого визирования. Mazda применила достаточно недорогое, но очень эффективное решение: информация проецируется не непосредственно на лобовое стекло, а на наклонный прозрачный экран, расположенный непосредственно за козырьком панели приборов. Относительно недавно, путешествуя по Израилю на новенькой Mazda 3, я в полной мере убедился в удобстве такого устройства: ваш взгляд не отрывается от дороги, а показания текущей скорости и подсказки навигатора висят у вас прямо перед глазами. Не устану повторять, что HUD («дисплеи прямого визирования») — это очень удобно и, что еще важней, они являются важнейшим элементом обеспечения активной безопасности.

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Что же касается задних пассажиров, то их порадует возможность поменять угол наклона спинки своих сидений. Электропривод задней двери понравится всем, и даже не столько самим по себе дополнительным комфортом, сколько свидетельством о переходе автомобиля на новый уровень. Все остальное конструкторы Mazda решили не менять, руководствуясь принципом «от добра добра не ищут».

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В общем, полученная во время презентации информация позволяла согласиться с тем, что новую Mazda CX-5 действительно можно считать вторым поколением. Ведь хотя каждое из изменений носит скорее количественный, нежели качественный характер, согласно второму закону гегелевской диалектики количественные изменения, накапливаясь, приводят к качественному скачку.

Ну а непосредственные заезды на полигоне в пригороде Баку только подтвердили это мое ощущение.

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Привод
полный

И если раньше, говоря о шуме в салоне, я откровенно писал «узнаю сестричку Mazda» даже тогда, когда речь шла о флагманской модели СХ-9, то теперь СХ-5 может уверенно претендовать на место в лидирующей группе, если не на рынке в целом, то уж в своем сегменте точно.

Вопрос о комфортности подвески я пока оставляю открытым: все-таки трасса автодрома и дороги общего пользования — суть вещи достаточно разные. Но вот то, что модель сохранила характерный для марки задор — под этим утверждением я готов подписаться.

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На тесте у нас была возможность сделать по три круга на автомобилях с двигателями SKYACTIVE объемом 2,0 и 2,5 литра, и больше всего меня поразило то, что колесный шум действительно практически пропал. Не было слышно и аэродинамических шумов, и даже во время самого активного разгона в салоне можно было разговаривать вполголоса.

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Объем топливного бака
58 л

Естественно, двухлитровая версия оказалась чуть шумнее: для достижения одинакового эффекта в плане ускорения двигатель нужно было раскручивать несколько активней. Естественно, более мощная версия оказалась живей и послушней. Но обе вполне соответствовали принятому в компании принципу Jinbo Ittai («Джинбо Иттаи» — древнее японское искусство верховой езды, при котором главным считается достижение единения всадника и лошади). Но знаете что? Выбирая для себя Mazda CX-5, я бы предпочел более доступную двухлитровую 150-сильную версию. А разницу в деньгах я бы потратил на насыщение автомобиля «комфортными» опциями, поскольку скоростные и динамические параметры машины полностью покрывают реальные потребности повседневного использования. Динамики хватит и в городе, и на трассе…

Несмотря на смягченную подвеску, автомобиль потрясающе стабилен и послушен. Ехать при этом можно очень энергично: CХ-5 вовремя предупреждает о начале сноса передних колес в быстром повороте и очень адекватно реагирует на дросселирование. Не вызывает никаких нареканий и тормозная динамика. Но то, что инженерам Mazda удалось сохранить фирменную управляемость, при этом радикально улучшив шумоизоляцию и плавность хода, я отношу к категории маленьких технических чудес…

Mazda CX-5
Краткие технические характеристики
Габариты (Д х Ш х В):
4 550 x 1 840 x 1 675
Двигатель:
бензиновый SKYACTIV-G 2,0 (2,5), 150 (192) л.с., 208 (257) Нм
Трансмиссия:
автоматическая шестиступенчатая
Разгон 0-100 км/ч:
10,6 (9,0) с
Максимальная скорость:
184 (195) км/ч
Средний расход топлива на 100 км:
8,9 (9,7) л
01/3

Но с некоторыми негативными последствиями борьбы с шумом я все-таки столкнулся: более массивные дверные уплотнители требуют закрывать двери, прилагая к ним изрядное усилие. И это не только мое впечатление, то же самое отметил и руководивший заездами на полигоне известный гонщик Борис Шульмейстер. Допускаю, что со временем уплотнители примнутся, равно как и то, что отмеченная проблемка (ну ведь не назовешь же это серьезным дефектом) свойственна только предсерийным машинам (в Баку Mazda привезла первые образцы, собранные во Владивостоке).

И все же решать этот вопрос придется: Mazda метит со своим среднеразмерным кроссовером если не в категорию «премиум», то уж точно на роль «заменителя кроссоверов сегмента SUV-C премиальных марок», а такое стремление, что ни говори, ко многому обязывает. Впрочем, решить эту проблему будет куда проще, чем еще недавно казавшуюся нерешаемой проблему шума в салоне.

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Ну, а считать ли СХ-5 2017 модельного года глубокой модернизацией существующей модели или принять, что в соответствии со вторым законом диалектики количество перешло в качество, и мы видим перед собой совершенно новый автомобиль — это, пожалуй, все-таки не так уж и важно…

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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex

Давно нравится CX5 но денег на такую нет и увы не будет... 🙁

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