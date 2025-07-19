30 тысяч километров на Газель Next с дизелем G 2,5: доверяй, но проверяй

Прошло чуть больше года с начала нашего длительного теста Газели Next. За это время машина по меркам коммерческого транспорта пробежала совсем немного – всего чуть больше тридцати тысяч километров. Однако эксплуатировали её в очень разных режимах, и это позволило сделать определённые выводы. Сегодня мы ими поделимся и, конечно же, расскажем, что за этот пробег в машине поломалось. Ведь вы уверены, что что-то сломаться было должно точно, не так ли?

Что, куда и сколько

В первом материале об этой машине мы уже рассказали довольно подробно, что она собой представляет. В общем-то, даже по фотографиям понятно, что это обычный Next со стандартной базой и высокой крышей. Кузов – семиместный комби. Такие машины очень любят коммунальные и дорожные службы: мне неоднократно приходилось видеть, как у нас в Санкт-Петербурге эти комби развозят рабочих различных предприятий с кучей их инструментов. Почему бы и нет, если формат автомобиля для подобных задач подходит идеально. Но так как ни рабочих, ни крепостных (что особенно печально) в редакции нет, Газель пришлось использовать иначе: как семейный автомобиль. Большой, странный, но семейный. Когда некоторые мои друзья увидели этот «газельваген», они крутили пальцем у виска, заботливо трогали мой лоб на предмет высокой температуры и советовали сходить в больничку. Забавно, что через пару месяцев эти же друзья потихоньку начали завидовать. Ну а ещё бы: бесплатно привезти себе диван на дачу мог только я.

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Эксплуатация семейного автомобиля имеет некоторые особенности. Во-первых, Газель практически не видела серьёзных грузов. Был, правда, фантастический по масштабам переезд за 2300 километров, когда забить вещами пришлось не только грузовой отсек, но и задний ряд сидений, но об этом чуть ниже. Главное, что в эту машину никто не грузил металлолом до состояния вывернутых в обратную сторону рессор и овальных отверстий под болты в дисках колёс. Остальные особенности не так важны: они вполне вписываются в те условия, для которых этот автомобиль и был создан. Короткие поездки по городу, более длинные – по области и совсем длинные, на грани безумия – в отпуск. Да-да, человеку, у которого есть Газель, мысли о поездах и самолётах не приходят ни в голову, ни в другие места, занятые, как правило, шилом.

Первый звук, первый снег

Начнём с грустного: практически сразу после того, как я пересел с легковой машины на «газельку», ей прямо во дворе на боковой панели около фонаря сделал вмятину какой-то нехороший человек. Скорее всего, тракторист, но это не точно. Причём ещё и хорошо поцарапал. Отремонтировать сразу? Да, такая мысль была, но потом появилась другая идея: оставить рану до весны. Мотив простой: посмотреть, как Газель будет ржаветь. Удивительно, но машина пережила петербургскую зиму с осадками и реагентами, но никаких следов коррозии я так и не дождался. Да и в остальном на кузове за год каких-то дефектов не появилось: ни сколов, ни ржавчины. Это, конечно же, радует.

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Но это не значит, что вопросов к нему нет никаких. Некоторые всё же возникли: на пробеге около пяти тысяч километров открутились замок на боковой двери и ручка в грузовом отсеке. Их пришлось подтянуть, и на этом неприятные неожиданности закончились. Но вернёмся к зиме.

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Честно говоря, по поводу зимней эксплуатации некоторые опасения существовали, причём достаточно обоснованные. Всё же заднеприводный автомобиль, к тому же без блокировки дифференциала (на нашей машине он отсутствует, хотя является штатной опцией) и дизельный… Мало ли. Что же, признаюсь: один раз застрял прямо во дворе. Залез с вечера на свежевыпавший снег, который за ночь подтаял, а утром замёрз. В итоге задние колёса оказались в ледяных лунках, практически незаметных на глаз. Но их глубины хватило, чтобы забуксовать. К счастью, пока машина способна двигаться хотя бы на пару сантиметров, застрявшей её считать нельзя: немного раскачки – и я на свободе. То ли мне тогда не повезло, то ли я стал аккуратнее, но больше за всю зиму не попал ни в одну ловушку, хотя эксплуатировал машину не только в городе, но и в тех местах, где иногда вспоминал полноприводный Соболь. Но в любом случае не стоит кататься на заднеприводной Газели, как на джипе – она для этого не приспособлена.

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А как себя вёл зимой новый дизель? Вёл он себя прекрасно: пуск в морозы всегда был уверенным, а если не хотелось мёрзнуть, прогревая машину, ставил с вечера на таймер предпусковой подогреватель. Штатного «Бинара», работающего 20 минут, вполне достаточно, чтобы при -20 за бортом подогреть охлаждающую жидкость для комфортного пуска. А 40 минут его работы, как мне показалось, помогут запустить дизель в любой минус.

Второй вопрос – отопление. У машины две печки: первая – обычная, для водителя и пассажиров первого ряда. Вторая установлена под передними пассажирскими сиденьями и греет второй ряд. При поездках по трассам даже на втором положении отопителя основной печки может быть жарко, а дополнительную я всегда ставил на «единичку» – большего не потребовалось ни разу. Однако в городе, особенно в пробках, приходится включать всё тот же «Бинар», который умеет работать и в режиме догревателя. Без него дизель в мороз остывает. В общем-то, это неудивительно, и я периодически вспоминал знакомого, который работал водителем на Fiat Ducato. Ему приходилось часто стоять на месте, и чтобы не мёрзнуть, он изобрёл специальное приспособление под названием «шквалыга». Это такая правильным образом отпиленная палка, которая вставала аккурат между педалью газа и сиденьем водителя. С её помощью можно было поднять обороты и стабильно их удерживать. В этом случае в Ducato на стоянках становилось теплее. К счастью, на «газельке» мне шквалыга не требовалась.

Одним словом, зимняя эксплуатация сложностей не вызвала. Пришлось, правда, покупать телескопическую щётку, потому что в снегопады выкапывать утром эту коровку – дело не самое простое.

Третий глаз и немного музыки

Теперь перейдём к городской эксплуатации. Тут в первую очередь надо отметить очень хорошую манёвренность, о которой мы уже говорили в первой публикации. На «газельке» можно протиснуться в любой двор и припарковаться на любом предназначенном для этого месте. Само собой, габариты у неё больше, чем у легковых машин, но так как передние колёса никак не ограничены приводами и ШРУСами (которых там, конечно же, нет), то угол их поворота очень большой. Результат – способность крутиться на пятачке. Вкупе с отличным обзором езда по дворам не вызывает никаких сложностей. По дорогам Петербурга и других городов – тем более. Однако есть одно «но».

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Оно заключается в обзоре прямо позади фургона. Его, надо признать, нет и быть не может – фургон этот всё же цельнометаллический. И поэтому быстро возникло желание установить камеру заднего вида. Операция была проведена у дилера, камеру поставили на крышу. Это – дорогой вариант установки. Многие ставят себе камеры в подсветку номерного знака. Это тоже неплохо, но всё же на крыше объектив пачкается намного меньше, а видно через него всё просто прекрасно. С этим «третьим глазом» парковка стала намного проще, а главное – стало безопаснее передвижение задним ходом. Причём не для меня, а для бабушек, которые почему-то имеют непреодолимую тягу успеть со скоростью полтора километра в час перебежать дорогу позади движущейся задним ходом Газели. Меня эти немного странные наклонности людей пугали, а с камерой этот страх пропал. В общем, вещь очень нужная.

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Ну и уж коли поехал к дилеру за камерой, попросил поставить и два дополнительных динамика в штатные места около полки над потолком. Мне-то хватало и двух, установленных в передних дверях, но так как машина в первую очередь используется как семейная и для путешествий, эта самая семья хотела чуть больше звука и на заднем ряду сидений. Не сказать, что звук стал от этого намного качественнее, но громче он стал точно. И этого достаточно.

С камерой и музыкой ездить стало приятнее и по городу, и по трассе, но со временем машина стала улучшать себя сама. Пока она была совсем новой, немного беспокоил слишком заметный звук сцепления. После десяти тысяч пробега он стал менее заметным, а к двадцати пропал почти полностью. Не могу сказать, сколько это сцепление прослужит, но ощущение того, что машина прошла обкатку только после десяти тысяч пробега, у меня устойчивое. Кстати, к этому пробегу ещё немного и снизился расход топлива, на который жалоб не было и ранее. Думаю, новую Газель, как и любую другую машину, нужно обкатать, после чего её можно будет оценить более объективно.

Что говорит спина?

Поездки на дачу за сто километров – это ещё не «дальнобой», а так – каботажное плавание. Первая дальняя поездка состоялась в июне прошлого года в отпуск – 2300 км в одну сторону и столько же обратно. Некоторым из друзей решение ехать в отпуск семьёй на Газели показалось, мягко говоря, странным, но если мы чего решили, то сделаем обязательно.

Наверное, нет смысла говорить о том, что большая машина – это очень удобно. Нет сомнений, брать что-то из вещей в отпуск или не стоит. Показалось, что надо – бросай в машину, места навалом. Так в салоне оказались и столик со стульями, и мангал, и несколько чемоданов, и комплекты постельного белья с подушками и одеялами. Само собой, значительно загрузить «газельку» всё равно не получилось, зато в дороге можно было обедать шашлыком, а ночевать прямо в машине: мне и жене с ребёнком места в салоне достаточно. Тем более что второй ряд раскладывается в нормальную полутороспальную кровать. Расход топлива тоже не расстраивает: к концу поездки средний показатель по бортовому компьютеру составил 10,4 л. Для машины с высокой крышей – очень даже неплохо. Учитывая, что местами мы ехали по платным трассам, где расход, конечно же, выше. На трассе М-7 между Казанью и Уфой расход держался около девяти литров, и это вообще отличный показатель. Вот только в этой поездке выяснилось, что верить «газельке» можно не во всём.

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У машины есть два недостатка, которые лично мне доставляют определённые неудобства. Первый – это недостаток кондиционера. Так как мы уже несколько раз ездили летом из Петербурга в Башкортостан, в Нижний Новгород, в Краснодарский край, могу заявить ответственно: кондиционер всё-таки нужен. В общем-то, он в Газели предусмотрен, но конкретно в нашей комплектации его нет. И это больно. Конечно, в ней не так жарко, как в легковушке, но всё же. Отчасти положение спасают люк и открытые окошки, но они работают только в движении. В южных пробках толку от них почти нет, и поэтому в салоне начинают раздаваться стоны пассажиров.

Второй недостаток – это очень неточный указатель уровня топлива. Если ездить короткими перебежками по городу, он показывает что-то близкое к правде. Но на трассе он упорно завышает остаток. Данным о пробеге до заправки верить нельзя совершенно. Бывало, что солярка заканчивалась, когда БК показывал запас хода более двухсот километров. Да и лампочка тоже умеет врать не хуже БК. Пару раз солярка заканчивалась ещё до того, как она мигнёт в первый раз, когда шкала утверждала, что баке есть ещё литров 20 топлива. Но эта проблема решаема – нужно будет доехать до дилера и поменять по гарантии датчик уровня топлива. Тогда уже мне не придётся возить с собой канистру солярки, которую я завёл после первого инцидента, когда пришлось топать до ближайшей заправки.

Отмечу, что средний расход при этом БК показывает достаточно точно и он совпадает с расходом по чекам.

Вопреки опасениям, в дальних поездках передние сиденья оказались удобными. В моей Rio у меня частенько болела спина, тут же она молчала. Жена тоже осталась довольна, хотя предпочитала ездить сзади, где можно вытянуть ноги. К тому же там есть своя зарядка для телефона, поэтому ей не приходилось всю дорогу слушать моих Deep Purple и Led Zeppelin, что её тоже безмерно радовало. Кстати, да: штатная «голова» медиасистемы позволяет регулировать баланс как между правыми и левыми динамиками, так и между передними и задними, так что задние можно отключить вовсе и слушать музыку только спереди. Камера подключена к той же штатной магнитоле – весь необходимый функционал для этого есть.

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Понравилось ли нам ездить в путешествия на «газельке»? Разумеется, да, иначе после первой же поездки мы пересели на другую машину. Но Газель нас устроила. Был бы кондиционер – и цены бы ей не было вообще. Ну шестая передача тоже бы не помешала, потому что скорость в 100 км/ч соответствует приблизительно 2600 оборотам, что для дизеля многовато: быстрее ехать уже не хочется не только из-за роста расхода топлива, но и из-за появляющегося рёва мотора, которого до 2500 тысяч оборотов почти не слышно.

Что с грузом?

Не будем забывать, что Газель – это всё-таки грузовик. Как у неё обстоят дела с перевозкой грузов?

Перевозка мебели на дачу в счёт не идёт – это для «газельки» слишком легко. Но во время последнего отдыха я по доброте душевной помогал в переезде близким родственникам. Никто не верил, что в машину можно впихнуть холодильник, посудомоечную машину, духовой шкаф, диван, две разобранные кровати и множество коробок и тюков, собранных по всей трёхкомнатной квартире. Оказалось, что впихнуть их можно, но забив под крышу не только грузовой отсек, но и задний ряд. Так как ехать планировали вдвоём, вещи, лежащие сзади, нам не мешали, хотя мы и боялись что-нибудь по дороге нечаянно раздолбать.

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Должен признать, что этот переезд заставил меня уважать машину ещё больше. Наличие такелажных петель очень упрощает фиксацию груза стропами, а погрузочная высота в 730 мм делает погрузку и разгрузку удобными. Хорошо загруженная «газелька» едет, конечно, намного мягче, и это вполне естественно. Но самое интересное – я не заметил никакой разницы в динамике: так же совершенно спокойно трогался со второй передачи, а при обгонах с 90 до 120 км/ч ехал на пятой передаче. Вполне хватало и тормозов, хотя тут однозначно утверждать не буду: я предпочитал замедляться двигателем и переходом на пониженные передачи, а педаль тормоза активно топтал только в городах.

Разумеется, у кого-то уже сейчас появился вопрос: и сколько же «газелька» стала жрать загруженной? Не десять же литров? Нет, не десять, конечно же. Одиннадцать. По городу, думаю, расход был бы выше, но те же 2300 км мы проехали со средним расходом в 11 литров. Как люди умудряются получить на таких «газельках» с этим мотором расход в 16-17 литров – мне совершенно непонятно.

Что сломалось?

Теперь перейдём к самому интересному: что сломалось за год эксплуатации и более чем за тридцать тысяч пройденных километров? Как я уже говорил, открутились замок боковой двери и ручка в багажном отделении. Пожалуй, это самые значительные неисправности. Ещё пару раз магнитола сбрасывала дату и время. Причины мне неизвестны, но к неисправностям этот баг можно отнести лишь с натяжкой. И на этом всё. Разочарованы? Что поделать! Зато я очарован: мне эта машина нравится.