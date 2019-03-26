5 причин любить и ненавидеть Honda Pilot

Самая большая Honda славится небывалым простором внутри и высокой надёжностью. Отталкивает от неё разве что мощность в 258 л.с., которая обуславливает высокий транспортный налог. А как насчёт качества отделки, проходимости и управляемости? Мы изучили полярные мнения владельцев.

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Honda занялась разработкой среднеразмерного (по американским меркам) SUV на волне кроссоверного бума начала XXI века и того успеха, который сопутствовал компактной (опять же, по американским меркам) модели CR-V. Pilot, разделивший платформу с седаном Honda Accord, минивэном Odissey и кроссовером Acura MDX, был представлен в 2002 году и пошел в продажу как модель 2003 года. Поначалу он оснащался V-образным 6-цилиндровым двигателем J35A4 мощностью 240 л.с., а производство его было развернуто в городе Алистон (штат Онтарио). Затем, в 2005 году, под капотом Pilot появился новый мотор, J35A6, мощность которого возросла до 255 л.с. Но это была предыстория, потому что Pilot первого поколения продавался исключительно на рынке США.

Интересующая нас история началась в январе 2008 году, когда на автосалоне NAIAS в Детройте было представлено второе поколение модели, отличавшееся более брутальным оформлением (которым занимался американский дизайнер Дэйв Марек), увеличенными габаритами и выросшей на 74 мм колесной базой, позволившей разработать новый интерьер с полноценным третьим рядом сидений (в первом поколении на третьем ряду могли ездить только дети), а также обновленным 3,5-литровым V6 J35Z4 мощностью 257 л.с. с фирменными системами VTEC и VCM. В паре с ним работал 5-ступенчатый адаптивный автомат H5 (BVLA). Производство переехало на новый завод Honda в городе Линкольн, штат Алабама.

Honda Pilot ‘2011–15 Honda Pilot ‘2011–15

Именно тогда руководство Honda решило, что большие автомобили любят не только в США, и их можно продавать на рынках России и Украины: в начале 2009 года Honda Pilot появились в шоурумах официальных дилеров марки.

В 2012 году автомобиль претерпел рестайлинг: автомобиль получил слегка измененное оформление передней части, а в интерьере появилась мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, USB-портом и Bluetooth, а также трёхзонный климат-контроль. Увы, одновременно с этим стоимость наиболее популярных комплектаций поднялась с 1,5 до 2,1 миллиона рублей.

Увы, Honda не сумела найти эффективных мер противодействия разразившемуся в 2014 году кризису, и поскольку все ее модели импортировались, резко сократила свое присутствие на рынке. Не спасло положение и появившееся в 2016 году третье поколение Pilot, хотя в настоящее время весь модельный ряд Honda в нашей стране состоит из двух кроссоверов — CR-V и Pilot: продажи упали с 25 750 единиц (в предкризисном 2013-м) до 5 100 в 2018-м, причем владельцев нашли лишь 422 больших кроссовера Pilot.

Тем не менее, на вторичном рынке Pilot второго поколения пользуется определенным спросом: автомобиль предлагается по цене от 550 тысяч до 2 миллионов рублей, и с технической точки зрения покупка автомобиля этой модели даже с пробегом в 150-200 тысяч километров не обещает новому владельцу большой головной боли.

Тем не менее, некая ограниченность предложения определяется нежеланием владельцев расставаться с приобретенными когда-то машинами, а ограниченность спроса — высоким уровнем транспортного налога. А теперь давайте посмотрим, что пишут владельцы Honda Pilot II поколения о своих автомобилях, что им нравится, а что раздражает.

Ненависть #5: жесткий пластик

В свое время, когда автомобиль только осваивал российский рынок, практически все автожурналисты отметили дубовый и гулкий жесткий пластик передней панели в качестве главного (правда, чуть ли не единственного) недостатка внутреннего обустройства модели. В принципе, этому есть вполне понятное и естественное объяснение: на американском рынке, под который и разрабатывался Pilot, он позиционировался как «доступный большой SUV», его цена составляла порядка 30 тысяч долларов, и автомобиль совершенно не претендовал на премиальный статус. Но когда модель начали продавать в РФ, ее цена составила 1,5 миллиона (при курсе в районе 30 рублей за доллар), а после рестайлинга она и вовсе выросла до 2,1 миллиона (и это до кризиса 2014 года и курсового скачка).

Естественно, владельцы не могли обойти своим вниманием материалы отделки. Правда, их недовольство вызывает не жесткий пластик как таковой, а несоответствие этой особенности цене и общему имиджу автомобиля. Особенно это раздражало тех, кто пересел на Pilot с небольших бюджетных машин.

Действительно, обидно: в каком-нибудь Renault Scenic, который стоит в два раза меньше, отделка салона существенно лучше! Впрочем, большинство тут же отмечает, что уже через неделю-другую после покупки машины они не только перестали обращать на это внимание, но и начали находить в свойствах примененной пластмассы определенные достоинства.

Ничего не гремит и не скрипит (какое-то поскрипывание можно услышать разве что в абсолютно промороженном автомобиле, но по мере прогрева эти звуки пропадают), но если положить какую-нибудь металлическую вещь в перчаточный ящик или карман двери, она непременно начинает грохотать на кочках. Во-вторых, такой пластик проще чистить, а чтобы его повредить, надо относиться к интерьеру совсем уж по-варварски. В общем, даже на десятилетних машинах он выглядит «как с завода». Некоторые перфекционисты умудряются найти в салоне Honda Pilot неравномерность зазоров между внутренними панелями, хотя таких въедливых ценителей прекрасного и немного.

Любовь #5: размеры, объем и комфорт

Pilot — самый большой автомобиль в линейке Honda (хотя Crosstour несколько превосходит его по длине), и размеры поначалу просто пугают. Не сразу получается привыкнуть к габаритам, ведь по ширине Pilot — один из самых больших не только в своем классе, но и вообще среди полноразмерных SUV. Сложно привыкнуть и к переднему габаритному размеру: вот водителю кажется, что он уже уперся в бампер впередистоящему автомобилю, однако пешеход свободно пробегает по свободному пространству, а передние датчики парковки при этом яростно пищат. Но именно этот кубизм во внешности и гигантизм в размерах и определяют главное достоинство модели — потрясающую вместимость и внутренний объем.

Как написал один из владельцев, «приобретение этого шедевра явилось следствием непомерного разрастания моего семейства посредством воспроизведения себе подобных, а также отсутствием повсеместно твердого дорожного покрытия». Действительно, теперь не нужно толкаться локтями на подлокотнике, на заднем сиденье легко размещаются три взрослых человека или двое взрослых и ребенок в детском кресле. Мало? Есть третий ряд, причем в отличие от многих других семиместников, он не не ущемлен в плане свободного места и комфорта. Даже те из владельцев, кто, как и я, скептически относятся к полезности “галерки”, оказались вынуждены признать, что два-три раза в год он просто спасает положение, так как необходимость во втором автомобиле отпадает сама собой.

Естественно, такой объем предполагает практически неограниченные возможности по перевозке грузов: «Всю прелесть размера я ощутил, когда перевозил жену с ребенком на дачу. При сложенном втором ряду сидений в машину вошло столько, что я просто обалдел, не говоря уже о том, что коляска встает не разбираясь, без складывания сидений, и еще место остается для кучи пакетов. Короче, кто возил семью с маленьким ребенком, тот меня поймет».

У очень многих владельцев настоящий восторг вызвал тот факт, что сложив два ряда сидений, вы получаете полноценное спальное место для троих, причем даже высокий человек спит во весь рост, а передние сиденья при этом двигать не надо. Естественно, такой объем будет полезен и в случае, если вам нужно перевезти шкаф, диван или холодильник.

Ну а множество «маленьких радостей для владельца» только добавляют позитива. Да, салон простоват, но руль и сиденья обшиты кожей, причем очень качественной. По всему салону раскидано множество подстаканников и разнообразных емкостей для мелочей, и главное не забыть, что куда положил. Ключи имеют память на двух водителей, и подстраивают сиденье и зеркала в зависимости от того, кто из них открыл машину своим ключом. Согласитесь, очень удобно для супругов, которые водят автомобиль по очереди.

Зеркала не умеют складываться автоматически, но одно из них, по выбору, наклоняется вниз при движении задним ходом. Электропривод задней двери позволяет сохранить руки чистыми даже весной и осенью. Подогрев имеют сиденья не только переднего, но и второго ряда, причем греется не только подушка, но и спинка. Есть датчик дождя (который, правда, поругивают за то, что он живет какой-то своей жизнью), и датчик света работает вполне адекватно и без задержек. Приятной мелочью можно назвать и шторки на задних стеклах.

Ненависть #4: омыватель фар

Увы, эту бочку меда портит изрядный стакан дегтя, который вносят омыватели фар. Толку от их работы немного, особенно на скорости, поскольку грязь успевает подсыхать, но расход омывающей жидкости такой, что при езде в слякоть пятилитрового бачка может не хватить на жалкие полторы сотни километров. А еще форсунки теряют герметичность и начинают течь. В общем, большинство пользователей автомобиля предпочло эту сомнительную систему просто отключить.

Любовь #4: шумоизоляция

А вот шумоизоляция в Honda Pilot, может быть, и не заслуживает пятерку с плюсом, но лишь в том случае, если сравнивать ее с Mercedes или BMW. По крайней мере, даже на большой скорости кричать нет никакой необходимости: можно спокойно разговаривать или слушать музыку. При равномерном движении по приличной дороге звука двигателя практически не слышно, однако против законов аэродинамики не попрешь, и на высоких скоростях экипаж начинает слушать звук разрываемого угловатым кузовом воздуха.

А вот шумоизоляция нижней части автомобиля могла бы быть и получше: в отзывах отмечается, что когда едешь по песчаной дороге с лужами, то звуки от удара воды с песком о днище и колесные арки слышны весьма отчетливо. Еще владельцы предупреждают, что если вы передвигаетесь преимущественно по асфальту, то не стоит ставить на автомобиль зубастую резину: «я взял Geolandar A/T — орет, как белый медведь в теплую погоду».

Ненависть #3: тормоза, паразитное подруливание и нестабильность разгона

После нескольких интенсивных торможений со скорости 120-130 км/час руль Пилота начинает «колбасить», как бывает при деформированных тормозных дисках, но стоит колодкам остыть, как все приходит в норму. Человек едет в сервис, проверить диски на стенде — может быть, пора на проточку, но выясняется, что геометрия дисков в полном порядке. На самом деле биение начинается из-за перегрева дисков, в результате чего на границе «диск — колодка» образуется газовая прослойка, по которой колодка и начинает «плыть». Конечно, все это без проблем лечится заменой дисков на перфорированные (например, от Acura MDX). Беда лишь в том, что такие диски очень недешевы, и большинство предпочитает либо поменять диски на неоригинальные неперфорированные (они дешевле оригиналов, но лучше держат перегрев), либо просто следовать совету «не слишком гонять», тем более что Pilot имеет склонность выказывать норов при резком ускорении.

Если резко дать газ с места или на скорости до 60-80 км/ч, то Pilot — что твой пришпоренный жеребец: сначала мотнет головой, и лишь потом бросится вперед. А ты лови его… В общем, при обгоне какой-нибудь фуры на узкой дороге водитель чувствует себя не слишком уютно. В английском языке это явление получило название torque steering, а в русском — «паразитное силовое подруливание».

Его причины кроются в особенностях технической конструкции мощных переднеприводных автомобилей: в асимметричных углах приводных валов, разного крутящего момента, выходящего на каждый из валов, в геометрии, отклонениях допусков подвески, неравных тяговых усилиях, вызванных разницей сцепления поверхности дороги… И чем мощнее автомобиль, тем более явственно это явление будет обнаруживаться.

Конструкторы вполне в курсе этой проблемы и за многие десятилетия разработали для борьбы с ней довольно много решений, от системы приводов с промежуточным валом до подвески с двумя опорными шкворнями. Но Pilot второго поколения — автомобиль хоть и мощный, но в своей сути бюджетный, и имеет вполне традиционную и бесхитростную конструкцию переднего моста.

Есть определенные вопросы и к управляемости в сложных условиях. Вот едете вы по самой обычной городской дороге зимой, после снегопада. Сами знаете, как эти самые дороги у нас убирают — но вы же за рулем SUV, так что чувствуете себя вполне уверенно… Вот приближается поворот, вы поворачиваете руль и по переднеприводной привычке поддаете газку. Но Pilot имеет собственное мнение на этот счет и продолжает ехать прямо! Собственно, в этом нет ничего удивительного: задний мост уже включился в работу, и «Пилотище», как и полагается полноприводному автомобилю, начинает демонстрировать недостаточную поворачиваемость. Приходится сбросить скорость — и ура! Мы повернули! Но и по прямой на дороге с плохим сцеплением стоит быть поаккуратней: системы курсовой устойчивости работают нормально в пределах 120 км/ч, а после автомобиль по снегу начинает болтать, и его приходится подлавливать.

Любовь #3: настоящий крейсер

Но вот по нормальной, сухой дороге езда на большие расстояния превращается в сплошной кайф. Pilot — это настоящий крейсер, который буквально плывет над дорогой. Владельцы отмечают, что на предыдущих машинах уже после нескольких сот километров буквально вываливались из-за руля, а после 1 300 км за рулем Honda Pilot можно спокойно усесться за стол и еще несколько часов «культурно отдыхать». При этом, несмотря на ориентацию на рынок США, это совсем не американский автомобиль по управляемости и подвеске.

Владельцы дружно отмечают, что в отличие от того же Chevrolet Tahoe, у водителя не создается впечатления, что он сидит за рулем грузовика, но на мягком домашнем диване. Раскачка на волнах и крены в поворотах хотя и присутствуют, но не выходят за пределы разумного, и позволяют управлять автомобилем весьма агрессивно. За счет широкой колеи автомобиль почти не чувствует продольной колейности и отлично держит траекторию и на прямой, и в поворотах.

Обгоны не вызывают чувства неуверенности: разгонной динамики и тяги двигателя вполне хватает, а пятиступенчатый автомат не вызывает раздражения своей задумчивостью. Впрочем, есть и те, кто жалуются, что за несколько лет так и не смогли понять, при каких оборотах коробка «зависает» и какое-то время отказывается переключаться вниз, хотя разгон с места всегда получается отменным. Главное, что никто не ожидает такой прыти от этого танка.

Автоматическая коробка Honda Pilot — адаптивная. Если ездить медленно, педаль газа становится менее чувствительной, реакции замедляются — но стоит хоть немного «погонять», как машина тут же меняется и начинает мгновенно реагировать на малейшее нажатие. Ну а если вы хотите держать мотор «на оборотах», то можно использовать ручное переключение передач. В таком режиме автомобиль разгоняется до 100 км/час за 8,5 секунд, и уже на третьей передаче срабатывает электронный ограничитель, установленный на 180 км/ч. Но тут возникает резонный вопрос: а зачем? Pilot — это семейный автомобиль, в который следует усадить жену, детей и бабушку с дедушкой, и отправиться с ними на море или на пикник.

Ненависть #2: расход в городе

На трассе Pilot радует владельцев не только скоростью, траекторной стабильностью и динамикой, но и весьма умеренным (для автомобиля таких габаритов и мощности) аппетитом, от 8,9 л/100 км (при скорости 80 км/ч) до 12,8 л при скорости 120-140 км/ч. Если пользоваться круиз-контролем, то можно стабильно укладываться в заявленные заводом 9,2 л/100 км. А все благодаря системам VTEC (электронная система управления временем открытия и высотой подъема клапанов) и VCM, которая отключает часть цилиндров при спокойной равномерной езде.

Увы, в пробках или при работе двигателя на холостых оборотах VCM остается безучастной, так что в городском режиме Pilot потребляет горючее весьма активно. По свидетельству владельцев, городской расход составляет 20 литров и более, хотя летом кому-то удается уложиться в 17-18 литров. Конечно, каждый из владельцев сам решает, много это или мало. Кто-то считает, что нормально, поскольку бюджет позволяет, а лозунг F*ck the fuel economy ему полностью по душе, а кто-то полагает, что все же многовато будет…

Любовь #2: проходимость

Конечно, никто не считает Pilot подходящим автомобилем для участия в рейде «Ладога-трофи» даже в категории «туризм» или подходящей платформой для постройки трофийной «котлеты». И клиренс вполне умеренный, от 198 до 203 мм (в зависимости от загрузки), и задний свес великоват. Тем не менее, все задачи — как те, что связаны с «городской проходимостью», так и те, что может возложить на автомобиль семья, ведущая активный образ жизни и предпочитающая отдыхать на природе — Pilot выполняет вполне уверенно, и владельцы оценивают его внедорожные возможности с большим уважением.

Они с охотой едут на работу после снегопада, поскольку предвкушают, что в таких условиях для них точно найдется место на парковке, а на вопрос, чистят ли улицы от снега в их дачном поселке, гордо отвечают: «а мне все равно, у меня Pilot». Кто-то с гордостью вспоминает, что пролез там, где, судя по следам, ездят только грузовики; кто-то то — как он вытаскивал другие кроссоверы, застрявшие в глубоком снегу… Кто-то вспоминает, что пару раз ему все же приходилось браться за лопату, но было это в местах, где любой одноклассник засел бы точно таким же образом.

За четыре года тонул в грязи два раза (вылез сам, главное — не забыть отключить ESP), три раза залезал в снега глубокие, из них только один раз по дури посадил на брюхо в канаве (не было видно края дороги, все снегом занесло), — ну трактора еще не перевелись, выдернули. Но это были экстремальные случаи, а так Пилот лазит вполне прилично, получше многих кроссоверов.

Или такое свидетельство:

Часто езжу в Карелию на рыбалку. Там спуск к Онеге градусов 45, размытый весь, и камни торчат — смотреть страшно. Когда поднимаешься, видишь только небо. Ни разу на нем не застрял, в том числе после дождя. При диагональном вывешивании нормально блокировались свободные колеса

И тем не менее, все дружно рекомендуют при съезде с асфальта сначала включать голову, а уже потом — полный привод.

Ненависть #1: налог

Да, в основном Honda Pilot только радует своих владельцев. Но раз в год они точно пребывают в расстроенных чувствах. Происходит это осенью, когда в почтовом ящике обнаруживается конверт с извещением о начисленных налогах. Сертифицируя автомобиль в России, руководство Honda не подумало о наших фискальных реалиях, и в результате за 258 лошадок под капотом в Москве, например, придется заплатить 38 550 рублей. И ведь вот что обидно: разницу в мощности между 249 и 258 лошадиными силами вы точно не почувствуете, а вот между 38 850 и 18 675 рублями, которые причитались бы с владельца, если бы автомобиль попадал в категорию до 250 л.с. — еще как…

Радуются только многодетные родители, проживающие в Москве, Липецкой, Мурманской и Новгородской областях, республике Хакасия и Ненецком автономном округе: в этих регионах действует полное освобождение таких лиц от уплаты транспортного налога. Не случайно среди владельцев Pilot так много многодетных пап и мам: и размерчик в самый раз, и по деньгам не слишком накладно.

Любовь #1: надежность и качество

У Honda Pilot много достоинств, но подавляющее большинство владельцев сходится на том, что главное из них — это потрясающая выносливость и надежность. Чуть ли не в каждом отзыве можно прочесть, что аппарат прошел без каких либо проблем 150, 200, 250 тысяч километров, при этом менялись только расходники (ну или некоторые детали вроде стоек стабилизатора, которые также могут быть отнесены к этой категории).

За 4 года владения Honda Pilot наездили 60 тысяч, в основном дом — работа, но сгоняли на Урал к родственникам (2 тысячи в один конец), в Астрахань на рыбалку (1 300 км туда + столько же обратно), в Беларусь (2 000 км круг), к Чёрному морю (2 700 туда-сюда), в Казань (2 000 км в обе стороны). Ни разу никаких проблем с автомобилем. Вообще!

Впрочем, для беспроблемной и долгой жизни нужно выполнять определенные условия — например, поддерживать на максимуме уровень масла в моторе. ООО «Хонда Мотор РУС» официально уведомляет, что «любой двигатель в ходе своего нормального функционирования расходует масло. Расход масла зависит от стиля вождения, а также климатических и дорожных условий. Поэтому уровень масла должен регулярно проверяться».

Для Пилота это особенно важно, ведь в его двигатель объёмом 3,5 литра заливается такое же количество масла, что и в двухлитровый мотор CR-V, и если запустить этот момент, то на рубеже пробега в 120-180 тысяч километров распредвалы начнут испытывать масляное голодание и выкрашиваться. Операция по их замене стоит недешево, а если вы решите приобретать распредвалы самостоятельно, то помните, что их два, и они — разные для каждой тройки цилиндров. Стоит регулярно контролировать уровень жидкости ГУР в бачке и почаще заглядывать под машину на предмет выявления течи шлангов ГУР из-за ослабления хомутов.

Кроме того, у Пилота не самые прочные стекла, поэтому надо соблюдать дистанцию с идущим перед вами транспортом и регулярно менять щетки стеклоочистителей, не дожидаясь их износа и появления царапин. То же самое касается и зеркал, которые рекомендуется отогревать зимой только электронагревом, а не царапать скребком. Но согласитесь, что на фоне беспроблемных пробегов в сотни тысяч километров такие слабости выглядят не слишком серьезно.