5 причин покупать и не покупать Hyundai Accent

Accent был одной из первых недорогих иномарок, более-менее доступных среднему классу в России. Была еще, конечно, Дэу Нексия, но это машина из 80-х со всеми вытекающими последствиями. Был и Логан, но он появился существенно позже и был скроен для стран Третьего мира. Акцент же в точно таком же, как в России, виде продавался даже в США и был оснащен сравнительно неплохо. Кроме того, он стал той машиной, которая заставила полюбить корейский автопром. А ведь в него сначала не больно-то верили…

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В России при упоминании модели Accent вспоминается только один автомобиль – герой нашей публикации. А, тем, временем это уже второе поколение с таким названием. Первое вышло в Корее в 1994 году и с одним рестайлингом в 1997 году продержалось до 1999 года – года выхода второго поколения. Но у нас тот первый Акцент не всегда называют Акцентом: он у нас известен и как Excel, и как Pony. А вот наш сегодняшний Акцент у себя на родине назывался Verna, хотя во во всём остальном мире он был как раз-таки Акцентом. Зато третье поколение Акцентов в России стало называться Verna, а четвёртое мы все знаем под именем Hyundai Solaris.

«Наш» Акцент (с индексом LC) собирали в Таганроге. Многих это пугало (мол, невозможно в России собрать иномарку), но невысокая цена заставляла подавлять в себе инстинктивную неприязнь. И не зря: ничего плохого в Таганрогской сборке не было. Машину там собирали с 2001 по 2012 год, что было хорошо для Акцента, но плохо для следующего поколения – Верны, которая оказалась нам не больно-то нужной.

Hyundai Accent Sedan 2000–16



Большого выбора моторов и коробок не было. Точнее, выбора моторов не было вообще: у нас можно было купить машину только с 1,5-литровым 16-клапанным G4EC мощностью 102 л.с. А вот коробок было две: механическая пятиступка и четырёхступенчатая АКП Mitsubishi A4AF3. Да, автомат тут не совсем своей разработки, но это не так уж и плохо: коробка Mitsubishi оказалась хотя и немного туповатой, зато очень надёжной. Как ни странно, эмоций у владельцев она не вызывает совсем: её не ругают, но и не больно-то хвалят. Видимо, Акцент щедр на другие поводы для любви или ненависти. Что, если честно, немного странно.

Ненависть №5: имидж

Довольно нетипичный повод для ненависти. Почему владельцы Акцентов не думали об имидже машины до её покупки, не совсем понятно. Почему они о нём переживают – тоже вопрос. И почему среди владельцев Логанов и Нексий таких страданий почти нет, мне тоже не очень ясно. А владельцы Акцентов почему-то очень часто жалуются, что их машины выглядят, мягко выражаясь, не пафосно и кажутся многим дешёвыми «поповозками» (хотя так оно и есть). Кто-то действительно искренне переживает, что «... изредка появляется ощущение ущербности». Молодые люди тоже в печали: «... немодный, перед девочками не фраернешься в Москве». А адекватные акцентоводы не переживают: «Акцент – машина для таких людей, как я, которым наплевать на понты». Вот это правильно, я считаю. Не пешком – и ладно.



Любовь №5: долго не ржавеет

Ждать от Акцента какой-то сверхвысокой коррозионной стойкости не стоит. Но ему повезло: часто его сравнивают с Логаном, Нексией или Ланосом. А у всей этой троицы проблемы с коррозией встречаются заметно чаще. Поэтому про Акцент часто говорят так: «У автомобиля крепкий металл, у меня не было не одной ржавчинки по сегодняшний день, несмотря на то что автомобилю уже почти 10 лет». Сейчас, конечно, Акценты стали взрослее, им обычно уже больше десяти лет, но сгнивших в труху не так уж много (особенно если сравнивать с Нексиями или Ланосами).



Hyundai Accent Sedan 2000–16



Впрочем, некоторые радовались и хорошей антикоррозийной обработке: «... не знаю, конечно, заводская антикорозийка это была или делали в салоне, но сделано, конечно, что называется, от души. Такое ощущение, что взяли шланг и обдали машину снизу битумом, он даже застыл в каплях, порадовало обилие». Если честно, обилие «битума» совсем не показатель качественной обработки. Но это лучше, чем ничего.



Ненависть №4: расход топлива

Тут надо сделать важную оговорку: речь обычно идёт о машинах с автоматом. Владельцы трёхпедальных машин на расход практически не жалуются. А те, кто в своё время выбрал комфорт, иногда об этом жалеют. Кто-то спокойно («Расход бензина удручает»), кто-то более эмоционально: «Расход сумасшедший по городу – 12 литров, по трассе бывало и 6. Совершенно не соответствует ни мощности, ни массе, ни разгону». Стоит заметить, что цифры совсем не запредельные, и с ними вполне можно было бы смириться. Но так как АКП в Акценте не самая шустрая, машина кажется одновременно прожорливой и вялой. Поэтому ругают обычно не расход сам по себе, а сочетание расхода и динамики: «... сравнительно большой расход топлива – по моим подсчетам выходило 11 л на сотню в городе с пробками. Для такой мощности это немало». Ну для мощности, может, и немало, а для 4АКП и технологий того времени – вполне приемлемо. Но если народ против, то не сказать об этом мы не можем.

Любовь №4: подвеска

Про подвеску в отзывах говорят говорят почти все. И часто – противоположные вещи. Суть дела в том, что она очень мягкая. Кому-то кажется, что её мягкость отрицательно влияет на управляемость. Таких значительно меньше, чем тех, кто эту мягкость ценит: «Подвеска мягкая, ямы проходит на ура, причём очень хорошо работает принцип "больше скорость — меньше ям"». Высоко эту особенность подвески ценят те, кому приходится ездить по плохим дорогам: «Подвеска вполне комфортна, глотает любые неровности», «Ловил несколько раз большие ямы, от удара аж "зубы крошились", а машине и подвеске ничего не делается».



Hyundai Accent Sedan 2000–16



Впрочем, заявление о том, что «подвеске ничего не делается» немного не соответствует действительности. Передняя подвеска Акцента – МакФерсон, а задняя – многорычажная. И сайлентблоки, и стойки стабилизаторов, и даже ступичные подшипники у них из строя выходят нисколько не реже, чем у одноклассников. Но запчасти стоят копейки, так что улыбаемся и чешем на полной скорости по ямам.



Ненависть №3: проходимость

Проблема простая – Акцент очень низкий. Дорожный просвет составляет всего 160 мм, и многим этого недостаточно. Тут говорят достаточно точно: «Авто вообще любит просто полежать на пузе». Кроме того, очень многим защите кратера: «Вот с клиренсом беда. Точнее, клиренс сам, может, и приемлемый, но защита картера висит довольно низко, и ты постоянно ею долбишься обо все подряд», «... очень маленький дорожный просвет, особенно с учетом защиты – цеплял везде и всегда, а если машина груженая, то ехать было страшно: скрежет на проселке стоял постоянно».



Тем не менее добавлю, что жалоб на зимнее застревание после снегопада почти нет. Да, машина низкая, но гребёт до последнего, пока не ляжет на пузо. А вот езда по просёлочной колее – это не для Акцента.



Любовь №3: динамика

Хорошо, что большинство владельцев Акцента понимают, что ездят не на самых мощных автомобилях. Поэтому динамику оценивают объективно. И она почти всегда радует: «Динамика для своего класса у машины прекрасная и, что немаловажно, азартная». Тут ключевое слово – «для своего класса». Я уже говорил, что чаще всего Акцент сравнивают с Логаном, и он кажется не таким резвым, даже с 1,6-литровым мотором. Ну а с мотором объёмом 1,4 литра он проигрывает Акценту очень заметно.



Hyundai Accent Sedan 2000–16



Довольные акцентоводы ликуют: «... движок очень резвый, если надо, с перекрёстка уйду первым, ну, конечно, по сравнению со своим классом и немножко выше». И, наконец, самое объективное суждение: «102 л.с. для своей массы вполне достаточно. Да, для гонок не годится, но в потоке позволяет держаться, и на обгонах чувствуешь себя уверенно». Всё так и есть.



Ненависть №2: шум и вибрация

Разумеется, никто не ждёт от Акцента хорошей шумоизоляции. Но очень многие отмечают, что на трассе и при высоких оборотах мотора (более 3 000 об/мин) звука в салоне могло бы быть и поменьше. Всё это ожидаемо и не удивляет. Другое дело – вибрации.



На них жалуются почти все. Самая частая жалоба – это вибрация педали газа: «Автомобиль неплохо разгоняется и рулится до 120 км/ч, потом авто скисает, начинает слегка вибрировать педаль газа». На вибрацию педалей жалуются очень многие. И многие пытаются как-то решить этот вопрос. Меняют подушки двигателя, пытаются снизить вибрацию мотора заменой свечей и катушек зажигания, но всё это бесполезно. От этого никуда в Акценте не деться, особенно на высоких скоростях: «... на скорости больше 110 км/ч начинает немного вибрировать».



Hyundai Accent Sedan 2000–16



Выход один – смириться и махнуть на это рукой: «Акцент шумный, на педалях чувствуются небольшие вибрации – это основные моменты, которые бросались в глаза и вначале вызвали небольшой дискомфорт, но со временем привыкаешь и абсолютно не обращаешь на это внимание». Как видите, метод рабочий и больших затрат не требует. Правда, перфекционистам он не подойдёт.



Любовь №2: стоимость содержания

Не буду копировать гигабайты одинаковых отзывов. Тут всё просто: «... дешевые расходники, примерно как на ВАЗ», «... обслуживание – недорогое, расходники и запчасти в избытке, множество аналогов оригинальных запчастей с хорошими качественными характеристиками».



Hyundai Accent Sedan 2000–16



Наверное, тут можно обойтись без комментариев. Если состояние машины чуть лучше, чем предсмертное, больших вложений она не требует. И, что самое приятное, недорого стоят не только аналоги, но и оригинальные запчасти. А простота обслуживания и ремонта делает этот автомобиль не очень выгодным объектом для вытягивания денег в автосервисах.



Правда, почти все ругались на дорогое дилерское обслуживание, но вряд ли сейчас кто-то поедет обслуживать Акцент к официальному дилеру. Да и само понятие «дорогое обслуживание» у владельцев Акцентов немного извращённое – речь часто идет о переплате в пару тысяч рублей.



Ненависть №1: объём салона

Вот мы и добрались до самых однозначных предметов ненависти и любви. Тут нет никаких полярных мнений или условностей. Тут либо плохо, либо хорошо. И плохо тут с размерами салона.



Точнее, проблема есть с задним диваном. На передних креслах люди помещаются без труда, и если немного жалуются, то только на ширину. Но это лёгкое поскуливание слышно еле-еле, нужно очень тщательно прислушиваться. А вот теснота на заднем диване – это проблема: «Можно сделать такое умозаключение, что авто для двоих – водителя и переднего пассажира. Сзади реально очень тесно, нет подголовников, но на небольшие расстояния можно ездить, а при особом желании и на большие, если передние поделятся местом, подвинувшись вперед».

Hyundai Accent Sedan 2000–16



Проблема особенно остро стоит в том случае, если водитель высокого роста. Двигаться вперёд ему некуда, и тогда положение задних пассажиров становится катастрофическим: «Сидеть в нем с моим ростом (187) очень удобно, хотя на дальние расстояния еще не ездил. Но и за мной уже никто не сядет».



Меньше всего раздражает теснота заднего ряда молодых родителей, у которых сзади ездят исключительно дети. Им места хватает. А вот поехать впятером на Юг на Акценте – плохая идея.



Любовь №1: надёжность

С самой очевидной причиной народной любви определиться было несложно: «Главная особенность акцента – его надежность. Не ломается вообще!». И эта особенность Акцента отражена в каждом отзыве. Люди годами ездят на этой машине, меняя исключительно расходники. И если за состоянием автомобиля внимательно следить и не запускать его, то ему можно верить всегда: «За 11 лет владения этот автомобиль меня ни разу не подвёл ни зимой, ни летом».



Кроме того, почти все владельцы убеждены в причине очень высокой надёжности Акцента: «Акцент простой, как кирзовый сапог, соответственно, надежность на высоте». Хотя, конечно, сравнения бывают несколько оскорбительными: «Машина очень надежная. Не потому что конструкция какая-то особенно продуманная, или качество сборки высокое, а потому что простая она, как лопата».



Hyundai Accent Sedan 2000–16



Конечно, с возрастом надёжность становится ниже. Но даже 15-летние Акценты подводят очень редко. А какой-никакой уровень комфорта в нём есть. Да, он простой, он, как многие говорят, вибрирует, но у него вполне человеческая эргономика, он неплохо ездит, можно найти комплектации с АКП (причём надёжной), кондиционером и другими, пусть и не очень сложными, опциями.



И получается очень даже неплохой бюджетный автомобиль, который способен удовлетворить потребности среднестатистического автолюбителя. А если вспомнить про низкую стоимость запчастей, то причина любить Акцент становится ещё очевиднее. Да и недостатки у него не такие уж и серьёзные. Кроме тесноты салона, конечно. Что ж, идеальных автомобилей не бывает. Зато хорошие, как видите, всё-таки существуют.