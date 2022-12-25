Довольно большой, но недорогой седан в России не мог не понравиться покупателям. И Cerato понравился. Автомобили третьего поколения появились в 2013 году, и с каждым годом продажи только росли: если, например, в 2016 году их продали всего 3722 штуки, то в 2018 – уже 11 068. А на следующий год был поставлен рекорд: тогда продали почти 15 тысяч Cerato – правда, уже следующего поколения. Но в любом случае успех этих автомобилей отрицать невозможно. Впрочем, объяснить его тоже не так уж и просто.

История техники

История Cerato началась в 2003 году, когда в Корее показали первый автомобиль этой модели. Уже тогда он делил платформу с другим корейским бестселлером — Hyundai Elantra третьего поколения. И уже тогда была заложена незыблемая традиция для Российского рынка: Cerato у нас продавали только с бензиновыми моторами объёмом 1,6 или 2 литра. Дизельных (которые были на рынках Кореи и Европы) нам не предложили вообще. Зато выбор между механической и автоматической коробками передач в России был тоже с самого первого поколения.



В 2006 году модель пережила рестайлинг, и уже в 2008 году её сменило второе поколение. Набор моторов был тем же: 1,6 и 2,0 л, только бензин. Машины с двухлитровым мотором комплектовались только автоматическими коробками, с моторами объёмом 1,6 л – либо механикой, либо четырехступенчатым автоматом.

Kia Cerato (TD) 2008–13

Особенность машин третьего поколения в России заключалось в том, что в 2013 году их сборка была налажена на калининградском Автоторе, и отныне Cerato получило местную прописку.



Третье поколение стало довольно популярным в России, и у него сложился этакий образ «Toyota Avensis для экономных»: пока богатые выбирали Avensis между Corolla и Camry, менее богатые выбирали Cerato между Rio и Optima. Впрочем, машина на первых этапах радовала: несмотря на довольно убогую для своего класса магнитолу и шумоизоляцию, «Сирота», как Cerato прозвали в народе, радовала высокой надёжностью и неплохим оснащением даже в базе. Позже иногда вскрывались некоторые технические недостатки, но в небольшом возрасте минусов у модели практически не было.

Технически третье поколение не слишком сильно отличается от второго. Кое-что изменилось, но некоторые фамильные черты сохранились. Отчасти это было хорошо, отчасти – не очень. Но об этом позже. В третьем поколении у Cerato на российском рынке тоже было два мотора: 1,6-литровый G4FG мощностью 130 л.с. (157 Нм) или двухлитровый G4NA мощностью 150 л.с (194 Нм). Коробки – либо шестиступенчатая M6CF1 (в паре с 1,6-литровым мотором), либо шестиступенчатый автомат A6MF1 (в качестве опции с 1,6-литровым мотором; такая же коробка стояла на Kia Rio и Hyundai Solaris), либо безальтернативная A6MF1 с двухлитровыми моторами. Последняя коробка работала на множестве машин Kia/Hyundai: Creta обоих поколений, Elantra MD, Sonata 8, Sportage 5, Soul 2, Optima и многих других. Подвески самые элементарные: МакФерсон спереди и полузависимая балка сзади.

Kia Cerato 2013–19

В 2016 году «Сирота» пережила рестайлинг, который включал лишь не слишком заметные косметические правки и изменения в комплектациях, а в 2018-м году вышло следующее поколение Cerato.

Можно сказать, что популярность машине обеспечила её высокая надёжность. Сказать можно, но не буду: строго говоря, у этой машины нет ни одного приличного мотора. Да и по мелочи там есть, к чему придраться. Но тут уже пора не говорить самому, а передать слово владельцам этих машин.

Ненависть №5: зимние «сверчки»

Начнём с довольно регулярной жалобы. Было бы неправильно говорить, что владельцев Cerato слишком сильно раздражают посторонние звуки в салоне, но многие из них отмечают, что зимой внутри машины поселяются «сверчки», которых летом намного меньше. Есть вот такое интересное мнение: «Всё-таки наша сборка способна испоганить любое хорошее авто. Несмотря на то, что пластик мягкий преимущественно, пока не прогреется, что-то где-то поскрипывает». Ключевые слова здесь – «наша сборка». Ничем другим, кроме как нестабильностью её качества, невозможно объяснить то, что в некоторых в машинах царит тишина, а некоторые вынуждены постоянно воевать со скрипами в салоне.

Kia Cerato 2013–19

Те, кому со сборкой повезло, лишь изредка досадуют: “В торпеде со стороны водителя завелся тииихий-тихий сверчок”. Кому повезло меньше, пишут так: “То сзади что-то дребезжит и свистит, то спереди, надоело уже”, “скрипы только в мороз, но они просто везде”. В общем, тут как повезёт.

Любовь №5: подготовка к зиме

Несмотря на некоторое количество зимних “сверчков”, мороза Cerato не боятся, а их эксплуатация даже в сильный “минус” владельцев радует. Нет смысла приводить цитаты с перечислением градусов ниже нуля, при которых пуск мотора (любого) не вызывал никаких затруднений. Во всяком случае, мне не попалась ни одна жалоба на то, что мотор не завёлся до -30.



Интереснее читать про то, как хорошо к морозам подготовлен салон. Подогревы всего подряд есть даже в самых пустых комплектациях, и почти все они работают отлично. Иногда сетуют только на то, что подогрев руля работает не по всему диаметру, а в зоне хвата, и нет электрического обогрева лобового стекла. В остальном всё прекрасно: “Машина прогревается быстро, если не включать обдув сразу на максимальные значения. Достаточно 1-2 деления, чтобы стекла не потели и можно потихоньку начинать движение”, “зимой в машине тепло… в морозы еще и подогрев сидений безусловно помогал. Ни разу не включал кондер на полную мощность на холод или тепло — в этом не было никакой необходимости, на средней мощности его хватает за глаза”, “у подогрева сидений 3 степени мощности, уже на второй думаешь, что сидишь на горячей сковородке”, “очень понравилась система автоматического антизапотевания. Ну и вообще, алгоритм работы климата радует”.

Kia Cerato 2013–19

И всё-таки добавлю чайную ложку дёгтя. Нет-нет да и проскочит негодование по поводу того, что лобовое стекло со стороны пассажира прогревается быстрее, чем со стороны водителя — это особенность конструкции воздуховодов. И из экзотики: веерные форсунки стеклоомывателя очень не любят “омывайку”, которая густеет на морозе. Поэтому некоторые владельцы Cerato скучают по мощной струе.

Ненависть №4: “шумка” арок

Оценки шумоизоляции Cerato разнообразны. Кто-то в восторге, кому-то нравится, кого-то устраивает. Иногда, правда, и её и ругают. Но редко и метко — только шумоизоляцию арок. Говорят, со всем остальным смириться можно, но вот арки… Да что я говорю, вот слова владельцев: “Про шумоизоляцию колесных арок....ее просто нет, и это проблема этой машины, слышно каждый шелест под колесом, а если камень, то иногда даже пугаюсь”, “В дождь, когда наезжаешь на лужу, создается впечатление что вода льется в салон. Обязательно нужно шумить арки”.



Kia Cerato 2013–19

Тому, как правильно “шумить” арки, посвящены десятки страниц форумов. Правда, ничего нового там нет: можно дёшево и бестолково забрызгать их из баллончика, можно дорого и результативно оклеить специальными материалами. И если хочется тишины, делать это придётся в любом случае.



Любовь №4: надёжность

Что обычно ломается в Cerato? Обычно только то, что мы привыкли называть расходниками. Ну, иногда ещё моторы, но об этом потом.



В целом оценка надёжности очень высокая. Есть, конечно, некоторые элементы, ресурс которых хотелось бы видеть чуть серьёзнее (например, ступичные подшипники или пружины задней подвески), но это, скорее, исключение. Правило — любить Cerato за надёжность. И писать следующее: “Надежный в путешествии”, “Выезжали семьей часто, не подводил”, “Кроме плановых и промежуточных ТО, замены расходников и отзывных компаний ничего не делал”.

Kia Cerato 2013–19

Теоретически, это качество Cerato должно было стоять выше: надёжность — очень важный параметр оценки автомобиля. Но я его поставил на предпоследнее место, потому что если читать внимательнее, очень многие отзывы со словами “не ломается” прямо-таки насыщены рассказами про облезший кожаный руль, отвалившийся подогрев сиденья, визжащий моторчик отопителя или требующий локальной перекраски кузов. Поэтому эта надёжность условная: первые тысяч сто пробега что-то в Cerato ломается действительно редко. А если ломается, то какая-нибудь мелочь. А вот дальше… А дальше этих мелочей может быть много. И судя по тому, как и у кого их больше, во многом виноваты сами владельцы, которые “кроме замены расходников ничего не делают”. Что-то можно поставить китайское, залить можно что-то самое дешёвое, на диагностику ездить следует только тогда, когда из блока вылетел поршень. Видимо, немного снисходительное отношение к корейскому бренду отразилось и в снисходительном отношении к автомобилю. Мол, всё выдержит — чай, не Мерседес. Не Мерседес, конечно, но заботу любит любая машина. И Cerato тоже.

Ненависть №3: качество ЛКП

Теперь переходим к более серьёзным недостаткам. В части отзывов о машинах в возрасте 3-5 лет можно прочитать нечто подобное: “Кузов начал ржаветь и причем нехило!” Очень жаль, что таких отзывов много. Вот, например, типичная история: “В августе после очередной мойки авто заметил желтые точки над лобовым стеклом, подумал, что с дерева пыльца какая-нибудь и не придал значения. В октябре приехал на ТО и решил проверить кузов на повреждения перед ремонтом. Оказалось, что желтые точки это ржавчина, и не только над лобовым, она еще и на стойках. Вызвали инженера по гарантии, после осмотра он сказал, что это не гарантийный случай, т.к. есть механические повреждения в виде сколов”. Это горькая правда: ЛКП у Cerato тонкое и хрупкое, отчего борьба со сколами длится всё время владения этим автомобилем. И если первое время сколы могут не ржаветь, то после первой же зимы они способны уже хорошо цвести. К этому отзыву добавлю, что его автор всё-таки добился перекраски через суд: экспертиза признала нарушения технологии окраски. Вроде, хорошо, но на самом деле нет, потому что у ранних Cerato, собранных на Автоторе, такие проколы с качество окраски были не единичными. Некоторые по этому поводу негодовали сильно: “Машине 3 года и 7 месяцев, надо перекрашивать крышу, правое крыло и обе передние двери, остальные двери еще могут потерпеть, но тоже имеются ржавые пятнышки. А вот капот, на удивление, пока без ржи. Причем крышу надо красить со срезкой стекла, так как одно из ржавых пятен пошло под уплотнитель лобового. Такого даже в Приоре не было”.



Kia Cerato 2013–19

Да, за состоянием ЛКП этого автомобиля нужно следить внимательно.

Любовь №3: “дизайнеры не зря свой рис едят”

Вот что любят все владельцы, так это дизайн Cerato. Надо признать, что он действительно удачный: красотой, может, и не блещет, но и устаревшей машина не кажется. Поэтому соглашусь с мнением большинства о том, что с этим у “Сироты” всё в порядке.



Ну и чтобы не быть голословным, приведу несколько цитат. Сначала — самое простое и в чём-то даже трагичное: “Я за внешний вид ее и взял”. А теперь — аналитика: “Первое, на что хочется обратить внимание, так это на дизайн автомобиля — машина до сих пор смотрится свежо и актуально. Морда выглядит агрессивно, силуэт кузова стремительный. И всё это подчеркивается диодными дневными ходовыми огнями и диодными задними габаритами.”

Kia Cerato 2013–19

И, наконец, нейтральное: “Дизайн машины достаточно интересный и привлекающий внимание, выдержан в духе последних тенденций времени”, “нескучный — это точно”.



Ну и отлично. Поехали дальше.

Ненависть №2: задняя подвеска

Серьёзный и объективный недостаток Cerato — это работа её задней подвески. Вроде бы, многого от балки и не ждут, но нет. Подвеска способна разочаровать даже самых нетребовательных автолюбителей.



Все претензии сводятся к одному: она слишком мягкая. И это приводит к двум неприятным последствиям: не слишком хорошей управляемости (особенно в поворотах) и удивительной способностью пробить подвеску на неровностях дороги. Особенно — при загруженной пассажирами и багажом машине. Вот, например, классический отзыв об управляемости: “Единственное нарекание — немного валкая она на скоростях свыше 100 км/ч при перестроениях. Пружины бы ей я поставил пожестче”. А теперь — о пробоях подвески: “В багажнике пара сумок с едой и питьем на 2 дня... не больше 50 кг в общем. На “полицаях” некоторых зад до отбойников пробивался да и вообще просела машинка основательно — на грунтовке несколько раз защитой по гравию чирканул... Неприятный сюрприз. Вот думаю проставочки в пружинки впендюрить, а может просто пожестче посмотреть сами пружинки”.

Kia Cerato 2013–19

Заметили тенденцию? Везде говорят о других пружинах. И это на самом деле работает: если заменить пружины более жёсткие, ездить становится приятнее. Так делают многие, и на профильных сайтах есть множество примеров выполненных работ. Правда, в целесообразности этого мероприятия иногда возникают сомнения: “Некоторые меняют пружины на усиленные, но тогда теряется корабельная плавность подвески”. Допустим, корабельной плавности там не было сроду, но то, что она станет хуже, вполне справедливо. Придётся искать баланс.

Любовь №2: “лучшее пространство!”

Тут, честно говоря, особо комментировать нечего: салон Cerato действительно довольно большой, организация пространства неплохо продумана, есть куда рассовать мелочь, удобные сиденья, отсутствие неприятного “чувства локтя”. Давайте почитаем, что говорят владельцы: “Салон — это самый большой плюс этой машины! Места как в авто классом выше, мой рост 183 и за собой я сажусь свободно и комфортно, даже не упираясь никуда коленями или ботинками, так что на дальние расстояния 4 человека могут поехать без проблем, багажник самый большой в классе, коляска и всякая мелочь влазит на ура! Так что для семьи это лучший выбор в классе, я так считаю”. Тут, правда, придётся заметить, что багажник хоть и большой (482 л), но не самый большой в классе. Ну да ладно, не будем придираться, будем читать дальше. “Салон просторный, можно сесть самому за собой и никуда особо не упереться”, “Салон довольно просторный. Передние сиденья очень удобные, с развитой боковой поддержкой, с регулировкой в 2 плоскостях, а сзади комфортно себя чувствовали даже рослые друзья около 190 см ростом”. Много машины за немного денег — это всегда успех, чистая правда.



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Ненависть №1: хорошо всё, кроме моторов

С чем Cerato не повезло, так это с моторами. Начнём с младшего.



Технический претензий к 1,6-литровому G4FG не так уж много. У него есть только две потенциальные неисправности, и обе нельзя считать неизбежными. Первая — это ресурс цепи ГРМ, который может закончиться и на 120 тысячах пробега, и ресурс катализатора, который может закончиться и на 30 тысячах. При этом есть множество машин, которые с родными цепью и катализатором пробежали далеко за 200 тысяч. Обычно срок службы цепи ниже у “гонщиков”. А вот никаких закономерностей с катализатором нет. С ним или везёт, или не везёт. И если не везёт, он разваливается и убивает стенки цилиндров. Кому-то с катализатором может не везти катастрофически: “главная проблема — рассыпающийся катализатор, на 60 тыс. км. Автомобиль просто заглох посреди трассы, приговорили катализатор, который рассыпался и его засосало в двигатель. По гарантии поменяли двигатель. Все бы ничего, но через 40 тыс. км — ещё раз.” Обидно, что и говорить.

Kia Cerato 2013–19

Кроме того, этот мотор для Cerato просто слабоват. Поэтому многие пишут: “На автомате 130 лошадок не советую брать, машина не едет”, “двигатель, говорю честно, для нее мне кажется слабоват, до 100 разгоняет более менее бодро, дальше тяга пропадает, так что кому нужна динамика — берите мотор 2.0”.



С одной стороны, всё так: с двухлитровым G4NA “Сирота” едет намного интереснее. Но этот мотор может умереть не только из-за разрушения катализатора, но и сам по себе из-за задиров. Почему — сказать трудно. Говорят разное: может, дело в коротких юбках поршней, может — в отсутствии маслофорсунок охлаждения поршней. Насчёт последнего, правда, ошибаются: как раз у этого мотора форсунки есть. Просто многие путают этот мотор с мотором G4KD, у которого форсунок не было, а вот задиры появлялись в разы чаще. И как раз у G4KD задиры были правилом, а не исключением, а вот у G4NA всё ровно наоборот: как правило, проблем с этим мотором нет. А как исключение — есть задиры. И тогда люди смиренно пишут: “Ну вот и со мной произошло это несчастье! 104 тыс км…”

На мой взгляд, G4NA намного удачнее, чем G4KD, и демонизировать его не надо. Надо кормить его нормальным бензином и хорошим маслом. Не зря некоторые замечают: “Тут очень много от эксплуатации ещё зависит, от масла, от бензина. Кто-то на 60 тысячах перебирает, кто-то 250 тысяч ездит и никаких проблем не знает”. Вот здесь да, согласен. Хорошее обслуживание может здорово продлить жизнь этому мотору. Хотя, наверное, и доля везения с ним тоже не помешает.

Любовь №1: автоматические коробки передач

Немного странно на первое место в рейтинге поводов для любви ставить обычную гидротрансформаторную шестиступку: вроде, ничего в ней интересного нет. А на самом деле есть, иначе не было бы в практически каждом отзыве столько восторженных слов в адрес этого автомата. В первую очередь, конечно, речь идёт о комфорте, который даёт эта коробка: “АКП работает хорошо, перебирает передачи почти незаметно. Даже при не очень сильном нажатии на педаль норовит перескочить на передачу пониже, возможно, даже когда в этом и необходимости не было”, “АКП работает на отлично, желания использовать подрулевые лепестки или поездить в ручном режиме вообще не возникает“. Почти все говорят о том, что лепестки — это само по себе круто, но абсолютно не нужно, потому что работает коробка идеально. Это во-первых.

Kia Cerato 2013–19

Во-вторых, ни в одном отзыве я не нашёл жалобы на поломку автомата. Люди успели накатать и более трёхсот тысяч километров, а жалоб на коробку нет. Работает — и всё. Но при одном условии: в ней надо регулярно менять масло. Дилер советует делать это раз в 75 тысяч, но я всё-таки советую менять масло хотя бы каждые 60 тысяч пробега.

“Позвольте!” — спросят самые внимательные. ”А ведь на этой машине две разные коробки — M6CF1 с 1,6-литровым мотором и A6MF1 — с двухлитровым. О какой именно коробке идёт речь?” Отвечу: об обеих. Но нужно учитывать, что с 1,6-литровым мотором Cerato сама по себе довольно медлительна, и связку этого мотора с коробкой M6CF1 мучают чаще, чем агрегаты двухлитровых машин. Если при этом в АКП вовремя меняли масло, она это переживает относительно спокойно. А если нет, то сломать можно всё, что угодно. Соответственно, просится вывод: если за этой машиной следить тщательно, сломать её трудно. А вот угробить наплевательским отношением легко — она его просто не терпит и ошибок прощать не будет. Такая вот получилась у корейцев неженка.



Kia Cerato 2013–19