Одновременно с ростом цен на вторичном рынке заметен рост интереса к не очень свежим машинам на этом же рынке. Оно и понятно: если раньше за 600-700 тысяч можно было купить почти живую Mazda 6 II (GH) , то сейчас за эти деньги вряд ли получится найти даже приличную «трёшку» второго поколения. Это, конечно, плохо. И не потому, что такой рост цен нельзя считать нормальным, а потому, что машина была в своё время очень даже интересной. Любили её заслуженно, это бесспорно. Но и ругали тоже не просто так.

История техники



Первая Мазда с цифрой «3» была показана в 2003 году. И уже в 2004 году она заменила ушедшую на пенсию Mazda Familia (она же – Mazda 323 или Protege). И это был интересный во многих отношениях автомобиль. Внешне он был похож на старшую Mazda 6, что не могло не радовать глаза и сердца владельцев новых «трёшек», но при этом был построен на очень успешной и удачной платформе Ford C1 (напомню на всякий случай, что на этой же платформе были построены Ford Focus и Volvo S40).



Mazda3 (BK) 2003–09

В компании считали, что новая Mazda 3 должны стать этаким спортивным гольф-классом, поэтому наделили её довольно агрессивным дизайном и выпустили действительно быструю версию хэтчбека MPS с 2,3-литровой «турбочетвёркой» мощностью 260 л. с. Правда, наиболее популярные машины от спорта не получили ничего (кроме, пожалуй, дизайна) и потихонечку передвигались в пространстве со скромными атмосферными моторами объёмом 1,6 и 2,0 л. Но машина, что называется, «зашла».

В 2006 году первое поколение пережило рестайлинг, в ходе которого стало немного богаче. Например, появились обязательные системы ABS и DSC (последнее нам более известно под аббревиатурой EBD – система распределения тормозных усилий). Стала лучше шумоизоляция, немного изменились и внешний вид, и интерьер. Одним словом, машина получила заслуженное признание, и неудивительно, что второе поколение – то самое наше с индексом BL – тоже было встречено публикой на ура.

Произошло это в 2009-м году. Несмотря на то, что платформа осталась старой С1, изменилась «трёшка» довольно существенно. Она немного отошла от «спорта» и получила некоторые опции, которые сделали её не столько спортивной, сколько комфортной. Тут уже можно было купить машину и с двухзонным «климатом», и с кожаным салоном, и с датчиком дождя, и с подогревом сидений.

Технически машина была не то чтобы сложной, но вполне современной. Сзади у неё стояла удачная фордовская многорычажная подвеска, выбор бензиновых моторов был неплох (от 1,5 до 2,5 л), существовала и спортивная версия Mazdaspeed3/MPS.

Mazda3 2009–13



Как это обычно бывает, нас моторами обделили, и дизельные «трёшки» продавались только в Европе, а новый бензиновый мотор семейства Skyactiv был только в Америке и только в последний год выпуска машины. У нас же продавали исключительно бензиновые машины с моторами объёмом 1,6 и 2,0 л, причём первых было большинство. Может, оно и правильно: зачем нужна дизельная Мазда?

Коробки передач были как механическими, так и автоматическими. С наиболее популярным у нас 1,6-литровом мотором стояла старая добрая четырёхступенчатая АКП FN4A-EL (она же фордовская 4F27E). Как и мотор, коробка была большим таким приветом из прошлого, но и этот двигатель, и эта АКП радовали хорошим ресурсом.

К сожалению, 2009-й оказался очень неудачным для иномарок на российском рынке: не локализованная у нас «трёшка» второго поколения стремительно подорожала и не смогла конкурировать с тем же Фокусом, который выпускали в России. Однако всё равно её многие любили, хотя иногда и ругали. За что? Расскажем ниже.

Ненависть №5: всё-таки ржавеет

Первое время такого недостатка никто не замечал – новые машины ржавеют редко. Правда, периодически встречались такие отзывы: «Лакокрасочное покрытие никакое». Само собой, со временем стало очевидно, что если у машины есть проблемы с ЛКП, она точно начнёт гнить. Так оно и получилось, а риторика владельцев быстро изменилась: «Главный минус – она ржавеет (арки, пороги – нужно всё сразу покрывать антикором), соли для Мазды – смерть», «... кузов плохо противостоит коррозии. Гниют задние арки, пороги и т.д.». Увы, всё так.



Mazda3 2009–13



Нужно отметить, что вклад в репутацию гниющего и ржавеющего автомобиля сделал тот факт, что на Маздах в силу их агрессивного дизайна было принято «вжигать» (с мотором 1,6 л тоже, да). Били их нещадно, найти сейчас «трёшку» этого поколения без ДТП в истории почти невозможно, так что нет ничего странного в том, что машины после кузовного ремонта потихоньку ржавели. А тут ещё и возраст подошёл… Печально, но коррозия стала для Mazda3 большой проблемой.

Любовь №5: запчастей много, и они разные

Mazda3 в целом вполне надёжная машинка, но запчасти иногда требуются и ей. И вот тут наступает время сюрприза: некоторые детали обходятся неприлично дорого. И тут очень хорошо, что популярная платформа С1 подразумевает огромное количество неоригинальных запчастей на любой вкус и карман. Получается не только заметно дешевле, но и иногда и проще, и быстрее, и даже качественнее. Поэтому многие говорят: «Если брать запчасти, то дешевле брать неоригинал… Бензонасос заменил на приоровский за 800 р., оригинал только в сборе и стоит от 12 000 р.». В общем, всё понятно: «... если брать оригинал, то да, сумма значительная, но и дубликаты ничем не хуже, цена ровно в половину дешевле», «Приходилось покупать детали от Фокуса, подходят один в один, снятую с авто деталь не отличить от новой».



Mazda3 2009–13



Забавно, что владельцы Фокусов иногда говорят ровно обратное: «купил от Мазды – получилось дешевле». Видимо, есть смысл внимательно листать каталоги заменителей. Их много, шансы купить что-то хорошее за не слишком высокую цену есть всегда.



Ненависть №4: тесно и царапается

К пространству на передних местах вопросов обычно нет. Только в одном отзыве попалась такое замечание: «Бардачок открыть просто нереально, когда справа сидит пассажир (крышка упирается в колени)». Это скорее исключение, зато к заднему дивану претензии встречаются регулярно: «Мало места для задних пассажиров. Втроем будет просто неудобно».

Mazda3 2009–13



При этом стоит отметить, что для своего класса «трёшка» довольно просторная, и тесно там будет либо втроём, либо очень рослым и крупным пассажирам.

К сожалению, это не единственная претензия к салону. Очень многих не устраивают материалы отделки, которые и выглядят дёшево, и не отличаются износоустойчивостью. Кто-то по этому поводу кратко замечает: «Пластмасса салона оставляет желать лучшего». А кто-то объясняет ситуацию подробнее: «Огорчает… пластик внутри машины. Отделка салона и торпеды, боковых поверхностей салона – из плохого пластика, нежного, повреждается (то же и в багажном отделении)».



Mazda3 2009–13



Многие владельцы Мазд завидуют владельцам соплатформенных Фордов и Вольво: там материалы салона лучше (особенно у Вольво).

Любовь №4: дорого-богато

Как я уже говорил, особенность второго поколения Mazda3 – это переход от спорта к комфорту. Тут уже нельзя было обойтись без некоторых опций, которые раньше можно было увидеть только на более взрослой Mazda6. Ну и, конечно же, этот факт очень радует тех, кто купил «трёшку». Тут обычно с восторгом перечисляют всё, что есть в машине: «Множество полезных и приятных опций, дающих ощущение комфорта (например, регулировка рулевой колонки по вылету и высоте, подогрев сидений и зеркал, управление аудиосистемой на руле и т.д.)», «Подогрев сидушек, курсовая устойчивость, корректор фар, омыватель фар, 8 подушек, штатный ксенон, хорошая штатная музыка». Тут добавить нечего, остаётся только порадоваться и позавидовать.



Mazda3 2009–13

Ненависть №3: больше ест, чем едет

Mazda3 с двухлитровым мотором, да ещё «на ручке» – это мечта юного гонщика. А вот очень популярная комплектация с 1,6-литровым мотором и старенькой автоматической четырёступкой – это грустно. Тут не то что спортом, тут даже приличной динамикой не пахнет. Может быть, некоторую вялость можно было бы и простить, но существует вторая сторона медали: у такой комплектации получился и очень значительный расход бензина. Всё это вместе многим не даёт покоя: «Зимой прожорлива, при сильных морозах с прогреванием лопает в районе 14-15 л, и это при объеме 1,6!», «... не едет вообще, только гудит», «В разгоне тупит – куда-то западает при 100 км/ч, газ в пол, но реально до нее доходит только после 5 секунд».



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Видимо, придётся согласиться с одним из комментаторов: «1,6 для девочки нормально, но для пацана маловато».

Любовь №3: “японская надёжность”

Тут требуется пояснение. Так как эти Мазды привозили к нам из Японии, все владельцы гордятся тем, что «трёшка» не просто надёжная, а особенно надежная – по-японски. Может, конечно, вызывать улыбку, но почти все настаивают именно на этой формулировке – «японская надёжность». Только такая и никакая иная. Так и пишут: «Надежная японская сборка, двигатель, АКПП и электрика – все работает отлично», «Японская сборка, проехала 166 тыс. км. Не ломалось ничего, менялись только расходники», «Настоящее японское качество. Поистине легендарная бюджетная серия Мазды», «Страна-изготовитель – Япония, что говорит тоже о многом, лично для меня это показатель надежности и комфорта».



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Пожалуй, комментировать этот повод для любви не буду: могут рассечь надвое настоящей японской катаной.

Ненависть №2: хорошо, но очень низко

Настройка подвески у Мазды сильно отличается от настройки подвесок Форда и Вольво. Она более жёсткая и менее комфортная. Об этом ещё поговорим чуть ниже, а пока заметим одну деталь: она не только жёсткая, но и очень низкая. И если с первым многие готовы смириться, то с очень маленьким клиренсом (155 мм) по плохим дорогам ездить действительно трудно. Особенно зимой. Отзывы не радуют разнообразием: «Посадка низкая, поэтому по проселочным дорогам особо не поездишь», «Очень низкая, при российских дорогах иногда это доставляет дискомфорт, приходится медленно объезжать ямки и бугры, чтобы не зацепить бампером и защитой».



Mazda3 2009–13



Это всё так, но в защиту этого поколения скажу одну вещь: у Mazda3 BP он вообще 135 мм. Так что на BL ещё не всё так плохо.

Любовь №2: управляемость

Что же, переходим к самым очевидным пунктам. Начнём с управляемости. Она у «трёшки» действительно прекрасная, хотя и достигается ценой комфорта (см. «Ненависть №2» чуть выше). Но тем, кто покупал «спортивную» машину, на это плевать. Поэтому в каждом втором отзыве встречаются «рельсы»: «Управляемость, устойчивость на дороге прекрасны. В повороты входит как по рельсам», «Управление просто СУПЕР!!! Дорогу держит как по рельсам». Несколько избито и шаблонно, но если это так, то почему бы и не порвать ещё один боян? Рельсы так рельсы.

Mazda3 2009–13

Ненависть №1: шумоизоляция

Увы и ах: с «шумкой» у Mazda3 проблемы есть. Мало того, они есть и у Mazda6, хотя казалось бы… Несмотря на то, что над этим вопросом работали несколько раз (и при проектировании этого поколения, и в ходе рестайлинга), тишины в «трёшке» не прибавилось. Основной источник шума – колёсные арки. На звук мотора жалуются редко, а вот арки – это беда: «Плохая шумка, особенно если что-то летит в подкрылки», «Шумоизоляции тоже почти никакой, отчетливо слышен шум колес и камней».

Mazda3 2009–13



Хорошо, что эту проблему можно решить дополнительной шумкой. Тем, кто решением этого вопроса не занимался, остаётся только посочувствовать. Потому что согласен с тем, кто написал следующее: «Шумоизоляция колесных арок просто де***о».

Любовь №1 дизайн

Многие Мазду выбирали не умом, а глазами. И это правильно: для 2009-го года машина была очень хороша. Сейчас, конечно, она уже выглядит устаревшей, но при этом не кажется страшной. Всё-таки с дизайном у неё всё хорошо: «Фантастический дизайн, который радует глаз – как снаружи, так и внутри», «Ярко выраженная индивидуальность, и все в ней потрясающе гармонично».

Mazda3 2009–13



Тут особо комментировать нечего, но добавлю в эту бочку мёда маленькую ложечку дёгтя: многих раздражает красная подсветка приборов и салона. Что ж, как говорят некоторые, «нравится – не нравится, терпи, моя красавица»: хотелось спорта и агрессии – получайте. Правда, вместе с атмосферным мотором 1,6 л и АКП4.