Во второй половине нулевых Almera Classic вызывала повышенное слюнотечение у тех, кто не мог позволить себе Focus или Mazda3, но не хотел ездить на Акценте или, боже упаси, Логане. Всё-таки Ниссан – это «японец», а не какой-то «кореец» или «француз» румынского происхождения. Может быть, совсем уж императорского качества от Альмеры и не ждали, но японские корни казались заметно привлекательнее корейских, китайских или французских. Время показало, что эти автомобили действительно далеко не самые капризные, и некоторый повод их любить возник не на пустом месте.

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Честно говоря, эта Almera Classic – не совсем «японец». От той самой Альмеры, которую уважали за надёжность, у этой остались только имя и очень далёкая родственная связь. В Корее этот автомобиль известен под именем Renault Samsung SM3, который корейцы (а именно – Samsung) построили на платформе Nissan Bluebird Sylphy G10. Так что что-то от Ниссана в Almera Classic всё-таки есть. И в России машину продавали под маркой Ниссан, более знакомой, чем непонятный Samsung.

Российским покупателям повезло: нам достался очень хороший 1,6-литровый мотор QG16DE. Другого на нашем рынке не было, хотя тот же Samsung SM3 мог похвастаться ещё одним мотором – полуторалитровым QG15DE. Но нам хорошо и без него, потому что QG16DE всё-таки интереснее.

Nissan Almera Classic 2006–12

С коробками передач ситуация не совсем типичная: если механическая коробка 4М40 может смело претендовать на высшие строчки антирейтинга МКП, то автомат RE4F03A стоит поместить в рейтинг наиболее надёжных АКП. Тот редкий случай, когда автомат оказался надёжнее механики.



Какого-то заметного рестайлинга у Almera Classic не было, но некоторые изменения были внесены в 2008 году. После этого стало заметно меньше «глюков» в электрике, но каких-то глобальных изменений за весь срок производства машина так и не увидела.

Как и любого другого автомобиля, у Almera Classic есть свои особенности, за которые эту машину можно любить или ненавидеть. Может быть, они не слишком яркие и очевидные, ну так и Альмера – не Мерседес. Посмотрим, какие вялые эмоции она вызывает у своих владельцев.

Ненависть №5: электрика

Я намеренно не включил надёжность в список того, за что любят Альмеру. Этот параметр все оценивают высоко, но писать об этом скучно. Гораздо интереснее найти что-то такое, что из этой надёжности немного вываливается. А вываливается, например, электрика, на которую многие жалуются. Причём нет какой-то определённой детали или узла, который страдает больше всех. «Глючит» многое, но не слишком серьёзно. Но в силу как раз-таки общей надёжности эти мелкие электрические неполадки становятся поводом для ненависти. Лёгонькой такой ненависти.



Nissan Almera Classic 2006–12

Владельцы не слишком сильно переживают по этому поводу, просто иногда замечают: «Загорелась ошибка аэрбегов. Исправили за 2 000 р». Или: «С 95 тысячи пробега периодически, а теперь постоянно молотят оба вентилятора, где-то в проводке КЗ или глючит какой-то датчик, надо ехать разбираться». Кое-кто даже в сервис с этими «глюками» ехать не хочет. Мол, несерьёзно это: «... отказала климатическая установка (обогрев стекла не включается, дует только в ноги). Сначала запаниковал, поехал в магазин за предохранителями, но потом родилась умная мысль… залез в Интернет на форум и нашел решение проблемы: снял клемму АКБ, через пару минут накинул снова – все работает».

Хотя бывает, что мелкие поломки злят по-взрослому: «... замечаю, что не работает подсветка щитка приборов, вышел покурить, гляжу – и габариты внешние не работают вообще. Нахожу предохранитель, он сгорел – ставлю новый, щелчок – и новый сгорает… непонятно. Ну, в общем, ехали ночью с аварийкой, так как габариты отказали».

Как видите, ничего слишком фатального нет, но раздражает.

Любовь №5: багажник

Almera Classic – машина для уравновешенных людей. Её очень полюбили молодые семьи и те, кому в первую очередь нужна практичность, а уж потом – эмоции. Не буду сейчас шутить на тему эмоций, которые вызывает Альмера, но уверен: ничего из разряда «вау, огонь» среди них не будет. Ну а практичным людям очень нравится багажник этого седана: «Вместительный багажник, что я в него только не запихивал, кучу хлама, несколько запасок, два мешка с картошкой и еще детское кресло, все вместе умещалось спокойно. Я думаю, что еще к тому хламу можно спокойно запихать недоброжелательное тело, спокойно поместиться». Я не очень хорошо представляю, что такое «недоброжелательное тело», но, видимо, если бы сейчас не удержался от шутки по поводу эмоций, меня бы запихнули в багажник. Забавно.



Nissan Almera Classic 2006–12

Жаль, что часть объёма багажника «съедают» его петли («Багажник большой, если бы не петли»). Но такой недостаток есть у многих. Например, у того же Логана. Большую и чистую любовь к багажнику на Альмере эти петли испоганить не могут.

Ненависть №4: пластик салона

Что поделать: дешёвый пластик – бич автомобилей эконом-класса. Сейчас, правда, он всё чаще встречается и в более высоких классах, но речь не о них. Хорошо, что многие понимают, что требовать в салоне Альмеры кожу единорога – это перебор: «Дешевый пластик иногда бесил – зимой скрипит и брякает. Но эконом-класс – он и есть эконом». Так что просто отметим факт: «Пластик жесткий и бывает скрипучий и царапучий». «Царапучий»... Надо же, надо запомнить это слово. Пригодится.



Nissan Almera Classic 2006–12

И всё-таки замечу: несмотря на эти замечания к пластику, очень многие салоном довольны. В первую очередь тем, что он очень легко отмывается. Так что на вид материалы действительно дешёвенькие, но владельцы с детьми радуются его практичности.

Любовь №4: неугоняемость

Те, кто выбирал эти машины новыми в автосалоне, совершенно не планировали переплачивать за всякие противоугонные системы и КАСКО. В одном из отзывов прозвучало мнение, что Альмера оказалась лучше конкурентов хотя бы тем, что её не угоняют: «Самое главное преимущество перед представителями данного класса – это неугоняемость. Угонщики просто не интересуются ею». Аргумент слабенький, но пусть будет. А уж с тем, что «нафиг никому не нужна», спорить и совсем глупо. Так оно и есть.



Ненависть №3: тормоза

К работе тормозов нареканий в Интернете практически нет. А вот жалобы на то, что «часто приходится менять тормозные колодки, а бывает, что и диски», есть. И их очень много. Ресурс родных колодок и дисков оказался очень невысоким: «Из-за частой замены передних тормозных дисков в гарантийный период за 100 000 езжу уже на четвёртом комплекте». Кого-то постоянная замена колодок и дисков расстраивает больше других недостатков: «Одна из самых главных неприятностей – очень мягкие колодки и диски… Колодки приходится менять каждые 12 000 км, а на 48 000 – уже сменил диски».

Nissan Almera Classic 2006–12

Важное замечание: те, кто переходил на аналоги (а их много, потому что оригинальные запчасти часто казались слишком дорогими), особых восторгов тоже не испытывал. То ли покупали слишком дешёвые запчасти, то ли у машины есть какая-то конструктивная особенность, но аналоги тоже часто расстраивали низким ресурсом. Хотел пошутить про агрессивную езду и мощный двигатель, но не буду: свежо в памяти напоминание про «недоброжелательное тело».

Любовь №3: есть, что надо

Вот тут надо постараться, чтобы объяснить суть этой «любви». Дело в том, что некоторые альмероводы на дух не принимают шаги прогресса. Мол, машина должна быть транспортным средством, в котором есть исключительно необходимый минимум. Всякие там подсветки бардачка или личинки замка – блажь, роскошь и хотелки маменьких сынков: «Для гламурных девочек и метросексуальных мальчиков "понты дороже денег", но взрослым и толковым парням не всегда имеет смысл переплачивать за них». В Альмере для вполне комфортной жизни есть всё: кондиционер, электростеклоподъёмники, ABS, регулировка руля в одной плоскости, обогрев сидений и… И всё, пожалуй. Но этого достаточно.

Nissan Almera Classic 2006–12

Всякие Фокусы и Цивики просто нашпигованы маркетинговыми штучками, которые нормальным мужикам не нужны, а стоимость машины значительно поднимают. Поэтому они хуже Альмеры. «В общем, как писал поэт, "...шпагу для дуэли, меч для битвы – каждый выбирает по себе". Nissan Almera Classic – это вполне надёжный и неубиваемый автомобиль, подходящий взрослому нормальному парню и для активной жизни, и для активной семейной жизни».



Ничего лишнего, максимум практичности за минимум денег – это девиз истинного ценителя Альмеры Классик. И мне кажется, здравый смысл в этом есть. В отличие от шумоизоляции и хотя бы атермальных стёкол, которых нет.

Ненависть №2: Отсутствие салонного фильтра и стабилизатора поперечной устойчивости

К сожалению, в погоне за практичностью Альмеру лишили двух вещей, которые чисто теоретически в ней быть должны: салонного фильтра и стабилизатора поперечной устойчивости. Вопрос с фильтром решается просто: «С завода отсутствует салонный фильтр, причём, как выяснилось, даже некоторые менеджеры официальных дилерских центров об этом не знают. Но не критично – можно купить и самому поставить, сняв бардачок и произведя простые манипуляции (работы минут на пять)».

Nissan Almera Classic 2006–12

Отсутствие стабилизатора напрягает значительно сильнее: «Отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости приводит к безумным кренам в поворотах, особенно если прощелкал поворот», «... спереди нет стабилизатора поперечной устойчивости, это немного добавляет комфорта и бережет подвеску на ухабах, но не ждите, что у него будет интересная управляемость».

Казалось бы, ситуация безвыходная, но нет. Читаем: «... спереди нет даже стабилизатора поперечной устойчивости… но при желании можно купить и поставить, вроде бы все штатные технологические отверстия присутствуют». И это действительно так! Все отверстия есть, комплекты в продаже – тоже. Поэтому и эту особенность Альмеры исправить сравнительное несложно: «Стаб встал как родной, выехал я на машине и ощутил приличную разницу в управлении без стаба и с ним. Теперь машина рулится превосходно».

Любовь №2: динамика

Само собой, ураганной динамике тут взяться неоткуда. Мотор объёмом 1,6 и мощностью 107 л.с. – не бог весть что. Тем не менее очень многие отмечают, что динамика Альмеры с этим мотором вполне удовлетворительная: «Машинка очень приемистая, несмотря даже на автомат – со светофора уходит в момент и очень прилично набирает скорость». Отчасти появление таких отзывов можно объяснить тем, что, покупая Альмеру, от неё не ждут рекордов. И реальность часто превосходит ожидание: «Мощность с лихвой достаточна для езды без нарушений скоростного режима и даже для определенных нарушений этого самого режима. С места берет прилично – не уступая ряду более мощных машин».

Nissan Almera Classic 2006–12

Кое-кто любит погоняться на Альмере с Киа Рио или Фольксваген Поло, от души радуясь возможности заставить их вдыхать запах палёной резины. Ладно, шучу – запах выхлопа. Очень редко проскакивают мнения, что мотор лошадок эдак на 120 был бы живее. Само собой. Но он был бы и дороже. А так – практически идеальная динамика при сравнительной низкой цене.

Ненависть №1: трансформация салона

Огромный недостаток для практичного семейного автомобиля – отсутствие возможности сложить задний диван. И этот недостаток отмечают все: «Спинка сидений задних не раскладывается. Это ужасно. Машина уже становится не семейной».

Вообще, конечно, просто здорово, что именно этот недостаток стал самым существенным. Я не нашёл ни одного отзыва, где ругали бы мотор или коробку передач (особенно автоматическую, с механическими на больших пробегах проблемы всё-таки встречаются). Даже про обычный предмет ненависти – слабое ЛКП – говорят неоднозначно. Видимо, с ним не так всё плохо.

Nissan Almera Classic 2006–12

А вот задний диван заставляет извергать пламя изо всех мест. И это справедливо. Потому что этот недостаток в буквальном смысле ломает судьбы людей, а у меня вызывает слёзы жалости сочувствия к этому владельцу: «... ночевать в машине даже одному довольно проблематично, соответственно, заниматься любовью в машине нормально не получится – известно на собственной практике». Бедняга.

Любовь №1: лёгкость обслуживания и ремонта

Наконец мы добрались до главного – до лучшего качества Альмеры, не оставляющего равнодушным никого. И это – простота конструкции, которая делает автомобиль не только надёжным, но и простым в обслуживании. Немного владельцев этих машин любят ездить на ТО в сервис, а слово «дилер» для них вообще матерное. А вот поковыряться в машине своими руками – это милое дело. Тем более что ремонтировать там обычно ничего не приходится: ломается Альмера редко.

Nissan Almera Classic 2006–12

Это достоинство («очень понятно и доступно сделано») имеет и ещё несколько преимуществ: обслужить или отремонтировать Альмеру можно практически в любом сервисе и очень недорого: «...простой по конструкции и обслуживанию. Свечи, масло и фильтры меняются на любой яме, то же и с расходниками по подвеске, и все так же по остальным узлам». И для бюджетного автомобиля это на самом деле очень большой плюс. Ну а «... чего не знаем – смотрим на Ютубе или шерстим форумы». В крайнем случае многое можно сделать и самому.

Одним словом, НАК (так часто сокращают в Интернете Ниссан Альмера Классик) – машина в своём классе очень даже неплохая. А кто не согласен – добро пожаловать в багажник как «недоброжелательное тело».