5 причин покупать и не покупать Nissan Teana II J32

Когда-то Teana была одним из сильнейших игроков в D-классе. Однако класс постепенно усох до одного японского седана и пары корейских, а теперь, похоже, вымер окончательно. Однако второе поколение Teana, пусть и ставшее для нашего рынка последним массовым, все же продавалось неплохо. За какие заслуги покупатель выбирал именно ее, а не Camry? Давайте послушаем самих покупателей, чтобы в этом разобраться.

Большие седаны бизнес-класса впервые появились в линейке марки Nissan в 1977 году, когда на рынок вышел Nissan Bluebird G6. Менялись поколения, в линейке появлялись новые имена (Maxima, Cefiro, Laurel), и, наконец, в 2003 году публике был представлен среднеразмерный седан Teana с заводским кодом J31. Этот автомобиль, построенный на платформе FF-L, сменил на конвейере модель Maxima J30. Что интересно, на некоторых рынках он продавался под именами Maxima и Cefiro, а также — как Samsung SM7 и Renault Safrane. Автомобиль оказался удачным, и помимо Японии его производство было развернуто в Китае, на Тайване, в Таиланде и Южной Корее.



Nissan Teana J31 2006–08

Но нас интересует второе поколение Nissan Teana (J32), впервые представленное на Пекинском автосалоне 2008 года. То, что площадкой для премьеры новинки был выбран именно Пекин — совсем не случайность. К этому времени Китай стал для этой модели основным рынком (в США продавались построенные на той же платформе Nissan D модели Maxima и Altima). Не продавалась Teana и в Европе: здесь ее место заняла близкородственная модель Renault Laguna. Но в России было решено продавать именно Nissan Teana, и уже в 2009 году на мощностях завода Nissan в Каменке под Санкт-Петербургом было налажено производство полного цикла.



Изначально были освоены две версии, более мощная и дорогая, с 3.5-литровым атмосферным V6 VQ35DE мощностью 249 л.с., и более доступная, со 182-сильным VQ25DE объемом 2.5 литра. В паре с обоими двигателями работала бесступенчатая трансмиссия Xtronic-CVT. В остальном конструкцию Nissan Teana можно назвать абсолютно типичной для сегмента: передняя подвеска независимая, со стойками McPherson, сзади независимая многорычажная, все тормоза — дисковые. В 2010-м году «по просьбам трудящихся» дорожный просвет был увеличен со 135 до 150 мм. Кроме того, в том же 2010-м на конвейер Ниссан Мануфэкчуринг Рус встала разработанная специально для России полноприводная версия Теаны (конструктивно она серьезно отличается от Teana 4WD, представленной на японском рынке). Фактически инженеры увеличили дорожный просвет еще на 15 мм и вживили в кузов Teana силовой агрегат вместе с полноприводной трансмиссией All Mode 4×4-i от Nissan X-Trail T31, который также собирали в Санкт-Петербурге. Так в гамме двигателей Teana появилась 2.5-литровая атмосферная четверка QR25DE мощностью 167 л.с. Про полноприводные Теаны было написано очень много, публиковало тест такого автомобиля и наше издание.

Nissan Teana 2008–14

В 2011-м модель претерпела небольшой рестайлинг, который коснулся в основном формы задних фонарей и оформления салона, а в 2014-м на конвейер встало третье поколение Teana c заводским кодом L33. Но начало сборки этого автомобиля фактически совпало с разразившимся кризисом, и уже в октябре 2015 года производство Teana в Санкт-Петербурге было прекращено для того, чтобы освободить мощности под более перспективный, с точки зрения продаж, кроссовер Qashqai.



Teana третьего поколения — редкость на вторичном рынке, ведь их у нас успели собрать всего немногим более 2000 единиц, а вот Teana J32 присутствует во вполне ощутимых количествах. Для простоты ограничимся рассмотрением только рестайлинговых машин, выпущенных в 2011 — 2014 годах.

Полноприводные 167-сильные версии продаются по цене от 700 — 750 тысяч до 1200000 — 1300000 рублей, машины с 3.5-литровым двигателем — от 780 тысяч до 1350000 рублей, а наиболее массовые (да, в сути, и наиболее сбалансированные) версии с 2.5-литровым V6 — от 560000 до 1500000 рублей. В итоге покупка большого и комфортабельного седана бизнес-класса по цене пятилетнего Skoda Rapid может показаться вполне рациональным решением. Вот только возраст… Несколько лет назад мы уже публиковали материалы, посвященные кузову и подвеске, а также моторам и коробкам подержанных Teana II. Но чтобы понять, с чем вообще может столкнуться потенциальный покупатель Nissan Teana, давайте посмотрим, что пишут в своих отзывах владельцы таких машин.

Ненависть #5: Качество сборки, слабые ЛКП, хром и кожа

В принципе, внешность Nissan Teana J32 не вызывает ни особых восторгов, ни отторжения. Просто крепко сбитый автомобиль с весьма традиционным, можно даже сказать, консервативным дизайном: «По внешнему виду у меня нет каких-либо претензий к этому автомобилю. Возможно, он уже не так современно смотрится, однако сказать, что этот автомобиль воспринимается в потоке как старое японское ведро, однозначно нельзя», Но есть один момент, который однозначно нужно учитывать всем, кто решит приобрести Теану на вторичном рынке: время не самым лучшим образом сказывается как на его внешности, так и на состоянии отделочных материалов салона.



Во-первых, в очень многих отзывах авторы отмечают слабость и невысокую стойкость лакокрасочного покрытия: «Краска не в дугу, уж очень тонкая». И эти сетования вполне справедливы. В свое время на первом тесте полноприводных Teana J32 питерской сборки,мне пришлось долго оправдываться перед представителями компании за отпескоструенные борта новенькой машины — хватило нескольких энергичных маневров на гравийной дорожке, с облаками пыли и песка, исполненных «на камеру».

Nissan Teana 2008–14

Ну а повреждения ЛКП ведут к появлению рыжих «жучков» — в частности, на капоте. На самом деле, кузов Teana не так уж склонен к коррозии, но во многих отзывах владельцы советуют даже в том случае, если вы нашли машину в идеальном состоянии (ну или уже побывавшую в малярке), сразу заклеить уязвимые места бронепленкой. Однако страдает не только капот, но и крышка багажника под хромированной накладкой, да и сами хромированные детали. «Хром — это беда, он продаётся либо комплектом за 10-15 тысяч рублей, или же поштучно, по 1,5-3 тысячи за элемент. Понятно, что сколы и облезший хром на скорость не влияют, но когда есть возможность содержать машину достойно, лучше заплатить 5-10 тысяч за покраску капота и 10-15 за хром» (написано это в 2019 году, и во что сейчас обойдется такой косметический ремонт, можно только гадать).



Впрочем, не самыми износостойкими оказалось не только внешнее покрытие кузова, но и отделочные материалы салона. Очень много жалоб на слишком нежную кожу сидений: «Кожа на водительском кресле, которая с перфорацией, вытерлась до дырки в районе декоративной складки. Мой вес — 95 кг, в общем кожа на креслах никакая!»,, «Боковины — рядовой дермантин, да еще и жуть какой некачественный и дешевый, который лопается, стирается и к 100 тысячам выглядит так, как будто его пожевали и выплюнули. Кожа, где она все таки есть, быстро растягивается и не очень приятна на ощупь». Кстати, роскошней всего выглядят белые и светло-бежевые салоны, но именно они требуют особенно тщательного ухода.

Nissan Teana 2008–14

Как минимум в половине отзывов упоминаются затершиеся, облезшие и потерявшие товарный вид руль и селектор вариатора. Конечно, перетянуть руль и рукоятку рычага не так уж и сложно, да и стоит это не самых безумных денег, но согласитесь — это придает автомобилю неухоженный вид и портит все впечатление. Кроме кожи не самую высокую стойкость демонстрируют и пластиковые детали: очень быстро оказываются исцарапанными и декоративные пластиковые детали «под дерево», и накладки на пороги. А еще владельцы рекомендуют проверить состояние всех уплотнителей, поскольку дефекты российской сборки чаще всего сводятся именно к небрежной их установке: «Из косяков – резинка уплотнительная на задней левой двери почему-то вылезла, вставлял обратно полдня».



Любовь #5: Комфорт, объем салона и багажника

Но если оставить в стороне возможность столкнуться с затертой кожей и поцарапанным пластиком, все остальное в салоне, да и вообще во внутреннем пространстве Teana J32, вызывает только положительные эмоции. Во первых, салон имеет вполне достаточный объем. По образному выражению одного из владельцев, «В салоне сидишь, как царь». И места на первом ряду более чем достаточно, и сиденья исключительно удобны. Причем речь идет об удобстве любимого домашнего кресла, в котором ты можешь устроиться хоть так, хоть эдак. Разве что дизайн салона многие описывают как «несколько устаревший», есть и определенные нарекания (но о них мы поговорим отдельно), но в целом все очень хорошо: «Очень удобная посадка и обзор, великолепные сиденья, мне субъективно очень нравится».



Nissan Teana 2008–14

Хватает простора и задним пассажирам: «Сзади относительно легко помещается взрослый и двое детей в креслах». Даже автор отзыва, который относится к автомобилю с изрядной долей скепсиса, вынужден признать: «Для пассажиров Теана очень удобная машина, жене и детям очень нравилась». Правда, в оценке удобства второго ряда полного единодушия все-таки не наблюдается: кто-то считает, что сзади места чуть меньше, чем у конкурентов, и что высоким людям на заднем диване будет не так удобно, как на первом ряду. Но в любом случае это компенсируется тем, что у пассажиров второго ряда есть возможность управлять музыкой, климатом, подогревом и вентиляцией сидений. Словом, как высказался автор одного из отзывов, «Места в ней, хоть слона сажай! А в багажнике можно семью слона перевозить».



Действительно, большинству владельцев объем багажника кажется более чем достаточным (хотя 488 литров — это далеко не чемпионский показатель, уступающий объему багажных отделений таких компактных моделей, как Renault Logan и Lada Granta). Тем не менее, они дружно пишут, что багажник — просто огромный: «Умудрялись поместить туда велосипед, самокаты, коляску», «В багажнике всегда загружена палатка, мангал, спальник, стол и стулья, решетки, шампуры, ремкомплект для колёс, ну и всякая мелочь». Тут стоит отметить, что во многих отзывах владельцы выражают сожаление по поводу того, что спинка заднего дивана не складывается, а значит, не существует возможности объединить объемы багажника и салона. Есть только лючок в центре спинки, который позволит погрузить лыжи, но не позволит перевезти из магазина стройматериалов пару рулонов напольного покрытия. Владельцы утешают себя — мол, если купил такой автомобиль, то у тебя хватит денег и на заказ доставки. Зато через лючок можно залезть в багажник и достать какие-то не слишком крупные объекты. В одном из отзывов автор пишет, что это очень удобно, когда едешь с пассажирами на дальнее расстояние — можно положить в багажник что-нибудь вкусненькое и доставать по мере надобности.

Nissan Teana 2008–14​

Кстати, владельцы утверждают, что система открывания багажника просто идеальна: его можно открыть как из салона, так и с пульта, и с кнопки на багажнике, причем без ключа в кармане багажник с кнопки открыть не получится. Если нечаянно положил сумку с ключом в багажник и захлопнул, его а машину при этом не открыл, то автомобиль распознает ключ и отщелкнет крышку багажника обратно, причем со звуковым сопровождением. Стоит только учитывать, что если положить сумку с ключом слишком близко к краю багажника, то машина может посчитать, что ключ остался снаружи. Вот тогда точно придется вызывать «Автоспас» и вскрывать автомобиль.

Ненависть #4: Ликвидность

Авторы многих отзывов отмечают два обстоятельства. Во-первых, Teana сильно недооценена на вторичном рынке и теряет в цене быстрее, чем многие конкуренты. Началось это отнюдь не вчера, а еще в 2015 году, когда руководство компании приняло решение остановить сборку модели на заводе в Санкт-Петербурге. Специалисты по вторичному рынку уверенно утверждают, что как только марка или модель уходит с рынка, немедленно падает и ее привлекательность на вторичке. Из этого падения интереса прямо следует и то, что продать такой автомобиль будет непросто: «Очень сложно продаётся», «Классный автомобиль, не хуже Камри, правда ликвидность на вторичном рынке куда ниже», — пишут владельцы.



Nissan Teana 2008–14

Но у каждой медали есть две стороны. Если модель недооценена, это плохо для продавца, зато хорошо для покупателя! Авторы отзывов полностью согласны с этим тезисом: «Из одноклассников, наверное, больше всех теряет на вторичном рынке, хотя это плюс для следующего владельца», «Продаются они неоправданно дешево. Но с другой стороны, это порадует тех, кто захочет купить не новую».



Любовь #4: Соотношение цены и функциональной наполненности

В огромном количестве отзывов авторы отмечают, что одним из важнейших достоинств Nissan Teana является соотношение относительно доступной цены и того объема «жизненных благ», которые ты получаешь за эти деньги: « Удивило наличие кучи "примочек" за довольно смешные деньги — вентиляция сидений, камера, навигация, обогрев задних сидений, оттоманка (выдвижная поддержка ног), ионизация/очистка воздуха салона, USB разъем и т.д. Короче — не нашел я за имевшиеся деньги автомобиля лучше и комфортней!».



Nissan Teana 2008–14

Это утверждение было справедливо и тогда, когда Nissan Teana оставалась в производственной линейке и продавалась в салонах, это утверждение справедливо и сегодня в отношении автомобилей вторичного рынка. Авторы отзывов постоянно сравнивают Теану с одноклассниками, и приходят к выводу, что при условии равенства цены они проиграют по оснащению и году выпуска, а в случае равенства основных параметров - по цене. Естественно, чаще всего этот автомобиль сравнивают с Toyota Camry, и приходят к выводу, что в уравнении «больше автомобиля за меньшие деньги» побеждает Teana: «Есть с чем сравнивать. В моей семье был и Мондео и Камри в разных кузовах, но Теана j32 в своем классе — самая комфортная, насыщенная опциями , тихая и качественная за эти деньги».



И ладно бы владельцы сравнивали модель только с Camry, Mondeo или Accord, но ведь они нередко сравнивают Теану с чем-то более премиальным: «Цена Соляриса (пластмассового), а комфорт и навороты Мерседеса. За свои деньги вариантов практически нет, такого фарша и такой мощности среди японцев и (или) корейцев просто не найти», «Мне показалось, что Nissan отстает по качеству от Mercedes лет на 10. Но потом, полазив на сайтах продажи автомобилей и сравнив все плюсы и минусы, я понял, что и по цене Nissan "отстает" на миллион: если последнюю свою Теану с пробегом 138 тыс 2012 года я взял за 510000, то за Мерса таких же размеров надо отдать 1 600 000 — 1 700 000». Им, конечно, указывают, что сравнивать Nissan Teana с любой моделью Mercedes некорректно, так как они не конкуренты и, в сути, не одноклассники, но… «Конечно же, Мерс лучше по шумке, мягкости поворота руля, по управляемости, только он и стоит совсем других денег! А ломается кстати ой как часто».



Nissan Teana 2008–14​

В огромном числе отзывов авторы отмечают очень богатое оснащение даже в средних и начальных комплектациях, а уж в топе, по их словам, «такого фарша среди японцев или корейцев просто нет». Действительно, список оснащения Nissan Teana в максимальной комплектации выглядит весьма солидно: здесь есть даже оттоманка переднего пассажирского сиденья, панорамная крыша и автоматический люк. Так что не случайно владельцы дают потенциальным покупателям такой совет: «Ищите автомобиль в хорошей комплектации, они принципиально лучше, а стоят столько же!»,. И вот тогда у вас есть шанс получить роскошь премиального автомобиля по совершенно непремиальной цене. Авторы отзывов уверенно утверждают, что если вы хотите удобную, неприхотливую и надежную машину за небольшие деньги — Теана ваш выбор, и лучше на вторичном рынке не найти.



Ненависть #3: Динамика и управляемость

Динамические возможности Nissan Teana владельцы оценивают весьма неоднозначно. Во-первых, очень разные моторы. К 3.5-литровой шестерке вообще нет никаких претензий, все таки 249 лошадок — это вполне серьезно. « Частое ездил по трассе, и очень нравилось, что там не было конкурентов. Не напрягаешься — успеешь обогнать или нет, и давить на полную гашетку нет необходимости, мощи хватает», «Хорошо едет с низов, крутить особо не надо, машина и сама разгоняется», «Отличная динамика, в 7 сек укладывается», пишут владельцы таких машин. Но для максимально эффективного разгона стоит следовать простому правилу: учитывайте специфику бесступенчатой трансмиссии, не топите с места, дайте машине тронуться.



Динамику машин с 2.5-литровой четверкой могут и ругать, причем весьма категорично, мол, «рычит, но не едет», а могут и оценивать без особого восторга, но в целом положительно (хотя и с оговорками): «На трассе иногда не хватает мощности двигателя, а в городе — более чем».

Nissan Teana 2008–14

Что же касается наиболее массовых версий с V6 объемом 2.5 литра, то тут наблюдается похожая картина, но с некоторым смещением акцентов: никто особо не ругает, но и восторгов не слышно. «Машина разгоняется уверенно, предсказуемо, без провалов и вполне резво для атмосферника». И в данном случае важны даже не объективные показатели, ведь 9.6 секунды до сотни — это и не много, и не мало. Просто субъективно этот разгон воспринимается как очень вальяжный. Авторы отзывов так об этом и пишут: «Мне не хватало ощущений от динамики Теаны из-за плавности ее хода».



Не менее противоречива и оценка управляемости. Кто-то вполне доволен: «Управляемость — ну не BMW, конечно, но вполне себе», но гораздо большее число владельцев отмечает валкость в поворотах: «В поворотах на скорости машина слегка кренится на бок, что неприятно». Зато автомобиль отличается прекрасной траекторной устойчивостью и «отменно держит полосу». Но нелюбовь к крутым быстрым поворотам нужно учитывать.

В итоге в отзывах звучит отчетливая мысль. что при спокойной манере езды большого дискомфорта валкость Теаны не доставляет, что этот автомобиль — для максимально комфортного перемещения из точки А в точку Б, не для резких перестроений и не для гонок со светофоров. Это спокойный семейный автомобиль «для тех, кому за 35», потому что молодые, которым нужно что-то кому-то доказывать, его, скорее всего, не купят, а если и купят, то быстренько от него избавятся .

Любовь #3: Плавность хода и ездовой комфорт

«Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет» Мягкость подвески, которая так мешает любителям «поиграть в шашечки», превращается в одно из главных достоинств Nissan Teana для любителей комфорта. «Очень хорошая, мягкая подвеска, отлично проходит все стыки, неровности и прочее», «Мягкая, комфортная, по трассе — как дома на диване, удобно и приятно»… И такого рода высказывания можно цитировать бесконечно. И сравнивают автомобиль либо с кораблем, либо с диваном на колесах.



Но ведь ездовой комфорт складывается из многих элементов, и зависит не только от настроек подвески. Ничуть не менее важен и акустический комфорт в салоне. Тут особых восторгов не наблюдается, хотя никто и не рубит с плеча — мол, шумоизоляции почитай и нет. В основном ее оценивают как «достаточную» и «нормальную», кто-то определяет ее как «посредственную», кто-то отмечает, что «При установке шипованных шин в салоне шумновато», кто- то пишет, что «Шумоизоляция не совсем идеальная, но все можно доделать», а кто-то восторгается, что в машине очень тихо. Словом, все зависит от личной точки отсчета и высоты выставленной планки.

Nissan Teana 2008–14

Довольно дружно владельцы хвалят головной свет, хотя тоже с некоторыми оговорками: «Очень хороший дальний свет – и светит хорошо, и встречку не слепит, а вот ближний просвечивает перед машиной мало, его не хватает для нормальной езды, по темноте, чтобы контролировать ситуацию на ближнем, больше 80 км/час ехать сложно. Не хватает дневных ходовых огней, а противотуманки просто бесполезны».



Естественно, и плавность хода, и шумоизоляция, и достойный свет проявляются прежде всего в дальних поездках. Вот тут Теана зарекомендовала себя с самой лучшей стороны: «Каждый год ездили с семьёй на юг. На трассе выставляешь 108 км/ч на круиз-контроле и плавно летишь. Через час такой езды все пассажиры, как правило, засыпают».

Но и в городе все, в сути, неплохо, хотя особенности трансмиссии и подвески заставляют изменить стиль вождения на более спокойный. Владельцы признают, что автомобиль несколько великоват для загруженных дворов и заставленных парковок, но камера заднего вида большую часть проблем успешно решает. Но это — в теплые сезоны. Зимой, как пишут авторы отзывов, 150 мм дорожного просвета в сочетании с длинной колесной базой и передним приводом все-таки не хватает. Но для тех, кому это важно, есть полноприводные версии: «Порадовал полный привод — все четыре зимы машина вылезала из любых сугробов и в Москве, и за городом, а также прекрасно держала дорогу и в дождь, и зимой», «Ни разу не приходилось где-то застревать — полный привод рулит. Правда клиренс не очень большой, но для города хватает, а для деревни есть другой автомобиль».

Ненависть #2: Неприятные мелочи

Главное в восприятии автомобиля — чтобы «общий вес» его неприятных мелочей не превысил некое критическое значение, и мелкие недостатки не перестали восприниматься как мелкие. Хватает таких мелочей и в случае Nissan Teana. Например, как я уже отметил, владельцев вполне устраивает общая эргономика рабочего места водителя, но вот об отсутствии регулировки руля по вылету многие пишут с сожалением. И уж точно никому не нравится размещение кнопок управления обогревом и вентиляцией сидений в боксе-подлокотнике: «Непонятное решение — спрятать кнопки обогрева в подлокотнике». Кроме того, авторы отзывов отмечают и достаточно неудобно расположенный USB-разъем. Во многих отзывах авторы поругивают карманы в дверях: «Очень узкие карманы на передних дверях — не только бутылка не влезет, но и руку туда непросто просунуть. Видимо у японцев руки другие».



Nissan Teana 2008–14

Ну и масса вопросов касается отсутствующих устройств и функций, Есть те, кого бесит отсутствие того же индикатора уровня жидкости в бачке омывателя, очень многих возмущает отсутствие датчика дождя, и еще больше авторов сетует на то, что наличие камеры заднего вида в комплектации автоматически означает отсутствие парковочных датчиков. «Парктроники поставить было лень, поэтому, если приходится парковаться в незнакомом месте задним ходом, обязательно прошу пассажира помочь», «Несмотря на заднюю камеру, ощущалась нехватка парктроников» — пишут владельцы в своих отзывах, и многие ставят дополнительные парковочные датчики самостоятельно. Недоумение вызывает и тот факт, что в автомобиле, претендующем на статус «бизнес-класса», автоматический стеклоподъемник установлен только в водительской двери. Отмечают владельцы и нехватку обогрева руля и электрообогрева лобового стекла, хотя к климат-контролю никаких претензий нет.



В некоторых отзывах авторы высказывают недоумение по поводу того, что несмотря на наличие электроприводов складывания зеркал, на стоянках приходится каждый раз нажимать на кнопку принудительного складывания, хотя на множестве даже куда более скромных моделей зеркала складываются автоматически при запирании дверей. Примерно такие же претензии владельцы высказывают и в адрес управления светом: «Долго пришлось привыкать к необходимости постоянного выключения фар и габаритов по завершению поездки».

Любовь #2: Расход горючего и эксплуатационные расходы

В своих отзывах авторы весьма дружно пишут о том, что Теану можно смело называть весьма необременительным автомобилем, с точки зрения эксплуатационных расходов.



Начнем с расхода горючего, как главного компонента всех затрат по эксплуатации автомобиля. Понятно, что чем мощней двигатель, тем он прожорливей. Но с другой стороны, мощные моторы реже работают в предельных режимах, так что владельцы 249-сильных машин не особо жалуются на избыточный аппетит своих коней: «Более 12 литров зимой не видел, да и то редкость, когда греешь постоянно. По трассе летом легко укладывается на круизе в 9 литров (при скоростях до 130-140), а будете ездить 105-108 — будет около 8-8.5 расход, а то и меньше». Но так экономить получается не у всех, все-таки 249 лошадок провоцируют, и если будешь на эти провокации поддаваться, то есть риск получить 15-17 литров на сотню.

Младшая 2.5-литровая четверка радует своей экономичностью владельцев полноприводных машин (хотя и не радует динамикой): «На трассе выставляешь 108 км/ч на круиз-контроле и плавно летишь. Расход при таком раскладе — до 8 литров». В городе, конечно, сказывается фактор пробок, и мало у кого получается расходовать меньше 12 л/100 км, но большинство владельцев пишут о среднем расходе в пределах 8 — 9 л/100 км.

Nissan Teana 2008–14

А вот владельцы самых массовых версий, оснащенных 2.5-литровыми V6, в своих показаниях расходятся. Одни пишут, что расход в городе не превышает 9.5 — 10.5 л/100 км, другие — что он составляет 12-13 л, а зимой доходит до 15-16 литров на сотню. На самом деле после прочтения множества отзывов, приходишь к выводу, что на трассе Teana действительно вполне экономична (особенно при езде на круизе или просто в спокойном режиме), что средний расход обычно не превышает 9 -10 л/100 км, а вот экономно ездить в городе получается не у всех, хотя и это вполне возможно.



Что же касается других финансовых составляющих, то транспортный налог не особо напрягает даже владельцев 249-сильных версий (подумаешь, 18 тысяч, зато динамика!). Ну а расходы на ТО и текущий ремонт, в большинстве случаев, владельцы оценивают как очень скромные: «Обслуживаюсь на специализированном, но не дилерском автоцентре, и цены на запчасти мне до сих пор кажутся смешными, никак не привыкну. Машина очень дешева в ремонте и запчастях - противотуманка например (разбило камнем на трассе) стоит 3000 руб., стойка стабилизатора — около 1000 руб., фильтры — вообще копейки, сайлентблоки на рычагах меняются отдельно от рычага и стоят около 2000 руб.». Конечно, есть и те, кому ТО кажется несколько дороговатым («Единственный минус — относительно дорогое ТО, нечетное около 9 -11, а вот четное было около 22-23 тыс. руб.»).

Названные цифры не стоит принимать как абсолют, и в нынешних условиях цена обслуживания может серьезно возрасти. Кроме того, тем, кто решит купить Теану с серьезным пробегом, наверняка придется вкладываться в предупредительный ремонт, но, как считают владельцы, по сравнению с многими европейскими моделями затраты будут казаться просто копеечными. Ну и опять же — перетряхнув ГУР и рейку и вылечив вариатор, вполне можно надеяться, что следующие 100 тысяч километров обойдутся вообще без серьезных затрат.

Ненависть #1: Вариатор и все, что с ним связано

Удивительные вещи происходят с этим самым ниссановским вариатором! С одной стороны, чуть ли не половина владельцев в списке недостатков Nissan Teana просто пишет «вариатор». При этом в самих отзывах — ни слова, ни полслова о каких-либо проблемах с этим устройством, с которыми им пришлось бы столкнуться лично. А вот в комментариях… Там разгораются настоящие баталии: «У знакомого через год умер. Поменяли, правда, по гарантии, но он решил больше не рисковать», «К 100-150 тысячам при резком ускорении, примерно с 60-80 км/ч и выше, начинает визжать. Лечится в профильных сервисах — цена вопроса около 30-50 тысяч рублей, проверить можно при покупке (при скорости 40-60 км/ч резко дайте газу, и вы услышите либо тишину, либо как засвистит и завизжит)», «Главный прикол — тачка типа бизнес-класса, но на ней нельзя долго ездить больше 140, перегревается вариатор».



И владельцы могут сколько угодно писать свои опровержения: «Nissan Teana J32 2010 года, откатал 150 000 км и 5 лет, проблем с вариатором не было», «У товарища рабочая машина такая перевалила за 450 тыс. км пробега, без какого то либо ремонта коробки».

Рецепт долголетия вариатора очень прост, нужно его обслуживать и регулярно менять масло, причем не реже, чем каждые 60 тысяч километров, а лучше — чаще. Очень многие владельцы предпочитают обслуживать вариатор каждые 30000 км, и это не кажется перестраховкой. Зато появляется реальная надежда на то, что трансмиссия будет столь же жизнеспособна, как и двигатель, и благополучно дотянет до отметки в полмиллиона километров. Бытует также мнение, что чем старше вариатор, тем чаще нужно его обслуживать, и что оптимально менять масло в этом агрегате на отметках 60, 100, 140, 170 и 200 тысяч километров.

Nissan Teana 2008–14

Опять же, если вы приобрели автомобиль с таким вариатором, то стоит помнить, что он не выносит агрессивного стиля езды: на шкивах могут появиться задиры, которые начинают приканчивать ремень. Не рвите машину с места, не выезжайте со скользкого покрытия на сухое с пробуксовкой, поскольку рывки для вариатора противопоказаны категорически, при начале движения дайте трансмиссии прогреться, а при остановке всегда ставьте машину на ручной тормоз. И если вы соблюдаете эти несложные правила, то, скорее всего, никаких проблем у вас не будет.



Ну а если купив Теану на вторичке вы все-таки нарвались на проблему с бесступенчатой трансмиссией, то тоже отчаиваться не стоит: вариатор вполне ремонтопригоден. Ремонт стоит весьма недешево (авторы отзывов называют цену порядка 150000 рублей), но эта цена вполне сопоставима со стоимостью ремонта традиционных гидромеханических коробок.

Другое дело, что есть те, кого не смущает надежность вариатора, но не устраивает именно то, как едет оснащенный им автомобиль: «Как водителю, мне вариатор не понравился вообще — напоминает детство, когда я учился ездить. Когда трогаешься, то, чтобы не заглохнуть, сцепление отпускаешь очень медленно и одновременно жмешь газ посильнее, а в итоге машина какое–то время жужжит на повышенных оборотах, но скорость набирает еле–еле. Вот это и есть вариатор», «С этим вариатором то, что под капотом 185 лошадей, вообще не чувствуется. С таким движком машина должна впуливать, как ураган, а она набирает скорость, как будто ее за зад все время держат». Ну да, с этим действительно ничего не поделаешь. Теаны действительно разгоняются очень плавно, даже если под капотом 249-сильный двигатель, и далеко не всех устраивает размеренная «пенсионерская езда» при солидной мощности.



Любовь #1: Надежность

Надежность — понятие весьма относительное. Мы говорим «надежный автомобиль», но это совершенно не означает, что покупатель не нарвется на неудачный экземпляр, даже если речь идет о моделях и марках, надежность которых вошла в легенды. Что же касается Nissan Teana J32, то никто не напирает на «легендарную надежность». И тем не менее, если разом прочитать пару сотен отзывов владельцев этого автомобиля, то у вас непременно сложится впечатление, что речь идет об исключительно надежном и выносливом автомобиле. Мне попались лишь три из сотни отзывов, в которых владельцы описали свои скорбные истории борьбы с постоянными поломками, причем два отзыва написаны одним и тем же человеком, который умудрился купить на вторичке «убитую» машину, разгневался, продал… и купил еще одну такую же!



Nissan Teana 2008–14

Зато в огромном количестве отзывов авторы рассказывают, что никаких хлопот Теана им не доставила: «Моей Теане пятый год, 100 тыс. пробега, а поделиться впечатлениями нечем, так как ничего не ломалось ни разу», «Ничего не ломается. Не скажу, что очень берегу автомобиль - да, я слежу и делаю все по регламентам. но я скачу по полицейским, я периодически гоняю, я ловлю ямы, иногда я езжу быстро по плохим дорогам.... Не ломается!». И такого рода высказывания можно цитировать бесконечно, причем пишут в том числе те, кто два-три года назад купил подержанный автомобиль с пробегом около ста тысяч.



У автомобиля, конечно, есть уязвимые места — тот же гидроусилитель или рулевая рейка, но сталкиваются с этими проблемами далеко не все, да и лечатся эти болезни за вменяемые деньги (по словам владельцев, такой ремонт будет стоить от 10 до 30 тыс. руб), зато про проблемы с любым из трех двигателей владельцы даже не упоминают. Ну и общее впечатление можно изложить примерно так: Теана — это машина для спокойной семейной езды. Она не требует особого ухода и практически никаких дополнительных вложений при нормальной эксплуатации и регулярном обслуживании. Да, в ней нет ничего выдающегося, она самая что ни есть среднестатистическая, но при этом, если верить владельцам, надежна и долговечна.