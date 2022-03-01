К середине нулевых годов в руководстве компании Opel AG созрело мнение, что с положением, при котором их продукция серьезно уступает по престижности автомобилям других немецких марок, мириться больше нельзя. Ну а для того чтобы подтянуться по этому неуловимому и неизмеряемому параметру, нужна была модель, выпуск которой показал бы готовность Opel выйти на новый уровень. В 2006-2007 году в европейских автомобильных изданиях появились сообщения о том, что Opel готовится заменить модели Vectra и Signum неким принципиально отличающимся по концепции автомобилем. Эти слухи нашли свое подтверждение в интервью, которое глава GM Europe Карл-Питер Фостер дал журналу Business Car. В частности, он отметил, что новый автомобиль ознаменует «радикальный отход от текущей модельной линейки», и, чтобы подчеркнуть этот отход, название Vectra больше использоваться не будет.

Эти обещания были реализованы в 2008 году: в июле состоялась премьера модели на международном автосалоне в Лондоне (под маркой Vauxhall), а осенью, в октябре – и в Женеве (уже под маркой Opel). Стоит отметить, что впоследствии новый автомобиль получил множество имен: в Австралии он продавался как Holden Insignia, в Китае, США и Канаде – как Buick Regal, а в Чили – как Chevrolet Vectra.



Buick Regal North America 2010–13

Основой для постройки Insignia с заводским кодом G09 стала всемирная платформа GM Epsilon II SWB (последние три буквы свидетельствуют, что была использована ее короткобазная версия). Новинка получила три варианта кузова (четырехдверный седан, пятидверный лифтбэк и универсал) и очень широкую гамму двигателей. Два мотора из этой гаммы, даунсайзинговая 1,4-литровая «турбочетверка» серии A14NET (мощностью 138 л.с) и 2,8-литровый турбированный V6 A28NET (256 л.с.) встречаются в России крайне редко, равно как и 320-сильный вариант этого мотора, которым оснащалась спортивная версия OPC. Наиболее распространены оказались атмосферные бензиновые «четверки» A16XER (1,6 литра, 115 л.с.), A18XER (1,8 литра, 140 л.с.), «турбочетверки» A16LET (после 2013 года – A16XHT) мощностью 178 л.с и A20N (217, а после 2011 года – 247 л.с.). Линейку дополняет турбодизель A20DT в нескольких вариантах мощностью от 108 до 192 л.с. В паре с этими моторами могла работать 6-ступенчатая механика или классическая 6-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия, привод – передний или полный.

Автомобиль получил целый ряд новейших на тот момент опций, таких как подвеска с изменяемой жесткостью, адаптивная система управления головным светом AFL-AFS и оптическая система OpelEye с функциями контроля движения по полосе и распознавания дорожных знаков.

Opel Insignia 2008–16

В 2013 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменилась задняя часть Insignia – хромированная планка опустилась вниз и «врезалась» в заднюю светотехнику. Одновременно автомобиль получил усовершенствованные версии двигателей и новые системы безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и система автоматического торможения при угрозе столкновения. К этому времени Insignia уже была локализована в России (сборка на мощностях завода «Автотор» в Калининграде). Эта локализация позволила серьезно поднять продажи модели и даже попасть в топ-10 самых популярных автомобилей сегмента D. Однако в 2015 году концерн GM принял решение уйти с российского рынка, и возвращение марки произошло уже совершенно в другом качестве и с другими автомобилями. Что же касается Opel Insignia, то второе поколение, появившееся в 2017 году, россияне уже не увидели, но первое по-прежнему присутствует на вторичном рынке. За дорестайлинговые машины просят от 500-600 тысяч рублей (за автомобили, выпущенные в 2008 году) до 1 150 000-1 250 000 (за автомобили 2013 года выпуска). Автомобили после рестайлинга несколько дороже, их цена укладывается в диапазон от 770-850 тысяч рублей до 1 850 000 рублей. Естественно, цена зависит не только от года выпуска и состояния, но и от установленного двигателя, типа кузова и уровня комплектации («Эссеншиа», «Элеганс», «Космо» и «Бизнес-Эдишн»). Тем не менее можно с уверенностью говорить о том, что на вторичке можно подобрать прекрасно оснащенный автомобиль бизнес-класса по цене массового автомобиля сегмента B+. Но вот стоит ли это делать? Давайте посмотрим, что пишут об Opel Insignia A его владельцы, что им нравится, а что – не очень…

Ненависть #5: проблемы с запчастями

То, что уход той или иной марки с рынка (вне зависимости от причин) практически всегда сопровождается появлением определенных проблем с сервисом и снабжением запчастями (даже если марка уверяет, что продолжит поддерживать уже проданные модели), можно считать аксиомой. Да, Opel вернулся, но уже в составе другого концерна, и не факт, что проблемы со снабжением запчастями будут полностью сняты. Но до этого момента владельцы Insignia хлебнули этих проблем полной ложкой.



«Из минусов – запчастей по наличию практически нет (особенно на рестайлинг), приходиться ждать», «при пробеге 52 000 км снова двигатель, и снова в первом цилиндре выбивает кольца. Снова ремонт, снова сразу признали гарантийным случаем, но в этот раз ремонт длился полтора месяца, так как Опель покинул Россию вместе со складом запчастей, и поршневая группа высылалась со склада в Германии», «У двигателя 2,0 турбодизель при обрыве ГРМ выходят из строя кулачки – у меня был обрыв на 132 тыс. км, так что прошел через эту процедуру. Но на складе в РФ их нет, ждал машину из ремонта 6 недель», «Да, запчасти приходится менять, износ по пробегу есть, и никуда от этого не деться. Но редкие запчасти или какие-то блоки надо ждать несколько месяцев, и это сейчас основная проблема эксплуатации».

Opel Insignia Sports Tourer 2008–16



Добавляют проблем и особенности калининградской сборки. Например, вы пришли к выводу, что машина нуждается в замене двигателя. В документах написано: a20nht. Но по факту на версию Country Tourer в Калининграде ставили b20nht или a20nht(ltg), то есть моторы, которые стояли на Кадиллаках и Шевроле Малибу, и если сравнить их с «европейским» a20nht, то это совершенно другие моторы!

Есть определенные проблемы и с качеством запчастей и комплектующих, связанные прежде всего с обилием контрафакта. «Запчасти сейчас полное барахло. Брал всегда GM-овские прокладки – голограммы, запаянные пакетики, но если еще раз дадут течь, придется пробовать аналоги. Надоело!», – в сердцах восклицает один из владельцев, и он не одинок в своем негодовании.

При этом у Opel Insignia есть весьма серьезный плюс: модель легко поддается модернизации и усовершенствованию, причем исключительно штатными компонентами, безо всякого «колхоза». Но и тут возникают проблемы с наличием в РФ этих самых компонентов: «После обновления мультимедиа пришлось купить б/у блоки в Польше от 16-го модельного года: у них обновились блоки, которые до РФ не дошли. Зато теперь у меня есть Carplay и Android auto!».

Любовь #5: Недооцененность и стереотипы

Кто в России не слышал присказки «с возрастом любой автомобиль становится Опелем»? Действительно, по целому ряду причин репутация бренда в нашей стране всегда была не слишком высокой, на ступень, если не более, ниже «большой немецкой тройки». Надо признать, что кое-какие основания для такого мнения реально были, особенно «в начале времен». Все это заставляло представительство и дилеров держать цены на достаточно низкой планке, и в итоге сложилась ситуация, когда по соотношению цены и качества Opel оказался на лидирующих позициях, а вот репутация практически не выросла. Как пишет один из владельцев, «Название бренда отпугивает, но, на мой взгляд, это предвзятое мнение. В слабой комплектации я, скорее всего, Opel Insignia не взял бы (только если не было бы выбора), а вот хорошая «жирная» комплектация вносит свои коррективы, и автомобиль начинает нравиться». Ну а далее тот же владелец развивает тему несоответствия стереотипов и реальной оценки автомобиля: «Пару-тройку раз знакомые, проделавшие со мной какой-то путь, говорили: не понимаем, почему народ не любит Опель!!».



Это было справедливо в начале десятых годов, когда Insignia продавалась официально, и тем более это справедливо после ухода марки из России, сильно повлиявшего на формирование цен на вторичном рынке.

Opel Insignia 2008–16 1 / 2 Opel Insignia 2008–16 2 / 2

«Инсигния в хорошей комплектации, особенно с дизелем, в настоящее время – идеальный автомобиль в номинациях «цена/качество» и «стоимость владения». Я бы сказал, что автомобиль недооценен рынком», «Незначительный, но всё же минус – отношение к марке в целом от стереотипозависимых людей. Зато за счёт стереотипов цена на вторичном рынке оказывается очень приятной для покупателя», «Наверное, это самый недооцененный автомобиль в России… По качеству, комфорту и ходовым характеристикам за его стоимость это самый лучший баланс!», – пишут довольные владельцы, купившие машину на вторичке.

Нынешний взрывной рост цен на новые автомобили привел к повышению цен вторичного рынка, но многие владельцы не спешат избавляться от Insignia, и именно по причине отличного баланса цены и потребительских качеств: «Этот автомобиль у меня задержался, думаю, минимум еще на год: с учетом цен на авто в 2021 году, альтернатив за эти деньги не найти!», «Проблема с выбором следующего автомобиля: ни на что, кроме премиум-марок, менять не хочется».

Получается парадоксальная ситуация: недооцененность и недостаточная престижность марки оказываются существенным плюсом, по крайней мере, для людей прагматичных.

Ненависть #4: Стоимость содержания

Казалось бы, обслуживание изначально пусть и не бюджетного, но относительно недорогого для своего класса автомобиля тоже должно обходиться в достаточно скромные суммы. Увы, это не так… В больших автосервисах обслуживание Opel Insignia обходится, по свидетельству владельцев, в 10 500-16 000 рублей. Естественно, можно найти мастерские, где те же работы обойдутся в разы дешевле, а все нужные расходники можно купить самостоятельно. Тогда затраты на ТО получится ужать до 4-5 тысяч рублей… «В обслуживании – как все престижные автомобили. Не путайте, это не бюджетник, это семейная машина для дальних поездок солидных людей, которым нравится комфорт», – пишет автор одного из отзывов. Но вся проблема в том, что стоимостью периодических ТО расходы на содержание автомобиля, как правило, не ограничиваются.



Opel Insignia 2008–16



Автор одного из отзывов привел такой расчет расходов за три года и 35 тысяч километров (помимо техобслуживания): щетки стеклоочистителя – 4600 руб. (три замены), по подвеске – обе задние ступицы, задние верхние поперечные рычаги, задние и передние стойки стабилизатора, сайлентблоки задних продольных рычагов (всего на сумму около 20 000 руб.), по электрике – 2 аккумулятора, лампы головного света, подшипники генератора (в сумме 14 500 руб.), по тормозной системе: колодки передние, задние диски и колодки (6450 руб.), по системе охлаждения: 2 термостата, прокладки теплообменника плюс всякие колечки и резинки (всего на 11 000 руб.), замена шин и дисков – 66 000 руб. Плюс налог. Плюс страховка. Получается довольно много…

При этом сам список замен говорит о том, что владельцу пришлось довольно часто иметь дело с не самыми крупными, но чувствительными поломками.

О том, что шанс нарваться на «ломучий» экземпляр Insignia достаточно велик, пишут в своих отзывах очень многие. Естественно, у модели есть характерные тяжелые болячки: «Перед покупкой советую очень хорошо подумать, будете ли вы готовы завтра/через неделю/ месяц/ год выкинуть 200 тысяч рублей на капитальный ремонт двигателя». И к разговору об этих серьезных болезнях мы еще вернемся. Но многие автомобили достают владельцев именно мелкими, но регулярными неисправностями: «Инсигния хетч 2011 года, собрана у нас. Постоянно какие-нибудь мелкие проблемы: то подогреватель сидения отвалится, то привод дворников раскрутится, то скрип в педали возникнет, то сидение с полозьев соскочит... Ничего критичного, но реально бесит», «Надо все время быть готовым и держать в коробочке 120-150 тысяч рублей, чтобы решить очередной прикол, который она выкинет», «Подустал я, конечно, с этим Опелем, но, зараза, метёт сладко, да и глаз оторвать невозможно». Или вот такая характерная проблема: очень популярная в России версия Country Tourer имеет пластиковый обвес, а в этом обвесе есть заглушки лючков для установки домкрата. Крепление этих заглушек достаточно слабое, и они имеют обыкновение теряться. При этом новая заглушка (представляющая собой не какой-то хайтек, а обычный кусок пластмассы!) стоит 7000 рублей! И эта дороговизна некоторых запчастей представляет еще одну грань проблемы.

Opel Insignia 2008–16



Например, перетерся у вас чехол на ручке рычага КПП (он сделан из кожзаменителя). Казалось бы: какая проблема, заменил, да и дело с концом! Вот только поставляется этот чехол только вместе с ручкой КПП и накладкой трансмиссионного тоннеля, и стоит такой комплект совсем не гуманно, 18 000 рублей… А еще во время каждого ТО нужно очень тщательно проверять состояние тормозных колодок. Дело в том, что вполне насыщенный электронными системами автомобиль имеет датчики давления в шинах, но не оснащен датчиками износа колодок. В итоге может выясниться, что задние колодки изношены на 30%, а передние – на все 99! Замена всех колодок – это примерно 10 500 рублей, но если упустить эту ситуацию, вполне можно запороть тормозные диски.

Любовь #4: Внешность, аэродинамика, ЛКП

Очень многие владельцы в своих отзывах называют внешний вид Opel Insignia одним из главных достоинств этой модели: «Очень красивая снаружи, особенно линзованная оптика с дневными ходовыми огнями», «Шикарный дизайн, выглядит не хуже многих крутых автобрендов», «Дизайн считаю очень удачным: машина отлично смотрится в потоке, несмотря на то, что ей уже 6 лет». Действительно, дизайнеры Марк Адамс и Малькольм Уард сумели создать элегантный и гармоничный образ. Особенно хорошо смотрится универсал Country Tourer: «На мой взгляд, самый красивый из представленных на рынке универсалов», «Внешний вид прекрасен, машина грациозна, лучший показатель по коэффициенту аэродинамического сопротивления в своем классе». Впрочем, эффектным внешним видом достоинства кузова Insignia не заканчиваются.



Автомобиль отличается отменными аэродинамическими характеристиками, причем не только низким аэродинамическим сопротивлением (что, конечно, тоже очень важно, прежде всего в плане топливной экономичности). Владельцы с удовольствием отмечают, что даже на скорости 150 км/ч аэродинамические шумы не раздражают находящихся в салоне людей. Но еще приятней, что автомобиль не является «грязнулей»: «Кузов неохотно закидывает грязью, а при езде в дождь грязь сама смывается», «За три месяца лета машину помыл всего один раз – не пачкается! Лето дождливое, грязь смывается сама», «Осень, зима – с грязью справляется хорошо». Конечно, такую защиту от грязи нельзя назвать абсолютной: иногда загрязняются фары, и приходится чаще включать омыватель, чтобы не дать грязи на фарах сразу засохнуть, да из-за отсутствия брызговиков в снежной каше пачкаются боковые стёкла, что ухудшает обзор (впрочем, это характерно практически для всех переднеприводных автомобилей).

Opel Insignia 2008–16



Неплохо выглядит и ситуация с шумоизоляцией, хотя тут некоторые нарекания все-таки есть: «Больше достаёт шум от дороги, который просачивается через колесные арки, за это Сиге жирный минус. Если с внешней и подкапотной шумоизоляцией всё хорошо, то с шумоизоляцией арок недоработали, даже мелкий песок на дороге докучает», «Достаточно неплохая шумоизоляция, кроме арок, которые, по-хорошему, необходимо отдельно изолировать».

Но особенно приятно, что, в отличие от старых Опелей, Insignia отличается высокой коррозионной устойчивостью кузова: «Боялся, что сгниет железо. Не знаю, что там наколдовали, но ни одного следа коррозии на металле нет». Эта стойкость кузовного металла дополняется и прочностью лакокрасочного покрытия: «Отличное ЛКП, совсем нет сколов, несмотря на отсутствие пленки», «Качество ЛКП отменное, за 5 лет эксплуатации – минимальное количество сколов», «Сколы появились, но за 3 года их совсем немного, особенно если сравнить с тем, как красят Ниссаны у нас в Питере».

Ненависть #3: Багажник, мультимедиа, шумоизоляция, теснота на втором ряду

По своим габаритам Insignia представляет собой автомобиль для семейного использования, а значит, должен иметь большой внутренний объем. Но как раз к внутреннему пространству у владельцев и возникли определенные претензии! Вот что они пишут в своих отзывах: «Из недостатков можно отметить: мало места для задних пассажиров», «У меня двое детей, и сзади места маловато: два сиденья детских, и все. И то ногами мне в спину толкают», «В семье пять человек (трое детей). На заднем месте могло быть места и побольше, но детям хватает», «Места внутри прилично, хотя сзади за мной большой человек уже не сядет. Но мне плевать, там детеныши ездят».



Opel Insignia 2008–16



Не очень-то радует владельцев и багажник. Многие считают его не слишком удобным по конфигурации: «Очень длинный, отчего пачкаешь брюки о бампер при погрузке, и очень невысокий проем между полом багажника и крышкой». Да, задние сиденья раскладываются, но о перевозке чего-то не только длинного, но и габаритного можно забыть. Впрочем, два-три больших чемодана или сумки туда вполне помещаются, равно как и четыре сменных шины. Опять же, Insignia радует полноразмерной запаской и наличием в багажнике отсеков для всяких нужных в дороге мелочей.

Opel Insignia 2008–16



В общем, если вам нужны серьезные возможности по перевозке багажа, ищите универсал. Вот там с объемом багажного отсека полный порядок: «Влезает много всего, если забивать под крышу. Есть люк для длинномеров и выезжающий пол на колесиках для удобства погрузки, всякие сетки и разграничители. Если сложить сидушки, пол получается почти ровный, и можно пару тюленей увезти».

Любовь #3: Богатое оснащение

Когда Opel менял в своей линейке модель Vectra на Insignia, был явно взят курс на то, чтобы новинка максимально приблизилась по своей оснащенности к моделям премиальных марок того же класса и размерности, и это явно получилось! Перечислять все опционное наполнение и дополнительные системы помощи водителю можно очень долго, но для начала отметим, что во многих отзывах авторы весьма положительно оценивают саму архитектуру и оформление рабочего места водителя: «Исполнение передней панели и щитка приборов очень нравится: всё на своих местах, кнопок немного, до всего дотягиваешься интуитивно. Сиденье очень удобное, как по мне, посадка тоже, при поездах на дальняк ничего не затекает для моих 180 см и 70 кг», «Цветная приборная панель. И это в 2014 году».



Opel Insignia 2008–16



Но чаще всего авторы отзывов с восторгом описывают набор помощников водителя, облегчающий их жизнь, и с «чувством глубокого удовлетворения» соотносят его с ценой покупки: «Активный круиз-контроль, камера, читающая знаки, контроль движения в полосе, кожаный салон, адаптивная подвеска, полный привод, биксенон, колёса R19, люк и другие "плюшки". Цена ей в 2015 году, а именно тогда я ее взял, была 1 550 000 руб.», «Комплектация Cosmo, 1,6 XHT, 170 л.с., 6-ступенчатая автоматическая коробка, кожаная обивка, легкосплавные колесные диски, Active Radio Intellilink RF900 Navi, AUX, 2 USB, Bluetooth (8'' цветной дисплей), пакет "Ассистент водителя 3", адаптивная система головного освещения AFL+ с биксеноновыми фарами, и все это за 1 120 000 руб. Я в восторге от соотношения цена/качество!», «Много всяких ассистентов, если машина в топе покупалась: датчик мертвых зон, предупреждение о возможном столкновении (причем система видит, как тормозит идущая впереди через одну машина) – очень много раз спасала в сложных ситуациях!».

Но особое внимание авторы отзывов уделяют активному круиз-контролю и автоматическому управлению головным светом. Поначалу многие владельцы активному круиз-контролю не доверяли: «Я год привыкал, в голове не укладывалось, что так можно: сам тормозит, останавливается, разгоняется..». Но потом обычно водители входят во вкус и начинают использовать активный круиз по-полной: «Активный круиз – это что-то», «Адаптивный круиз – исключительно удобная вещь на трассе», «Теперь уже не представляю, как ездить на дальняк без этой системы».

Opel Insignia 2008–16



Ну и много хороших слов написано в адрес системы управления светом. «Включение фар в светлое время суток происходит не только при въезде в тоннель или под мост, но еще и по сигналу включения датчика дождя: переключаю управление щетками на "авто", через несколько секунд фары включаются, дождь кончился – выключаю щетки, фары тухнут. Акцент на безопасность, и тут жирный плюс разработчикам», «Работа фар в авто режиме ближний-дальний просто супер!», «Фары AFL – лучшего света я, наверное, еще не видел: автоматика освещает все и вся достаточно ярко, фары поворачивают за рулем, есть подсветка поворотов противотуманками».

Впрочем, отмечают владельцы и некоторые другие системы, повышающие безопасность: «Мониторинг слепых зон не раз помогал зимой вечером в слякоть. Дураков много без фар ездит, а он их видит», «Затемнение зеркал – хорошая опция, раздражает дальний свет некультурных водителей сзади».

Ненависть #2: Проблемы с электрикой

Есть такое правило: чем сложней техническое устройство, те больше шансов, что оно начнет ломаться. Вот и насыщенность Opel Insignia разнообразными вспомогательными системами привела к тому, что в огромном количестве отзывов встречается упоминание проблем, связанных с электрикой и электроникой.



Множество упоминаний о нестабильной работе подогрева передних сидений: «Всё как у всех, минуту работает и отрубается, отказ известный».

Регулярно встречаются жалобы на работу привода складывания зеркал: «Из минусов – стали плохо складываться зеркала, то складываются, то не складываются», «Слабые моторчики в зеркалах. Раз в 20 тысяч надо чистить систему складывания зеркал, иначе начинают отказывать».

Opel Insignia 2008–16



Не слишком хорошо отзываются владельцы о работе медиасистемы Intellilink: «Это атас полнейший, Опель не допилил ее и выпустил на рынок, а потом вообще заявил, что поддерживать не будет… Иногда отваливается телефон по блютусу, ну и некоторые мелочи. Опять же, всех вкусняшек типа РДС и пробок в навигации не будет, в общем, эта мультимедиа портит все впечатление».

И в целом ряде отзывов упоминаются проблемы, связанные с состоянием аккумулятора: «Машинка умная и очень странно себя ведет, когда начинает "заканчиваться" родной аккумулятор, такие фортели выкидывает. Я сначала не понимал, что происходит, а потом дошло: в режиме экономии электроэнергии автомобиль поочередно начинает отрубать менее значимые для нормальной работы автомобиля датчики и системы».

Любовь #2: Экономичность

Оценивая Opel Insignia во всех его проявлениях, владельцы нередко высказываются диаметрально противоположным образом. Но вот экономичностью этого автомобиля довольны практически все вне зависимости от версии и того, какой именно двигатель стоит под капотом их автомобиля. Даже владельцы 249-сильных вариантов высказываются вполне позитивно: «Вся эта 249-головая "конюшня" под капотом не шибко прожорлива. В смешанном цикле выкатывается около 11 литров на сотню, что весьма неплохо, учитывая, что загородный темп движения – это 130 км/ч в среднем».



Естественно, самыми довольными оказываются владельцы дизельных версий: по их словам, расход дизтоплива на трассе укладывается в диапазон 6-6,7 л/100 км, но если постараться и спокойно, соблюдая ПДД, ехать на круизе, то можно уложиться в 5-5,5 литра. В городе расход обычно составляет 8-9 литров летом и на литр больше зимой.

Opel Insignia 2008–16



Не жалуются и обладатели самых распространенных вариантов 140-сильных версий с 1,8-литровым бензиновым двигателем: «Средний расход бензина в овощном режиме на трассе – порядка 7,1 л. на сотню, если чуть подтопить до 130 км/ч, то ближе к 7,8-8,0 литрам. В городе порядка 10 литров. За более чем 50 тыс. км бортовик показывает средний расход 10,1 л на 100 км».

А вот «даунсайзинг» (то есть выбор бюджетных версий с 1,6-литровым 115-сильным двигателем) никакой выгоды в плане расходов на горючее не дает. Такие автомобили расходуют в городе 10-12,5 л/100 км, а на трассе – 7-9 л. Вот и пишут владельцы: «Из минусов можно отметить только расход топлива по городу, хотелось бы меньше», «Огорчает расход, но в том и моя вина, я любитель "дать дрозда", а так он мог быть в пределах 12 литров». Впрочем, 12 литров для 1,6-литрового двигателя – это тоже немало.

Ненависть #1: Проблемы с двигателями

Безусловно, самыми серьезными проблемами, с которыми приходится сталкиваться владельцам Opel Insignia, являются проблемы, связанные с двигателями. Даже «старый, добрый и проверенный» 1,8-литровый атмосферник A18XER вызывает массу нареканий. Во-первых, многих владельцев не устраивает динамика оснащенных таким мотором автомобилей. «Я думал, 140 "коней" должно хватить, но как я заблуждался! Очень и очень слабый мотор для Сиги, не тащит он её массу», – жалуется один из владельцев в своем отзыве. «О какой-то там эластичности и динамике можно и не заикаться. Нет, машина, конечно, с ним передвигается, но очень неспеша. Обгоны с 60 до 100 даются более-менее, если воткнуть пониженную, но маневры на трассе необходимо тщательно просчитывать, так как запаса по динамике нет. Чтоб как-то ехать, необходимо мотор крутить, но шуму много, а толку – не очень».



Opel Insignia 2008–16



Но с этим вполне можно было бы мириться, тем более что хватает и тех, кого динамика A18XER вполне устраивает. Хуже, что за двигателем закрепилась репутация «сопливого». Действительно, во множестве отзывов авторы описывают их борьбу то с утечками антифриза, то масла. Например, в качестве родовой болячки этого двигателя называют термостат, который на A18XER изготовлен из пластика: «Заметил, что начал сочиться антифриз в районе нагревательного элемента, заменил на металлический Wahler. Правда, пришлось нарастить кабель для подключения нагревателя, так как разъем оказался смещенным на 120 градусов вниз, но проблема утечки антифриза не ушла».

Не меньше головной боли преподносит и теплообменник: «В расширительном бачке на антифризе появилась масляная пленка и белая эмульсия на стенках – привет прокладкам теплообменника! Заказал прокладки, буду менять. Opel снова преподносит сюрпризы, наверное, чтобы я не заскучал», «В теплообменник лезу уже в четвертый раз. И всё – с утечкой масла на коллектор».

Двухлитровый турбодизель считается достаточно надежным. Действительно, отзывы с жалобами на него встречаются нечасто. Но и тут не без сюрпризов. Например, тему периодичности замены ремня ГРМ владельцы считают исключительно «темной»: в руководстве написано, что она производится «по состоянию», но совершенно непонятно, как это самое состояние оценивать. В результате кто-то столкнулся с обрывом ремня при пробеге 98 тыс. км, кто-то – 118, кто-то – 130. В итоге коллективный разум пришел к выводу, что каждые 80-90 тыс. км стоит менять ремень профилактически, дабы не решать потом проблему встречи поршней и клапанов. Есть у этих дизелей и еще одна проблема – износ вкладышей, но она лечится быстро и достаточно бюджетно.

Opel Insignia 2008–16



Но самые серьезные неприятности доставляют владельцам Opel Insignia турбомоторы, и 170-сильный 1,6-литровый, и 2.0 Т мощностью 220 л.с. Каждый второй 1,6 SIDI и каждый третий 2,0 Т попадают на капремонт из-за разрушения перегородок поршней. Лечение этой болезни давно известно – замена поршней на кованые, и, по счастью, большинство машин на вторичном рынке уже прошли эту процедуру, но, как говорится, «ложечки нашлись, а осадок остался». И тому свидетельство – «Единственный владелец, покупал у самого крупного дилера в Москве, обслуживался точно по графику, даже ездил на 98 бензине, а в результате при пробеге 55 000 км – три капитальных ремонта двигателя». Кроме того, эти моторы склонны к масляному голоданию, малейший перегрев приводит к течи сальников и прокладок, очень чувствительны к качеству горючего, причем многие владельцы ставят выносной топливный фильтр, так как штатный находится в баке и меняется только с насосом. В общем болячек более чем достаточно!

Любовь #1: Комфорт и вместимость

Ну а главным достоинством Opel Insignia все авторы отзывов единодушно называют комфорт, причем речь идет как о комфорте салона, так и о ездовом комфорте. Из недостатков владельцы отмечают некоторую нехватку пространства для ног на втором ряду сидений и не самую удобную форму багажника у седана (об этом мы уже писали), но в целом простор салона, его удобство и объем багажника владельцы оценивают весьма положительно: «Багажник в лифтбеке порадовал: 3 больших чемодана или 3 колеса R19 помещаются в багажник без складывания задних сидений. Один раз привез в офис даже небольшой диван», «Комфортный автомобиль для дальних поездок – сиденья очень удобные, спина не болит», «Очень вместительной, до появления третьего ребёнка в машину влезало всё что угодно (а газовый гриль с 12-литровым баллоном получил постоянную прописку в багажнике)», «Машина суперкомфортная, влюбился, "плюшек" и "фишек" – до одури», «Машина действительно создана для путешествий. Усталость практически не чувствуется благодаря удобным сидениям, качественной шумке, хорошей обзорности и классным фарам».



Opel Insignia 2008–16



Владельцы дружно хвалят плавность хода и энергоемкость подвески: «Неровности отрабатывает на отлично. Проезжаешь их незаметно, словно на огромной яхте идёшь по волнам», «Подвеска отличная, ничего не менял, вообще ничего. По трассе идёт мягко, иногда (в режиме «Тур») даже чересчур мягко: на тупом срезе асфальта подвеска пробивается, но в режиме «Спорт» все отлично».

Opel Insignia 2008–16



Но эта плавность хода не приводит к ухудшению управляемости: «хорошо держит дорогу на высокой скорости, не рыскает, в поворотах не валится», «управляемость автомобиля отменная – так и вгрызается в повороты, просто провоцирует не скидывать скорость перед ними, кренов практически не чувствуется», «Отличная подвеска с регулировкой жесткости – работает лучше пневмоподвески аналогичных автомобилей», «Едет хорошо, на трассе стоит отлично, по асфальту с выбоинами на скорости вообще идёт замечательно». По балансу ездового комфорта и управляемости многие сравнивают Insignia с BMW 5-й серии.

Тем, для кого важна уверенность на зимних трассах, владельцы рекомендуют обратить внимание на полноприводные версии, прежде всего – на универсал Country Tourer. Конечно, этот автомобиль не предназначен для штурма сколь-нибудь серьезного бездорожья: и клиренс маловат, и пластиковый обвес оборвать можно, но на заснеженной дороге полный привод очень помогает. Да и в городе оказывается не лишним: «Во время снегопадов бороздила просторы засыпанных снегом дворов, словно танк».

Opel Insignia 2008–16

Одним словом, Insignia – это не машина, а бочка меда (и это не я придумал, это слова одного из довольных владельцев). Ну а насколько эту бочку портят те ложки и ложечки дегтя, о которых написано выше, решать уже вам.