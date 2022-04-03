5 причин покупать и не покупать Renault Sandero Stepway I (B90)

Подкласс кросс-хэтчей появился на Южноамериканском континенте еще в 2004 году. Рецепт их создания предельно прост: берем обычный городской автомобиль, несколько увеличиваем его дорожный просвет путем несложных манипуляций с подвеской, при помощи пластикового обвеса придаем автомобилю «внедорожный» вид и вуаля – получите новую модель! В России такой подход тоже прижился: далеко не все готовы доплачивать за дозу пластика, но процент покупателей, желающих получить лишние сантиметры клиренса и стилистику «настоящих кроссоверов», всегда есть. И один из самых первых и ярких представителей класса кросс-хэтчбеков в России – это Renault Sandero Stepway. Чем он радует своих владельцев, а чем огорчает?

Герой нашего рассказа, Renault /Dacia Sandero Stepway, был впервые показан Renault do Brasil в 2008 году – французский бренд совершенно не хотел отставать от немецких конкурентов. Дизайном занималась студия Renault Design Barcelona, а изготовлен он был точно по описанному выше рецепту. Новинка сразу набрала популярность в Бразилии, Аргентине и Мексике. В мае 2009 года автомобиль был показан на международном автосалоне в Барселоне, в сентябре начались его продажи – в Европе под маркой Dacia, а в России сборка Renault Sandero Stepway на заводе «Автофрамос» была запущена «под ёлочку», в декабре того же 2009-го. Кроме Бразилии Румынии и России сборка Sandero Stepway была организована в Колумбии, Марокко, Южной Африке и Иране.

От бразильских и европейских родственников российские Sandero Stepway отличало оформление передней части, а также гамма двигателей. В нее вошли три мотора: восьмиклапанные K7J и K7M объемом 1,4 и 1,6 л и мощностью 75 и 84 л.с. соответственно, а также 1,6-литровый 103-сильный 16-клапанник К4M. В паре с восьмиклапанными моторами работала 5-ступенчатая механика JH3, а для шестнадцатиклапанников была доступна либо 5-ступенчатая механика JR5, либо классический 4-ступенчатый автомат DP2. Автомобиль отличался увеличенным на 20 мм дорожным просветом (175 мм с полной загрузкой или 195 мм без нагрузки), а по оснащенности представлял собой нечто среднее между версиями Expression и Prestige базовой модели Sandero. При этом для Sandero Stepway предлагался ряд опций, недоступных для этих вариантов дорожного хэтчбека.

Renault Sandero Stepway 2008–14

Автомобиль сразу вызвал к себе неоднозначное отношение по причине ярко выраженных достоинств, вполне существенных преимуществ перед конкурентами в схожем ценовом диапазоне и одновременно досадных недостатков, приводящих порой в полное недоумение. Однако для многих покупателей, которые не могли позволить себе приобретение «нормального» кроссовера, Stepway стал единственным вариантом решения их транспортных проблем за счет невысокой цены. Выпуск первого Renault Sandero Stepway на московском заводе продолжался вплоть до 2014 года, когда его сменило второе поколение (появившееся в Европе двумя годами ранее), а в наши дни модель вполне доступна на вторичном рынке. В связи с безудержным ростом цен на новые автомобили приобретение такой может представлять определенный интерес: 75-сильную версию 2011-2012 года выпуска можно купить за 275-280 тысяч рублей, а топовую, со 103-сильным мотором и гидромеханикой, 2013-2014 года – за 950-970 тысяч. Вот только стоит ли это делать? Может быть, предлагаемые на рынке машины представляют собой «останки былого величия»? Да и сам автомобиль подходит далеко не всем и оставляет весьма неоднозначное впечатление. Как пишут владельцы, «порой его начинаешь ненавидеть, устаешь от него, но в определенный момент влюбляешься в него с новой силой и веришь ему, как самому лучшему другу. Вот такая борьба противоположностей… ». А что еще они пишут? За что любят, а за что ненавидят? Давайте разберемся.



Ненависть #5: имидж – экстерьер, интерьер, эмоциональность

Первое, что должен принять в расчет любой человек, собирающийся решить проблему недостатка бюджета для покупки транспортного средства за счет вторичного рынка и рассматривающий Sandero Stepway в качестве одного из вариантов, так это то, что автомобиль начисто лишен какой-либо харизмы. Кто-то воспринимает этот кросс-хэтч как «вполне симпатичный», но большинство пишет, что «внешность никакая», ну или просто ничего не пишут. В лучшем случае констатируют, что «выглядит несколько сдержанно, но глаз ничего не раздражает».

Примерно то же самое пишут и об интерьере. Диапазон оценок колеблется от «убогий» и «спартанский» до «не могу мысленно обрисовать интерьер салона – что-то где-то белое, что-то где-то чёрное, и всё! Сделал вывод: как такового интерьера просто нет, есть функциональный набор панелей, и только».

Но главное – в массе отзывов авторы пишут о том, что Stepway не хватает некоей изюминки, характера, чувств: «Я, конечно, обладаю чертами человека практичного и прагматичного, но даже мне хочется иногда выплеснуть энергию». Для многих это становится основанием для продажи: «Автомобиль перестал радовать, просто ноль эмоций от вождения… ». Или даже причиной отказа от покупки: «Если ищете вариант реально бюджетного автомобиля, или вам уже ближе к 60 годам, и нужно вашу бабку на дачу везти с рассадой на крыше – это ваш вариант».

Renault Sandero Stepway 2008–14

В целом вырисовывается облик «антигероя Степвея»: холостой мужчина от 25 до 35 лет, живёт в большом городе. Гаража нет. Дворники покупает и меняет в сервисе. Считает синхронизатор музыкальным инструментом. Любит подкинуть до метро коллег-девушек. Имел пятилетний Мини Купер, через полгода разбил, мечтает о б/у Порше. Суточный «налёт» – 150 км, годовой – 40 000 км. Искренне считает себя умелым и опытным водителем, стаж вождения 3 года. Словом, «пацанам» Stepway категорически противопоказан.

Портрет же идеального владельца выглядит так: семейный мужчина от 45 лет, живёт в своём доме на селе, имеет гараж и опыт ремонта Жигулей. Жажду скорости утолил в юности мотоциклом Ява-350 (ночь, шоссе, 120 км/ч без фары). Не имеет нужды постоянно возить габаритные грузы, а также более двух пассажиров. Не имеет опыта езды на иномарках. Суточный пробег – 80 км, годовой – 15 000 км. Далеко (свыше 500 км) ездит два раза в год. Любит собирать грибы и ягоды. Не поддаётся на провокации «шумахеров». Ценит имущество и здоровье окружающих его людей. Не считает себя идеальным водителем, стаж вождения 25 лет.

Кроме того, во многих отзывах авторы упоминают, что Stepway – неплохой вариант первого автомобиля, в особенности для лиц прекрасного пола, поскольку сам его характер отвращает от злоупотребления скоростью и лихих маневров. С другой стороны, все это прекрасно известно и инспекторам ГИБДД, что превращает Sandero в «автомобиль-невидимку». Совершенно не интересен этот автомобиль и угонщикам, так что некоторые владельцы вполне сознательно не стали тратить деньги на установку противоугонных систем. Действительно, зачем, если в отзывах авторы пишут, что порой и двери-то не закрывают, и все равно никто не покушается!

В общем, рабочая лошадка для перемещения из пункта А в пункт Б по не самым лучшим дорогам, «повседневный помогатор», выбор практичного человека без особых амбиций. Естественно, автомобиль со своими достоинствами и недостатками, которые компенсируются низкой ценой, но не более того.

Любовь #5: Компактность

Владельцу Sandero Stepway совсем не обязательно быть сельским жителем, ведь некоторые особенности конструкции делают его неплохим городским автомобилем. Конечно, речь идет не столько о столичных городах с их скоростными магистралями и плотнейшим трафиком (о том, что раздражает владельцев Stepway в таких условиях, мы поговорим чуть позже), сколько о бесчисленных «губернских и уездных городах N». И главным достоинством Сандеро Степвей в городских условиях оказывается его маневренность и компактность. Это облегчает маневрирование в стесненных условиях, поиск мест для парковки, словом, все то, что отравляет городскую жизнь любого автовладельца. Впрочем, и в столицах, и крупных мегаполисах компактность оказывается совсем не лишней…



Renault Sandero Stepway 2008–14



Вот что пишут хозяева Sandero Stepway в своих отзывах: «Машинка очень юркая, с малым радиусом поворота, на ней помещаюсь во всякие закоулки и дворы без проблем», «За счет малых габаритов удобно парковаться в городе», «Компактный, что положительно сказывается при парковке», «Короткая база в городе творит чудеса на поворотах, а общая длина в 4020 мм избавляет от необходимости задумываться о покупке парктроника – ну не нужен он здесь. Я сам себе парктроник».

Для многих владельцев именно этот фактор стал определяющим в ходе принятия решения о покупке: «На Степу я стал посматривать довольно давно, вроде как симпатичный, высокий, надежный, маленький – значит, и парковаться в нашем переполненном микрорайоне будет легче».

Ненависть #4: Странности эргономики

И Sandero, и Sandero Stepway, впрочем, как и все остальные модели логановского семейства, изначально создавались как очень бюджетные автомобили, предназначенные прежде всего для рынков небогатых стран. Соответственно, работы по доводке внутренней эргономики проводились по минимально достаточному принципу в расчете на то, что кому-то и так будет нормально, а кто-то простит все недочеты с мыслью «а что еще вы хотели от настолько недорогой машины?». Но прощают далеко не все, и жалоб на эргономику действительно очень много.



Естественно, во многих отзывах упомянуты неудобно расположенные клавиши включения обогрева сидений и регулировки боковых зеркал. Тут, конечно, кто-то привык, а кто-то решил вопрос радикально: «Подобрал ухватистые тумблеры, используемые на железной дороге. На ощупь включаются-выключаются идеально. Использование штатных выключателей на ходу может довести до аварии – очень уж неудобно».

Еще одна притча во языцех – традиционное для французских марок расположение кнопки клаксона в торце подрулевого переключателя. Для кого-то это не создает серьезных проблем, мол, привык буквально за неделю, но есть те, кто и за несколько лет так и не сумел адаптироваться и чуть было не попал в серьезную аварию, поскольку не сумел вовремя посигналить.

Renault Sandero Stepway 2008–14

Достаточно много претензий и к панели приборов. С одной стороны, все вроде бы нормально, все под рукой, но есть некоторые моменты. В каких-то отзывах столбчатые индикаторы уровня топлива и температуры двигателя называют «абсолютно дебильными», в каких-то жалуются на вечно слепой блок управления отопителем – мол, могли бы прямо сразу его под сиденье засунуть, а кого-то раздражает ночная подсветка: «Контрольная лампа включения дальнего света светит слишком ярким синим светом, да так, что и до косоглазия недалеко. Приглушаю яркость свечения тряпочкой». Тряпочкой!



Есть целый ряд странностей и в оснащении салона. «Степвей сделан для стран 3-го мира, а в 3-м мире курят все! Вот и сделали аж три места под пепельницу и ни одного под мелочевку… ». Или вот такое наблюдение: «Опять третий мир, где все курят, не пьют и не носят верхнюю одежду! Так и вижу: за рулём Степвея голого по пояс Чингачгука с трубкой мира в зубах (в исполнении Гойко Митича), справа – его верная скво, сзади вповалку лежат трое плохих белых парней с кляпами в зубах и связанными сзади руками, а в багажнике – немаленькая кучка скальпов прочих злобных врагов индейцев (и среди них парочка французских!). С чего это меня так пробило, спросите вы? На потолочных поручнях задних пассажиров нет одёжных крючков! Понимаю, плохим белым парням не до них, они о скальпах думают! Мне же и моим пассажирам крючки нужны, а потому пришлось придумать, как их сделать».

Или вот такая проблема: крепление запаски под полом багажного отсека. «Решил попробовать вынуть запаску и положить её обратно. Братцы, это засада! Запаска весит 16 кг, вынимается-то легко, а водворяется на место с французской изюминкой! Конечно, тут спасает полный набор известных идиоматических выражений в адрес соотечественников Депардье, Ришара, Наполеона и всей его армии 1812 года! Всем владельцам Степвея настоятельно рекомендую раза 2-3 вынуть и положить на место запаску, так сказать, потренироваться», – пишет автор одного из отзывов.

Renault Sandero Stepway 2008–14



Кого-то раздражает слишком глубокий перчаточный ящик, из которого невозможно ничего достать с водительского места, кто-то сетует на слишком широкие пороги, о которых постоянно приходится предупреждать пассажиров… Но главным объектом ненависти для владельцев Sandero Stepway стала эргономика водительского места в целом и форма водительского сидения в частности. Эти жалобы можно цитировать буквально бесконечно: «Держать две руки на руле более 20 минут я не могу. После пробега примерно 250 км левая нога начинает подавать признаки усталости, а правая нет! Правое бедро висит в воздухе, ступня постоянно напряжена, и это не эргономические недостатки – это отсутствие эргономики. Предполагаю, что дело не только в неудачном профиле водительского сиденья: взаимное расположение рулевого колеса, педального узла и рычага КПП неправильное!», «Удобную посадку так и не получается подобрать: подушка очень короткая, у сиденья слабый профиль, спинка не держит положение, заваливается, постоянно (каждый день) приходится подкручивать. Руль регулируется только по высоте, причем в очень узком диапазоне, не хватает продольной регулировки, очень хочется подвинуть поближе, но если отрегулировать правильное положение сиденья, то к рулю приходится тянуться, руки в вытянутом положении находятся, а если подвинуться поближе, чтобы руки не затекали, начинают затекать ноги», «Невозможно найти удобное положение, и если ехать на дальняк, то я постоянно подкладываю валик под поясницу, иначе после 2-3 часов спина начинает ныть… ».

Конечно, столь остро реагируют не все. Кто-то пишет – мол, а вы что хотели, чтобы салон в автомобиле за 300 тысяч был, как в Роллс-Ройсе? Ну или просто «отделка – хорошая, пластик не скрипит, сидеть более-менее удобно (жаль, нет поясничной поддержки), крепления Изофикс есть, приборы лаконично-аскетичны, гудок – привык, стеклоподъемники – привык, подогрев сидений – привыкаю, регулировка зеркал – удобно». Но в любом случае перед покупкой этот автомобиль нужно обязательно «примерять на себя», чтобы не было мучительно больно…

Любовь #4: Вместимость

Sandero – автомобиль компактный. Но, как ни удивительно, авторы очень многих отзывов в числе главных достоинств модели называют… вместимость! Действительно, на тесноту на первом ряду сидений не жалуются даже очень высокие люди. Несколько хуже обстоят дела на втором ряду, там за рослым водителем комфортно могут разместиться разве что дети – ведь колесная база на 4 см меньше, чем у Renault Logan. Но водители среднего роста отмечают, что сзади «сидеть хорошо, двоим просторно, ноги не мёрзнут, ступням удобно», разве что не слишком удобно входить, выходить и закрывать дверь.



Renault Sandero Stepway 2008–14



Что же касается багажника, то особых восторгов никто не высказывает, хотя и на то, что «багажника, почитай, нет» тоже никто не жалуется. Максимум посетуют на не самое удобное обустройство багажного отсека: «Боковые ниши заняты домкратом, балонником и буксирной проушиной, но скажите мне, люди добрые, куды мне, крестьянину, податься, в смысле, положить знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, трос, компрессор?». Или же поругают деформирующуюся полку, которая закрывает багажный отсек.

Зато в очень многих отзывах пишут про то, что задний ряд сидений складывается куда проще и быстрей, чем во многих других автомобилях, ну а сложив задний ряд (либо полностью, либо ⅓ или ⅔), владелец получает вполне солидные объемы для перевозки самых разнообразных грузов. «Перевозил 4-конфорочную газовую плиту, стиральную машину на 5 кг, проблем не возникло», «При сложенном заднем сиденье влезает два деревянных паллета либо 2 баллона с кислородом. Возил 500 кг тротуарной плитки на дачу», «Пришлось на время ремонта в офисе перевозить вещи. За раз в машине поехали: подкатная тумбочка, большое офисное кресло, сейф и еще куча мелкого скарба», «перевез на ней весь дачный скарб за один раз, а когда вывалил все возле подъезда, получилась куча визуально больше половины машины», «Осенью стал заливать фундамент под баню. В итоге местами вваливал 100-110 по грунтовке, по глине и ухабам, с 10 мешками цемента, не пробив подвеску ну ни разу!».



Renault Sandero Stepway 2008–14

Что только владельцы не возили на этом внешне маленьком автомобиле: диван, телевизор с метровой диагональю, пару взрослых велосипедов, холодильник высотой 175 см, снегокат, «ватрушки» и детскую коляску одновременно… И тут стоит отметить, что авторы многих отзывов подчеркивают: при максимальной загрузке машина, конечно же, едет, как баржа, но особо не проседает и брызговиками по асфальту не скребет. И все же давайте признаем: транспортным потребностям семьи с одним ребенком Sandero Stepway вполне удовлетворяет, а вот с двумя – уже далеко не всегда.



Ненависть #3: Микроклимат

С одной стороны, ничего сверхъестественного с микроклиматом в салоне Sandero Stepway не происходит: печка греет, кондиционер охлаждает. Но… Как всегда, есть некоторые «но», и весьма чувствительные. В очень многих отзывах описываются странности организации воздушных потоков в салоне.

Например, катите вы зимой. За бортом – ну порядка -15 градусов. И вот левой вашей ноге холодно, правой тоже не слишком жарко, а пассажир справа просит убавить температуру, поскольку у него ноги поджариваются! А все дело в расположении воздуховодов: поток теплого воздуха проходит ниже педалей, не попадая на ноги водителя.

Во многих отзывах авторы отмечают, что зимой начинает обмерзать нижняя часть лобового стекла, как раз в зоне покоя дворников. Воздуховоды за панелью приборов обдувают ветровое стекло сантиметров на 15 выше кромки стекла, сопряженной с панелью приборов. В принципе, этот вопрос можно решить за счет управляемых диффузоров, повысив температуру печки и направив потоки на лобовое и частично боковые стекла, но тогда начинают мерзнуть ноги и обмерзать задние стекла.

Есть и вовсе странные решения. Позволю себе довольно объемистую цитату: «Мороз -21, холодно, а надо ехать. Завожу, грею, еду. В машине нас трое, за разговорами время летит незаметно. Где-то через 10 минут почувствовал, что в салоне что-то не так: печка греет, всем тепло, а передние боковые стёкла совершенно чистые, да и задние запотели понизу лишь чуть-чуть. Еду, как летом! Наваждение! А должно было запотеть спереди на 1/3, а сзади на 2/3. Глянул на лампочку индикации открытых дверей, так и есть, что-то открыто. Остановился – вот и причина! «Хлопушка» не закрыта! Закрыл, поехал, минут через пять всё запотело как обычно. Еду и думаю: если миллиметровая щель дала такой эффект, то есть ли вообще вентиляционные отверстия, а если есть, то открываются ли они? Быстрее в гараж, снял вентиляционные решётки (они находятся в 15 см вниз от скобы замка), включил переноску и заглянул внутрь, в сторону задних фонарей. Великий Станиславский, стоя на театральной сцене, в таких ситуациях делал паузу и говорил: «Не верю!». Я же, стоя в гараже, сплюнул на пол, сказал: «Сволочи!», засунул руку сначала к левому фонарю, затем к правому и с лёгким усилием вытащил два одинаковых куска теплошумоизоляции размерами 16 на 18 см и с отверстиями по центру диаметром 1 см. Эти куски были прикреплены к вентиляционным клапанам».

Renault Sandero Stepway 2008–14



Окна запотевают и зимой, и летом, в дождь, даже при работе кондиционера. Зато зимой вполне можно обойтись без обогрева руля: «Кругляши я оценила уже по достоинству зимой: повернула на руль, настроила температуру и – о, чудо! – вот тебе и подогрев руля! Так и проездила всю зиму без перчаток». Есть и еще одна проблема, связанная с работой кондиционера: постоянно мокнет обшивка под ковриками из-за того, что конденсат из дренажа климатической системы на предмаксимальных режимах работы течет прямо в салон. Приходится сушить ковер, а сиденья доставать и частично разбирать.

Любовь #3: Проходимость и зимняя эксплуатация

Давайте сразу договоримся: любой кросс-хэтч в принципе не может быть адекватной заменой даже «настоящему» полноприводному кроссоверу, не говоря уж о реальных внедорожниках с их блокировками и понижайками. Но вот в сравнении с обычной легковушкой такие автомобили все же имеют определенные преимущества, и к Sandero Stepway все это относится в полной мере. Не зря большинство владельцев отмечает проходимость в числе основных достоинств этой модели: «Высокий просвет позволял парковаться везде, не опасаясь, что заденешь бампером», «Люблю рыбалку, успел по оврагам и по грязи погонять. Короткие передачи только на пользу», «Дорожный просвет около 17 см, на дачу ездил по бездорожью и только в одном месте, где ранее всегда цеплял всем дном на Пежо 406, только чуть шоркнул глушаком из-за своей самоуверенности», «На среднем внедорожье (полевые, деревенские дороги) ведет себя замечательно. Может заехать на невысокий бордюр в городе».

Естественно, Stepway остается по своей сути легковым автомобилем, и это нужно учитывать: «Застрять на коротком автомобиле с небольшими свесами, нормальным клиренсом, тяговитым двигателем в паре с правильным сцеплением сложно, но можно. Надо отключить голову и поехать вслед за Нивой», «Проходимость – супер (естественно, на фоне легковых автомобилей класса В), говорить что прошел там, где Крузак 200 застрял, не собираюсь, я адекватный человек», «Проходимость у Stepway для города достаточная, главное – дружить со своей головой, ведь засадить можно и танк!», «Те, кто в теме, сами подумайте: бампера из тонкого пластика, оторвать их в нормальной грязи – запросто, особенно задний, да и класс машины не тот, это все же обычная легковушка, и не рассчитана она на бездорожье. А вот просто по грунтовкам и лесным дорожкам можете смело ездить – первая передача тяговитая, короткая, защита двигателя добротная, днище плоское, трубки все прикрыты, отрывать там нечего, ну только если неудачно расположенный датчик кислорода, а точнее, его провода».



Renault Sandero Stepway 2008–14



Но особенно ярко достоинства Stepway проявляются в зимний период, когда, как известно, выпадает снег, и наши дворы превращаются во внедорожные полигоны. Вот что пишут о зимней эксплуатации Sandero Stepway его владельцы: «Зима выдалась снежной, поэтому дополнительный простор под днищем дал большую свободу в условиях заснеженного города», «Короткая пара позволяет по сугробу двигаться внатяг, тяги хватает с запасом. Такое ощущение, как будто на пониженной едешь», «Клиренса и свесов хватает для того, чтобы проехать довольно большие сугробы и кашу глубиной порядка 30 см», «Зима, мороз, во дворе снежная каша. Первая передача, отпускаю педали и на холостых оборотах чих-пых, не буксуя и не зарываясь в снег, выезжаю со двора. За зиму ни разу не буксовал!!!», «У нас возле дома часто не остается парковочных мест, если приезжаешь поздно, хотя есть ещё площадка без асфальта, на седанах туда и летом почти никто не заезжает. Я там часто паркуюсь, стою среди джипов, и никогда не застревал!», «Двигатель хорош на низах. В гололёд трогаюсь со 2, могу и с 3 передачи, лёд никогда не шлифую», «Зимой в городе был ад, занесло всё, транспорт не ходил, магазины не работали, по дорогам ездили только внедорожники, кроссоверы... и я!».



Но зима – это не только снег, это еще и мороз. Вот тут все не столь однозначно. С одной стороны, все владельцы дружно утверждают, что не столкнулись со сколь-нибудь серьезными проблемами при запуске двигателя даже в сильные морозы. Многие объясняют это неожиданно мощным штатным аккумулятором, емкость которого составляет 70 a-ч. Но вот несерьезные проблемы бывают: «При температуре ниже -15 С мотор приходится крутить 3-5 секунд, после чего он заводится как ни в чем не бывало. Эта особенность напрочь убивает преимущества автозапуска: сигнализация делает 3 попытки, и хотя при каждой следующей попытке длительность прокрутки стартера увеличивается, этого все равно не хватает». В общем, автозапуск в морозы помогает далеко не всегда…

Renault Sandero Stepway 2008–14

Есть и еще целый ряд неприятных моментов. Про проблемы запотевания и обмерзания стекол, а также не самое лучшее распределение воздушных потоков мы уже написали. Эта проблема усугубляется не самой лучшей работой штатных щеток снегоочистителя, особенно правой. Есть и еще одна беда, о которой упоминается в очень многих отзывах: в мороз задние двери имеют обыкновение наглухо примерзать к уплотнителям: «Удивительным образом примерзают задние двери к верхнему уплотнителю, причем намертво. Такого я еще не встречал», «Капитально примерзают задние двери и замок багажника», Существенный минус задних дверей – примерзают уплотнители, настолько сильно, что кажется вот-вот оторвешь если дверь, когда начнешь открывать».



Есть жалобы и на не слишком удобно расположенную горловину бачка омывателя. Правда, с этим неудобством можно и смириться, особенно если осознать, что у такого расположения есть вполне рациональные основания: оно позволяет омывающей жидкости долго находиться в жидком агрегатном состоянии (уж простите за тавтологию). Просто бачок расположен в самом теплом месте подкапотного пространства.

Ненависть #2: Шум и обзорность

Что касается обзорности, то тут все как обычно. К обзору назад у владельцев претензий довольно много, особенно к боковым зеркалам: «Боковые зеркала при кажущихся больших размерах на самом деле дают узкий сектор обзора, к тому же их нельзя сложить. Ввиду специфической аэродинамики автомобиля грязь быстро затягивает боковые стекла и зеркала, часто приходится протирать, поэтому в багажнике вожу рулон салфеток». Достается и салонному зеркалу: «Раздражает салонное зеркало заднего вида, уж слишком приближает в отражении, с непривычки путался при парковке». Усугубляет ситуацию и уже упомянутая аэродинамика: Sandero Stepway – классический «грязнуля»: «Заднее стекло всегда загрязняется. Зимой и в дождь, в принципе, спасает дворник, а вот летом в жару столько пыли на себя принимает... ». При этом стеклоочиститель делает первый мах без омывайки, так что стекло при этом обязательно царапается. «Жалко его, так что останавливаюсь иногда и просто мою тряпочкой с водичкой», – пишет автор одного из отзывов .



Renault Sandero Stepway 2008–14



Есть вопросы и к обзорности вперед. Во-первых, многие отмечают перекрытие довольно серьезных зон передними стойками: «Левая стойка напрягает, было два опасных момента. Пешехода слева увидел в последний момент, и скутер в левом повороте обнаружился только в 5 метрах от меня». Но еще больше нареканий на работу стеклоочистителя и качество щеток: «Штатные дворники ни фига не чистят! Менять, причем сразу после покупки!», «Запарился уже щетки чистить, постоянно остаются полосы на лобовом плюс непонятная дымка на стекле после того, как пройдут щетки. Примерно секунд через 5-7 проходит, но представьте: в сильном ливне будто в дыму едешь». Ну и, конечно же, знаменитая «слеза», то есть жидкость, которая скапливается в верхней части лобового стекла и скатывается вниз.

Что касается акустического комфорта в салоне автомобиля, то никто и не ждал, что в бюджетном хэтчбеке он будет на уровне седана бизнес-класса. Но вся беда в том, что шумоизоляция Sandero Stepway не ахти даже по меркам сегмента B… В очень многих отзывах авторы категорично заявляют: «Шумки почти нет». Действительно, шумоизоляция практически полностью отсутствует и в дверях, и на моторном щите. В результате в салоне слышны все возможные компоненты шума движения. Шум двигателя начинает раздражать с 3000 оборотов, а это – 100 км/час на 5-й передаче: «Это предел акустического комфорта, дальнейший разгон будет сопровождаться неприятным, давящим на уши и вызывающим жалость к двигателю шумом».

Отчетливо слышны аэродинамические шумы, причем, как оказалось, с этим можно бороться: «Откуда-то сверху с 80 км/ч при сильном ветре исходил довольно назойливый аэродинамический шум. Думал, это шумят рейлинги, ан нет, наудачу приклеенный внутрь водосточного желоба уплотнитель (такой же, как под капотом) полностью устранил этот шум!».

Renault Sandero Stepway 2008–14

Естественно, абсолютно недостаточна шумоизоляция колесных арок: «Если дорога пупыристая, все, капец, как будто трещотка возле уха!», «В длительных поездках устаешь от шума дороги. Дело не в окружающих машинах, просто хорошо слышно, как едешь сам, и чем больше ездишь, тем лучше умеешь определять дорожное покрытие по звуку». Эту проблему не может снять даже самостоятельно установленная дополнительная шумоизоляция: «Нанёс два слоя резинобитумной мастики на арки задних колёс и заодно – на всю поверхность багажника до задних сидений. Дробь камней по аркам пропала, и в целом в районе задних сидений стало потише, но если камушек от колеса попадает в глушитель, полное ощущение, что он залетает в салон». Плюс ко всему акустические вибрации от катящихся колес передаются и через элементы подвески, а это нанесением мастики или установкой подкрылков не вылечишь.



Ну и дополняет эту симфонию пение «сверчков» в салоне. Места обитания их весьма индивидуальны, но жалуются на них очень многие: «У меня скрипит и трещит все: двери, изредка в торпеде, задняя полка и стойки кузова, всё скрипит. На ровном асфальте шума нет, но такого асфальта в городе практически не бывает», «Салон запел, непонятные звуки со сторон зеркал с водительской стороны, видимо, крышка бокса предохранителей. Что с левой стороны, пока догадок нет, возможно, дефлектор или патрубок воздуховода, может, и бардачок еще. Также кожух рулевой колонки подпевает, но кажется, что звук идет из-под приборной панели. Рекомендую всем владельцам вытащить магнитолу и разъем хорошенько обработать шумопоглощающим материалом, колодка с контактами тоже постукивает».

Любовь #2: Надежность, неприхотливость, коррозионная устойчивость

Практически сто процентов владельцев указывают надежность и выносливость в качестве важнейших достоинств Sandero Stepway. Во множестве отзывов авторы пишут, что за долгие годы они ни разу не столкнулись с необходимостью действительно серьезных ремонтов: «В плане надежности все отлично, менял в ней только лампочки фар пару раз», «Каких-то значимых ремонтов не помню, и для пробега в сотку, можно сказать, что почти совсем не ломался. Надежность считаю очень достойной», «Ставлю 5 звезд за надежность, так как автомобиль реально неубиваемый», «Сандерой в целом доволен. Под капот вообще не заглядываю. Как-то минут 5 искал, где омывайку заливать, аж самому стыдно».



Конечно, это не значит, что автомобиль вообще ни у кого ни разу не сломался. Есть достаточно характерные болезни, например, термостат, внутренние пыльники ШРУСов, катушки зажигания… Естественно, приходится вмешиваться и в подвеску (благо, и работы, и сами запчасти не поражают ценниками). Но в целом – как написал один из авторов (кстати, сам автослесарь): «Да тут ремонтировать-то нечего. Перебрал подвеску на 100 тыс. км пробега и продолжай ездить ещё сотку. Откапиталил двигатель на 500 тысячах – и продолжай до миллиона, пока кузов не сгниёт».

Только ждать того, что сгниет, придется очень долго. На качество лакокрасочного покрытия нарекания все же есть (а что делать, борьба за экологию), и владельцы жалуются: «Очень нежная краска. Малейшее касание чем-нибудь более-менее твердым – царапина. За два года набрал кучу коцок. Машина черная, грунт под краской белый – всё видно». Но вот на коррозионную стойкость никаких жалоб нет. Наоборот, есть своего рода удивление: «Были сколы, конечно, но ни один не зацвел. Так что к металлу вопросов нет», «Даже сколы до железа не проявили за 5 лет и намека на ржавчину», «Очень большой плюс – это металл, он оцинкован. На Калине за год от попадания камушков начались паучки, а тут два года назад поцарапали дверь до оцинковки, а я так и не покрасил – и ржавчины нет и сейчас!». В одном из отзывов автор описывает, как после серьезного ДТП его разбитый автомобиль долго стоял под снегом и дождем, и так нигде ничего и не поржавело.

Renault Sandero Stepway 2008–14



Кстати, о ДТП. В нескольких отзывах авторы пишут, что Sandero Stepway фактически спас и водителя, и пассажиров, поскольку машина «очень крепкая»: «Был бы я на ВАЗе – все окончилось бы гораздо печальнее для моих пассажиров сзади. Металл достаточно толстый, отмечу высокую жесткость кузова, после удара лобовое даже не треснуло, хотя левое крепление двигателя к кузову лопнуло пополам», «Безопасность проверяли лоб в лоб со стоящей «десяткой» где-то на 10-20 км/ч. Рено победил (фара, бампер, крыло) и уехал своим ходом. У «десятки» весь передок под восстановление», «От мощного удара в правую бочину Сандеро согнуло правую стойку, но хочу сказать, что даже полиция удивилась, насколько машина крепкая».

Ну а подытожить я хочу высказыванием человека, который приобрел Sandero Stepway вынужденно и поначалу был от автомобиля далеко не в восторге: «После привыкания к человеку, после понимания того, что это действительно твоё, после осознания, что человек не предаст, возникает любовь. То же самое и здесь: машинка радовала и продолжает радовать меня изо дня в день. Ты садишься и понимаешь, что она тебя не предаст, что после поворота ключа ты спокойно доедешь из пункта А в пункт Б».

Ненависть #1: Динамика, претензии к коробке, расход

Но все-таки главные претензии владельцев относятся к динамическим характеристикам Sandero Stepway. И главная причина всех этих претензий – откровенно слабые двигатели. Прежде всего это относится к наиболее массовому 1,6-литровому восьмиклапаннику K7M мощностью 84 л.с. Этот старый, проверенный годами, надежный и вместе с тем очень шумный и пресный по своим характеристикам двигатель без капризов кушает 92-й бензин, неразборчив к выбору передач, тянет с любых оборотов, не склонен к детонации (на 50 км/ч можно включить 5 передачу и плавным нажатием на педаль акселератора начать разгоняться), удивительно неприхотлив. Но у него напрочь отсутствует характер! Разгон ровный, без всплесков и подхватов, словом, этот двигатель подходит только для размеренной езды. И вот к этому двигателю в пару поставили 5-ступенчатую коробку со сближенными передачами. Итог вполне понятен… Владельцы пишут в отзывах: «Если любите погонять, Stepway точно не для вас, мне пришлось поменять манеру езды! Зато в пробке, когда основной поток медленно движется, можно включить передачу, отпустить педали, и Stepway будет очень медленно ползти, как будто на автомате».



Renault Sandero Stepway 2008–14

В городе такой тандем еще приемлем, но вот на трассе неминуемо возникают проблемы. «Ускориться с 80 км/ч проблема! Четвёртая передача не едет, третья – толку нет! Мотор ревёт, ускорения почти нет!», «Баланс комфортного управления тягой смещен в сторону равномерного движения, резко ускориться с 80 км/ч для напряжённого обгона на 5 и 4 передачах не получится. Третья даёт нужное ускорение, но шум запределен!», «Все чаще чувствую, что не хватает тяги на низах, совсем. После 3 тысяч оборотов автомобиль тянет, но угнетает тот факт, что для ускорения надо либо подкручивать двигатель, жертвуя экономичностью, либо активно работать "мешалкой" и педалью газа», «При обгонах нужно хорошенько все оценить, так как педаль в пол – это не про этот автомобиль», «Поток идёт со скоростью 100-120 км/ч, фуры – не меньше 100 км/ч, а я ехать уверенно, спокойно и долго не могу, даже один, с пустым багажником – мотор не даёт! Еду до 100 км/ч – мешаю всем, еду за 100 км/ч – упираюсь в фуру. На 4 и 5 передачах – никак, не успеваю до встречной машины, и вариант только один: 3 передача, газ в пол, обороты 4000-5500, но запаса нет, если ошибся – пропал!». И такого рода высказывания можно цитировать буквально бесконечно… А еще Stepway обладает ощутимой парусностью, что в совокупности с высокой посадкой, податливыми зимними шинами и мягкой подвеской заставляет изрядно нервничать при разъезде с фурами, особенно на скользкой дороге: машину буквально сносит с дороги, да и кренится Степвей в поворотах весьма прилично…

Впрочем, и в городе все не так гладко: «При включении кондиционера остро не хватает мощности движка, глохнет все – и тяга, и усилитель руля», «При начале движения на перекрестках с включенным кондиционером заметил провал в оборотах. Включаю 1 передачу, и с 750 оборотов, если резко нажать педаль газа, появляется вначале провал до 500 оборотов, а затем медленный разгон!». Это, конечно, относится к самым бюджетным версиям с 75-сильным K7J, но… Зато этот небольшой по объему двигатель тормозит при отпущенной педали газа и включенной передаче, как «взрослый». «Как будто включается моторный тормоз!» – отмечает в своем отзыве один из владельцев. Вполне эффективно тормозят движком и 84-сильные Sandero Stepway. Но их владельцам есть на что пожаловаться при движении в городе: «Короткая первая передача просто мучает при движении – только с места тронулся, нужно уже вторую, со светофора, чтобы не потерять скорость в момент переключения, приходится на первой крутить до 3500 об/мин, машина ревет, потом с рывком переключение на вторую».

Есть и претензии непосредственно к пятиступенчатой механике, которой оснащались наиболее популярные версии Sandero Stepway. Мало того, что ей очень не хватает шестой передачи, так еще и задняя передача не имеет синхронизатора. «КП быстрых переключений не любит. Советую: при смене передач придержите рычаг на нейтралке одну секунду (скажите про себя: 501), и будет вам счастье! На пониженную перехожу с перегазовкой», – пишет один из владельцев. «Задняя передача постоянно включается со скрипом, приходится, чтобы этого избежать, включать первую и потом уже заднюю», – вторят ему другие.

Renault Sandero Stepway 2008–14



И все было бы ничего, если бы недостаток динамики компенсировался высокой экономичностью. Но нет, большинство владельцев жалуется, что расход оказывается существенно выше их ожиданий. «Не порадовал расход бензина – в смешанном режиме что-то около 10-11 литров на сотню», «Главный для меня – это вопрос экономичности. Машина прожорливая, минимальный расход, который я смог получить, это при поездке в деревню (470 км туда-обратно, ехал размеренно, старался больше 100 км/ч не разгоняться) – 8,1 л/100 км», «Расход для такого автомобиля откровенно большой, очень большой. В смешанном цикле и по трассе, на скорости от 120-ти и выше – около 9 литров. При этом на Ларгусе (фургоне) с почти полной загрузкой и таким же мотором укладывали расход в 5,5, а динамика была веселее. В чем сила брат, кто знает?», – пишут авторы отзывов. Некоторые из них и вовсе жалуются на то, что зимой расход может доходить до 12-13 л/100 км! Примечательно, что владельцы версий со 103-сильным 16-клапанником K4M и автоматом DP2 и динамикой в целом довольны, да и на расход не жалуются. По их словам, мощности хватает для любых повседневных задач: обогнать фуру на трассе или резко ускориться, чтобы успеть на мигающий зеленый сигнал светофора. Ну а расход, по их словам, составляет на трассе примерно 6,2 л/100км, в городе со средними пробками – 7,7 л/100 км, в глухих пробках – до 8,6 л/100км.

Любовь #1: Подвеска и приспособленность к российским условиям

В чем сходятся абсолютно все авторы отзывов о Sandero Stepway, включая тех, кто просто разносит автомобиль по кочкам за отсутствие нужного им комфорта, шум, нехватку динамики и косяки в эргономике, так это в высочайшей оценке работы подвески. Да, все автомобили на платформе B0 славятся тем, что абсолютно всеядная, неприхотливая, энергоемкая, выносливая и относительно дешевая в ремонте подвеска позволяет «дубасить» по любой дороге в стиле «больше газу – меньше ям». Она одинаково хорошо справляется и с ухабистыми грунтовками, и с грейдерами, и с разбитым асфальтом… Ну а дальше слово владельцам: «Сочетание мягкости и непробиваемости вселяет чувство безопасности и расслабляет. Я перестал напряжённо всматриваться в полотно дороги. Даже если «зевну» серьёзную яму, ничего страшного не произойдёт. Удары от мелких и средних неровностей до кузова не доходят, остаются на уровне колёс. Серьёзные удары не пробивают насквозь. Первые 3-4 дня езды хотелось ущипнуть себя: не снится ли мне это, мои ли это дороги, где вы, «лежачие полицейские»? Скажу языком бокса: Пассат пропускает удары в голову, Степвей принимает их на предплечья», «Самая энергоемкая подвеска, которая мне попадалась, ездить приходилось на многих автомобилях разного класса, но такой непробиваемости не встречал, очень упругая и тихая. В управлении автомобилем сразу появляется небрежность, перестаешь обращать внимание на многие изъяны наших дорог, в рамках разумного, конечно», «За подвеску ему прощаешь многое, особенно после того, как вместе со снегом сошел и асфальт. Да, может пневмоподвеска на Touareg или Citroen С5 работают лучше и комфортнее, спорить не буду, но среди "железных" подвесок, в которых в качестве упругого элемента выступает обычная витая пружина, а в качестве демпфирующего элемента работают обычные амортизаторы, в условиях наших направлений Stepway равных мало. Тихо, упруго, надежно и комфортно!», «Выезжаем на укатанные грунтовки – и мы в своей стихии, там, где дорожные автомобили и многие паркетники плетутся со скоростью 20-30, можно лететь и 60, и даже выше, можно даже кофе открытый в подстаканник поставить. По укатанному песку “чекушка”-эндуро оторваться не смогла, как ни старалась». И такого рода высказывания можно найти даже не в каждом втором – в каждом первом отзыве.



Renault Sandero Stepway 2008–14

Есть, конечно, и определенные ограничения. Например, подвеска не любит скоростного прохождения поворотов – машина заваливается, а на крупных неровностях автомобиль немного козлит, но все это воспринимается как досадные мелочи, обратная сторона возможности с достаточным комфортом передвигаться по плохим дорогам и не чувствовать себя космонавтом на вибростенде. Среди владельцев Stepway бытует мнение, что подвеска перекочевала на Logan, а затем и на Sandero c неких разработанных, но так и не запущенных в серию фургонов и микроавтобусов массой до 3,5 тонн – вот она и получилась такой выносливой. Честно говоря, не могу это утверждение ни подтвердить, ни опровергнуть. Одно могу утверждать однозначно: если основное требование к автомобилю, который вы планируете купить, заключается в возможности комфортного, хоть и неторопливого перемещения по разбитому асфальту, то Sandero Stepway вам вполне подойдет.

