Вы строите загородный дом, и вам постоянно нужно возить то доски, то кирпичи, то мешки с цементом? Ваше увлечение – катание на кроссовых мотоциклах или квадриках? Вы заядлый рыбак, и вам нужно доставлять лодку с мотором то на Ахтубу, то на карельские озера? Это значит, что из всех классов автомобилей вам лучше всего подходит пикап. А если вы при этом считаете, что автомобили бывают немецкие и все остальные, то почему бы не обратить свое внимание на Volkswagen Amarok?

О своем намерении заняться разработкой надежного и выносливого пикапа, который положит начало четвертой линейке коммерческих автомобилей марки, подразделение Volkswagen Commercial Vehicles объявило еще в 2005 году. Немцы – народ серьезный, слов на ветер бросать не привыкли, и осенью 2008 года на выставке в Ганновере был показан концепт с незамысловатым названием VW Robust Pickup Concept в варианте специального автомобиля для спасательных служб, а еще через год, в декабре 2009-го, первые пикапы сошли с конвейера завода Volkswagen в аргентинском городе Пачеко. Первоначально планировалось, что автомобиль будут собирать не только в Аргентине, но и на главном заводе марки в Ганновере, однако из-за финансового кризиса 2009 года запуск производства новинки в Европе был отложен, и к этому вопросу вернулись только в 2012 году.

Естественно, модель получила и имя собственное: Amarok. В мифологии инуитов Амарок – сверхъестественное существо, предстающее перед людьми в образе волка-одиночки. Кроме того, при выборе названия учитывался и второй ассоциативный пласт: в языках романской группы это название объединяет amor (любовь) и rok (скала, камень), что должно намекать на внедорожные таланты автомобиля. По крайней мере, так уверяли специалисты консалтингового агентства Interbrand, участвовавшие в выборе названия.

Volkswagen Pickup Concept 2008

Новинка отличалась эффектной и гармоничной внешностью, и в этом нет ничего удивительного: руководил всеми дизайнерскими работами шеф-дизайнер концерна Volkswagen Group Вальтер Мария де Сильва. С технической точки зрения автомобиль представлял собой типичный среднеразмерный пикап рамной конструкции. Передняя подвеска – независимая, пружинная, на сдвоенных А-образных рычагах, задняя – зависимая, на полуэллиптических рессорах. В моторную гамму изначально была предложена бензиновая четверка 2,0 TSI мощностью 162 л.с. и целый набор двухлитровых турбодизельных двигателей мощностью от 121 до 180 л.с. С ними в паре могла работать либо 6-ступенчатая механика, либо 8-ступенчатый классический автомат ZF 8HP. Привод – задний, подключаемый полный (Shiftable 4Motion) или постоянный полный (Permanent 4Motion). Сразу уточним, что версии с задним приводом, равно как и с одинарной кабиной, в Россию не поставлялись. Стоит отметить и отсутствие в трансмиссии понижающего ряда у версий с автоматической коробкой: немецкие конструкторы сделали ставку на очень короткую первую передачу у ZF 8HP (в нормальных условиях автомобиль трогается со второй передачи). В автомобилях с механикой есть возможность включить режим 4x4 Low. Кроме того, есть возможность блокировки заднего дифференциала, а в автомобилях с постоянным полным приводом использован самоблокирующийся центральный дифференциал.

В 2016 году автомобиль претерпел рестайлинг, но мы остановимся на дорестайлинговых версиях. Сегодня такие машины продаются на вторичном рынке по цене от 1 до 2,5 миллиона рублей, что в принципе соответствует цене на новый УАЗ Патриот или Geely Atlas. Но для того, чтобы принять правильное решение, стоит ознакомиться с тем, что пишут в своих отзывах владельцы «Волков-одиночек».

Ненависть #5: ЛКП, отделочные материалы и скрученные пробеги

Пожалуй, первая проблема, с которой столкнется человек, решивший приобрести VW Amarok на вторичке – это не самое лучшее состояние лакокрасочного покрытия. На качество окраски жалуются авторы очень многих отзывов: «Качество металла и краски – полное барахло! Ржавеет! Под краской металл! Краска отваливается!», «Краска – дрянь, на 5-м году жизни машину почти всю перекрасил, хоть и не ржавеет, но краска лупится очень сильно», «От камней облезает краска: сначала маленький след, потом пятно с 5-рублевую монету. Поэтому пришлось подкрашивать капот, крышу над стеклом, левый бок. Красил специалист, сделано качественно, но дорого», «Амарок переоценён. Не стоит он своих денег, по металлу не дотягивает, по краске». В общем, очень многие владельцы высказываются в духе «машина нравится, а вот покраска могла бы быть лучше» и сетуют, что на 5-7 году эксплуатации почти все машины уже имеют уставшее лакокрасочное покрытие и проблемы по кузову. Особенно страдают те, что эксплуатировались, так сказать, по назначению: «Машина боевая, поэтому рано или поздно она все равно будет вся в ссадинах и вмятинах. У меня, например, по кузовне не осталось ни одного живого элемента после лесов, мотиков и экспедиций. Подкрашиваю и езжу дальше».

Volkswagen Amarok 2010–16



Плюс ко всему старение ЛКП влияет и на общее впечатление: «Американские большеразмерные собратья с течением лет выглядят всё лучше, а этот, как старый "немец", быстро теряет свою внешнюю свежесть». Стоит учитывать эту уязвимость и тем, кто хочет накрыть грузовую платформу крышкой или кэбом (который у нас принято называть кунгом, хотя это и неправильно): «Если ставить кунг, то через пену, иначе обдирает всю краску на кузов. Лучше сразу обклеить кузов сверху по периметру».

Кроме кузова страдает и лобовое стекло: «Большое стекло постоянно ловит камни, раз в год меняю по каско». Есть жалобы и на то, что очень быстро, буквально через 30 000 км начинает облезать и терять товарный вид кожа, которой обтянуты руль и рукоятка селектора коробки.

Volkswagen Amarok 2010–16



И еще одна проблема, о которой пишут владельцы и на которую нельзя не обратить внимание – скрученные пробеги. У нас в стране это деяние никак не наказывается, так что занимаются скручиванием пробегов все кому не лень, даже официальные дилеры. Вот один из владельцев рассказывает, как продавал Amarok с пробегом 180 тысяч километров: «Сдал в трейд-ин одному официалу, причём оценили в 950 тысяч, взял другую машинку. Сегодня открываю сайт: оппа, а мой Волк стоит уже в продаже, весь такой отполированный, с пробегом... 60 000! Блин, но нельзя же так!». Или другой рассказ: «Был куплен новым в 2014-м в комплектации "Сочи Эдишн", смело, без вопросов и претензий за 2 года пролетел 160 000 км и был продан, после чего ему скрутили пробег в 2 раза и продали с плюсом 200 000 рублей». А ведь реальный пробег – это именно тот показатель, который позволяет оценить вероятность возникновения потребности в серьезных ремонтах. Так что обязательно стоит и сервисную книжку тщательно изучить, и толщину ЛКП померить.

Любовь #5: Неубиваемая энергоемкая подвеска

А вот ожидать каких-то серьезных каверз со стороны подвески в целом не стоит. «Подвеска – золото!», «Подвеска неубиваемая, особенно сзади», «Надежность подвески очень хорошая. Как у меня, так и у всех амароководов, у кого спрашивал», «Подвеска сконструирована с максимальным запасом прочности, и поэтому за 6 лет эксплуатации с ней вообще ничего не произошло, она даже не скрипнет в любых климатических условиях». Не случайно именно подвеску авторы отзывов называют в качестве одного из главных достоинств «Одинокого волка»!



Volkswagen Amarok 2010–16



И дело не только в очень высокой живучести: подвеска обеспечивает и достойную плавность хода, в том числе – на грунте и на плохом асфальте: «По брусчатке и через невысокие рельсы проплывает мягко», «Подвеска прекрасно отрабатывает неровности, очень комфортно», «Сев на данный автомобиль, напрочь забыл о кочках», «На любой скорости проходит "лежачих полицейских". Автомобиль упругий, не раскачивающийся, комфортный. Ну, задние рессоры, конечно, корму подкидывают, особенно если стоит пятилистовая версия рессор, рассчитанная на тонну груза». В любом случае подвеска VW Amarok обеспечивает прекрасное поведение на дороге (об этом мы еще поговорим), а автомобиль не выказывает выраженного «пикап-эффекта», то есть желания владельца постоянно возить в кузове бетонный блок весом килограммов в 300 просто для нормальной работы задней подвески.

Ненависть #4: Задний диван и головное устройство

В целом авторы отзывов вполне положительно оценивают внутренние объемы VW Amarok («Внутри автомобиля места больше, чем в обычной легковой машине»), причем комфорт передних кресел как-то даже и не обсуждается, как само собой разумеющийся. Несколько более сложная ситуация наблюдается с оценкой простора на заднем диване. С одной стороны, диван довольно широкий, и на нем «в пиковом положении, критической ситуации» вполне могут поместиться четыре взрослых человека. Все нормально и в ситуации, если на втором ряду сидят исключительно дети: «Сзади достаточно просторно, там стоят детские кресла, и детям вполне комфортно». Но дети имеют обыкновение вырастать, и вот тогда ситуация перестает быть благостной. Один из авторов отзывов в интернете так прямо и написал: «Минусов очень мало, но есть один, который у меня вырос вместе с детьми: не хватает 10 сантиметров длины кабины. Хоть задние сиденья и удобные сами по себе, но вот наклон спинки хотелось бы немного увеличить». В основном о недостаточном комфорте на втором ряду пишут те, кто вынужден возить там взрослых, причем «на дальняк»: «Есть только один минус – это задние сиденья на очень дальнее расстояние».

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Что еще в салоне вызывает у владельцев некое раздражение? Пожалуй, только головное устройство: «Из недостатков – устаревшее головное устройство: нет интернета и соединения по Блютуз. Навигационные карты приходится обновлять раз в год», причем для обновления приходится навестить дилерский центр. Естественно, многие предпочитают просто плюнуть на наличие встроенной навигации и повесить на приборную панель или лобовое стекло смартфон или планшет с навигационной программой, благо тут вы сами можете выбирать наиболее подходящий для ваших задач вариант.

Volkswagen Amarok 2010–16



Любовь #4: Комфорт и управляемость легкового автомобиля

Большинство владельцев «Волков» очень довольны тем, что Amarok можно смело считать одним из немногих пикапов, способных сравниться по ездовому комфорту и управляемости с легковыми автомобилями и кроссоверами. Это тем более важно, потому что очень многие владельцы пикапов приобретали свои автомобили именно в качестве «джипозаменителей», совершенно не планируя коммерческое использование в амплуа легких грузовичков.

Мы уже затронули вопрос о комфорте в салоне, так вот, единственное, о чем жалеют владельцы дорестайлинговых VW Amarok – это об отсутствии регулировки поясничного подпора (кстати, в ходе рестайлинга этот запрос был удовлетворен). Посадку водителя авторы отзывов оценивают вполне положительно: «в Амароке сидишь, как в легковушке, только очень высоко», «Если в Л200 и Хайлюксе ты сидишь, как в Газели, то тут ты сидишь, как в легковушке».

Volkswagen Amarok 2010–16



Вполне устраивает авторов и отделка салона: «Да, конечно, дубовый пластик, но это все смотрится очень даже. Родная магнитола с экранчиком, камера, мультируль, приборы, как у всех Фольксов», «Очень много ниш для хранения и подстаканников», «Сиденья из алькантары теперь стали моим эталоном отделки: зимой не холодно, летом не жарко, не скользишь», «Пластик хоть и дубовый, но если его не трогать, то глазу приятный однозначно».

Но больше всего восторгов авторы отзывов адресуют поведению автомобиля на дороге. Во-первых, мне не попалось ни одной претензии к динамическим возможностям пикапа: «Динамики хватает за глаза, 10,8 до сотни – вполне!», «На трассе не уступает по скорости легковым иномаркам». К работе тандема турбомотора и классической 8-ступенчатой гидромеханики ZF нет абсолютно никаких претензий. Впрочем, если о коробке пишут в основном только хорошее, то двухлитровый турбомотор в целом не вызывает как негатива, так и особых восторгов: «2,0 bitdi – спорный агрегат… Его как бы мало, но как бы достаточно, его как бы всегда хочется больше, но он всегда справляется». Словом, типичный двигатель коммерческого автомобиля, мощности которого хватает ровно для того, чтобы он выполнял свою задачу, довез, вытянул, доехал, но чтобы водитель при этом особо не расслаблялся.

Volkswagen Amarok 2010–16



А вот высказывания владельцев Amarok об управляемости и устойчивости на дороге носят исключительно восторженный характер: «Автомобиль очень хорошо управляется. Ощущение, будто ты едешь не на пикапе а на легковом автомобиле», «Рулится, как кроссовер, в повороты входит, как приклеенный, крены минимальные», «Уверенно держит дорогу и входит в повороты на скорости, колейность не ощущается вообще, в поездках на дальние расстояния особо не устаешь», «На трассе ничем не хуже Audi A6, в городе – такое ощущение, что едешь на обычном седане, только сидишь высоко. Управляемость на высоте, юркий, резкий, совсем не валкий». Одним словом, когда в отзывах владельцы пишут, что по комфорту управления Amarok однозначно лучше прочих имеющихся на рынке пикапов, у них есть для этого определенные основания.

Более того, многие пишут, что и по общему, и по ездовому комфорту Amarok превосходит популярные кроссоверы сегмента SUV-C: «До этого была Honda CR-V – тоже хорошая машинка. Но Amarok лучше!», «Ни один автомобиль, который был у меня ранее, не обладал такой устойчивостью на дороге, простором, комфортом. Он, как крепость на колесах, как дом. Сравниваю с предыдущим своим Toyota Rav4 – Амарок гораздо комфортнее!».

Volkswagen Amarok 2010–16



А еще очень важно, что Amarok обеспечивает отменный комфорт передвижения не только по скоростным магистралям, но и по грунтовкам и грейдерам, по трассам, которых не расчистили после снегопада… Словом, когда в отзывах авторы обещают, что «вы получите удовольствие от поездки на любой дороге и в любую погоду», у них есть для этого все основания.

Ненависть #3: Шумоизоляция

А вот акустический комфорт, по мнению авторов отзывов, оставляет желать лучшего. «Шумоизоляции в машине нету, но это мы исправили, сейчас стало чуть лучше, чем в Тигуане, а это для меня приемлемо», – пишет в своем отзыве один из владельцев. «Из минусов – не очень хорошая шумоизоляция», «Шумоизоляция не очень», – вторят ему другие.

Тут, правда, нужно отметить, что у очень многих автомобилей главным является тот шум, который производят катящиеся по дороге шины. В случае VW Amarok все обстоит несколько иначе. По словам владельцев, шум от дороги в салон практически не проникает (скорее всего, по причине рамной конструкции), а вот шумоизоляция моторного отсека явно недостаточная, да и крыша, по их словам, «звучит, как барабан».

Volkswagen Amarok 2010–16



На самом деле о проблеме шума в отзывах написано не так уж много, но очень многие отмечают не самую лучшую шумоизоляцию в числе серьезных недостатков этого автомобиля.

Любовь #3: Грузоподъемность

Для чего придумали пикапы? Странный вопрос – естественно, для того, чтобы возить небольшие грузы. Небольшие, конечно, по меркам «взрослых» грузовиков. Вот и владельцы даже такого легкого грузовичка, как Amarok, создатели которого постарались максимально приблизить его по комфорту к легковому автомобилю, одним из главных достоинств автомобиля считают его грузоподъемность. «В кузов легко помещается целый лось!», «Вместительный до безобразия – ну так это же пикап!».

Многие в числе достоинств упоминают возможность перевозки негабаритных грузов – правда, для этого нужно иметь именно открытую грузовую платформу. А что такое открытая платформа? Это, во-первых, избыточное аэродинамическое сопротивление, а значит, и повышенный расход горючего на трассе. Во-вторых, это невозможность оставить без внимания какие-либо ценные вещи. В третьих, это необходимость регулярно выгребать из кузова снег в течение зимних месяцев. Все эти проблемы можно решить, установив крышку или кэб, но тогда теряется возможность перевозки негабаритов. Кто-то возразит, что есть такая вещь, как складывающиеся по принципу рольставен крышки. Да, есть, но у них свои проблемы. Например, зимой они имеют обыкновение обмерзать и заклинивать.

Volkswagen Amarok 2010–16



Так что тут каждый выбирает вариант, соответствующий своим потребностям. Даже накрытая крышкой грузовая платформа, внутренние габариты которой составляют 1555 х 1620 х 505 мм, дает возможность загрузить более кубометра грузов. В классических внедорожниках для того, чтобы вместить такой груз, нужно складывать задний ряд сидений… Владельцы свидетельствуют: «В Карелию нагружаем по полной – лодку, мотор 9,9 л.с., большую палатку, шатёр, кухню, походную печку для бани, холодильник, генератор, бензопилу и даже кота. Всё умещается!», «В кузове почти всегда что-то лежит: летом – удочки, самокаты, велосипеды, а зимой – снегокаты и тьюбы. Причем кинул их туда и забыл, мокрые или грязные – не имеет значения»… Или вот такое небезынтересное высказывание: «Когда покупал его после Дискавери 3, думал, тяжеловато будет. А по итогу оказалось намного удобнее пользоваться кузовом, нежели багажником».

Интересно, что загрузка мало сказывается на динамику и управляемость: «На вес тачка особо не реагирует, тонна ли в ней или пустая – разгон ухудшается на полсекунды, и расход увеличивается на литр».

Ну а тем, кто использует Amarok для доставки к месту покатушек квадроциклов, мотоциклов и снегоходов, ничего не остается, кроме как пользоваться открытым кузовом. Владельцы пишут, что в кузов помещается квадрик или три мотоцикла, причем имеющиеся в кузове кольца для фиксации груза позволяют притянуть его не только к полу, но и к передней стенке. Вот только снегоход без дополнительной площадки в кузове не помещается…

Volkswagen Amarok 2010–16



Впрочем, есть еще один способ: можно использовать прицеп, тем более что Amarok является отменным тягачом. Как пишут владельцы, «Тяговые свойства вообще отличные, 2 тонны прицеп везет очень уверенно. Лодку поднимал на понижайке на очень крутом слипе – машина не заметила», «Может таскать яхту без особых усилий».

Ненависть #2: Городские и зимние проблемы

С одной стороны, очень многие владельцы выражают неудовольствие тем, как ведет себя Amarok в городе: «Мое мнение: если живешь в городе, надо иметь второй автомобиль, грузовик – он и есть грузовик», «В повседневной городской жизни – как бегемот на танцполе». И это при том, что в принципе «Волка» можно назвать очень маневренным автомобилем, по крайней мере, по словам владельцев, развернуться на не на двухполосной дороге можно в один прием, не включая задний ход и не заезжая на обочину, поскольку угол поворота передних колес у него ничуть не меньше, а то и больше, чем у многих больших внедорожников. Но если комплектация не включает в себя задние парктроники, то возможны проблемы: «В городе на парковку задним ходом заезжать сложновато, дополнительные трудности обзору назад создаёт пластиковая решётка на заднем стекле снаружи, защищающая стекла от негабаритных грузов, размещаемых на крышке багажника. Иногда приходится выходить и оценивать габариты парковочного пространства или просить кого-то подкорректировать». При это буквально через пару строк этот же человек пишет: «Радиус поворота для такого великана небольшой (на Ситроене С5 парковаться сложнее было)».



Volkswagen Amarok 2010–16



Увы, в отзывах можно встретить множество упоминаний о проблемах, с которыми могут столкнуться владельцы в холодное время года. В принципе, все дизельные двигатели не очень любят холода, и, по идее, установленный еще на заводе предпусковой обогреватель Webasto должен радикально решить проблему холодного запуска. Увы, увы… «Зимой в минус 30 превращается в кусок льда, отогревать надо целый день, чтобы завести», «Солярка перемерзала бессчетное количество раз на ходу (то летняя осенью при -9С, то зимняя при -29). Причем невозможно установить обогрев: бак, трубки подачи топлива – пластик, греть который опасно».

Есть определенные проблемы и с самим обогревателем. «Там тоже все с выдумкой, – жалуются владельцы в своих отзывах. – Она не включится, если мозг машины посчитает, что топлива менее, чем на 200 км. Этот параметр можно поменять, но только у “кулибиных”. Вторая фишка – это алгоритм работы. Если тупо запустить мотор при -15 и ниже, то можно стоять и ждать прогрева до лета, пока на улице не потеплеет», «Webasto отключается, когда в баке мало топлива, а когда нальешь, может и не включиться». По словам авторов отзывов, решается эта проблема только через диагностический сканер, причем дилеры за эту услугу просят минимум 1600 рублей. Естественно, владельцы оценивают это как откровенное обдиралово.

Volkswagen Amarok 2010–16



Есть и определенные проблемы с обзорностью, связанные, прежде всего, с работой стеклоочистителей. «Дворники всегда не дотирают, обледеневают и т.д. Этот узел явно просто взят с легковой машины и не подходит к такому наклону стекла», «Если за бортом холоднее +5, датчик дождя живет своей жизнью. При минусовых температурах у дворников 2 режима, включено и выключено, так что в дальней поездке они либо скребут без остановки, либо правая рука всегда при деле – управляет дворником».

Ненависть #1: Стоимость эксплуатации и уязвимые места

Приходится признать, что на форумах владельцев VW Amarok идет постоянная рубка: можно ли считать «Волка» надежным автомобилем? Одни с пеной у рта доказывают, что можно и нужно: «Надежный качественный автомобиль. За годы эксплуатации в ремонте не нуждался и не нуждается, поменял только центральный замок левой передней двери», «Знаю владельцев Амароков, которые проехали более 500 тыс. км без серьезных ремонтов»… Другие не менее яростно возражают: «Владел с 2012 по 2019 г. Классная тачка, если бы не постоянные поломки. Последние 2 года боялся его использовать, поскольку мог заглохнуть или не завестись», «За годы владения затраты на ремонт составили 400 000 рублей. Это рекуператор, коробка передач, дважды менял турбину, дважды – капремонт двигателя. Когда продал, вздохнул с облегчением», «Началось все с переборки стартера (15 тыс. руб.), и попутно – замена прокладки вакуумного насоса (5 тыс. руб.) плюс работа (8 тыс. руб.). А потом посыпались множественные вложения, по итогу которых всё кончилось сломанным распредвалом и продажей, поскольку на тот момент сил и денег его делать не было, да и не хотелось!».

Volkswagen Amarok 2010–16



Так кто же прав? Истина, как известно, где-то рядом… Даже вполне лояльные к модели владельцы признают, что на рубеже 200-300 тысяч километров стоит ожидать серьезных проблем с основными агрегатами, прежде всего – с турбиной и головкой блока цилиндров. «Турбина и форсунки на любой автомобиль недешевы, и что дальше? У любого агрегата есть срок службы, здесь же они служат порядка 200-250 т. км», «На сегодняшний день пробег 301 000 км, я единственный владелец, так что наездил все эти километры сам. Турбина сейчас приказывает долго жить, пошел расход масла. У друга такой же, 2013 года, автомат, пробег 270 000, в одних руках, и он вообще ничего не делал с ним – правда, тоже пошел расход масла, и тоже турбина», «Головка у них из-за местных перегревов покрывается трещинами после 300 000 км, и там сваркой не обойтись – замена ГБЦ, а стоит она, я бы сказал, не так уж дёшево». При этом каждые 80-100 тысяч км рекомендуется предупредительно менять ремни ГРМ и приводные ремни навесного оборудования вместе с роликами, иначе возможен обрыв с неизбежной заменой ГБЦ (а это как минимум 200-250 тысяч рублей).

Из прочих стандартных поломок называют выход из строя компрессора кондиционера и рулевой рейки. Очень много упоминаний о проблемах с электрикой: «Проблемы с электрикой – основная беда. На сервисе машина была чаще, чем Мерседес SLK 2012 или Chevrolet Tahoe 2016, гораздо чаще, и на буксире она каталась раз 10. Глючили: мозги мотора, Вебасто, парктроники, топливный насос, проводка, блок предохранителей», «Перетерлась проводка переднего парктроника, подклинивал замок лючка бензобака, сгорел подогрев зеркал», «Самое неприятное – это подрулевой переключатель, потому что сгорает предохранитель второй слева снизу, и вся электрика отключается, двигатель глохнет. И если не знать, какой предохранитель, то на больших магистралях, где нельзя съехать на обочину, эмоций будет через край».

При этом расходы на обслуживание, текущие ремонты и в целом эксплуатацию владельцы считают достаточно высокими, как и стоимость оригинальных запчастей: «Выходит много, потому что тут масло, тут фара, тут амортизатор, тут лебедка, тут по десятке, там по двадцатке, а набирается. Есть и дикие крайности у этой модели: радиатор 35 000, вентилятор 50 000, зеркало 12 000 задняя фара 12 000, комплект задних дисковых тормозов вместо барабанов – 55 000, аморты по кругу – 40 000, резина АТ – 48 000», «Машина в ремонте дорогая. Граната порядка 20 000 рублей, и только оригинал, многие запчасти у нее свои и только оригиналы, ремонт коробки обошелся в 70 000 рублей, но это у знакомых», «У меня выходит в год на ремонт и тюнинг по 150 тыс. руб., проезжаю я 30 тыс. км в год, дизеля ровно 10 литров – то есть еще 150 тыс. на топливо, итого 10 рублей/ километр. 100 километров проехали – тысячу выложили».



Volkswagen Amarok 2010–16



Кстати, жалобы на то, что неоригинальные запчасти найти сложно или их просто нет, оригиналы дороги, а посему приходится искать нужные детали и агрегаты на разборках (а это, как сами понимаете, еще та лотерея), встречаются довольно часто. Единственное, что утешает боль расставания с кровно заработанными средствами в случае покупки оригинальных запчастей, это то, что их можно назвать «ресурсными», способными выходить столько же, сколько и установленный на заводе узел.



А еще получается некое противоречие. С одной стороны, владельцы уверяют, что единственным залогом успешной эксплуатации является своевременное и качественное ТО, причем желательно не по графику автопроизводителя, а чаще, каждые 10-12 тыс. км. С другой – масса рассказов о некачественной работе официальных сервисов, причем с явно раздутыми счетами: «Покупая Обморока, забудьте про официалов. Проверено!». И в любом случае, покупая на вторичном рынке Amarok с пробегом более 100-150 тыс. км, следует быть готовым к серьезным финансовым вложениям.

Любовь #1: Автомобиль для хозяйства и приключений

Бросается в глаза, что больше всего негатива высказывают те владельцы, кто покупал Amarok в качестве «джипозаменителя». Вот они прежде всего и жалуются на неудобство эксплуатации этого автомобиля в городе. Им вполне резонно возражают: «В городе на ней тяжело? Так это пикап вообще-то, машина для конкретных целей, а не для езды по городу. С такой логикой и самолету тяжело в городе, хрен посадишь на проспект», «Если вы будете возить технику, стройматериалы, ездить в дальняки дикарем на природу, то эта тачка вам подходит! Если вы пытаетесь купить Амарок как большой джип, но подешевле, то сразу не рекомендую», «Самое главное: пикап надо сравнивать с другим пикапом, а не с легковушкой или джипом. Джип будет комфортней по задней подвеске, по тормозам, по комплектации, по креслам, по багажнику... Короче, если не пользуетесь бортом, то не мучайте Волка и себя, берите обычный джип – Крузак, Паджерик, Туарег, Дискавери, ХС90 или на что вы там еще смотрели, и все они будут мягче, быстрее, тише и удобней на каждый день».

Volkswagen Amarok 2010–16



А вот те, кто изначально понимали, зачем им нужен именно пикап, оценивают автомобиль сугубо положительно: «Если вы сидели в других среднеразмерных пикапах, то сразу оцените просторный салон Volkswagen Amarok. Это комфортный автомобиль для дальних путешествий, а не рабочая лошадка, сделанная по принципу “для пикапа и так сойдёт”», «Жаловаться на машину не могу и не буду (брал под определенные цели туризм, стройку). Оправдал ожидания... Езжу до сих пор».

Собственно говоря, все это и определяет оптимальное использование VW Amarok: «За это время на ней до Крыма, Сочи, Абхазии, Кольского, Териберки. Вожу в борту кроссовый мот, гидроцикл стоячий, на прицепе катер и снежики. Пользуюсь для стройки, когда “Петрович” не довозит. Плюс каждый день понемногу, так как тачка единственная», «Этот автомобиль заставляет хотеть всё больше путешествовать, а его потенциал разрешает замахнуться на дальние точки на карте, не думая о сложности пути и состоянии покрытий дорог на маршруте. Вместе прошли по множеству дорог материковой России, Крыма, Кольского, Среднего и Рыбачьего, Кавказа, Грузии, Армении, Ирана. Даже если человек лентяй, этот красавчик заставляет вести активную жизнь – с его появлением в семье появились увлечения велосипедами, SUP-бордами, каяками, лыжами, рыбалкой», «Всем, кто любит экстрим с комфортом, владельцем загородных коттеджей, рыбакам-охотникам, собственникам бизнеса, связанного с бесконечной логистикой, от всей души рекомендую Амарок. Эта рабочая лошадка выручала нас и с дровами в баню, с доставкой стройматериалов – длинномеров и габаритных, вытаскивала из бучила застрявших попутчиков в Карелии, подвозила товары в магазин и на терминалы ТК и ни разу (отчасти благодаря заботливому и непрерывному уходу мужа) не подвела», «Для рыбалки/охоты машина практически идеальна. Для работы, если малость доработать крепления груза в кузове, тоже вполне себе».

Volkswagen Amarok 2010–16



А вот с внедорожным экстримом все не так просто. С одной стороны, многие владельцы восторгаются проходимостью: «С проходимостью все в порядке, зимой проедет где угодно», «По снегу глубиной 1 метр ползет, как по рельсам, с включенными блокировками», «Я на нем нигде не застрял ни разу, но и в болота и в леса не ездил специально. По горным грунтовкам с камнями ездил, да пару раз в Астраханской области на разливах упражнялся в затопленных ериках. На штатной резине буксовал, но проезжал». Другие же предупреждают: «Если собрались в дебри, запаситесь куском рельсы килограммов этак на 200. В багажнике не помешает, а иначе беги за трактором». Действительно, в трофи VW Amarok никто не использует, так как доработать их весьма сложно: ход подвески маленький, габариты большие, а задний мост разгружен (это основная беда зимой в глубоких сугробах и при попытках штурмовать снежное поле). Так что его стихия – это быстро, с комфортом и «на стиле» довезти вас туда, где паркетники будут позориться и терять бамперы.