Про жидкость гидроусилителя руля, к сожалению, обычно вспоминают в двух случаях: когда насос уже умирает и начинает выть или если она куда-то вытекла. По-хорошему, конечно, её тоже надо менять по расписанию . Вот только не всегда понятно, на что её менять. И ещё сложнее решить, что можно долить в бачок, если жидкость в нем внезапно кончилась. Попробуем разобраться.

Жидкости бывают разные…



Одна отечественная группа пела про девочек, что они «бывают разные: чёрные, белые, красные». Допускаю мысль, что так оно и есть, а от себя добавлю: жидкости ГУР тоже бывают разными, только немного других цветов: зелёные, жёлтые и да – красные. И если в песне потом говорится о том, что, несмотря на разницу цветов, все эти девочки, в общем-то, мало чем друг от друга отличаются, то с жидкостями ситуация сложнее: они совершенно разные. Обычно их как раз и делят по цветам на три типа, но на самом деле это не совсем правильно. Точнее будет поделить на две группы по назначению и ещё на две – по составу.

По назначению все жидкости, используемые в гидроусилителях, можно разделить на жидкости ATF и жидкости PSF. Первые – это те же самые жидкости, которые применяются в автоматических коробках (Automatic Transmission Fluid), как правило – Dexron II и Dexron III. Да, они отлично подходят для ГУР, потому что их задачи что в гидроусилителе, что в коробке одинаковые: создавать в системе давление, смазывать, охлаждать и защищать от коррозии. Иногда автолюбители в ГУР используют и моторное масло (не по регламенту производителей, а по собственной инициативе), что не очень правильно, но в принципе любое масло в усилителе работать будет. А ATF для этих целей годится практически идеально.

Вторая группа «по назначению» – это непосредственно жидкости для ГУР, они же – PSF (Power Steering Fluid). Они разработаны именно для усилителей и по характеристикам немного отличаются от ATF. В первую очередь тем, что в ATF всегда есть присадки, которые увеличивали бы трение фрикционов АКП для снижения их износа, а в жидкостях PSF таких присадок нет. Тем не менее большой разницы между ATF и PSF нет, и многие автоконцерны по умолчанию предлагают заливать в ГУР именно ту ATF, которая используется в автомате машины. Впрочем, другие производители настаивают на применении именно PSF. А на самом деле, не так важно, какая из этих двух жидкостей залита в ГУР. Важнее, на какой основе они сделаны.



Переходим к классификации жидкостей по составу и обнаруживаем, что тут всё ровно то же самое, что и с моторными маслами: основа может быть минеральной или синтетической. Какая основа лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, у синтетической жидкости вязкость при разных температурах стабильнее. Это, конечно, хорошо, но так ли сильны перепады температуры масла в ГУР? На самом деле они там не слишком большие, это далеко не самый горячий узел: температура жидкости в нём обычно держится в районе 80 градусов и только в редких случаях поднимается до 100. Но вот при пуске мотора в мороз насосу ГУР приходится тяжело. И тут синтетические жидкости обычно показывают себя лучше минеральных, сохраняя вязкость не слишком высокой (то есть, они в мороз лучше текут, снижая нагрузку на насос). С другой стороны, они более агрессивны по отношению к резиновым деталям системы. На новых машинах это не так страшно – там больше используется латекс, которому синтетика не страшна, а вот в старых машинах проблемы с синтетическими жидкостями могут быть. Некоторые производители так боятся последствий применения синтетических жидкостей в ГУР, что прямо запрещают их там использовать. В основном это немецкие производители. И вот тут уже становится понятно, почему в некоторых автомобилях залита исключительно жёлтая жидкость, а не красная.



Вопросы цвета

Жидкость жёлтого цвета – это обычно как раз PSF, разработанная для гидроусилителей. Она может быть и на минеральной основе (чаще всего), и на синтетической (что редко). Красная жидкость в основной массе – это ATF (Dexron II или Dexron III). Обычно она на синтетической основе (но и это тоже совсем не обязательно). Зелёные жидкости – кто бы сомневался! – тоже могут быть и минеральными, и синтетическими. И сложность заключается в том, что по одному цвету невозможно определить однозначно, к какому типу относится жидкость. Причём смешивать синтетическую и минеральную жидкость категорически нельзя. И это – главное правило для долива. Синтетику – к синтетике, минеральное – к минеральному. И смотреть нужно не на цвет, а на то, что написано на банке: цвет может обмануть.

Второе правило – это недопустимость применения синтетической жидкости в тех машинах, где производитель рекомендует минеральную жидкость. Если к рекомендации не прислушаться, можно лишиться ГУР из-за повреждения не стойких к синтетике резиновых деталей.

Ну и третье: смешивать ATF и PSF нужно очень и очень осторожно, потому что первая жидкость с высокой долей вероятности будет на синтетической основе, а вторая – на минеральной. Хотя если основа у обеих жидкостей одинаковая, их тоже можно доливать друг в друга.

Советы в Интернете о том, что можно смело смешивать красную и жёлтую жидкости, относятся к вредным советам. А на чём построен миф о том, что в зелёную жидкость можно долить только зелёную, мне понять вовсе не под силу. От цвета там ничего не зависит, всё зависит от основы.

Если необходимость доливки неизбежна, желательно доливать жидкость того же производителя. Тут логика та же, что и с другими эксплуатационными жидкостями, и она простая: производители используют свои присадки (антикоррозионные, противопенные, стабилизаторы вязкости и кислотности), которые не должны между собой конфликтовать. Но в любом случае все жидкости на одной основе при необходимости смешать можно. И в любом случае потом придётся полученную бурду заменить на свежую жидкость. Желательно – с промывкой системы, а особенно тщательно – бачка ГУР, где в фильтре скапливается очень много всякого мусора. Иногда даже проще заменить бачок, что многие и советуют делать при замене жидкости.



Как часто?



Срок службы жидкости гидроусилителя довольно большой – тысяч до 80-100 км пробега или до трёх лет. При этом нужно помнить, что сильно сократить ресурс может привычка крутить рулём стоящей на месте машины, привычка держать руль вывернутым до упора и привычка оставлять в холода машину с вывернутыми колёсами на ночь, а утром прогревать её вместе с насосом ГУР. Но в этом случае, конечно, и сам насос выйдет из строя раньше, так что лучше этого не делать совсем, а жидкость менять по регламенту.

И напоследок один универсальный совет: в бачок лучше всего заливать ту жидкость, которую рекомендует производитель. Это будет наиболее безопасно для гидроусилителя и не потребует проводить эксперименты по смешиванию жидкостей, которые иногда могут быть довольно непредсказуемыми.