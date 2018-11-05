С 11 ноября вступает в силу решение № 29 от 16 февраля 2018 года о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза. Среди прочих изменений есть и те, которые касаются транспортных средств, уже находящихся в эксплуатации. Какие именно нововведения коснутся водителей?

На одну ось больше нельзя устанавливать шины разных моделей

В общем-то, список различий в характеристиках шин, при которых запрещена их установка на одной оси, и бед того был достаточно исчерпывающим: на одной оси запрещены шины «разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и незимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора». Теперь, кроме все прочего, в список добавлено уточнение «разных моделей» – хотя представить себе шины одной модели и размерности, но с разными категориями скорости, индексом нагрузки, рисунком протектора или сезонностью довольно сложно. Тем не менее, теперь шины в пределах оси должны совпадать в том числе и по модели. Но, как и ранее, здесь действует оговорка, что вышеперечисленные требования не применяются в случае временной установки запасного колеса.

В выхлопе карбюраторных машин теперь будут замерять содержание углеводородов

В пункт 9.1.1 приложения N8 добавилось указание о том, что не только содержание оксида углерода, но и содержание углеводородов (CH) в выхлопе автомобилей должно быть либо в пределах заводских параметров, либо в пределах данных, указанной в обновленной таблице 9.1. При этом сделана оговорка, что «измерение содержания углеводородов (СН) проводится только на транспортных средствах с карбюраторными двигателями». Ну а таблица 9.1 теперь указывает, что содержание углеводородов на карбюраторных машинах без системы нейтрализации отработавших газов (катализатора) должно быть не выше 1200 ppm (миллионных долей по объему), а на повышенных оборотах – не выше 600 ppm. При этом на машинах с катализатором оба показателя не должны превышать 200 ppm.

Шумность бензиновых моторов больше не ограничена

В приложении 10 технического регламента было указано, что для двигателей с принудительным зажиганием (то есть, бензиновых и газовых) на автомобилях массой до 3,5 тонн включительно «максимальный уровень шума двигателя должен быть не более 101 дБ А». Теперь же этот абзац исключен. Однако не стоит путать это указание с пунктом 9.9 Приложения N 8 того же технического регламента, который регламентирует шумность выхлопа. На него же, кстати, ссылается соответствующий пункт постановления о проведении техосмотра – так что всевозможные шумные прямотоки по-прежнему запрещены.