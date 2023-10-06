Все мы помним американские автомобили 50-х – 60-х годов и их основное отличие в экстерьере: огромное количество хрома. Машина тогда должна была сверкать, сиять и желательно даже немного ослеплять. Можно подумать, что хромированные бамперы, колпаки, молдинги, решётки радиаторов ценились так высоко только из-за в буквальном смысле блестящего вида. Это не совсем так, и у распространения хромирования были и другие причины, более важные, иначе мода на такие элементы прошла бы намного быстрее. Однако нет, хром используют и сейчас. Только совсем не так и совершенно не тот. Почему раньше было лучше и можно ли что-то сделать с современной хромированной деталью?

И красиво, и практично

Массово хромирование стали применять в конце 20-х годов прошлого столетия. Связано это было и с развитием технологии, и с появлением больших промышленных установок для хромирования больших деталей в достаточном количестве. Со временем преимущества хрома становились более очевидными, а технологии – ещё более продвинутыми, так что отказываться от хрома было просто глупо. Во-первых, это было красиво: хром со временем не тускнеет и после небольшой полировки может сиять спустя десятилетия. Во-вторых, хромированная железная деталь отличалась намного более высокой коррозионной стойкостью и ржавела не так быстро, как просто окрашенный металл. Особенно это было заметно с учётом того, что грунтовки, краски и лаки в прошлом веке были не такими продвинутыми, как сейчас. В-третьих, покрытие хромом было намного более твёрдым, чем обычное ЛКП. А решётки радиаторов и огромные по моде прошлого века железные бамперы требовали как можно более прочной защиты от камней, песка и обычной дорожной пыли, которые портили краску автомобилей очень быстро. Так что тут хром был почти необходим с практической точки зрения.

Cadillac V8 '1929

Но это ещё не всё. Защитно-декоративные функции хромирования, конечно, важны, но помимо них существуют и другие области применения этой технологии. Например, хромируют некоторые детали, которые работают с трением. Опять же – по причине прочности хрома. В этом случае используют так называемое пористое хромирование – разновидность хромирования с дополнительной анодной обработкой поверхности для получения большого количества пор и каналов, по которому лучше распределяется смазка. А ещё бывают хромированные отражатели фар и прожекторов. Правда, хром отражает чуть хуже того же серебра, но зато он, как уже говорили выше, не тускнеет. Ну и, наконец, хромированием иногда можно восстановить изношенные детали механизмов. Тут всё очевидно: слой хрома в некоторых случаях способен компенсировать механический износ на поверхности детали. Ну и опять же: так как этот слой прочный, то отремонтированная с помощью хромирования деталь может прослужить дольше новой. Однако это всё немного другое хромирование, а мы вернёмся к нашему защитно-декоративному. Как оно выполнялось раньше?

Блестящий пирог

Основное отличие хромирования в прошлом веке заключается в том, что хромом покрывали железные детали. Не было тогда моды делать пластиковые бамперы, корпусы зеркал заднего вида, решётки радиаторов или молдинги. И это было прекрасно, хотя весило, как чугунный мост, и стоило столько же.

​Cadillac V8 '1929

Железные части хромировали (и хромируют сейчас) в несколько слоёв. Дело в том, что хорошо хром в гальванической ванне осаждается только на меди, латуни, алюминии или каком-нибудь цинковом сплаве. А вот непосредственно сталь хромировать невозможно. Не буду никого тянуть на прогулку по таблице Менделеева в компании хромового ангидрида и других скучных терминов, просто факт: для хромирования железа требуется подложка. Поэтому готовое хромирование выглядит, как слоёный пирог, в котором непосредственно хром – лишь внешний слой. А сначала с помощью электролиза в цианистом электролите осаждают медь, затем – ещё раз медь, но в кислом электролите, на неё осаждают никель, и только на него – сам хром. Есть ещё и другой рецепт этого пирога, согласно которому порядок слоёв несколько иной. Первым идёт никель, на него осаждают медь в кислом электролите, затем идёт ещё один слой никеля и уже на него осаждают хром.

Теперь немного пояснений. Кислый электролит – это электролит с ионами двухвалентной меди, который приводит к выделению контактной меди на поверхности стальных деталей. Например, это сернокислый электролит. Не уверен, что эту информацию можно отнести к ценной, но если термин использовали, то вынуждены его объяснить.

Второе замечание сводится к тому, что мы сейчас говорим именно о защитно-декоративном хромировании. Другие типы имеют некоторые отличия, но они нам сегодня не интересны.

Кажется, что процесс электролиза не слишком сложен, но это огромное заблуждение. И дело не только в том, что даже небольшие отклонения от правильной плотности тока и температуры электролита приводят к существенным дефектам хромирования, но и в том, что очень важно правильно подготовить к этой операции хромируемую деталь. Сначала её нужно обработать до состояния «под покраску» со шлифовкой и окончательной полировкой, потому что все, даже мельчайшие дефекты после хромирования станут очень заметными. Потом деталь надо обезжирить (в органическом растворителе, химическим или электрохими­ческим способом), и если деталь не медная, провести операцию, которая называется анодным декапированием. Суть декапирования заключается в удалении окисных плёнок с поверхности дета­ли. Они образуются во время обезжиривания и промывки, и хромировать поверх этих плёнок нельзя. В целом это не очень сложная операция: перед хромированием в ванной к детали крепят не катод, а анод, и на небольшой период времени включают ток. Затем, не вынимая детали из ванны, анод меняют на катод и приступают к хромированию. В жизни обычно всё сводится к смене полярности на электродах, при которой анод становится катодом и наоборот. Это намного проще, чем переставлять электроды местами физически.

Вот так вкратце выглядит процесс хромирования железных деталей. Толщина хрома на них получается обычно небольшой, 0,5-2,0 мкм, но прочность хрома позволяет готовому изделию блестеть очень долго. Разумеется, если все операции были выполнены без малейших отклонений от технологий.

Хромирование железных деталей и в прошлом веке, и сегодня выполняется в целом одинаково. Само собой, технология совершенствуется, и очень много делается для того, чтобы свести к минимуму вероятность отклонения от этой самой технологии. То есть, больше внимания уделяют стабильности температуры электролита, его химических параметров, плотности тока. А сам механизм остаётся прежним. Но вот что интересно: если раньше хром мог держаться действительно годами, то сейчас на его помутнение или отслоение жалуются всё чаще и чаще. Почему так получается? Потому что стало больше пластмассы.

Теперь по-новому

Если стальную или железную деталь хромировать сложнее, чем медную или никелевую, но всё-таки можно, то пластиковую деталь просто так не покроешь хромом вообще никак. Поэтому сейчас для хромирования в ход идут разные технологии: от обычной краски «под хром» до оклейки плёнкой и даже полировки алюминиевых деталей для придания им вида хромированных. Понятно, что всё это имеет очень мало общего с нормальным хромированием. Однако такой подход встречается пока что реже, чем металлизация пластика, которая может быть выполнена разными способами.

Первый похож на тот, что используют для хромирования железных деталей. То есть гальванический (или электрохимический) метод. И тут тоже не обходится без подложки (обычно медной), на которую осаждают хром (или никель). Второй способ – вакуумный, но им чаще пластмассовые детали не хромируют, а покрывают слоем алюминия. Так что если мы видим пластиковую хромированную деталь, можем сказать, что хромировали её почти как железную. Только с тем условием, что адгезия (сцепление) пластиковой поверхности с «пирогом» хромированного слоя ниже, чем адгезия железа и его хромового «пирога». И любые отклонения в процессе хромирования приведут к ещё более печальным последствиям, чем в случае с железом. При металлизации пластика очень важно применять качественные промоторы (стимуляторы адгезии, пластификаторы) и тщательно готовить поверхность детали к предстоящей операции для более качественной адгезии слоя меди с пластиком. Многие дефекты в процессе хромирования пластика незаметны, но в будущем хром может начинать облезать слоями. Очевидные промахи в ходе хромирования в будущем иногда становятся гарантийным случаем, и иногда их последствия проявляются слишком поздно – после окончания гарантии на ЛКП. Хотя в любом случае гарантийщики очень не любят связываться с ЛКП, сваливая его недостатки на условия эксплуатации. Но это уже другой вопрос. Главное, что пока трудно гарантировать качество хромирования пластика на уровне хромирования металла. Точнее, его долговечность.

Однако нужно сказать, что металлизированный пластик имеет существенное преимущество перед обычным: он прочнее. Те элементы (например, дверные ручки), которые испытывают частые нагрузки, будут служить дольше, если они правильно хромированы.

А вот наружный пластик с хромом может расстаться достаточно быстро даже из-за точечных повреждений. И причина как раз-таки в не очень хорошей адгезии пластика с металлом. Слой хрома может начать отходить от пластика даже от не слишком сильного удара, и деталь быстро потеряет блестящий вид.

Что делать?

Скажем сразу: если хром отваливается, то ничего с этим уже не сделать. Можно, конечно, воспользоваться услугами компаний, которые предлагают услуги по хромированию, но придётся читать очень много отзывов: работа сложная, все её недостатки будут хорошо заметны, и найти того, кто выполнит её качественно, достаточно непросто. Ну и, кроме того, услуги таких фирм стоят недёшево. Если деталь не слишком дефицитная, то проще купить её новой. Любителям янг- и олдтаймеров можно только посочувствовать.

А вот если хром целый, то за ним есть смысл ухаживать. Сейчас в продаже есть множество специальных средств для ухода за хромом, и можно выбрать что-то по своему вкусу и кошельку. Что-то будет работать хуже, что-то – лучше, но хотя бы не навредит. И обычно они не только полируют, но и защищают хром от воздействия внешней среды.

А вот про что лучше забыть, так это про соду и пасту ГОИ. Это всё абразивные вещества, и современный хром ими можно содрать до основания. Хотя бампер ГАЗ-24 ими почистить можно (если очень жалко денег на современное средство).

Особо нежно придётся чистить хром на пластике. Тут важно не переусердствовать с силой нажатия – деформации хромированного пластика лучше не допускать. Полировать лучше всего салфеткой из микрофибры с использованием специальных полиролей и ни в коем случае не опускаться до оголтелого фанатизма, который приводит к покупке новой хромированной детали взамен оставшейся без хрома старой.