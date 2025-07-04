Бодрые камнеудалители и спящие грунтозацепы: тест шин Ikon Character Aqua SUV

Лучше гор могут быть только… шины. Для меня как очень далекого от альпинизма человека только способность шин нормально лазить по горам вызывает к последним искренний интерес. Поэтому на предложение компании Ikon протестировать их летнюю новинку Ikon Character Aqua SUV в предгорьях Эльбруса я откликнулся с огромным воодушевлением.

Можно долго спорить о корректности выбора именно горного ландшафта для теста гражданских летних шин, но факт остается фактом. Недвусмысленное упоминание аббревиатуры SUV в названии шин однозначно указывает на сферу их применения: они должны и в условном городе отрабатывать достойно, и на бездорожье не растеряться.

Естественно, от такой модели никто не ждет проходимости зубастых АТ. Однако нестабильные покрытия не должны ее шокировать и вводить в замешательство. То есть, эти шины – своего рода компромисс, такой же, как и любой кроссовер, позволяющий жертвам урбанизации хотя бы немного расширить географию передвижения.

Но новый продукт от Ikon – компромисс с характером. Вот и решил производитель потянуть его в горы, как в песне поется – рискнуть. Что из всего этого риска вышло, расскажем ниже, а пока – пару слов о самом продукте.

Середнячок от премиума



Шины Character в модельной гамме Ikon, по словам представителей компании, относятся к линейке среднего ценового сегмента премиального производителя. В переводе с маркетингового на русский это означает, что они предназначены для использования на машинах старше 6-7 лет, за которыми люди следят уже не так щепетильно, как за новыми, но еще не готовы покупать для них самые дешевые шины сомнительного бренда.

В летнюю линейку Ikon Character сейчас входят три модели: Ikon Character Aqua SUV, Ikon Character Ultra и Ikon Character Есо. Только первая из них, некогда носившая гордое скандинавское название Nokian Tyres Nordman S2 SUV, предназначена для кроссоверов. Две другие рассчитаны на обычные легковые автомобили. Причем у Ikon Character Есо даже диапазон типоразмеров весьма характерный: от 13 до 16 дюймов. У Ikon Character Aqua SUV и Ikon Character Ultra он лежит в принципиально иной плоскости: от 16 до 20 дюймов. При этом в среднем ценовом сегменте производитель не претендует на формирование абсолютно полной линейки. Всякие диковинные размерности вроде безобразно чуждых нам 245/45 R18 в ней не найти. Потому что такие редкие шины – прерогатива премиального продукта, а у Ikon Character, повторюсь, только производитель премиальный. Сама же линейка – среднеценовая. Но, судя по тому, что эти шины творили на Кавказе, довольно бойкая.

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Без шума и пыли

Не особо церемонясь с журналистами, без прелюдий и брачных игр ребята из Ikon начали тест сразу в аэропорту Минеральных Вод. Они рассадили всех по автомобилям с шильдиками Haval (тут, кстати, никаких заминок с типоразмерами не возникло) и отправили в сторону двуглавого Эльбруса по живописной асфальтированной дороге.

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Это было довольно любопытное испытание. Как известно, летние шины в силу особенностей рисунка протектора и применения более жестких резиновых смесей достаточно шумные. Обычно производители эту шумность сокращать не стремятся, однако Ikon Character Aqua SUV на удивление оказалась в этом плане тихоней.

Что я только не делал, даже климат-контроль отключал, чтобы лучше уловить характерный шум. Но шины на провокации не поддавались. Они негромко шлепали по шершавому асфальту, не испытывая ни малейшего желания залить мне в уши монотонный гул типичного «лета».

Отключив систему стабилизации, я принялся кидать машину из стороны в сторону: хотелось выяснить, насколько шина действительно жесткая. Конечно, понять это таким варварским способом сложно, и тут следовало бы провести полноценные испытания с применением специального оборудования. Но, судя по ощущениям от поведения автомобиля и оценке последующего состояния шин, состав резиновой смеси вполне соответствует летним стандартам. Ikon Character Aqua SUV уверенно держали высокий, тяжелый Haval H9 на дороге и активного истирания не допускали.

Тяжелый кроссовер даже на довольно приличной скорости точно входил в повороты (индекс скорости шины – T/H/V). Присущая машине валкость некоторый дискомфорт создавала, однако Ikon Character Aqua SUV изо всех сил старались удерживать автомобиль на траектории. Не всегда этот номер прокатывал безупречно, но, учитывая вес «девятки» почти в две с половинной тонны при довольно смешной мощности в 218 л. с., все могло быть гораздо хуже.

Главное, что управляемость сохранялась на вполне приемлемом уровне. Машина не уходила «в свободный полет». Она продолжала подчиняться и оставляла запас на крайний случай для дополнительного выжима педали акселератора. Мне этот выжим не понадобился. Резко ударять по тормозам или усиленно вдавливать их в последний момент тоже не потребовалось: замедление даже на очень горячем асфальте происходило прогнозируемо и ровно. И опять же могу однозначно утверждать, что шинам хватало жесткости, чтобы нормально держать нагрузку – две с половиной тонны на скорости их никак не смущали.

Каменный край



Внедорожные возможности Ikon Character Aqua SUV должны были раскрыться на грунте. Хотя грунтом в привычном для более северной России значении это покрытие назвать можно только отчасти. Да, в нем есть земля, есть песок, есть некое подобие гравия, но совершенно жуткие камни превращают его в нечто совершенно самобытное. Эти зачастую острые, как бритва, осколки скальной породы способны насквозь пропороть не только резину, но и куда более плотные материалы. У одного из экипажей такое досадное недоразумение в итоге и вышло. Но это было лишь однажды, что уже само по себе свидетельствует об определенном качестве шин, потому что пропороть их можно было абсолютно везде, и любое неосторожное движение рулем могло привести к самым неприятным последствиям.

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Я потом очень внимательно изучал поверхность шин. Жаль, под рукой не оказалось ни микроскопа, ни лупы, но даже пристального поверхностного осмотра было бы достаточно, чтобы разглядеть микроповреждения. Как мне показалось, ничего критичного с поверхностью шин не произошло. Ожидаемая тончайшая паутинка более или менее глубоких царапин не производила впечатления катастрофичности разрушений. Особенно порадовала плечевая зона: блоки сохранили форму, не замялись, не треснули и не получили никаких видимых критичных повреждений.

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Камням тут не место



Во многом такая устойчивость к повреждениям – заслуга камнеудалителей, примененных в конструкции шины. Эту технологию переняли у грузовых шин. Принцип элементарный: посередине широких центральных дренажных канавок добавили небольшие выступы. За счет движения протектора они как бы выдавливают попадающие туда камни, предотвращая их проникновение в структуру шины и возможные ее повреждения. Когда протектор идет по поверхности дороги, ребра играют на рельефе, проседают и проминаются, а камнеудалитель, представляющий собой некое подобие очень твердого резинового штифта, остается неподвижным и недеформируемым. За счет этого им и создается выталкивающее воздействие.

Но надо понимать, что это происходит не моментально. Да, мне удалось сфотографировать несколько камушков, застрявших в протекторе, но они там остались только потому, что я остановился. Если бы машина продолжила движение – они непременно бы выскочили. А в шине без удалителей после остановки я бы наверняка обнаружил в протекторе отнюдь не единичные камни, а целые их россыпи. И были бы эти россыпи, к сожалению, не золотыми и приводили бы к очень непредсказуемым для здоровья шины последствиям.

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Конечно, у шины, как у любого вращающегося предмета, создается эффект самоочищения. Но это пассивный эффект, который иногда может сработать, а может и не сработать. Чтобы не ждать милостей от природы и были придуманы эти камнеудалители.

Почему бы не поставить такие же «штифты» в плечевые канавки? Да потому что они там особенно и не нужны. Обычно в плечевых зонах нагрузка на шины очень высокая, и из-за нее там и без удалителя камни, как правило, долго не удерживаются.

Не до жиру



А еще по дороге нам встречался очень жирный грунт. И когда на нем нас начинало крутить из стороны в сторону, мне это совершенно не нравилось.

Подбор более-менее оптимального режима движения из числа предусмотренных на автомобиле немного нивелировал ситуацию, но плотность контакта колеса с поверхностью явно значительно сократилась. Самое обидное, что это не было банальным аквапланированием, на случай которого у Ikon Character Aqua SUV припасено несколько технологических примочек. Под колесами своей жизнью жило нечто сыпучее и жирное, по которому лучше ездить, отключив систему стабилизации, и тут помогли бы более зубастые шины. Но имеем то, что имеем. Поэтому пришлось сбросить газ и ехать спокойнее. Это позволило шинам найти своими грунтозацепами хотя бы какую-то точку опоры и вернуть машину на траекторию. Что же, компромисс – он и есть компромисс. Он должен быть во всем, иначе развитие ситуации пойдет в совершенно непрогнозируемом русле. Мне этого было не нужно. Ни зарываться по самую ватерлинию, ни рыскать по скользкой сыпучей каше я не хотел и поэтому просто ехал, пока не вышел на очередной твердый участок дороги. Опять же со все теми же камнями, но даже самые острые из них для Ikon Character Aqua SUV оказались не так неудобны, как жирный грунт.

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Как эта шина противостоит настоящему аквапланированию, выяснить так и не удалось: в горах в период теста установилась стабильно сухая погода. Но особого сожаления из-за этого у меня нет, потому что это отличный повод еще раз испытать Ikon Character Aqua SUV. Тем более что некоторые аспекты хотелось бы уточнить более подробно. Например, ресурс такой дивной нешумной резиновой смеси. Производитель обещает, что он будет большим, но за несколько дней теста в горах ни подтвердить, ни опровергнуть это заверение возможности нет.