Ошибка при заправке кажется странной и даже глупой, но случается регулярно – особенно у тех, кто часто меняет машины, ездит на рабочих автомобилях или просто недавно перешел на новый для себя тип топлива. Что же делать, если в баке оказалось «несанкционированное» горючее? И чем грозит следующий уровень невнимательности, когда водитель не только заправился не тем топливом, но и уехал на нем с заправки? И, наконец, есть ли вероятность, что попадание неправильного топлива в бак обойдется без последствий?

Не будет долго рассуждать о том, почему и как можно перепутать топливо. Отметим только, что залить солярку в бензиновую машину сложнее, чем бензин в дизельную. Дело в том, что диаметр наконечника дизельного «пистолета» больше, чем у бензинового, и из-за этого он банально не поместится в заправочную горловину легковой бензиновой машины. Но варианты возможны разные, так что рассмотрим оба варианта заправки неправильным топливом.

Что делать, если вы еще не запустили мотор?

Вне зависимости от того, какое неправильное топливо залито в бак, если вы узнали об этом сразу после заправки, первое и главнейшее правило – не запускайте двигатель. Более того, даже не поворачивайте ключ в замке зажигания: при включении зажигания топливный насос может включиться для поднятия давления в топливной системе и хлебнуть жижи из бака. Но пока мотор не запущен, топливо (или, вернее, смесь топлив) остается в баке и не попадает в топливную систему. А это означает, что можно отделаться небольшими затратами.

Порядок действий в таком случае зависит от того, по чьей вине произошла ошибка. Начать в любом случае стоит с того, чтобы по возможности откатить машину от заправочной колонки (как мы помним, не запуская двигатель). Дальше вариантов два. Если ошибка произошла по вине самого владельца машины, то нужно вызывать эвакуатор и везти ее в сервис, чтобы откачать неправильное топливо из бака и залить нужное. Можно также поискать профильную службу по откачке топлива из бака – есть компании, которые специализируются на таких проблемах.

Если же неправильное топливо залил заправщик, решать проблему нужно за счет АЗС. У крупных сетей на такой случай могут иметься постоянные контакты или «дружественная» сервисная служба. А вот на мелких заправках не исключен вариант, когда придется вызывать полицию и собирать доказательства вины АЗС – чек за топливо, записи с камер наблюдения и пробы топлива из бака за свой счет. А уже затем компенсировать затраты на эвакуацию машины и счет от СТО за промывку топливной системы в судебном порядке.

Что делать, если вы поняли ошибку уже после начала движения?

Если после заправки вы не заметили ошибки, сели за руль и начали движение, а проблемы заметили уже в пути, то первое действие тоже простое: как можно скорее заглушите двигатель. Дальше схема действий в целом мало отличается от описанной выше: эвакуатор – сервис – разбор полетов. Вот только простой откачкой топлива из бака здесь уже не обойтись: придется полностью промывать топливную систему и выяснять, что успело пострадать от неправильного топлива.

Чем опасен бензин в дизельной машине?

Бензин в дизельном автомобиле – более серьезная проблема, чем дизель в бензиновом. Все дело в отличии характеристик топлива и дорогой топливной аппаратуре, создающей давление в сотни бар. Солярка – жидкость более плотная и маслянистая, и в топливной системе она заодно выполняет роль смазки. Бензин же более легкий и смазывающих свойств не имеет, поэтому все пары трения при работе на нем изнашиваются в разы, если не на порядки раз, быстрее.

Ну а еще дизель, запустившийся на бензине, будет страдать от детонации: ведь дизельное топливо и бензин имеют кардинально разные характеристики воспламенения. Солярка воспламеняется сложнее и горит медленнее, а вот качество бензина характеризуется октановым числом, которое указывает на его высокую склонность к самовоспламенению. Таким образом, бензин в дизельном моторе с высокой степенью сжатия при некоторых условиях может воспламеняться быстрее и раньше положенного, вызывая детонацию. А детонация, в свою очередь, разрушительно воздействует на цилиндропоршневую группу.

Но помимо цилиндропоршневой группы пострадать может в первую очередь именно топливная система. Пойдем по порядку. Топливный насос, расположенный в баке, в любом случае придется снимать и промывать, а заодно менять фильтр грубой очистки. Топливные магистрали от бака до подкапотного пространства тоже потребуют промывки. Основной топливный фильтр тонкой очистки тоже крайне желательно заменить после встречи с бензином. Подкачивающий насос, если он есть в системе, достаточно промыть и проверить на работоспособность. Но все это не так дорого, как потенциальные проблемы с ТНВД. Это узел с прецизионной точностью работы деталей, и он сильнее других страдает от недостатка смазки, которой для него является дизельное топливо. При работе на бензине пары трения изнашиваются гораздо быстрее, так что ТНВД может начать гнать металлические частицы и другие продукты износа в топливо. А еще бензин может вызвать деградацию уплотнителей – прокладок и прочего: они рассчитаны на работу с соляркой, а от бензина могут вспухнуть или потерять герметичность. За насосом следует топливная рампа – это просто замкнутый коллектор, который можно разобрать и промыть. А в конце этой системы есть еще один дорогой элемент – форсунки. Они тоже работают под огромным давлением и могут пострадать от металлической стружки. Само собой, при условии отсутствии стружки из ТНВД несколько минут работы на бензине могут и не навредить форсункам, а могут и навредить – тут, как и в случае с ТНВД, не нужно нагонять страху, но и гарантировать их ресурс после работы на бензине вряд ли кто-то возьмется. Да и совсем неудачные варианты, когда частица металла заклинит форсунку в открытом положении, тоже не стоит исключать – а такой расклад чреват проблемами вплоть до гидроудара. И еще пара дорогих узлов, которые могут пострадать в самом неудачном варианте, это катализатор и сажевый фильтр.

Стоит также учитывать, что разная плотность топлив не спасет от проблем. Да, бензин имеет более низкую плотность, чем солярка, и в стоящей машине они могут расслоиться. Но при движении и при вливании одного топлива в другое они хорошо смешиваются, а топливный насос улучшает этот процесс. Так что если бензина в баке окажется больше, чем солярки, то все описанное выше становится очень актуальным.

Чем опасно дизельное топливо в бензиновой машине?

Заливка дизельного топлива в бензиновую машину может принести меньше дорогих проблем. Правда, наступят они быстро: солярка из-за более высокой плотности сразу опускается на дно бака и попадает в топливную систему. Соответственно, если мотор будет запущен, то дизельное топливо в смеси с бензином быстро заполняет топливную систему. Работать бензиновый мотор на таком коктейле, вероятно, сможет, но будет явно намекать на проблемы провалами тяги, загоревшимся «Check engine», черным дымом из трубы и другими неполадками в работе.

Список работ и обязательных вложений здесь поменьше, чем для бензина. Само собой, здесь тоже крайне желательно заменить топливный фильтр, а свечи зажигания как минимум осмотреть и почистить – если, конечно, их тоже не придется менять из-за разрушительных последствий детонации. Всю топливную систему придется промыть и продуть. Если мотор оснащен непосредственным впрыском, то форсунки тоже могут получить порцию сажи, а ТНВД ( в частности, его толкатель) – порцию повышенной нагрузки. Ну а еще, как и в случае с дизелем, катализатор при долгой работе на смеси бензина с соляркой тоже может пострадать.

Есть ли вероятность, что все будет хорошо?

Тем, кто рассказывает в Сети о прогоревших кольцах, оплавленных поршнях, сломанном ТНВД и других больших проблемах неправильной заправки, возражает масса тех, кто просто промыл систему или вовсе выкатал смесь бензина с соляркой, залил нужное топливо и ездит дальше «без единой проблемы». На самом деле ни то, ни другое не стоит воспринимать как абсолютную истину: проблемы с топливной аппаратурой весьма вероятны, но не гарантированы, а мотор, «не пострадавший» от ошибки, никто не разбирал и не дефектовал после пробега на горючем коктейле. К тому же многое зависит от условий движения: на малой нагрузке и холостых оборотах и дизельному, и бензиновому мотору проще переварить неподходящее топливо, а вот на высоких оборотах при перегреве оставшегося без смазки ТНВД бензин может даже закипеть. В общем, сразу везти ТНВД и форсунки в ремонт после пробега на бензине не стоит – но не стоит и переоценивать возможности машины.

Единственный вариант, когда попадание бензина в солярку или наоборот может пройти безболезненно – это случаи, когда неправильного топлива долили совсем немного – не более 5-10% от общего объема. В таком случае можно заполнить бак правильным топливом и в щадящих для мотора режимах выкатать смесь из бака, периодически дозаправляясь, чтобы постепенно снизить концентрацию «примеси».

Кроме того, есть, например, советы по доливке в бак масла для двухтактных двигателей или присадок для дизельного топлива. Но если бензина в солярке немного, то этим можно пренебречь, а вот если соотношение уже ощутимое, то такими советами можно пользоваться на свой страх и риск и в ситуациях, когда ехать нужно непременно, и варианта вызвать помощь нет совсем. В противном случае лучше не экспериментировать и заплатить хотя бы за эвакуатор, откачку смеси из бака и его промывку.