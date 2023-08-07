Не будет долго рассуждать о том, почему и как можно перепутать топливо. Отметим только, что залить солярку в бензиновую машину сложнее, чем бензин в дизельную. Дело в том, что диаметр наконечника дизельного «пистолета» больше, чем у бензинового, и из-за этого он банально не поместится в заправочную горловину легковой бензиновой машины. Но варианты возможны разные, так что рассмотрим оба варианта заправки неправильным топливом.
Вне зависимости от того, какое неправильное топливо залито в бак, если вы узнали об этом сразу после заправки, первое и главнейшее правило – не запускайте двигатель. Более того, даже не поворачивайте ключ в замке зажигания: при включении зажигания топливный насос может включиться для поднятия давления в топливной системе и хлебнуть жижи из бака. Но пока мотор не запущен, топливо (или, вернее, смесь топлив) остается в баке и не попадает в топливную систему. А это означает, что можно отделаться небольшими затратами.
Порядок действий в таком случае зависит от того, по чьей вине произошла ошибка. Начать в любом случае стоит с того, чтобы по возможности откатить машину от заправочной колонки (как мы помним, не запуская двигатель). Дальше вариантов два. Если ошибка произошла по вине самого владельца машины, то нужно вызывать эвакуатор и везти ее в сервис, чтобы откачать неправильное топливо из бака и залить нужное. Можно также поискать профильную службу по откачке топлива из бака – есть компании, которые специализируются на таких проблемах.
Если же неправильное топливо залил заправщик, решать проблему нужно за счет АЗС. У крупных сетей на такой случай могут иметься постоянные контакты или «дружественная» сервисная служба. А вот на мелких заправках не исключен вариант, когда придется вызывать полицию и собирать доказательства вины АЗС – чек за топливо, записи с камер наблюдения и пробы топлива из бака за свой счет. А уже затем компенсировать затраты на эвакуацию машины и счет от СТО за промывку топливной системы в судебном порядке.
Если после заправки вы не заметили ошибки, сели за руль и начали движение, а проблемы заметили уже в пути, то первое действие тоже простое: как можно скорее заглушите двигатель. Дальше схема действий в целом мало отличается от описанной выше: эвакуатор – сервис – разбор полетов. Вот только простой откачкой топлива из бака здесь уже не обойтись: придется полностью промывать топливную систему и выяснять, что успело пострадать от неправильного топлива.
Бензин в дизельном автомобиле – более серьезная проблема, чем дизель в бензиновом. Все дело в отличии характеристик топлива и дорогой топливной аппаратуре, создающей давление в сотни бар. Солярка – жидкость более плотная и маслянистая, и в топливной системе она заодно выполняет роль смазки. Бензин же более легкий и смазывающих свойств не имеет, поэтому все пары трения при работе на нем изнашиваются в разы, если не на порядки раз, быстрее.
Ну а еще дизель, запустившийся на бензине, будет страдать от детонации: ведь дизельное топливо и бензин имеют кардинально разные характеристики воспламенения. Солярка воспламеняется сложнее и горит медленнее, а вот качество бензина характеризуется октановым числом, которое указывает на его высокую склонность к самовоспламенению. Таким образом, бензин в дизельном моторе с высокой степенью сжатия при некоторых условиях может воспламеняться быстрее и раньше положенного, вызывая детонацию. А детонация, в свою очередь, разрушительно воздействует на цилиндропоршневую группу.
Но помимо цилиндропоршневой группы пострадать может в первую очередь именно топливная система. Пойдем по порядку. Топливный насос, расположенный в баке, в любом случае придется снимать и промывать, а заодно менять фильтр грубой очистки. Топливные магистрали от бака до подкапотного пространства тоже потребуют промывки. Основной топливный фильтр тонкой очистки тоже крайне желательно заменить после встречи с бензином. Подкачивающий насос, если он есть в системе, достаточно промыть и проверить на работоспособность. Но все это не так дорого, как потенциальные проблемы с ТНВД. Это узел с прецизионной точностью работы деталей, и он сильнее других страдает от недостатка смазки, которой для него является дизельное топливо. При работе на бензине пары трения изнашиваются гораздо быстрее, так что ТНВД может начать гнать металлические частицы и другие продукты износа в топливо. А еще бензин может вызвать деградацию уплотнителей – прокладок и прочего: они рассчитаны на работу с соляркой, а от бензина могут вспухнуть или потерять герметичность. За насосом следует топливная рампа – это просто замкнутый коллектор, который можно разобрать и промыть. А в конце этой системы есть еще один дорогой элемент – форсунки. Они тоже работают под огромным давлением и могут пострадать от металлической стружки. Само собой, при условии отсутствии стружки из ТНВД несколько минут работы на бензине могут и не навредить форсункам, а могут и навредить – тут, как и в случае с ТНВД, не нужно нагонять страху, но и гарантировать их ресурс после работы на бензине вряд ли кто-то возьмется. Да и совсем неудачные варианты, когда частица металла заклинит форсунку в открытом положении, тоже не стоит исключать – а такой расклад чреват проблемами вплоть до гидроудара. И еще пара дорогих узлов, которые могут пострадать в самом неудачном варианте, это катализатор и сажевый фильтр.
Стоит также учитывать, что разная плотность топлив не спасет от проблем. Да, бензин имеет более низкую плотность, чем солярка, и в стоящей машине они могут расслоиться. Но при движении и при вливании одного топлива в другое они хорошо смешиваются, а топливный насос улучшает этот процесс. Так что если бензина в баке окажется больше, чем солярки, то все описанное выше становится очень актуальным.
Заливка дизельного топлива в бензиновую машину может принести меньше дорогих проблем. Правда, наступят они быстро: солярка из-за более высокой плотности сразу опускается на дно бака и попадает в топливную систему. Соответственно, если мотор будет запущен, то дизельное топливо в смеси с бензином быстро заполняет топливную систему. Работать бензиновый мотор на таком коктейле, вероятно, сможет, но будет явно намекать на проблемы провалами тяги, загоревшимся «Check engine», черным дымом из трубы и другими неполадками в работе.
Список работ и обязательных вложений здесь поменьше, чем для бензина. Само собой, здесь тоже крайне желательно заменить топливный фильтр, а свечи зажигания как минимум осмотреть и почистить – если, конечно, их тоже не придется менять из-за разрушительных последствий детонации. Всю топливную систему придется промыть и продуть. Если мотор оснащен непосредственным впрыском, то форсунки тоже могут получить порцию сажи, а ТНВД ( в частности, его толкатель) – порцию повышенной нагрузки. Ну а еще, как и в случае с дизелем, катализатор при долгой работе на смеси бензина с соляркой тоже может пострадать.
Тем, кто рассказывает в Сети о прогоревших кольцах, оплавленных поршнях, сломанном ТНВД и других больших проблемах неправильной заправки, возражает масса тех, кто просто промыл систему или вовсе выкатал смесь бензина с соляркой, залил нужное топливо и ездит дальше «без единой проблемы». На самом деле ни то, ни другое не стоит воспринимать как абсолютную истину: проблемы с топливной аппаратурой весьма вероятны, но не гарантированы, а мотор, «не пострадавший» от ошибки, никто не разбирал и не дефектовал после пробега на горючем коктейле. К тому же многое зависит от условий движения: на малой нагрузке и холостых оборотах и дизельному, и бензиновому мотору проще переварить неподходящее топливо, а вот на высоких оборотах при перегреве оставшегося без смазки ТНВД бензин может даже закипеть. В общем, сразу везти ТНВД и форсунки в ремонт после пробега на бензине не стоит – но не стоит и переоценивать возможности машины.
Единственный вариант, когда попадание бензина в солярку или наоборот может пройти безболезненно – это случаи, когда неправильного топлива долили совсем немного – не более 5-10% от общего объема. В таком случае можно заполнить бак правильным топливом и в щадящих для мотора режимах выкатать смесь из бака, периодически дозаправляясь, чтобы постепенно снизить концентрацию «примеси».
Кроме того, есть, например, советы по доливке в бак масла для двухтактных двигателей или присадок для дизельного топлива. Но если бензина в солярке немного, то этим можно пренебречь, а вот если соотношение уже ощутимое, то такими советами можно пользоваться на свой страх и риск и в ситуациях, когда ехать нужно непременно, и варианта вызвать помощь нет совсем. В противном случае лучше не экспериментировать и заплатить хотя бы за эвакуатор, откачку смеси из бака и его промывку.
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