Электронные ПТС в странах ЕАЭС были утверждены еще в 2015 году, реально появились в России в 2018 году, а с 1 ноября 2020 года все новые ПТС начали оформлять только в электронном виде . Однако «классические» бумажные паспорта остаются в обращении, и далеко не все автовладельцы имели дело с новым электронным документом. Давайте разберемся, что это такое, как посмотреть цифровой ПТС и какие у него преимущества и недостатки.

Что такое электронный ПТС?

Электронный ПТС (или ЭПТС) – это электронный документ, представляющий собой запись в базе данных, разработанной по государственному заказу. В России организацией работы системы ЭПТС занимается АО «Электронный паспорт», входящее в структуру Ростеха. Официальный портал «Системы электронных паспортов» доступен здесь. На электронные ПТС перешли все государства, входящие в ЕАЭС.

Как и бумажный ПТС, электронный имеет свой уникальный номер, состоящий из 15 цифр. В номер входят кодовые обозначения типа транспортного средства, на которое выдан паспорт, страны выдачи, основания выдачи паспорта и собственно порядкового обозначения паспорта.

Зачем нужны электронные ПТС?

Одна из самых очевидных причин перехода на ЭПТС – сокращение объема работы с бумажными документами для ГИБДД: бланки не нужно изготавливать, транспортировать, хранить, обрабатывать и утилизировать. Ну а вторая важная причина: электронный ПТС невозможно потерять и не нужно менять из-за того, что в нем кончилось место. Более того, помимо бесконечного места для смены собственников в ЭПТС гораздо больше пунктов, в которых указывается информация об автомобиле: их здесь больше ста. То есть, электронный ПТС содержит значительно больше информации об автомобиле, чем бумажный. А еще ЭПТС нельзя украсть или подделать, а также получить его дубликат для совершения мошеннических действий.

Помимо базовых данных об автомобиле, присваемых ему с самого начала, в ЭПТС можно вносить информацию о том, что происходит с автомобилем в ходе эксплуатации: обременениях, техосмотрах, техобслуживании, страховых полисах, ДТП, пробеге и так далее. При этом данные, вносимые в ЭПТС, нельзя удалить или отредактировать, что делает ЭПТС надежным источником информации об автомобиле.

Кто выдает ЭПТС?

Электронные ПТС могут оформлять только уполномоченные организации. В их число входят, например, производители новых автомобилей, а также таможенные органы и органы сертификации. Например, ЭПТС на новый автомобиль, произведенный в России, оформляет сам завод-изготовитель, а на автомобиль, ввезенный из-за рубежа – таможня или организация, выдающая ОТТС или СБКТС.

Кто может вносить изменения в ЭПТС?

В существующий ЭПТС могут вносить изменения не только собственники автомобиля, продающие и покупающие машину. Например, сведения о залоге кредитного автомобиля в ЭПТС вносит банк-кредитор, и только он же может внести данные о снятии обременения. А еще вносить свою информацию могут, например, страховщики, операторы техосмотра и сервисные центры.

Как посмотреть ЭПТС?

Электронный ПТС имеет два уровня доступа: полные данные может получить только собственник автомобиля, а другим лицам, которые хотят проверить данные об автомобиле, доступна выписка из ЭПТС. В обоих случаях для просмотра данных ЭПТС требуется регистрация на портале Системы электронных паспортов (СЭП). Подробные правила регистрации можно прочитать на портале, а здесь лишь уточним, что для нее обязательно нужна либо усиленная электронная подпись, либо подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Собственник может получить выписку, содержащую все данные об автомобиле. Полная инструкция по получению выписки тоже доступна на портале. Для собственника получение выписки бесплатно. Но если при поиске данных по VIN или номеру ЭПТС в личном кабинете не находятся данные, это означает, что собственник не был внесен в ЭПТС после покупки автомобиля.

Получение выписки для постороннего лица, заинтересованного в проверке автомобиля, описано в соответствующей инструкции. После регистрации на портале СЭП можно запросить выписку из ЭПТС по VIN-номеру автомобиля и номеру ЭПТС. Но здесь перед запросом выписки нужно пополнить баланс в системе: выписка по автомобилю для того, кто не является собственником, стоит 250 рублей. А данные об автомобиле будут представлены в ограниченном виде, хотя основные параметры проверки, такие как статус ЭПТС, наличие залогов, ограничений и другие проблемы, указанные в ЭПТС, разумеется, будут отражены в выписке.



Нужно ли менять бумажный ПТС на электронный?

Бумажные ПТС остаются действующими и полностью функциональными наравне с электронными, так что обязательства менять бумажный паспорт на электронный нет. И даже если бумажный ПТС был поврежден или утерян либо в нем кончилось место для внесения новых собственников, в ГИБДД по-прежнему можно получить бумажный дубликат. Бумажные ПТС больше не выдают на новые или импортируемые автомобили с ноября 2020 года, но на ранее зарегистрированные автомобили, изначально имеющие бумажный ПТС, это ограничение не распространяется. Получение ЭПТС вместо бумажного – это добровольная процедура.

Можно ли получить электронный ПТС на свою машину?

Собственник автомобиля вправе по собственному желанию поменять бумажный ПТС на электронный. Для этого ему нужно обратиться в одну из уполномоченных организаций, осуществляющих оформление электронных ПТС. Со списком таких организаций можно ознакомиться, например, в документе на сайте Минпромторга. Для получения ЭПТС потребуется бумажный ПТС и удостоверение личности владельца. Ждать обработки заявления не придется: электронный ПТС выдается сразу, в день обращения. Пошлина за выдачу ЭПТС составляет 600 рублей.

В чем минусы ЭПТС?

С преимуществами электронного ПТС мы разобрались: «безлимитность», огромный объем вносимой информации о машине, надежность хранения данных... Однако у ЭПТС есть и недостатки.

К первой группе минусов можно отнести риски непосредственно цифровой схемы. Например, это возможность банальных технических неполадок онлайн-сервиса, из-за которых можно не получить данные в нужный момент, а также необходимость обязательно иметь доступ в Интернет для получения данных. Ну а еще кто-то может переживать о хакерских атаках, перехвате электронных данных и других проблемах несанкционированного доступа к чужим данным.

Во второй группе минусов – уже не «мнимые», а вполне реальные и практические. Во-первых, это невозможность полноценно проверить автомобиль перед покупкой. Если взглянуть на пример выписки из ЭПТС, то можно увидеть, что, заплатив 250 рублей, клиент не получает данных об актуальном собственнике автомобиля и о числе собственников вообще. То есть, понять, продает автомобиль владелец или кто-то другой, невозможно. Ну а во-вторых, внесение данных о собственнике в ЭПТС – это добровольное действие. То есть, если новый владелец автомобиля после покупки не хочет вносить себя в ЭПТС, то это по закону о персональных данных его право.

Таким образом, автомобиль может перепродаваться сколько угодно раз без отметки о продаже. А инициировать процедуру внесения изменений в данные о собственнике может только действующий собственник машины. То есть, если очередной новый владелец захочет вписать себя в ЭПТС, ему придется найти того, кто вписан в качестве действующего владельца. Однако если покупать автомобиль у того, кто вписан в ЭПТС как действующий собственник, то он не вправе отказать новому владельцу в том, чтобы внести данные о смене владельца в ЭПТС.

С перипетиями «добровольно-принудительного» внесения изменений в данные о собственнике сталкивались, например, многие покупатели новых машин. После покупки они уезжали из салона, причем зачастую уже с номерами и страховкой, но при попытке получить данные из ЭПТС в личном кабинете СЭП обнаруживали, что не вписаны в него. Стоит понимать, что по закону ЭПТС не подтверждает право собственности на автомобиль и регистрацию в ГИБДД: право собственности подтверждает договор купли-продажи, а регистрацию в ГИБДД – свидетельство о регистрации транспортного средства. То есть, ЭПТС – это «дополнительный» документ, и если действующий собственник не вписан в него, это ничем ему не грозит. Однако тому, кто покупает машину с ЭПТС и хочет вписаться в него в качестве собственника, стоит помнить о необходимости сделать это сразу.