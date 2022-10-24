Паспорт транспортного средства, или ПТС – это основной документ на автомобиль. Проверка его при покупке и сверка данных с теми, что нанесены на автомобиль – обязательная процедура. Но что если у автомобиля, который вы собрались покупать, в ПТС стоит отметка «Дубликат»? Что это значит, всегда ли это плохо и какие проблемы возможны с такой машиной?

Как вообще понять, что перед вами дубликат ПТС?

Распознать дубликат ПТС несложно. В левой части на лицевой стороне ПТС находится графа «Особые отметки», и дубликат ПТС имеет в ней соответствующую надпись. Помимо подписи «дубликат» здесь указывается причина замены паспорта: взамен сданного, взамен утилизированного, взамен утраченного или в связи с заменой одного из основных компонентов – например, двигателя. Иногда данные в «Особых отметках» могут подкрепляться печатью с надписью «Дубликат» поверх отметки или прямо в верхней части, под словами «Паспорт транспортного средства». Кроме того, в особых отметках дубликата будут указаны данные прошлого ПТС, взамен которого был выдан дубликат. Ну а в нижней части ПТС будет дата выдачи «свежего» паспорта и печать отделения ГИБДД, выдавшего дубликат – на оригинальном ПТС там стоит печать организации-изготовителя автомобиля или таможни.



В каких случаях дубликат ПТС – это нормально?

Прежде всего стоит понимать, что дубликат ПТС – это не приговор, означающий, что автомобиль нельзя покупать. В ПТС предусмотрено всего 6 разделов для внесения регистрационных данных, и один уже точно занят действующим владельцем. То есть, паспорт фактически рассчитан на 5 действий по изменению регистрационных данных. Причем это не всегда купля-продажа машины: это может быть и изменение персональных данных владельца, и перенос номеров, и переоформление машины между членами семьи без фактической продажи третьим лицам, и так далее. А у некоторых импортированных машин в ПТС может официально смениться 2-3 собственника еще до того, как они будут проданы первому реальному владельцу: в ПТС попадают организации, которые импортируют и занимаются продажей нового автомобиля. То есть, у первого «настоящего» собственника уже будет ПТС, в котором осталось всего 2-3 раздела для изменения регистрационных данных.

Исходя из этого стоит понимать, что если автомобилю уже более 10 лет, а на одометре больше 100-150 тысяч километров, смена 5 владельцев для автомобиля – вполне нормальное явление. Несмотря на страдания по поводу «одноразовых» машин и былых моторах-миллионниках, на автомобиле чаще всего ездят 1-3 года, а затем задумываются о его смене. Так что дубликат ПТС у машины с немалым возрастом и пробегом – не повод переживать и отказываться от покупки. Само собой, уделить повышенное внимание истории машины необходимо и проверить нужно не только технику, но и документы: запросить у продавца фото оригинального ПТС, проверить машину на предмет залогов и ограничений. Ну и причина выдачи дубликата должна быть однозначная: паспорт, выданный «взамен сданного» или «взамен утилизированного», вызывает минимум подозрений.

В каких случаях стоит опасаться дубликата?

Другая ситуация – дубликат ПТС у свежего автомобиля с небольшим пробегом. Если машине нет и пяти лет, а ПТС уже был заменен в связи с тем, что в старом кончилось место, это может наводить на мысли о том, что с машиной что-то не так. Автомобиль, часто меняющий владельцев, может иметь скрытые технические проблемы или аварийную историю, которые трудно обнаружить при покупке, но можно обнаружить при эксплуатации.

Еще более сомнительный вариант – свежая машина с дубликатом ПТС, выданным взамен утраченного. Здесь потенциальные проблемы могут быть гораздо серьезнее: например, автомобиль может быть кредитным, залоговым или даже угнанным. Обычно банки хранят ПТС таких автомобилей у себя, но нечестный владелец может обратиться в ГИБДД с заявлением о потере ПТС и получить дубликат, после чего продать машину доверчивому покупателю. Результат будет плачевным именно для покупателя: залоговое обременение никуда не исчезнет, и факт передачи денег продавцу никак на это не влияет. В результате банк просто подаст в суд и заберет автомобиль себе, а покупателю придется решать свои проблемы с продавцом через суд. Конечно, шанс купить машину в залоге есть даже в случае оригинального ПТС: банки иногда оставляют его покупателю, а не забирают себе. Поэтому автомобиль перед покупкой обязательно нужно проверить через официальный Реестр залогов Федеральной нотариальной палаты.

Третий, менее проблемный вариант – это ПТС, выданный взамен сданного при замене одного из основных компонентов или внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Такой дубликат может быть получен, например, после официальной замены двигателя или зарегистрированного тюнинга. С одной стороны, официально внесенные изменения должны исключить риск проблем при перерегистрации машины. С другой, проверять «переделанный» автомобиль нужно максимально тщательно, изучая все другие номера – в частности, кузова и рамы, а также точки их расположения на предмет отсутствия следов вварки. В самом неприятном случае можно, например, купить автомобиль с замененным мотором, а потом выяснить, что это другая машина с вваренными номерными элементами от той, которая числится по документам. В таком случае никакая экспертиза не поможет поставить купленный автомобиль на учет.

Как избежать проблем?

Способа на 100% обезопасить себя от проблем при покупке автомобиля, пожалуй, не существует. Однако существенно снизить риск можно, приложив здравый смысл и немного усилий. Если дубликат ПТС выдан взамен сданного или утилизированного, автомобиль немолод, но при этом не числится в залоге, не имеет запрета на регистрацию и других ограничений, а номера кузова и двигателя совпадают с теми, что указаны в ПТС и не имеют следов вварки или перебивки, то вероятность проблем невелика, и автомобиль можно покупать. Если же перед вами свежая машина с дубликатом ПТС взамен утраченного, то это повод включить режим максимальной подозрительности и проверить машину по всем возможным базам, включая платные, а если автомобиль дорогой, то и потратиться на экспертов по проверке. Кроме того, можно договориться с продавцом о совместном переоформлении автомобиля в ГИБДД и передаче денег уже после того, как инспектор осмотрит машину. Ну а если вы не уверены в собственном опыте или не хотите рисковать, можно просто поискать другую машину.