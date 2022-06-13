Запрет на регистрацию: стоит ли покупать машину с ним и можно ли его снять

Иногда в продаже можно увидеть заманчиво дешевые автомобили, в описании которых содержится важная фраза: «запрет на регистрационные действия». Что это такое, можно ли от него избавиться и чем вообще опасна такая манящая экономия при покупке машины?

Что такое запрет на регистрацию и откуда он берется?

Если выражаться официальным языком, то ситуация с запретом называется «ограничения на регистрационные действия в Госавтоинспекции с транспортным средством». Появляются такие ограничения обычно из-за того, что владелец машины становится должником, не уплатив в срок какие-то платежи. Причем это могут быть совершенно разные задолженности: неуплаченные алименты или налоги, долги по квартплате и даже неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Вне зависимости от типа задолженности она со временем переходит в судебную плоскость, и ее взыскание поручается ФССП – службе судебных приставов. Ну а они согласно части 4 статьи 80 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве» вправе не только арестовать счета или взыскать задолженность, но и наложить арест на имущество должника. Статья 80 поясняет, что «арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества». Конкретные санкции определяются приставами, но обычно автомобиль не изымают сразу, а просто накладывают запрет на распоряжение им. То есть, ездить на машине можно, а вот продать, подарить или утилизировать ее нельзя.

Данные об ограничениях передаются в том числе и в ГИБДД, а потому при попытке переоформить «арестованную» машину на другого человека будет получен отказ. О законности этого отказа говорит пункт 92 Административного регламента МВД по регистрации транспортных средств, утвержденного приказом № 950: согласно ему, одним из оснований для отказа в совершении регистрационных действий является «наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Как понять, за что наложили запрет?

Чтобы выяснить, есть ли на автомобиле ограничения на регистрационные действия, можно проверить его в официальных базах данных – например, на Госуслугах или на сайте ГИБДД. Если ограничения есть, то в базе данных будет информация о том, кто и за что наложил ограничение. Получив номер исполнительного производства, можно будет получить подробные данные о нем в банке данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП. Это позволит понять сумму задолженности и причину, по которой она возникла.

Чем опасна покупка машины с запретом на регистрацию?

Покупка машины с запретом на регистрацию опасна не тем, что ее нельзя переоформить на себя. Невозможность переоформления – это не причина, а следствие. Главная же проблема в том, что настоящий собственник арестованной машины не имеет права ей распоряжаться, а значит, договор купли-продажи между ним и покупателем фактически недействителен, и машина не принадлежит тому, кто ее купил. Условный «покупатель» получает возможность ездить на машине, поскольку обычно арест ограничивает регистрационные действия, но не запрещает эксплуатацию. Однако эта возможность ездить на машине тоже может закончиться в любой момент.

Например, если арест был наложен на собственника автомобиля из-за долгов по кредитам, приставы могут изъять имущество должника для продажи в счет уплаты долга. И если «нового хозяина», купившего арестованную машину, остановит инспектор и проверит ее на предмет взыскания, то машина отправится на штрафстоянку, а новый владелец останется ни с чем. Его договор купли-продажи будет признан в суде ничтожным, а автомобиль изъят. Останется лишь бесконечно и бессмысленно судиться с настоящим собственником машины, у которого уже есть куча неоплаченных долгов. Обманутый покупатель, конечно, будет признан потерпевшим, но возврата денег за автомобиль вряд ли дождется.

Менее острая потенциальная проблема – компенсация от страховой компании в случае ДТП. Застраховать машину может практически кто угодно, но если покупатель арестованной машину попадет в ДТП не по своей вине, то компенсацию почти наверняка получит настоящий собственник, а не «новый владелец».

Можно ли вообще купить машину с запретом на регистрацию?

Чтобы ответить на вопрос, можно ли купить «запретную» машину, достаточно мыслить логически. Конечно, ограничения на регистрацию могут быть наложены из-за неоплаченных штрафов на 10-15 тысяч рублей, но в такой ситуации собственнику машины проще оплатить приставам долг и продать машину за рыночную стоимость, а не отдавать ее по бросовой цене. Таким образом, машины, продающиеся с запретом на регистрацию, обычно имеют «за спиной» очень внушительную сумму долгов, сравнимую со стоимостью самой машины, а возможно, и больше. Именно поэтому в объявлениях продавцы таких машин частенько пишут загадочные фразы вроде «звонить только понимающим» или «глупых вопросов не задавать». Под «глупыми вопросами» обычно подразумеваются как раз вопросы о причинах запрета и сумме задолженности. То есть, фактически покупателям предлагается без «лишних» слов отдать деньги «просто так» – за машину, на которой можно ездить с постоянным риском, что ее в любой момент отнимут приставы, и на которой нельзя попадать в ДТП, потому что компенсацию получит настоящий владелец. Условно возможный путь такой машины – разбор на запчасти, но даже он с точки зрения закона будет распоряжением чужим имуществом, да и мотор как номерной агрегат продать не получится.

Впрочем, призрачный шанс сэкономить и купить машину с запретом на регистрацию по выгодной цене все же есть. Для этого нужно, чтобы совпали несколько условий. Во-первых, сумма долгов по исполнительным производствам собственника машины должна быть меньше стоимости самой машины. Например, если рыночная стоимость машины – 1,5 миллиона, купить ее предлагают за миллион, а сумма долгов – полмиллиона. Ну а во-вторых, собственник должен погасить долги и снять запрет на регистрацию до подписания договора купли-продажи и передачи денег. Здесь, правда, ситуация сложная: покупатель в такой схеме остается максимально незащищенным. Ведь сначала ему нужно дать собственнику машины денег для погашения долгов – это, конечно, можно сделать под расписку. Но вот гарантии того, что после погашения долга и снятия ограничений собственник продаст ему машину, у покупателя нет. То есть, собственник машины должен погасить долги, уведомить об этом приставов, получить у них данные об отсутствии задолженности и снять ограничения с машины, а затем подписать договор купли-продажи по оговоренной заранее стоимости. Но полагаться в финансовых вопросах на честность человека, который уже должен большую сумму денег, мягко говоря, наивно. Так что попытка купить машину с запретом на регистрацию – это всегда рискованная и плохая затея.