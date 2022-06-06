Мы привыкли к тому, что заключение договора ОСАГО – это ответственность собственника автомобиля. Собственно, об этом фактически говорит и закон об ОСАГО. Но значит ли это, что застраховать машину может только ее владелец и никто другой? Ведь существуют ситуации, когда собственник не хочет или не может этого сделать, а с его согласия на автомобиле ездит кто-то другой. Если вы хотите сразу узнать ответ, то успокоим: да, страховать машину может не только владелец. Ну а теперь давайте разберемся, почему и какие условия для этого нужны.​

Почему вообще возник этот вопрос?

Вопрос о том, может ли кто-то помимо собственника страховать машину, возник из-за того, что пункт 1 статьи 4 Федерального закона об ОСАГО четко гласит, что «владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности». При этом владельцем по тому же закону считается «собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании», в том числе, например, доверенности. А учитывая, что простые рукописные доверенности отменили еще 10 лет назад, в 2012 году, у большинства водителей, управляющих не своим автомобилем, нет никаких документов, подтверждающих те самые «законные основания». Получается, что формально закон не наделяет их правом страховать автомобиль, на котором они ездят. Однако на практике те, кто пытался страховать чужую машину, знают, что это вполне можно сделать, просто предоставив личные данные собственника. Почему же это работает?



Почему машину могут страховать другие?

Чтобы официально снять формальные вопросы, Центробанк в июле 2018 года выпустил официальное информационное письмо № ИН-06-53/49. В нем авторы ссылаются на пункт 1 статьи 929 Гражданского кодекса, согласно которому «страхователь должен обладать имущественным интересом в заключении договора страхования». Связывая это положение Гражданского кодекса с законом об ОСАГО, составители письма делают вывод, что «страхователем по договору ОСАГО является законный владелец транспортного средства либо иное лицо, имеющее имущественный интерес в страховании ответственности владельца». То есть, любой человек, который на законных основаниях ездит на автомобиле и заинтересован в его сохранности, может его застраховать.



А что насчет электронного ОСАГО?

Опытный читатель давно задался вопросом: в чем вообще сложности, если страховку можно оформить через Интернет, и этот метод вообще не позволяет определить, кто именно страхует машину? Это действительно так, но и здесь у Центробанка есть конкретные указания. Подать заявление на страхование машины может страхователь, соответствующий вышеупомянутым требованиям – то есть, собственник или другое лицо, имеющее имущественный интерес. Но чтобы исключить риск того, что страхователем будет лицо, не имеющее имущественного интереса, Центробанк указывает, что «в случае если договор ОСАГО заключается в электронной форме и страхователь не является собственником транспортного средства, то такой страхователь должен быть указан в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством». Таким образом страхователь автоматически становится лицом, имеющим имущественный интерес, ведь он может управлять автомобилем.

Кратко

Изложим вышесказанное в кратком виде:

страховать машину по ОСАГО может не только собственник, но и любой другой человек, законно управляющий автомобилем;

при страховании с личным обращением страхователю достаточно предоставить все необходимые документы и данные для заключения договора ОСАГО, включая данные собственника;