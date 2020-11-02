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  • У водителей в РФ минус один бумажный документ: ПТС стали электронными

У водителей в РФ минус один бумажный документ: ПТС стали электронными

02.11.2020 419 1 0

Ранее оформленные бумажные паспорта транспортных средств продолжат действовать, однако новые выдавать уже не будут.

 

С развитием цифровых технологий у российских автовладельцев остаётся всё меньше бумажных документов. Так, первым в электронный формат перевели полис ОСАГО (правда, его по-прежнему можно купить и на обычном бланке), исключительно цифровой в следующем году станет диагностическая карта (её выдают после техосмотра). В дальнейшем виртуальными могут стать права и СТС (свидетельство о регистрации), об этом ранее говорил глава ГИБДД Михаил Черников. Теперь же настала очередь ещё одного документа – ПТС (паспорт транспортного средства).

С 1 ноября 2020-го новые ПТС в РФ начали оформлять только в электронном виде. Это можно назвать долгожданным событием, ведь дата вступления нововведений переносилась несколько лет подряд. Теперь все автомобили – и сходящие с конвейеров российских заводов, и импортируемые в страну – должны иметь только цифровые ПТС (так называемые ЭПТС). 

Согласно данным официального сайта СЭП (находится под контролем госкорпорации «Ростех»), на сегодняшний день в России выдано уже более 1,4 млн электронных паспортов транспортных средств. В других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) результаты меньше: так, в Беларуси их количество пока не превышает 2 тыс., а в Казахстане, Армении и Киргизии и вовсе «по нулям». Во всех странах, кроме РФ, срок ещё раз отодвинули: на этот раз до 31 марта следующего года.

Переход на ЭПТС не должен вызвать проблемы у нынешних автовладельцев: все ранее выданные бумажные паспорта по-прежнему являются действительными, подразделения ГИБДД продолжат работать с ними. При этом, если в паспорте закончилось место для новой записи (либо он был утерян), собственник имеет право обратиться в ГИБДД за бумажным же дубликатом.

Как сообщает «Коммерсант», если гражданин захочет перейти с бумажного ПТС на электронный, ему придётся обратиться к оператору техосмотра или в испытательную лабораторию (к их услугам обращаются те, кто ввозит автомобиль), это право сейчас есть примерно у 50 организаций. За услугу уже определили максимальный тариф – 600 рублей (его утвердило правительство РФ). Напомним, госпошлина за замену бумажного паспорта сейчас составляет 800 рублей.

Для тех, кто покупает автомобиль сразу с электронным ПТС, оформление окажется проще: он получит на руки на один бумажный документ меньше. Стоит отметить, что в ЭПТС нет сведений об автовладельце/автовладельцах: они появятся в нём только, если сами владельцы ТС захотят их туда внести. Тем, кто ввозит машину в страну, помимо испытательной лаборатории (здесь выдают не только ЭПТС, но и свидетельство о безопасности конструкции авто) придётся посетить ещё и Федеральную таможенную службу, чтобы уплатить пошлины, утильсбор и т.д. После этого собственник сможет обратиться в ГИБДД для постановки ТС на учёт.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первыми машинами российского производства с электронными ПТС непосредственно с завода стали Mazda6 и CX-9 (в декабре 2018-го). Немногим позже в РФ импортировали первый автомобиль с электронным паспортом – им оказался кроссовер Porsche Cayenne Turbo.

Россия авто и общество законы

 

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1 комментарий
02.11.2020 14:11
khomich1989@list.ru

И как при покупке б/у авто узнать сколько владельцев у неё было?

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