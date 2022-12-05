Что такое опасное вождение и можно ли получить за него штраф

Буквально пару недель назад мы разбирались в том, что ПДД ограничивают перестроения не только при опасном вождении . Сегодня же поговорим непосредственно о самом опасном вождении. Какие маневры на дороге могут считаться опасными? И главное, можно ли получить за опасное вождение штраф, ведь его все никак не утвердят и не введут в КоАП?

Что такое опасное вождение?

Сначала разберемся с тем, что такое опасное вождение. В ПДД содержится подробная и вполне четкая, но очень длинная формулировка, которую мы для удобства разобьем на конкретные пункты. Итак, согласно пункту 2.7 ПДД, водителю запрещается опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий:

невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;

несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;

несоблюдение бокового интервала;

резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;

препятствование обгону.

Однако пункт 2.7 дальше уточняет, что совершение всех перечисленных выше действий является опасным вождением, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Оговорка в пункте 2.7 объясняется просто: все перечисленные в нем действия и без того запрещены Правилами: водитель не должен подрезать, резко беспричинно тормозить, препятствовать обгону, перестраиваться при интенсивном движении и так далее. И за некоторые из этих нарушений, совершенных однократно, предусмотрено наказание. А вот неоднократное совершение этих действий, создающее угрозу для других, уже трактуется как опасное вождение.

Так можно ли получить штраф за опасное вождение?

Ответ на вопрос о штрафе прямо проистекает из предыдущего абзаца. Непосредственно за опасное вождение штраф по состоянию на конец 2022 года получить нельзя: он просто не установлен законом и не введен в КоАП. Но это не значит, что за опасную езду вообще нельзя получить штраф: пока нет штрафа за опасное вождение, к водителям будут применяться штрафы за отдельные конкретные нарушения согласно КоАП. Давайте уточним их по списку выше.

Невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения: согласно части 3 статьи 12.14 влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия: наказание не установлено.

Несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства: согласно части 1 статьи 12.15 влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, но на практике накладывается такой штраф только в случае ДТП из-за несоблюдения дистанции. В движущемся потоке контроль соблюдения дистанции никто не осуществляет.

Несоблюдение бокового интервала: согласно той же части 1 статьи 12.15 влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, но и здесь наказание можно получить только в случае ДТП.

Резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия: наказание не установлено.

Препятствование обгону: наказание не установлено.

Как можно видеть, многие из нарушений, включая даже такое серьезное, как препятствование обгону, до сих пор не предусматривают наказания. Так что пока штраф за опасное вождение не введен, стоит помнить об этом на дороге, соблюдая безопасную дистанцию и следя за происходящим вокруг. К сожалению, вопрос безопасности не нарушающих – пока во многом дело самих не нарушающих.