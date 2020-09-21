Мы уже рассказывали о том, что такое обгон и чем он отличается от опережения , а также о том, где обгон разрешен и где запрещен . Сегодня же мы поговорим непосредственно о правилах выполнения обгона. На самом деле, в ПДД есть немало пунктов, призванных защитить обгоняющего, но вопрос в том, что безоглядно доверять им не просто нежелательно, но и опасно. Давайте выясним, о чем идет речь, какие условия должны соблюдать обгоняющие и обгоняемые и как безопасно выполнить обгон.

Что такое обгон?

Мы уже неоднократно упоминали определение обгона, но повторение правила лишним не бывает. Согласно ПДД, обгон – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). Опережение без выезда на встречную полосу обгоном не является. Соответственно, обгон справедливо считается одним из самых опасных маневров, и в ПДД есть не один пункт, призванный обеспечить его безопасность.

Как правила защищают обгоняющего?

Разумеется, планируя и выполняя обгон, водитель сам обязан позаботиться о собственной безопасности. Это требование тоже прямо указано в правилах: пункт 11.1 гласит, что «прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения». То есть намерение водителя выполнить обгон само по себе не дает ему никакого приоритета на дороге. Однако водитель, корректно начавший выполнение обгона, правилами уже оберегается.

Прежде всего, пункт 11.3 прямо запрещает обгоняемому мешать обгону: «водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями». Это одно из базовых требований, позволяющее водителю выполнить обгон так, как он планировал. Более того, с 2016 года в пункте 2.7 ПДД появился отдельный абзац, запрещающий опасное вождение. Оно, помимо прочего, включает в себя «препятствование обгону, если указанное действие повлекло создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба». Правда, на момент написания материала отдельного наказания за опасное вождение не предусмотрено.

Еще одно важное условие обеспечивает безопасность обгоняющего при самом сложном варианте – обгоне длинномеров. Оно даже вынесено в отдельный пункт 9.11: вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Проще говоря, на загородных двухполосных дорогах водители грузовиков должны держать перед собой такую дистанцию, чтобы любой обгоняющий их мог безопасно встроиться обратно в свою полосу. Учитывая, что правила здесь не обговаривают обгон грузовиками друг друга, дистанция перед длинномером должна обеспечивать даже безопасный обгон другим грузовиком – то есть быть абсолютно достаточной для любого легкового автомобиля. Правда, тот же пункт 9.11 содержит и исключения: требование поддерживать большую дистанцию не действует «при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне».

Если же транспортное средство движется по загородной дороге с маленькой скоростью, то ПДД предусматривают не только возможность безопасного обгона, но и возможность этого обгона избежать. Пункт 11.6 указывает, что в случае, если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного транспортного средства, крупногабаритного транспортного средства или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно правее, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства. При этом пункт 19.10 разрешает применить звуковой сигнал для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов – таким образом, водителю тихоходного транспортного средства можно посигналить, указывая на необходимость пропустить автомобили позади него.

Отдельные пункты ПДД касаются обгона колонн велосипедистов и гужевого транспорта. Так, пункт 24.5 хоть и указывает, что при движении велосипедистов по правому краю проезжей части они должны двигаться только в один ряд, но допускает движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м. При этом колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения, а для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 метров. Для гужевых повозок, саней, верховых и вьючных животных пунктом 25.2 разрешено не только движение по правому краю проезжей части, но даже движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Однако правила движения колонны здесь те же, что у велосипедистов: колонны при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней), а для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 метров.

Почему нельзя доверять правилам при выполнении обгона?

Как мы видим, требований к водителям, которых обгоняют, в ПДД достаточно много, и они действительно призваны обеспечить безопасность обгоняющего. При одном важном условии: выполнении правил обгоняемыми водителями. Учитывая возможные последствия несоблюдения правил при обгоне, заботиться о себе вынужден прежде всего сам обгоняющий: оказаться на встречной полосе без возможности перестроиться обратно в свой ряд – одна из худших перспектив.

К примеру, пункт 9.11 сам по себе уже содержит исключения, позволяющие водителям длинномеров не поддерживать достаточную дистанцию для возвращения в полосу после обгона. И если участки с запретом обгона и транспортная колонна вопросов не вызывают, то понятие «интенсивное движение» в ПДД не регламентировано и определяется каждым водителем по-своему. То есть здесь есть возможность неоднозначной трактовки требований правил, способная вызвать проблемные ситуации на дороге.

То же самое касается обгона колонн велосипедистов и гужевого транспорта. Несмотря на прямое указание в правилах, регламентирующее положение этих участников движения на проезжей части, быть уверенным в соблюдении ими правил невозможно. Соответственно, приближаясь к колонне, нужно сначала по возможности выяснить размер колонны и наличие пространства между ее частями и все равно планировать обгон с поправкой на возможные изменения обстановки.

Какое наказание предусмотрено для тех, кто мешает обгону?

Еще один аргумент в пользу того, что нельзя полностью полагаться на правила – это отсутствие наказания за нарушение большинства указанных выше требований. Наказание за нарушение правил для обгоняющего остается заслуженно суровым, а вот обгоняемые штрафным санкциям практически не подвержены. Пока в КоАП не введено наказание за опасное вождение, фактически ненаказуемым оказывается даже нарушение пункта 11.3 ПДД, которое запрещает препятствовать обгону. На этом фоне не стоит и говорить об отсутствии наказания для велосипедистов и водителей гужевых повозок, не соблюдающих правила организации колонны. По сути, единственное возможное нарушение, за которое можно получить конкретное наказание – это «невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения». Оно зафиксировано отдельной частью 1.1 статьи 12.15 КоАП и предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей.

Учитывая вышесказанное, водителям, планирующим обгон, стоит учитывать не только правила дорожного движения, которые их всячески защищают, но и возможные нарушения правил обгоняемыми водителями, а также их банальную невнимательность. Перефразируя популярное выражение, можно сказать, что «безопасность обгоняющих – дело рук самих обгоняющих».