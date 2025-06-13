Дизеление, дизелинг, детонация и калильное зажигание: в чём разница и почему их путают

Путать разные понятия для автомобилистов – это нормально. До сих пор многие негодуют, когда слышат про мост применительно к многорычажной подвеске (хотя она – мост), про автоматическую коробку-вариатор (хотя вариатор – это автоматическая коробка передач), путают понятия вала и оси и называют приборную панель щитком. Нечто похожее происходит и с совершенно разными явлениями: дизелением, дизелингом, детонацией и калильным зажиганием. В чём же между ними разница?

Взрыв, а не горение

Начнём с наиболее популярного явления – детонации. Уверен, что определённое представление о том, что же это такое, имеют почти все. Но повторение – мать учения, поэтому напомним основные моменты.

Итак, свеча зажигания в бензиновом моторе в конце такта сжатия поджигает топливовоздушную смесь. Теоретически она сгорает достаточно медленно: скорость распространения фронта пламени в среднем составляет 40-50 м/с. Причём с бензином АИ-92 она выше и составляет 48-50 м/с, с АИ-95 – намного ниже, около 40-42 м/с. Но иногда что-то идёт не так, и смесь начинает не сгорать, а взрываться. С точки зрения физики этот процесс выглядит приблизительно так: во время распространения фронта пламени от свечи к краям камеры сгорания происходит самовоспламенение ТВС до того, как этот фронт пламени до этой зоны доберётся естественным путём. Этот процесс в течение одного цикла повторяется несколько раз, в результате чего скорость сгорания смеси возрастает в десятки раз и может доходить до 2000 м/с. А это уже не совсем горение, а натуральный взрыв, который правильно называется сгоранием во фронте ударной волны. А не совсем правильно – детонацией.

Причин появления детонации множество. Это может быть ошибка при выставлении угла опережения зажигания (в том числе и в ходе неграмотного чип-тюнинга), и неправильная регулировка наддува в случае с турбированными моторами. Тут всё просто: чем сильнее турбина дует, тем беднее получается смесь. А бедная смесь вызывает рост температуры горения ТВС, что часто приводит к детонации. В конце концов, можно просто залить слишком низкооктановый или просто некачественный бензин.

Дальше начинается самое интересное. Часто звук детонации описывают устоявшимся выражением «стучат пальцы». Но на самом деле, поршневые пальцы тут ни в чём не виноваты – у них нигде нет таких зазоров, которые позволяли бы им как-то стучать. Звук издают стенки камеры сгорания, которые от нагрузки начинают звенеть. Поэтому говорить про какие-то дизеление или стук пальцев при детонации неправильно – это совершенно разные вещи.

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Но что интересно, эти явления часто путают с другими явлениями – калильным зажиганием или дизелингом.

Почти дизель

Как раз последствие калильного зажигания часто называют дизелингом. И путают с дизелением. Да-да, дизелинг и дизеление – это разные вещи! А если быть совсем точным, то калильное зажигание и дизелинг – это тоже не одно и то же. Звучит сложно, но попробуем разобраться.

Что такое калильное зажигание? Это довольно противная штука, возникающая, как правило, из-за перегрева мотора. Если коротко, то калильное зажигание – это воспламенение топливовоздушной смеси от слишком горячих деталей двигателя, а не от искры свечи зажигания. Такими деталями могут быть и как сами перегретые свечи с неправильно выбранным калильным числом, так и многое другое: выпускные клапаны, отложения в камерах сгорания или на головке поршня. Ну а, кроме того, причиной калильного зажигания может стать и детонация, которая сама по себе приводит к перегреву мотора.

Думаю, понятно, почему калильное зажигание иногда называют дизелингом: мотору больше не требуется искра свечи зажигания, и он работает почти как дизель. Почти – потому что для дизеля воспламенение от сжатия – норма, а для бензинового мотора – нет. И поэтому такой режим работы может привести к самым печальным последствиям – вплоть до деформации поршней. И всё было бы просто, если бы в этих умозаключениях не обнаруживалась бы одна маленькая, но существенная ошибка: воспламенение в дизеле происходит от сжатия топлива и одновременного роста его температуры, а воспламенение в бензиновом моторе при калильном зажигании – от его перегретых деталей. То есть, физика этих процессов всё же разная, и калильное зажигание с дизелингом путать не стоит.



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А отчего же появляется дизелинг? Понятно, что бензину для воспламенения без искры требуются более высокие температура и сжатие, чем для солярки. Откуда им взяться в бензиновом моторе? В общем-то, всё оттуда же – от перегретых деталей мотора, в первую очередь – выпускных клапанов.

И калильное зажигание, и дизелинг чаще всего проявляются как продолжение работы двигателя после выключения зажигания. Однако в случае с калильным зажиганием правильнее говорить о несвоевременном воспламенении от горячих деталей при включенном зажигании, а в случае с дизелингом – именно при выключенном, когда свечи искры не дают вовсе. Разницу заметить трудно, но возможно: если мотор после выключения зажигания до окончательной выработки остатков топлива из магистрали работает сравнительно устойчиво – это следствие калильного зажигания, которое возникает от перегрева и приводит к дальнейшему ещё большему перегреву. А если мотор после поворота ключа зажигания только немного дёргается и быстро останавливается, это, скорее всего, дизелинг.

Понятия эти очень близкие, но их потенциальная опасность для двигателя не одинаковая. Дизеление иногда допустимо, особенно на горячем моторе. А вот калильное зажигание обязательно приведёт к дорогим поломкам вплоть до выхода из строя поршней и выпускных клапанов.

А что такое дизеление?

Дизеление – понятие народное. К технике оно имеет весьма посредственное отношение, и обычно им описывают любой тарахтящий звук бензинового мотора, который свойственен более дизелю. Причин появления таких шумов множество – от стука при перекладках поршня в мёртвых точках и растянутой цепи ГРМ до умершей опоры двигателя. Тут очень многое зависит от технической грамотности и опыта владельца машины, которая вдруг начала «дизелить»: если он не путает безвредное тарахтение холодного мотора с калильным зажиганием умирающего агрегата, ничего страшного не произойдёт. К тому же надо признать, что дизеление часто вызвано действительно серьёзными неисправностями, на которые непременно нужно обращать внимание. Но некоторые бензиновые автомобили могут дизелить десятки тысяч километров без критических последствий. Например, замечательно и абсолютно безвредно для себя могли дизелить некоторые моторы Ford, например, серий Zetec и Duratec, моторы Volkswagen серий ЕА111 и ЕА211, а также некоторые другие двигатели.

Volkswagen EA211. Фото: Thilo Parg, wikipedia.org

И всё же если мотор любимого автомобиля стал издавать странные звуки, лучше вовремя заняться его диагностикой. Ведь кто знает, может, это не простое дизеление, а именно дизелинг или детонация? Знать теоретическую разницу между понятиями – это полезно, а вот до практических занятий с разбором мотора дело лучше не доводить.