В разговорах о ДТП и ОСАГО мы касались множества важных тем: что делать при ДТП , как купить полис ОСАГО без навязанных дополнительных страховок , как доказать свою правоту при ДТП с обочечником , в каких случаях страховая компания может взыскать с виновника ДТП сумму ущерба и так далее. Сегодня – еще один рассказ о том, как можно получить проблемы при восстановлении своего автомобиля после ДТП по вине другого человека. И, конечно, о том, как этих проблем избежать. А причина проблем – договор цессии.

Что такое цессия?

Цессия – понятие, автомобилистам не знакомое, поскольку непосредственно к автомобильной жизни оно не относится. Итак, цессия – это уступка прав требования, а договор цессии – это соглашение, регламентирующее передачу прав требования от одного лица к другому. Самый простой пример – это уступка прав требования задолженности или, проще говоря, продажа долга. Если один человек занял у другого деньги под расписку, но возвращать их не может или не хочет, заимодатель может подписать договор цессии с другим лицом, получив от него указанную в договоре сумму и уступив ему право требования долга с заемщика. Разумеется, при уступке прав требования заимодатель (он в договоре цессии именуется цедентом) получает сумму, меньшую, чем сумма долга, но зато гарантированно и немедленно. Ну а лицо, выкупающее долг (по договору – цессионарий), само ищет способы взыскать деньги с должника в полном объеме.



При чем здесь ОСАГО и ремонт машины?

Казалось бы, схема взаимодействия автовладельца и страховой компании давно известна и отработана, при чем здесь цессия? Однако автомобилист может столкнуться с договором цессии, причем даже в двух возможных сценариях.

Первый вариант – это выкуп прав на компенсацию страховой компанией ущерба, причиненного в ДТП. Сценарий примерно таков: автовладелец попадает в ДТП не по своей вине, оформляет все документы, но страховая компания виновника занижает сумму выплат, затягивает с компенсацией или вовсе обанкротилась. В такой ситуации потерпевший автовладелец может получить предложение об уступке прав требования компенсации от страховой компании в обмен на меньшую, но быструю выплату. В некоторых случаях такой вариант может быть оправдан: например, если вести судебные тяжбы со страховщиком не хочется, а ремонтировать машину нужно как можно быстрее и сумма, предлагаемая по договору цессии, достаточна для ремонта.

Однако даже такой сценарий может быть рискованным и убыточным для автовладельца. К примеру, договор цессии, подписанный сразу после ДТП без попытки получить положенную компенсацию от страховой компании – это гарантированная потеря денег. В большинстве случаев в уступке прав требования нет необходимости: достаточно правильно зафиксировать объем повреждений автомобиля для корректного расчета стоимости ремонта, а затем получить компенсацию от страховщика в обычном порядке. Так что если вам предлагают подписать «выгодный договор для получения быстрой выплаты», не стоит торопиться. Ну и универсальный совет изучать каждый документ, который вы подписываете, здесь очень актуален.

Второй вариант – куда более негативный. Договор цессии может быть подписан между потерпевшим автовладельцем и автосервисом, в который страховая компания направила его для ремонта автомобиля. Разумеется, в этой ситуации страховщик и автосервис действуют в своих интересах, пользуясь недостатком юридических знаний автовладельца. Например, договор цессии может быть предложен в автосервисе вместо или вместе с актом приема-передачи автомобиля. Подписывая договор, автовладелец уступает права требования компенсации ущерба автосервису, а в договоре фиксируется оценочная стоимость ремонта.

Самое неприятное здесь то, что негативных последствий для владельца поврежденной машины может быть несколько. Во-первых, автосервис получает от страховой компании компенсацию, необходимую для ремонта автомобиля, в полном объеме – то есть согласно расчету повреждений. А вот при выполнении работ сервис может сэкономить. При этом автовладелец, получивший некачественно отремонтированный автомобиль, больше не может требовать от страховщика исправления недостатков – ведь он уступил права требования автосервису, и все вопросы остается решать только с ним. То есть все дальнейшие взаимоотношения автовладельца и сервиса никак не связаны с ОСАГО и страховой компанией. Соответственно, доказывать, что реальная стоимость ремонта ниже той, что была рассчитана по ОСАГО, придется самому автовладельцу.

Во-вторых, возможен сценарий, когда сумма компенсации, полученной автосервисом от страховой компании, оказывается недостаточной для ремонта, и владелец машины оказывается вынужден доплачивать за ее ремонт сам. Если бы при этом не был подписан договор цессии, то компенсация стоимости ремонта в пределах максимальной страховой суммы, установленной законом (на конец 2020 года это 400 тысяч), никак не касалась бы автовладельца: требовать доплаты автосервис мог только от страховой компании. Но если потерпевший в ДТП автовладелец подписал договор цессии, то право требовать деньги от страховой компании его больше не касается: законные взаимоотношения у него остаются только с автосервисом. И если в ходе ремонта выяснится, что сумма, выплаченная страховщиком, не покрывает затрат на ремонт, доплачивать придется не страховщику, а самому автовладельцу.

Более того, иногда встречаются и явно мошеннические схемы, когда договор цессии подписывается фиктивно, без участия автовладельца. Но если здесь суд может встать на защиту потерпевшего, установив факт подделки подписи, то в случае добровольного подписания договора невнимательным автовладельцем предъявлять претензии будет уже некому.

Что же делать?

Фактически методов защиты от подобного «законного обмана» нет: в судебном порядке практически невозможно оспорить подписание договора цессии, сославшись на то, что автовладельца ввели в заблуждение. А, значит, избежать проблем можно, лишь соблюдая два условия. Во-первых, нужно знать о существовании договора уступки прав требования и последствиях его подписания. Ну а во-вторых, не подписывать документы не глядя, а внимательно проверять каждую бумагу, которую вам предлагают.

