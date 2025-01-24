Впервые какие-либо значимые продажи китайских автомобилей на российском рынке начались еще 20 лет назад. Но в то время они особого интереса не вызывали: при неважном качестве, проблемах с запчастями и сервисом было много альтернатив, в том числе и на рынке автомобилей с пробегом. Однако с началом третьего десятилетия XXI века ситуация кардинально изменилась. Теперь китайские автомобили стали актуальными и на вторичном рынке – а значит, на новый уровень вышел вопрос снабжения этих автомобилей запчастями. Но можно ли считать этот вопрос решенным?

Санкции и уход мировых автомобильных брендов вызвали значительный рост поставок автомобилей из Китая. Так, к началу 2024 года в России было зарегистрировано уже более 1,5 миллионов машин китайских марок. Логично, что приобретенный автомобиль надо как минимум обслуживать, а при необходимости – еще и ремонтировать. Да и ввезенные до санкций китайские машины также требуют внимания. Какие запчасти предлагают для этой техники, где искать их артикулы, как их приобрести? Сегодня будем искать ответы на эти сложные вопросы.

Подобрали – поставили

Начнем с тех самых машин из Поднебесной, которым уже исполнилось лет 15-20. Несмотря на неважное качество, некоторые из них еще встречаются на дорогах России, особенно в небогатых регионах. Значит, им нужны запчасти как для ТО, так и для ремонта. Если брать расходники в виде фильтров, тормозных колодок и тому подобного, то можно пойти двумя путями. Первый относится к тем моделям, которые во многом скопированы с европейских или японских прародителей. Например, колодки или тормозные диски для некогда популярного Chery Amulet, ведущего свою историю от одной из моделей Seat, вполне можно подобрать из широкого ассортимента предложений для множества моделей концерна Volkswagen. Причём эти детали могут иметь и китайское происхождение, и даже отечественное. Не слишком сложная ситуация и с кузовными деталями: при необходимости можно найти даже новые панели и за не очень большие деньги. Тут свою роль сыграл тот факт, что спрос на них небольшой в силу сокращения количества таких автомобилей, а запас в свое время был сделан существенный.

Аналогично обстоит ситуация и с другим запчастями – найти их не проблема, но… если знать, что искать. Почему так? Дело в том, что формально каталоги в открытом доступе есть даже у многих крупных магазинов автозапчастей. Однако при детальном изучении оказывается, что большая часть ссылок из них ведет практически в никуда. То есть, выбрать деталь можно, а вот узнать ее точный артикул, цену на оригинал или заменители невозможно. Тем не менее у владельцев таких автомобилей уже накоплена своя база – многие номера можно найти на соответствующих тематических сайтах. И оказывается, что при введении нужного артикула в строку поиска в тех же крупных магазинах все сразу становится доступным – выбирай от полного «китая» до оригинального «китая». В общем, с подобными моделями (а они имеют не только европейские, но и японские корни) проблем практически нет: запчасти и так поставлялись из Китая, а он санкции старается не поддерживать. При этом и цены на них выросли незначительно.

Фото: Chery

Однако не все так хорошо с другими моделями китайских марок, которые даже у себя на родине имеют малое распространение. Так, например, на уже довольно старый Great Wall Deer и родственные модели нет ни каталогов, ни каких-либо значительных складских запасов деталей. Да, конечно, амортизаторы или тормозные колодки в силу их универсальности купить можно, но с другими деталями могут быть сложности. Более того, даже если владельцу и удается найти вроде бы подходящий артикул, то оказывается, что при заказе по нему могут прийти совершенно разные запчасти. Причем некоторые из них относятся уже к более новым моделям марки: таков подход китайцев. Ну не пропадать же парт-номерам деталей для старой модели, экземпляров которой осталось немного!

Запчасти есть, каталогов нет

Однако не прежними вошедшими в историю моделями жив рынок китайских автомобилей. Ведь он значительно вырос уже после остановки официальных продаж многих европейских, американских и японских марок в России. Но купить даже за приличную сумму автомобиль из Поднебесной оказалось мало – надо его еще и обслужить. И тут картина складывалась не в самом лучшем виде: даже у официальных дилеров не было полных каталогов автозапчастей. То есть, можно было подобрать что-то совсем простое вроде тормозных дисков или фильтров, а вот, допустим, шатуны двигателя просто были белым пятном: на схеме есть, но информации по ним нет никакой. Лишь спустя время, к 2024 году, стали появляться каталоги в привычном виде, при этом на независимых ресурсах – даже в более полном формате. Однако у крупных магазинов их порой нет до сих пор. Тем не менее изменение ситуации с каталогами дало возможность владельцу не только заказать необходимую деталь у дилера, но и попробовать подобрать ее самостоятельно.

Фото: Chery

Можно даже подумать, что ситуация повернулась в лучшую сторону и теперь все стало так, как и должно было быть. Увы, это произошло не со всеми моделями китайских автомобилей – на некоторые как не было каталогов, так и нет. Ассортимент также остался весьма скудным, а если какие-то запчасти и готовы привезти дилеры или независимые поставщики, то цены на них могут впечатлить кого угодно. Например, на многие актуальные кроссоверы можно найти только оригинальное лобовое стекло стоимостью около 150 тысяч рублей. Ну и, конечно же, чаще всего ждать придется довольно долго – в наличии на складах позиций мало. Если детали нужны для ремонта после ДТП, то процедура может затянуться на долгие месяцы, так как страховые компании готовы работать только с официальным оригиналом, а по запросу от них дилеры порой не могут дать точной информации ни по цене, ни по срокам поставки.

И даже если все складывается удачно – и каталог есть, и цена запчасти приемлемая, и срок поставки небольшой, то владельца может ожидать еще один неприятный момент: новая деталь оказывается с браком! Такая ситуация была отмечена с лобовыми стеклами для кроссовера из топ-10 продаж: у этих стекол то в одном месте, то в другом не работали нити обогрева.

Отметим еще один очень интересный факт, который встречается практически у всех автопроизводителей, но у китайских принял какие то впечатляющие масштабы. Знание определенного артикула отнюдь не означает, что приедет именно та деталь, которая подходит на ваш автомобиль. Об этом свидетельствует «Союз автосервисов», который приводит яркие примеры. Например, на свежую модель не подошла корзина сцепления, подобранная по VIN в официальном каталоге. Так что вполне может оказаться, что запчасть даже после «доработки напильником» установить невозможно. В чем причина такого явления, точно не известно. Возможно, производитель меняет поставщика, а тот вносит в изделия какие-то свои изменения. А может быть, и инженеры самой автокомпании не сидят без дела и вносят доработки и улучшения в узлы и агрегаты модели. Артикул при этом никто менять не планирует: автомобиль тот же, запчасть та же – все как бы сходится.

Фото: Chery

В целом ситуация с запчастями на китайские автомобили, ввезенные в последние годы, может сильно отличаться в зависимости от марки, модели и региона. Некоторые китайские бренды пытаются наладить полноценное послепродажное обслуживание, и тогда у покупателя проблем с эксплуатацией возникает меньше. Другие же направили свои силы только на продажу самих автомобилей, а дальше владельцы уже сами ломают голову над тем, как их обслужить или отремонтировать. В отзывах покупателей есть немало примеров того, как дилер не может устранить неисправность вследствие отсутствия необходимых для ремонта деталей и поэтому принимает автомобиль обратно с возвратом за него денег клиенту.

Несколько слов нужно сказать про полностью электрические модели. Их тоже ввезено уже довольно много – 70% из поставленных в Россию за первые 6 месяцев 2024 года машин составляют электромобили китайских брендов. Тут, кроме стандартных проблем всех владельцев машин из Китая, добавляются свои, весьма специфические. По данным Aftermarket-DAT﻿A, только 16% российских оптовых компаний автомобильной сферы имеют специализированные площади для хранения огнеопасных элементов, в том числе – литий-ионных батарей. А учитывая климат нашей страны, потребность в них всегда будет на высоком уровне: подобные элементы плохо переносят сильные морозы и при периодических длительных разрядах до минимальных значений быстро приходят в негодность.

Фото: liauto.com

Из-за в целом нестабильной ситуации на рынке запчастей для китайских автомобилей при казалось бы налаживающихся процессах цена на них не снижается, а даже растет. Так, по данным Национального агентства промышленной информации, стоимость оригинальных запчастей на китайские автомобили к сентябрю 2024 года выросла на 45%. Свою лепту в это вносит и проблема с запчастями для автомобилей других марок: немало запчастей для них тоже идет из Китая, из-за чего логистические цепочки и таможенные пункты перегружены заказами для машин других производителей.

Скорее всего, ответ на вопрос с запчастями на китайские автомобили последних лет выпуска станет более ясным в ближайшие год-два. За это время должен укрепиться «состав участников» российского рынка, который до нынешнего времени безудержно пополнялся все новыми брендами, многие из которых изначально имели мало шансов на стабильные и значимые продажи. Время отсеет тех, кто не смог закрепиться, и маловостребованные модели и бренды уйдут с рынка. А те, что останутся, для продолжения успешных продаж должны будут обеспечить своевременные поставки запчастей по адекватным ценам. И неважно, будет это сделано силами российских представителей или самих производителей, потому что в противном случае и им придется уходить: долго продавать автомобили без сервиса невозможно.