Это вам не “эволюшен”: покупаем Mitsubishi Lancer X за 500 тысяч

Времена, когда Mitsubishi радовало своих поклонников изобилием ярких и драйвовых автомобилей, прошли к началу 2000-х годов. Хаотичная политика расширения и построения многочисленных альянсов привели к тому, что в конце 2018 года модельный ряд насчитывает всего несколько моделей, не отличающихся ни инновациями, ни выдающимся дизайном. Многие легенды сняты с производства без планов по их возрождению.

Ярким примером деградации марки является Mitsubishi Lancer X. Фанатов девятого Лансера это поколение разочаровало. Машина стала сложнее, надёжности предыдущего поколения у неё нет, харизмы “девятки”, который даже с полуторалитровым мотором всё равно казался тем самым Evolution, тут тоже нет. Да, комфорта стало побольше, а внешность — современнее, но общее впечатление от модели – экономия на всем.

И все же, родословная у машины серьезная, поэтому посмотрим, как чувствуют себя машины после 6-8 лет суровой эксплуатации в мегаполисе и есть ли что-то действительно интересное в этих машинах за цену в 500 тысяч, которую традиционно рекомендует наш сервис оценки.

Что, где и почем?

Предыдущее поколение Лансеров радовало их владельцев достаточно беспроблемной эксплуатацией и минимальной стоимостью вложений. Поэтому среди первых владельцев машин десятого поколения было достаточно много «пересевших». Некоторые быстро поняли, что ездить сто-двести тысяч без ремонта подвески и просто менять масло, не получится. Кто-то в машине разочаровался, но зря. Просто более сложный автомобиль требовал более тщательного ухода. В целом ничего плохого в нём нет. Есть только кое-что, что хуже всего остального.

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9606 4 0 12.12.2018

Редкий случай, когда во всей линейке моторов нет откровенно неудачного. Да, полуторалитровый мотор 4A91 для машины оказался слабоват, но нельзя сказать, что это плохой мотор. Пусть,, у него и сравнительно быстро коксуются кольца. Вроде ничего страшного нет, но если есть выбор из ещё трёх вариантов, то зачем идти на компромисс? Тем более что с этими моторами стояла не самая удачная механическая коробка со слабыми подшипниками (на машинах со всеми другими моторами МКПП другая) и немного капризная рулевая рейка с ЭУР (на всех других машинах — ГУР).

Поэтому делаем вывод, что желательно поискать машину с другим мотором. Например, с бензиновыми 1,6-литровыми 4А92, 1,8-литровыми 4B10, 2,0-литровыми 4B11 и 2,4-литровыми 4B12. Все они будут не только резвее, но и чуть более надёжными. Теоретически, есть ещё дизельные Лансеры, но встретить их в продаже нереально. Почти так же нереально, как потом продать. Теперь осталось разобраться с коробками.

С моторами разобрались, а что производитель предлагал в части коробок? Как я уже говорил, механические коробки со всеми моторами, кроме 1,5-литрового, вопросов обычно не вызывают. А что насчёт АКПП?

На машинах с моторами объёмом 1,5 и 1,6 л стоит обычный гидротрансформаторный “автомат” Jatco F4A. Это очень старая, медленная и неэкономичная коробка. Зато у нее все отлично (особенно по современным меркам) с ресурсом. И если её целенаправленно не убивали, то машин с ней бояться не надо однозначно.

С вариаторами Jatco JF011E, которые стоят на машинах с моторами 1,8 и 2,0 литра чуть сложнее. И то, только из-за того, за вариаторами в целом, закрепилась сомнительная слава. В принципе, серьёзных нареканий к ним почти не бывает. Все зависит от предыдущих владельцев – как они ездили и обслуживали коробку. Тут желательно топать ногами и требовать документы, подтверждающие замену масла. Конечно, хорошо бы, чтобы они были и у продавца машины с обычной АКПП, но там ногами можно топать чуть менее энергично.

Итак, что можно найти за полмиллиона?

А напоследок — лампа

Сегодня начнём с самого дорогого автомобиля. Стоит эта машина 2012 года 499 тысяч рублей, а проехала она 130 тысяч километров. Мотор — 1,8 л, коробка — вариатор.

Выглядит машина неплохо, но на заднем левом крыле есть достаточно большой, пусть и подкрашенный скол. А если присмотреться к задней же левой двери, то становится очевидным, что её перекрашивали: шагрень совсем другая. Пожалуй, есть смысл пощупать этот участок толщиномером.

1 400 мкм на двери — это шпатлёвка. Но вся остальная краска на машине родная. Это не так плохо, как разбитая “морда”, но плохо отремонтированная и покрашенная дверь потихоньку начинает гнить.

Второй дефект даже не столько кузовной, сколько “пластиковый”. Юбка бампера очень не любит твёрдые предметы. Но это вообще ерунда.

Салон Лансера обычно сохраняется неплохо, так что скрученный пробег по нему сразу определить сложно. Но тут есть некоторые элементы, которые можно считать “индикаторами” пробега. Они изнашиваются быстрее всего прочего. Это тканевые вставки на дверях, подлокотник и кнопки стеклоподъёмников. Тут они выглядят не слишком “убитыми”, но подлокотник вид потерял, а сиденье кажется изношенным чуть сильнее, чем должно. И у меня есть подозрение, что настоящий пробег отличается от указанного.

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Это подозрение ещё немного укрепляется во время осмотра моторного отсека.

Во-первых, обратите внимание на незадействованные разъёмы.

Скорее всего, тут стоял электрический (или электромеханический) замок капота. В 2010 году Lancer X был признан самым угоняемым в России автомобилем, так что установка этого замка в своё время была оправданной. Но куда он делся сейчас? Точно ли его снял владелец? Тут нужна бдительность. Иногда такие замки ставили, чтобы получить скидку на КАСКО. То есть, эту машину, возможно, покупали в кредит. Допустим, было это уже давно, но лучше всё сто раз перепроверить.

Во-вторых, настораживает звук мотора. Он тут с цепным приводом ГРМ, и эта цепь шумит очень заметно. Для 130 тысяч пробега — рано.

Ну, и напоследок машина подкинула ещё один сюрприз. Мотор ещё не прогрелся, а на приборной панели внезапно вспыхнула лампа «Check engine».

Сканера у меня под рукой не было, зато подозрения по поводу состояния мотора и честности пробега присутствовали. Да и килограмм шпатлёвки на двери не вдохновляет на покупку. Лучше поищем что-нибудь другое.

Тут помыли, там забыли

Следующая машина очень радует внешним видом. Этот симпатичный Лансер был выпущен в 2010 году, пробежал с тех пор 160 тысяч километров и стоит сейчас всего 415 тысяч рублей.

Пока я прощупывал её толщиномером, в очередной раз удивлялся очень тонкому слою ЛКП с одновременным отсутствием какой-либо заметной коррозии. Даже там, где в обязательном порядке в ходе эксплуатации обычно появляются сколы (например, на кромках дверей), ржавчины нет. И только если очень захотеть, некоторые намёки на минимальную коррозию можно увидеть в арке заднего крыла. Для почти девятилетнего автомобиля результат очень неплохой.

К сожалению, у машины перекрашено правое переднее крыло. Но слой не толстый, и шпатлёвки там нет.

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Казалось бы, вопросов к кузову нет. Но это не так, и мы к нему вернёмся чуть попозже. А сейчас посмотрим салон.

А он сохранился почти идеально! Тут нет таких потёртостей, как на первой машине, а значит, нет и сомнений в пробеге.

Теперь пора открыть капот. И расстроиться.

Тут ржавчины больше, чем хотелось бы. И что самое удивительное, ржавчиной покрыт картер коробки передач!

Ну, а теперь посмотрим мотор. Его, конечно попытались отмыть, но снять кожух у мойщиков духу не хватило. А зря. Тут очень заметное скопление грязи, годами налипавшей на масло, текущее из-под клапанной крышки.

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Конечно, пропускающая прокладка — это не страшно. Но давайте подумаем над таким вопросом.

Почему этот полуторалитровый мотор быстрее коксуется в пробках? Потому что на холостых оборотах ему немного не хватает давления масла и — что более важно — в пробках он сильно греется. А вот такие вот исторические пласты масла этому очень здорово помогают. Так что риск, что этот мотор лопает масло бочками, велик. Особенно, учитывая пробег.

Скорее всего, это не повод однозначно отказываться от покупки. Но как мы уже говорили, есть и менее проблемные моторы. А так как на вторичном рынке этих Лансеров навалом, то есть смысл искать что-то более привлекательное.

Почти идеальный Lancer

Третья машина выглядит несколько невзрачно. Её бы хорошенько отмыть, а ещё лучше — отполировать. Тогда бы эта машина 2010 года с пробегом сто тысяч выглядела как раз на свои 470 тысяч!

В активе у неё один владелец, сервисная книжка и полностью родная краска. В пассиве — 1,5-литровый мотор.

Кузов выглядит хорошо, ржавчины нет. Есть небольшая вмятинка на переднем левом крыле, но её даже заметить трудно.

Есть подозрение, что задний бампер всё-таки красили, но зазоры ровные, а оттенок отличается совсем немного и только под определённым углом. Главное — что железные элементы никто не трогал.

Салон вообще кажется новым, и пробег выдаёт только слишком блестящий обод руля.

Нет претензий и к мотору. Его не пытались отмыть, поэтому слой пыли на нём есть. Зато слоя масла — нет.

Работает он тихо и ровно. При переводе селектора АКПП (здесь стоит обычная гидротрансформаторная коробка) никаких пинков нет, и даже опоры кажутся целыми: в режиме D при нажатом тормозе никаких вибраций нет. К чему же придраться?

Во-первых, к трещине на лобовом стекле, которая пошла от скола на пассажирской стороне. Подогрева стекла нет, так что заменить его будет недорого. Но поторговаться, конечно же, надо.

Во-вторых, в радиаторе кондиционера много замятых сот. Зимой при отрицательной температуре его не проверишь, хотя можно включить зануду и потащиться в сервис. Но вряд ли из этой затеи что-нибудь выйдет: ничего криминального там нет.

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Ну, и в-третьих, у машины немного спущено левое переднее колесо. А чтобы правильно оценить поведение машины на ходу, все колёса должны быть в порядке. По большому счёту, в ходовой части на этом пробеге некоторые “косяки” можно найти всегда. Но для этого нужно гнать машину на подъёмник, чего мы делать, конечно же, не стали.

Да, эту машину купить было бы не страшно. На ней ещё вполне можно поездить. Только не быстро: 109 л.с. для Лансера Х — это, конечно, не фонтан…

Опасно. Не повторять

У “десятки” стабильно высокий спрос на вторичке. Правда, покупка ее не всегда заканчиваются хэппи эндом. Вот и у нас в Automama случилась такая история.

Нашли Лансер 2012 года. Продает владелец, пробег 111 тысяч километров, довольно популярная середнячковая модификация 1.6 на «автомате». 440 тысяч рублей, плюс возможность поторговаться «у капота». Несколько двойных окрасов для 6-летнего автомобиля – не самый большой сюрприз, а повод для небольшого торга. У нашего героя оказался двойной окрас левой передней двери (250 мкм), левой задней двери (340 мкм), левого заднего крыла (210 мкм) и капота (190 мкм). Еще один минус по кузову – разбитая противотуманка.

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По тест-драйву нареканий не оказалось, диагностика серьезных проблем не выявила. Среди рекомендаций сервиса оказалась замена сайлентблоков задних поперечных рычагов (наружных) и замена лампы подсветки номерного знака. С учетом вложений в устранение недостатков, решили брать. И… ошиблись.

Через несколько дней уже на площадке автомобиль отказался заводиться с первого раза, а если заводился, то издавал угрюмые постукивания из-под капота. Еще одна более тщательная проверка уже в другом сервисе подтвердила наши опасения. Скорее всего, продавец в стремлении поскорее избавиться машины и скрыть ее проблему в виде умирающего мотора залил присадку. Здесь же мы увидели всю прелесть криворукого кузовного ремонта, которая почему-то была упущена из виду нашим экспертом при покупке.

В результате нам пришлось провести капитальный ремонт двигателя и заменить ремень ГРМ. Но что делать дальше с этим чудом человеческой глупости до сих пор не решили.

Подводим итоги

Поиски Лансера – любопытное дело. У большинства предложений на «вторичке» частенько засажен двигатель или коробка, а иногда попадается комбо. Кроме того, много “отшлепанных” машин или попросту побывавших в ДТП. Владельцы хорошенько втапливают на них, забивают на нормальное обслуживание, колхозят с внешним видом, а вместо нормального ремонта избавляются от машины, кое-как прикрывая проблемы. И что еще удивительнее, нарваться на это «добро» можно как по низу, так и по верху рынку.

Поэтому, если кажется, что перед вами обслуженный автомобиль, если он не выдает проблем с двигателем и коробкой, подстрахуйтесь. Обязательно везите машину на диагностику. Лучше на проверенную.