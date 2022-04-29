Главное на рынке: Renault избавляется от АвтоВАЗа, GM уходит навсегда, привет Евро-2

В последние недели на автомобильном рынке России происходят поистине тектонические сдвиги. Виной тому логистические проблемы, наложившиеся на и без того непростую ситуацию с комплектующими, вызванную пандемией. Но главный негативный фактор, конечно, это санкционное давление.

Из всего мирового автопрома для французского концерна Renault санкции против России наиболее неприятны. Компания глубоко интегрировалась в наш рынок, и выход весьма чувствителен для всех сторон. Достаточно всего двух фактов: для марки российские продажи являются вторыми по объемам после родной Франции, и ей принадлежит две трети акций АвтоВАЗа. Понятно, что терять всё это, мягко говоря, не хочется.



И всё же Renault всерьез рассматривает выход из бизнеса в России. Иностранные топ-менеджеры покидают Тольятти. Они продолжат работу в Москве, в представительстве Renault, или вовсе вернутся на родину. Но в столице российского автопрома их работа, судя по всему, уже закончена навсегда.

Доля французов в АвтоВАЗе оценивается примерно в 1,2 млрд евро. Однако, как стало известно, сейчас наиболее вероятный вариант – продажа всего за… 1 рубль. Renault передаст свои тольяттинские активы НАМИ, а московский завод – столичному правительству. Причем компания получит опцион на право обратного выкупа в течение пяти-шести лет. Иными словами, на сегодня речь снова идет не об уходе с рынка, а о замаскированном простое в работе.

Возможен сценарий похуже продажи акций. Renault может уйти вместе с поставщиками, окончательно разорвав логистические цепочки для АвтоВАЗа. Они в значительной степени разрушены вот уже два месяца, однако по крайней мере прежние договоренности со смежниками оставались в силе. Вазовцы не сидели сложа руки и нашли замену ряду компонентов на азиатских рынках. Но не для всех – это точно.

Так, дилеры уже говорят об остром дефиците всех моделей с автоматизированными трансмиссиями. На Vesta и Xray Cross ставится вариатор японской компании Jatco. На Гранту – ее же 4-ступенчатый автомат. «Робот» АМТ на Гранте Кросс и Xray разработан на базе вазовской механики, однако электронные компоненты для автоматического переключения передач поставляет немецкий концерн ZF. Продавцы ждут возобновления поставок двухпедальных Лад не ранее чем через год.

А пока дефицит не будет побежден, нас ждут упрощенные версии вазовских машин. Нивы лишатся ABS и подушек безопасности, Гранты – еще и системы стабилизации. Двигатели откатят к экологическому стандарту Евро-2. Иными словами, это возврат по безопасности и экологии на уровень Жигулей и Самар, на десятки лет назад. Не факт, что сохранятся и все опции комфорта. Судьба Ларгуса как де-факто иностранной модели туманна.

Lada Largus 2021–н.в.

Запуск обновленной Весты откладывается: под богатого флагмана нужно найти новых поставщиков, отладить процессы для обеспечения требуемого уровня качества. Но уже сообщается, что в гамму добавят самый простой восьмиклапанный двигатель 11182 на 90 лошадиных сил, которым уже оснащается Largus. Более того, возможен и дальнейший откат – до старой версии мотора 11186, поскольку свежая 90-сильная модификация получила больше импортных деталей – например, в газораспределительном механизме. Впрочем, и в старом моторе далеко не все детали отечественные. Кроме того, часть комплектаций Весты будет миксом из новой внешности и старого интерьера. Упрощенные Гранты должны появиться у дилеров в июне, Нивы – в июле, Весты – в сентябре.



У альянса Renault-Nissan есть еще одна потеря. Марка Datsun официально прекратила существование. Она была возрождена девять лет назад по инициативе тогдашнего главы автогиганта Карлоса Гона. Производства высоколокализованных бюджетных моделей наладили в Индии, Индонезии и России. И нигде они не сумели вырасти до расчетных объемов выпуска. После ареста Гона защищать проект стало некому, и в 2019-м приступили к ликвидации бренда. Последние Датсуны в России собрали в конце 2020 года. У нас провал марке обеспечило слишком сильное родство с Грантами при более высокой цене покупки и обслуживания. Клюнуть можно было разве что на расширенный набор опций и большее число версий с АКП. Но этих преимуществ оказалось мало. Не оценили Датсуны и в Азии.

На днях о полном уходе из России объявил концерн GM. Для него это было в принципе ожидаемо. Американцы придерживаются самого жесткого сценария санкций, а продажи автомобилей Chevrolet и Cadillac у нас были настолько малы, что вряд ли автогигант почувствует эту потерю. Кроме того, после событий 2014 года GM вывел с нашего рынка марку Opel полным составом и все бюджетные модели Chevrolet. А ведь они в то время занимали очень весомые позиции. Так что были в истории автопроизводителя решения и более серьезные. Хотя сейчас речь может идти о радикальной форме ухода, при которой владельцы свежих машин останутся вообще без гарантийной и сервисной поддержки. Вот такого прежде никогда не случалось.

Cadillac Escalade 2015–н.в.

Выход для владельцев марок концерна GM и других «приостановивших» деятельность может быть в параллельном импорте. Минпромторг подготовил список брендов, чью продукцию можно будет ввозить без разрешения правообладателя. Документ сейчас находится на утверждении в Минюсте. В нем больше десятка автомобильных компаний. Интересно, что представительство Volvo уже заявило, что готово оплачивать дилерам запчасти, купленные ими в обход официального канала. Остальные пока не отреагировали. В целом в ситуации вокруг сервисного и гарантийного обслуживания пока сплошные вопросы без ответов. Не могут прояснить ближайшее будущее ни представительства, ни дилеры.