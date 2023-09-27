Какие зимние шины лучше – шипованные или нешипованные? На эту тему поломано немало гаражных копий. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Выбор нужно делать, исходя из нюансов эксплуатации машины и личных предпочтений по вождению, тогда разочарований не будет, считают эксперты KAMA TYRES.

Конструктивно шипованные и фрикционные шины не отличаются: радиальные, выпускаются во множестве типоразмеров под разные типы автомобилей на одних и тех же заводах. Шипы монтируются в шашки протектора, наиболее толстую его часть, состоящую только из резины. Поэтому никаких дополнительных изменений структуры не требуется.

В чём же разница?

А вот состав смеси отличается. В шипованных шинах значительную часть сцепления обеспечивают «гвозди». Нешипованные модели получают более мягкую резину, дабы при низких температурах она обеспечивала наиболее эффективный зацеп за снег и лед. Это главный аргумент против тех, кто считает, что растерявшая все шипы шина просто стала полноценной «липучкой». Она может начать работать хуже отнюдь не только из-за потери «гвоздей», но и по причине не соответствующего задаче состава резины. И, конечно же, в летнюю по сцепным свойствам она тоже не превратится.



Потребительские вкусы российских автовладельцев неизменны – для эксплуатации в зимний период они отдают предпочтение шипованным моделям. Данный тренд подтверждают показатели продаж собственного интернет-магазина KAMA TYRES. Так, по итогам 2022 года доля шипованных шин от всех приобретенных зимних легковых и легкогрузовых моделей составила 84%. Положительная динамика в количественном отношении относительно 2021 года – более 36,5% Тимур Шарипов исполнительный директор Торгового дома «Кама» (официальный дистрибьютер KAMA TYRES

Шип в посадочное отверстие может просто вставляться, а может вклеиваться для дополнительной прочности соединения. Удерживать его помогают два или три фланца – расширения на корпусе. Кстати, миниатюрный шип, весящий грамм-полтора, состоит из двух частей, а не монолитный по конструкции. Корпус чаще всего делают из алюминия ради снижения массы. Сердечник, рабочая часть — это сталь особого сорта с примесями других компонентов.



Рисунок протектора у фрикционных и шипованных шин одного бренда может быть одинаковым или отличаться – тут жестких правил нет. Все зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Например, у Viatti Bosco S/T и Bosco Nordico, предназначенных для внедорожников, узор схожий, а вот легковые Viatti Brina и Brina Nordico получили разный. То же самое касается количества ламелей (мелких прорезей в шашках протектора), благодаря которым зимняя резина цепляется за «сложную» поверхность. Бывает, что у шипованных моделей их меньше, нежели у аналогов без «гвоздей». Но, как правило, разницы нет.

Стоит отметить, что сезон спроса на зимние шины начинается уже летом. Отечественные автовладельцы, как говорится, предпочитают готовить сани летом. Например, в этом году в тройку лидеров продаж шипованные Viatti Brina Nordico попали уже в июле. В августе этот тренд усилился, что мы связываем с началом действия акции «Шиномонтаж в подарок», в рамках которого покупатели наших зимних шин могут бесплатно «переобуть» свой автомобиль. Тимур Шарипов

Маркировка скажет всё

Не разбираетесь в тонкостях протектора? Помогут универсальные маркировки на английском, и знание языка тут не понадобится. Надписей может быть всего три: studded («шипованная»), studless («нешипованная») и редкая studdable («шипуемая» — без шипов с завода, с допустимостью их установки). Также на зимней резине всегда есть символ сезона – снежинка, горный пик или аббревиатура M+S (Mud + Snow, «грязь + снег»).

Индекс нагрузки у зимней резины не отличается от летней. Всё логично: ведь масса машины от сезона на дворе не меняется. А вот индекс скорости при одной и той же размерности, скорее всего, будет ниже. Это не из-за того, что зимние шины менее технологичные и выносливые. Просто лишнее напоминание водителю: дорожные условия сложные, надежный «зацеп» гарантируется на более низкой скорости, а управляемость далека от летней.

Здесь хочется напомнить автовладельцам, что в законе четко определены месяцы, когда нельзя ездить на летних шинах – декабрь, январь, февраль – и на шипованной резине – июнь, июль, август. Однако в некоторых регионах страны сроки использования тех или иных шин могут быть продлены или сокращены в связи с климатическими особенностями. Сроки шиномонтажа особенно актуальны в силу нововведений относительно требований по допуску транспортных средств к использованию. Среди которых с 1 сентября – и штраф в 500 рублей за езду на шинах не по сезону. Тимур Шарипов

Как и летние шины, зимние бывают с разным рисунком протектора. Направленные следует монтировать на диск, сверившись с направлением стрелки около надписи Rotation на боковине. Если направление вращения перепутать, резина не будет работать и вдобавок станет заметно больше шуметь. Так что после шиномонтажа обязательно проверьте, правильно ли собрали колеса – как ни парадоксально, даже у профессионалов ошибки иногда случаются.

Что уж говорить про самостоятельную смену колес в сборе в гараже. Тут может сыграть недобрую службу старая привычка поменять колеса местами «по диагонали» относительно прошлого сезона, чтобы нивелировать неравномерный износ. Таким образом нередко все шины оказываются развернуты задом наперед. Так что не ленитесь пометить колеса в соответствии с тем, как они были установлены. На асимметричный узор указывают надписи Inside (внутренняя сторона) и Outside (наружная сторона). После установки на машину на всех колесах должна быть видна только вторая из этих надписей. Ну а если нет ни стрелок, ни обозначения сторон, монтируйте шины, как удобно.

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Подбор – половина успеха

Чтобы в выбранном типе шин не было разочарования, важно правильно их подобрать. На асфальте у шипованных шин длиннее тормозной путь и выше уровень шума. Зато они дают лучшее сцепление на льду практически во всём диапазоне температур. Если вам не всё равно, то глубокие колеи на дорогах – это отчасти результат «работы» шипов, их негативное влияние на инфраструктуру. Фрикционная резина тише, лучше тормозит на асфальте. При околонулевых температурах на льду она выступает плохо, зато при морозах за -25 оС зачастую даже превосходит шипованные аналоги. Как видите, идеального решения нет, однако вполне реально прикинуть личные условия эксплуатации и климат региона, чтобы не ошибиться с выбором.

И последнее. Кто-то наверняка удивится, но зимним шинам нужна обкатка. На шипованных первые 500 километров рекомендуется ездить максимально плавно и небыстро, без пробуксовок и скольжений. Так вы минимизируете потерю шипов на весь срок службы, позволив им лучше «притереться» к посадочным местам. На фрикционках, напротив, рекомендуют ездить активнее, чтобы быстрее раскрылись ламели. В обоих случаях обкатка стирает внешний слой «подгоревшей» резины, имеющий низкий коэффициент сцепления с дорогой.

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