Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги

Узнайте, как правильно продать автомобиль, полученный в наследство. Пошаговое руководство по оформлению и регистрации, налоговые обязательства, а также важные советы для успешной продажи авто, доставшегося по наследству.

Как продать автомобиль, полученный в наследство: пошаговое руководство

Если вы получили в наследство автомобиль, вы можете им пользоваться или продать. Мы собрали для вас информацию, как правильно принять автомобиль в наследство, как и когда можно оформить его на себя или продать, если эта машина вам не нужна.

Когда можно продавать машину, полученную в наследство

Распоряжаться автомобилем, как и любым имуществом, которое досталось вам по наследству, можно только после принятия наследства. Так называется юридическая процедура, которая фиксирует переход права собственности, а вместе с ним и право на управление и распоряжение автомобилем.

Начать процедуру можно не ранее, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. Этот срок предусмотрен для того, чтобы потенциальные наследники:

могли заявить свои права;

обсудили условия раздела имущества, если не составлено завещание;

решили возможные финансовые вопросы, связанные с наследованием;

отказались от принятия наследства по разным причинам.



Дело в том, что наследство – не просто имущество, но также права и обязанности. Если у умершего остались неисполненные финансовые и иные обязательства, наследник должен оплатить их за свой счёт – так говорится в ст. 1175 ГК РФ.

Причём происхождение этих долгов и прямая связь с наследуемым имуществом не важны. Все получившие наследство будут участвовать в погашении задолженностей в рамках стоимости своей доли.

Управление автомобилем до оформления наследства

Пользоваться машиной, пока не оформлено наследство, нельзя.

Регистрация автомобиля автоматически прекращается после смерти его собственника. Информация о смерти владельца автомобиля поступает в ГАИ примерно через 3-7 дней после выдачи свидетельства о смерти. Данные приходят из налоговой, а налоговая получает их из органов ЗАГС электронно – родственники не смогут скрыть этот факт. Снятие с учёта означает, что номера на автомобиле становятся недействительны. Если вас на этом автомобиле остановит инспектор ГАИ, вам выпишут штраф за недействительные номера – от 500 до 800 рублей (в первый раз), а при повторном управлении автомобилем – еще 5 тыс. рублей, при этом за просрочку регистрации авто в ГАИ может быть еще наложен штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. Машину инспектор вправе эвакуировать на штрафстоянку, а вас – лишить прав (если вы будете продолжать ездить на этой машине без номеров). Забрать автомобиль вы сможете только когда оформите наследство. После смерти также аннулируется полис ОСАГО. При остановке инспектором вы заплатите ещё и за езду без ОСАГО – 800 рублей. То, что вы вписаны в страховку, не имеет значения. Полис каско тоже прекращает действие. При любом происшествии ущерб придётся оплачивать за свой счёт.

Единственное правильное решение – перегнать автомобиль к месту хранения и оставить до оформления наследства. Безопаснее всего доставить машину эвакуатором.

Продажа автомобиля после оформления наследства

Когда нотариус оформил наследство, можно продавать машину. Если вы не собираетесь ею пользоваться, а планируете продать, то ставить её перед этим на учёт в ГАИ на своё имя необязательно – это сделает новый владелец, предоставив вместе с договором купли-продажи копию вашего свидетельства о праве на наследство (сразу сделайте её и заверьте нотариально). Но следует помнить, что ГАИ могут оштрафовать вас, если будет просрочен десятидневный срок регистрации авто. Также не надо вписывать себя в ПТС, достаточно просто поставить свою подпись вместо подписи бывшего собственника, так как теперь его обязанности перешли к вам. Однако от покупателя в данном случае ГАИ может попросить предоставить свидетельство о праве на наследство.

Исключение – продажа автомобиля юридическом лицу. Чтобы продать машину компании, нужно предварительно поставить её на учёт в ГАИ на своё имя. Это связано с требованиями к бухучёту юрлиц и соблюдению налогового законодательства.

А вот если вы планируете ездить на машине до продажи, нужно поставить её на учёт. Здесь действует общее правило: 10 дней для регистрации в ГАИ с момента получения свидетельства о праве на наследство. Подать заявление на регистрацию можно через Госуслуги. Если машина старше четырех лет, нужно пройти техосмотр. ОСАГО для регистрации в ГАИ не обязательно, но ездить без полиса нельзя.

Продать автомобиль можно несколькими способами:

Разместить объявление на профильных порталах. Вы сможете загрузить фото, составить описание и самостоятельно назначить цену. Для общения с покупателями обычно доступен чат на самом ресурсе, но можно и оставить свой номер телефона. Срок продажи зависит от спроса на машины вашей марки и модели, технического состояния самого авто, цены и даже удачи – никто точно не скажет, сколько раз вам придётся показать машину и за сколько вы в итоге её сможете продать. Продать «перекупам». Это частные лица, которые зарабатывают на том, что покупают машины дешевле, а продают их дороже. Такого человека даже не надо искать – стоит подать объявление в интернете, и вам обязательно напишет кто-то из таких предпринимателей. Узнать их просто: они активно стараются снизить цену, апеллируя даже к самым незначительным недостаткам авто вроде скола на лобовом стекле или износа резины. Продать им машину можно, главное – не продешевить. Для этого обязательно обратитесь к независимому оценщику, чтобы узнать недостатки своей машины и её рыночную стоимость. Воспользоваться услугой выкупа. Это самый простой способ продать машину после вступления в наследство – договор заключается с компанией, а все услуги по осмотру с оценкой авто и оформлению сделки для продавца бесплатны. Обычно это работает так: вы получаете предварительную стоимость машины онлайн на официальном сайте компании по выкупу авто, если вас устраивает цена – оставляете контакты и договариваетесь об осмотре. Специалист по выкупу встречается с вами в удобном для вас месте или в офисе партнёра, проводит оценку и всего за час называет итоговую стоимость. Если вы согласны, договор составляется тут же – подписываете и получаете деньги на карту российского банка. Если нужно подумать, думаете и звоните, когда готовы к сделке. Если цена не устраивает – отказываетесь, платить ничего не нужно.

Как заплатить налоги

При продаже автомобиля, полученного в наследство, наследник обязан уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если срок владения автомобилем составил менее трёх лет. При этом трёхлетний срок владения исчисляется с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.

Сумму налога можно уменьшить:

Снизить налогооблагаемую базу на сумму расходов, связанных с приобретением автомобиля наследодателем. Для этого необходимо иметь на руках подтверждающие документы: договор купли-продажи наследодателя на данное авто. Тогда вы сможете отнять расходы на покупку из дохода при продаже, и НДФЛ будет начислен только на эту разницу. Если нет – придётся платить со всей суммы сделки. Для расчёта и уплаты налога надо подать декларацию 3-НДФЛ. Это можно сделать на сайте налоговой самостоятельно и бесплатно.

Воспользоваться имущественным вычетом. Правило действует, если отсутствуют документы, подтверждающие расходы, либо автомобиль продаётся по цене не дороже 250 тысяч рублей. Начиная с 2021 года подавать декларацию 3-НДФЛ в этом случае не нужно. Правило не действует в случае, если авто использовалось для ведения предпринимательской деятельности.

Продать машину через три года. В этом случае налог не уплачивается, а декларация 3-НДФЛ не подаётся. Если наследство оформлялось долго или вы пользовались машиной, то можно и подождать с продажей.

Главное, что нужно запомнить – продать наследственный автомобиль можно, но не ранее, чем через полгода. Легальных способов сделать это раньше нет.

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