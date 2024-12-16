Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги

Как продать автомобиль, полученный в наследство: пошаговое руководство
Если вы получили в наследство автомобиль, вы можете им пользоваться или продать. Мы собрали для вас информацию, как правильно принять автомобиль в наследство, как и когда можно оформить его на себя или продать, если эта машина вам не нужна.
Когда можно продавать машину, полученную в наследство
Распоряжаться автомобилем, как и любым имуществом, которое досталось вам по наследству, можно только после принятия наследства. Так называется юридическая процедура, которая фиксирует переход права собственности, а вместе с ним и право на управление и распоряжение автомобилем.
Начать процедуру можно не ранее, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. Этот срок предусмотрен для того, чтобы потенциальные наследники:
- могли заявить свои права;
- обсудили условия раздела имущества, если не составлено завещание;
- решили возможные финансовые вопросы, связанные с наследованием;
- отказались от принятия наследства по разным причинам.
Дело в том, что наследство – не просто имущество, но также права и обязанности. Если у умершего остались неисполненные финансовые и иные обязательства, наследник должен оплатить их за свой счёт – так говорится в ст. 1175 ГК РФ.
Причём происхождение этих долгов и прямая связь с наследуемым имуществом не важны. Все получившие наследство будут участвовать в погашении задолженностей в рамках стоимости своей доли.
Управление автомобилем до оформления наследства
Пользоваться машиной, пока не оформлено наследство, нельзя.
- Регистрация автомобиля автоматически прекращается после смерти его собственника. Информация о смерти владельца автомобиля поступает в ГАИ примерно через 3-7 дней после выдачи свидетельства о смерти. Данные приходят из налоговой, а налоговая получает их из органов ЗАГС электронно – родственники не смогут скрыть этот факт. Снятие с учёта означает, что номера на автомобиле становятся недействительны. Если вас на этом автомобиле остановит инспектор ГАИ, вам выпишут штраф за недействительные номера – от 500 до 800 рублей (в первый раз), а при повторном управлении автомобилем – еще 5 тыс. рублей, при этом за просрочку регистрации авто в ГАИ может быть еще наложен штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. Машину инспектор вправе эвакуировать на штрафстоянку, а вас – лишить прав (если вы будете продолжать ездить на этой машине без номеров). Забрать автомобиль вы сможете только когда оформите наследство.
- После смерти также аннулируется полис ОСАГО. При остановке инспектором вы заплатите ещё и за езду без ОСАГО – 800 рублей. То, что вы вписаны в страховку, не имеет значения.
- Полис каско тоже прекращает действие. При любом происшествии ущерб придётся оплачивать за свой счёт.
Единственное правильное решение – перегнать автомобиль к месту хранения и оставить до оформления наследства. Безопаснее всего доставить машину эвакуатором.
Продажа автомобиля после оформления наследства
Когда нотариус оформил наследство, можно продавать машину. Если вы не собираетесь ею пользоваться, а планируете продать, то ставить её перед этим на учёт в ГАИ на своё имя необязательно – это сделает новый владелец, предоставив вместе с договором купли-продажи копию вашего свидетельства о праве на наследство (сразу сделайте её и заверьте нотариально). Но следует помнить, что ГАИ могут оштрафовать вас, если будет просрочен десятидневный срок регистрации авто. Также не надо вписывать себя в ПТС, достаточно просто поставить свою подпись вместо подписи бывшего собственника, так как теперь его обязанности перешли к вам. Однако от покупателя в данном случае ГАИ может попросить предоставить свидетельство о праве на наследство.
Исключение – продажа автомобиля юридическом лицу. Чтобы продать машину компании, нужно предварительно поставить её на учёт в ГАИ на своё имя. Это связано с требованиями к бухучёту юрлиц и соблюдению налогового законодательства.
А вот если вы планируете ездить на машине до продажи, нужно поставить её на учёт. Здесь действует общее правило: 10 дней для регистрации в ГАИ с момента получения свидетельства о праве на наследство. Подать заявление на регистрацию можно через Госуслуги. Если машина старше четырех лет, нужно пройти техосмотр. ОСАГО для регистрации в ГАИ не обязательно, но ездить без полиса нельзя.
Продать автомобиль можно несколькими способами:
- Разместить объявление на профильных порталах. Вы сможете загрузить фото, составить описание и самостоятельно назначить цену. Для общения с покупателями обычно доступен чат на самом ресурсе, но можно и оставить свой номер телефона. Срок продажи зависит от спроса на машины вашей марки и модели, технического состояния самого авто, цены и даже удачи – никто точно не скажет, сколько раз вам придётся показать машину и за сколько вы в итоге её сможете продать.
- Продать «перекупам». Это частные лица, которые зарабатывают на том, что покупают машины дешевле, а продают их дороже. Такого человека даже не надо искать – стоит подать объявление в интернете, и вам обязательно напишет кто-то из таких предпринимателей. Узнать их просто: они активно стараются снизить цену, апеллируя даже к самым незначительным недостаткам авто вроде скола на лобовом стекле или износа резины. Продать им машину можно, главное – не продешевить. Для этого обязательно обратитесь к независимому оценщику, чтобы узнать недостатки своей машины и её рыночную стоимость.
- Воспользоваться услугой выкупа. Это самый простой способ продать машину после вступления в наследство – договор заключается с компанией, а все услуги по осмотру с оценкой авто и оформлению сделки для продавца бесплатны. Обычно это работает так: вы получаете предварительную стоимость машины онлайн на официальном сайте компании по выкупу авто, если вас устраивает цена – оставляете контакты и договариваетесь об осмотре. Специалист по выкупу встречается с вами в удобном для вас месте или в офисе партнёра, проводит оценку и всего за час называет итоговую стоимость. Если вы согласны, договор составляется тут же – подписываете и получаете деньги на карту российского банка. Если нужно подумать, думаете и звоните, когда готовы к сделке. Если цена не устраивает – отказываетесь, платить ничего не нужно.
Как заплатить налоги
При продаже автомобиля, полученного в наследство, наследник обязан уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если срок владения автомобилем составил менее трёх лет. При этом трёхлетний срок владения исчисляется с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.
Сумму налога можно уменьшить:
- Снизить налогооблагаемую базу на сумму расходов, связанных с приобретением автомобиля наследодателем. Для этого необходимо иметь на руках подтверждающие документы: договор купли-продажи наследодателя на данное авто. Тогда вы сможете отнять расходы на покупку из дохода при продаже, и НДФЛ будет начислен только на эту разницу. Если нет – придётся платить со всей суммы сделки. Для расчёта и уплаты налога надо подать декларацию 3-НДФЛ. Это можно сделать на сайте налоговой самостоятельно и бесплатно.
- Воспользоваться имущественным вычетом. Правило действует, если отсутствуют документы, подтверждающие расходы, либо автомобиль продаётся по цене не дороже 250 тысяч рублей. Начиная с 2021 года подавать декларацию 3-НДФЛ в этом случае не нужно. Правило не действует в случае, если авто использовалось для ведения предпринимательской деятельности.
- Продать машину через три года. В этом случае налог не уплачивается, а декларация 3-НДФЛ не подаётся. Если наследство оформлялось долго или вы пользовались машиной, то можно и подождать с продажей.
Главное, что нужно запомнить – продать наследственный автомобиль можно, но не ранее, чем через полгода. Легальных способов сделать это раньше нет.
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