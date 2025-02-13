Если ваша машина не завелась «с пульта», скорее всего, виной тому неисправность аккумулятора. Отказы электрооборудования чаще всего связаны именно с ним, но далеко не всегда с тем, что батарея разрядилась или выработала свой ресурс. Делимся советами, почему и как нужно проверять аккумулятор, а также как продлить срок его службы.

Зачем проверять аккумулятор

Невозможность завести двигатель хоть дистанционно, хоть поворотом ключа, — самая частая проблема при отказе аккумулятора (АКБ). Такое обычно бывает, если вы не меняли аккумулятор очень давно или не пользовались машиной длительное время, но не только. Батарея также может садиться, если:

Что-то не так с энергопотреблением. Замыкает электрика либо какое-то оборудование работает неправильно. Или вы просто забыли выключить фары на ночь.



Неисправен генератор. Благодаря ему аккум улятор накапливает заряд , когда запущен двигатель, а если эта связь нарушена, батаре я не подзаряжается, а иногда даже разряжается до нуля.

На улице сильный мороз. А вы не поставили машину в тёплый гараж и не включили прогрев двигателя. Даже для мощного аккум улятора это сложное испытание, не говоря о батаре ях небольшой ёмкост и и почтенного возраста.

Также двигатель машины может не запускаться, если нет контакта: окислились или плохо затянуты клеммы. Например, вы снимали аккумулятор на зиму, а потом поставили на место, но по каким-то причинам не проверили контакт.

Периодическая проверка заряда аккумулятора подскажет, исправна ли батарея или нужна ревизия всей бортовой электрики и электроники. Проверить аккумулятор можно по индикатору, мультиметром, нагрузочной вилкой или с помощью зарядного устройства.

Проверка аккум улятора при помощи индикатора

Многие производители на крышке аккумулятора устанавливают индикатор, который показывает текущий уровень заряда батареи. Технически индикатор заряда представляет собой своего рода поплавок, перемещающийся в зависимости от уровня жидкости в АКБ. Состояние батареи определяют по цвету индикатора:

зелёный — аккум улятор полностью заряжен, уровень электролита оптимален;

белый (иногда серый) — батаре я почти разряжена, электролита недостаточно для полноценной работы;

чёрный — батарея разряжена, необходимо её зарядить, долить электролит или заменить устройство.

Определить точное количество электролита и степень заряда по индикатору нельзя. Более того, иногда индикатор находится в пограничной зоне, но двигатель всё равно не заводится: такое бывает, если машина мощная и на запуск просто не хватает оставшегося заряда. В этом случае стоит провести инструментальную диагностику.

Проверка аккум улятора авто мобиля с помощью мультиметр а

Специальный прибор может измерить заряд и предупредить об утечке тока. Приобрести его можно в любом крупном автомобильном магазине или в отделе «Всё для электриков» в строительном супермаркете. Проверка проводится так:

Убедитесь, что зажигание авто мобиля выключено.

Переключите мультиметр в режим вольтметра и установите переключатель на значение 20 вольт.

Подключите провода в соответствующие разъёмы устройства.

Приложите металлические щупы к клеммам аккум улятора: красный — к «плюсу», чёрный — к «минусу».

Зафиксируйте показания прибора.

Сравните данные с таблицей:

Показания вольтметра (без нагрузки), В Уровень заряда АКБ , % 12.6 и больше 100 12.5 — 12.3 75 — 50 12,1-11.7 и меньше 25 — 0

Если напряжение на клеммах меньше 12,5 В, то АКБ заряжена не полностью, а если мультиметр показывает менее 11,7 В — батарея «на нуле» либо неисправна.

Проверка аккум улятора авто мобиля с помощью нагрузоч ной вилк и

Обычно так проверяют аккумуляторы на СТО, оценивая характеристики вашей батареи не только в «спокойном» состоянии, но и под нагрузкой. Это наиболее точный метод диагностики, который позволяет вычислить возможные причины потери заряда, если сам по себе аккумулятор исправен.

Нагрузочная вилка состоит из вольтметра, нагрузочного резистора в защитном кожухе и двух контактов, которые при проверке цепляются к полюсам АКБ. Аккумулятор проверяется поэтапно:

Сначала оценивается уровень заряд а. Измерение напряжения на клеммах происходит без нагрузки в режиме вольтметра. Если батаре я полностью заряжена, показания на приборе составят от 12,6 до 12,9 В (аналогично проверке мультиметр ом). Если показатели ниже, необходимо под заряд ить аккум улятор, особенно если он старый и просто «пришло его время». Либо найти причину, если это новая АКБ и она не держит заряд . Затем батаре ю проверяют под нагрузкой. При заряженном состоянии АКБ , а также оптимальном уровне и плотности электролита, параллельно вольтметру подключается нагрузоч ное сопротивление, которое передаёт ток и имитирует запуск стартера при запуске двигателя. Через 5 секунд считываются показатели вольтметра, после чего нагрузка отключается. Важно, чтобы напряжение вернулось к первоначальному значению. Полученные данные позволяют сделать корректное заключение о состоянии батаре и. Если батаре я исправна, значит потеря заряд а связана с внешними причинами — нужно проверить электросеть и генератор авто .

Показания вольтметра (с нагрузкой), В Уровень заряженности АКБ , % 10,2 и больше 100 9.6 — 9.0 75 — 50 8,4-7,8 25 — 0

Проверка нагрузочной вилкой проводится только в отапливаемом помещении и на тёплом аккумуляторе. При температуре среды и прибора ниже 200С измерения могут быть неточными.

Проверка аккум улятора авто мобиля с помощью заряд ного устройства

Если ни мультиметра, ни нагрузочной вилки нет, но есть зарядник для аккумулятора, можно просто подключить его и получить данные о заряде АКБ – на зарядном устройстве есть специальная кнопка для такой проверки.

В момент проверки уровня заряда само зарядное устройство должно быть отключено от электросети.

Как продлить ресурс аккум улятора

Кроме базовых правил, таких как выключение фар и медиасистемы на ночь, отключение сигнализации и других потребителей от питания, есть и другие. Если вы оставляете машину в гараже на время отпуска, у вас запланированы периодические поездки на длинные расстояния, а также если вы используете автомобиль редко и только на коротких дистанциях, то в этих случаях рекомендуется еще проверять уровень и плотность электролита:

Если на АКБ нет специальной шкалы, уровень оценивается через отверстия под крышками. При непрозрачном корпусе и отсутствии мерной шкалы на нём объём электролита заменяют по уровню над пластинами. Делают это с помощью стеклянной трубки. Её погружают в электролит до верха пластин, затем закрывают верхний конец трубки пальцем, вынимают её и измеряют уровень жидкости внутри трубки. Нормальным считается уровень 15 мм.

Измерение плотности электролита проводится с помощью ареометра. Ареометр определяет соотношение воды и серной кислоты. Оптимальная плотность составляет 1,27-1,29 г/см³. Если она выше, разбавляют дистиллированной водой, если ниже — добавляют раствор с нормальной плотностью. Измерять плотность надо в каждой «банке» аккумулятора и не ранее, чем через 2 часа после остановки заряд ка АКБ .

Можно ли заряжать аккум улятор

Да, большинство батарей — обслуживаемые, и если вы не пользовались машиной длительное время или АКБ потеряла заряд из-за неисправности подключенного оборудования, аккумулятор можно подзарядить.

Заряжать аккумуляторную батарею лучше в нежилых и хорошо проветриваемых местах. Если приходится заряжать дома, оптимально делать это на балконе. Во время зарядки выделяются соединения серы и хлора, которые опасны при вдыхании. Следите, чтобы в процессе зарядки аккумулятор не закипел, это снижает срок службы батареи: контролируйте силу тока, она должна быть минимальной. Вовремя отключайте зарядное устройство. Для полной зарядки аккумулятора ёмкостью 60 ампер необходимо 7-8 часов. Использовать самодельные устройства для зарядки АКБ небезопасно.

Как часто проверять аккум улятор

Если автомобиль эксплуатируется в штатном режиме, достаточно проходить регулярное ТО раз в год. Записаться на техобслуживание можно онлайн, выбрав ближайшую СТО и удобное время.

Если АКБ не держит заряд, и вы не можете понять причину отказа, запишитесь на внеплановый сервис — специалисты найдут причину неисправности, устранят её и зарядят батарею либо порекомендуют покупку нового аккумулятора, если ваш старый просто выработал свой ресурс.

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