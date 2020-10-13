Неделю назад мы размышляли о покупке автомобиля, который был звездой гонок и соревнований – Subaru Impreza II . Сегодня мы взглянем еще на одну машину, которую многие помнят по играм серии NFS Underground. Эффектное купе с мотором V6 от корейского производителя за небольшие деньги – это было справедливо для Hyundai Coupe и в годы производства, и сегодня, когда модель давно укрепилась лишь на вторичном рынке. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что разброс цен здесь так же велик, как для Impreza: машину на ходу можно купить уже тысяч за 250-300, а полумиллиона хватит, чтобы выбирать из лучших экземпляров по верху рынка. Давайте взглянем, почему Coupe – это корейская «карамелька в шоколаде» и остался ли еще порох в пороховницах.

История Hyundai Coupe, пришедшему на смену модели Scoupe, начинается с 1996 года, когда вышло первое поколение. Однако то детище биодизайна сегодня уже мало кого может впечатлить, а вот автомобили второго поколения, дебютировавшего в 2001 году, стали больше, мощнее и еще не выглядят артефактами из прошлого. Особенно неплохи редкие машины после рестайлинга, когда на смену простой передней оптике пришли фары-бумеранги. Но на этом шоколад заканчивается, а под ним – хорошо знакомая корейская карамелька в виде технической базы, унифицированной с Elantra XD и другими моделями бренда. Впрочем, для бюджетного переднеприводного купе с минимальными претензиями на спортивность это нельзя назвать большим недостатком. Особенно сейчас, когда самые старые машины готовятся к двадцатилетнему юбилею, да и самым молодым уже больше десяти. Помогает ли корейская простота и дешевизна в содержании модели?



Hyundai Coupe 2002–09



Если говорить о кузове, то не особенно. «Корейцев» начала века вообще сложно назвать образцом коррозионной стойкости – это было наглядно видно, когда мы выбирали, например, Hyundai Sonata. Для Coupe это актуально в полной мере: сегодняшнее состояние кузовов машин главным образом зависит от того, как за ними ухаживали и сколько денег выделяли на их поддержание в приличном состоянии. Кстати, с точки зрения кузова здесь есть дополнительные особенности выбора. Тем, кто ищет такую машину, напоминают, что помимо собственно Coupe, которое выпускалось для европейского рынка, этот же автомобиль выпускался под именем Tiburon и Tuscani, и здесь играет роль как место сборки, так и целевой рынок. Tuscani собирали в Корее, и им приписывают самую низкую коррозионную стойкость ввиду слабой антикоррозионной обработки. Машины с шильдой Tiburon хоть и имеют антикор, но приезжали из США, где их нередко покупали битыми под восстановление на аукционах вроде Copart, и такое прошлое не сулит кузову ничего, кроме проблем. Coupe на этом фоне считаются самым оптимальным вариантом, хотя, как уже было сказано выше, с учетом возраста прогнозы строить сложно.

Hyundai Tiburon 2002–09 Hyundai Tuscani 2002–05

В отличие от той же Sonata, которая и стоит дешевле, и распространена на два порядка больше, Coupe обычно все же стараются поддерживать в приемлемом состоянии. Дырявых порогов, дверей с бахромой понизу и отгнивших арок здесь не встретить, хотя все эти зоны все равно будут почти гарантированно иметь проблемы. Пороги зачастую уже переварены, но вне зависимости от этого стоит обязательно оценить состояние металла под пластиковой накладкой порога и снизу в зоне шва. Крылья и низы дверей, скорее всего, будут иметь как минимум точечную коррозию, но в арки стоит заглянуть пристальнее, чтобы понять, насколько глубоко закралась проблема. Ну а снизу самым важным будет состояние лонжеронов, швов и точек крепления подрамников.



Двери здесь, кстати, безрамочные и довольно тяжелые, так что нужно проверить работу стеклоподъемников (они ломаются довольно часто), состояние петель и дверных уплотнителей. То же самое касается массивной крышки багажника, которая открывается вместе со стеклом: она может не только ржаветь по нижней кромке, но и пропускать воду в салон. Ну а впереди, разумеется, стоит осмотреть капот и кромку лобового стекла – не на предмет почти стопроцентной перекраски, а в поиске свежей ржавчины и следов ремонта. Люк в крыше – еще один источник потенциальных проблем: многие владельцы пренебрегают обслуживанием, из-за чего корродируют направляющие и текут уплотнители, да еще и забитые дренажи люка не сулят ничего хорошего.

Hyundai Coupe 2002–09

Еще одна предсказуемая сложность в содержании Coupe – это редкость кузовных запчастей. Если техника тут типовая, то внешность все же «уникальная», и за эту уникальность приходится платить. Многие детали существуют только в оригинальном исполнении, и выручает лишь корейское происхождение и возраст машины: детали на «корейцев» все же не бывают запредельно дорогими. Хотя владельцев тех же Sonata и Elantra они вполне могут шокировать. Например, новый бампер – это обязательно оригинал за 17 тысяч, фары стоят 18-25 тысяч в зависимости от версии, задний фонарь – еще 20 тысяч… Для двери можно купить только внешнюю панель за 15-20 тысяч вместо целой за 45. По счастью, для лобового стекла за 50 тысяч есть редкие, но дешевые замены тысяч за 8-10, капот тоже можно купить за 15-20 тысяч вместо 25-30, а единственный вариант неоригинального крыла стоит 12 тысяч против 20. При этом стоит помнить, что покупатели Coupe в массе своей – небогатая молодежь, ищущая максимум эффектной внешности за минимум денег. В общем, неудивительно, что при ремонте пороги ищутся «примерно похожие» (пороги существуют тоже только оригинальные и стоят действительно дорого), разбитые фары не меняются, а тюнингуются, и так далее.

Ходовая часть здесь унифицирована с Elantra и, соответственно, максимально проста: это стойки МакФерсон впереди и сзади. Разорится здесь просто не на чем: подвеска абсолютно ремонтопригодна, а цена запчастей мизерная. Шаровые опоры меняются отдельно от передних рычагов и стоят 700 рублей даже в оригинальном исполнении, «фирменные» амортизаторы можно купить за 5 тысяч, что сравнимо с ценой качественных аналогов, а расходники вроде стоек стабилизатора можно даже не упоминать. Рычаги задней подвески с примитивным подрамником и тремя рычагами с каждой стороны стоят чуть больше тысячи за оригинал. В общем, поддерживать ходовую часть в приличном состоянии здесь стоит немногим дороже, чем на Жигулях, а главная задача – не увлекаться пагубной экономией.

Hyundai Coupe 2002–09



Тормозная система тоже максимально простая, хотя на задних тормозах для купе не экономили – здесь всегда будут дисковые механизмы. Не стоит пугаться «тюнинговых» вариантов: популярной доработкой является замена родных однопоршневых передних тормозов с 280-миллиметровыми дисками на двухпоршневые с дисками на 300 мм от Hyundai XG, ну или просто на однопоршневые, но с дисками на 294 мм от Santa Fe. Учитывая, что новые механизмы встают без переделок, доработку вполне можно считать полезной. Куда хуже родные, но не обслуженные тормоза с подклинивающими суппортами, закисшими пальцами, нерабочим ручником и ржавыми магистралями. Особенно непростительно плохое состояние тормозной системы на фоне все такой же смешной цены на неоригинальные запчасти, которых предлагается великое множество. Рулевое управление здесь тоже унифицировано с Elantra и предельно дешево в ремонте. Восстановленная рейка стоит 12-16 тысяч вместо 40 за оригинал, а насос ГУР вне зависимости от мотора можно найти за 5-7 тысяч.

Вариантов коробок передач для Coupe предлагалось три. Базовой была пятиступенчатая механика, а альтернативами ей служили ручная же коробка на 6 ступеней, сочетавшаяся с 2,7-литровым мотором, и четырехступенчатый автомат, доступный для всей моторной гаммы. Механические коробки вполне надежны, так что проверку можно считать стандартной – оценить состояние масла, послушать подшипники на подъемнике и проверить работу синхронизаторов и механизма переключения на ходу. Сцепление тоже дешевое: даже на шестиступенчатую коробку комплект можно купить менее чем за 10 тысяч. Единственный подвох – двухмассовый маховик 2,7-литрового мотора: оригинальный стоит под 50 тысяч, а неоригинальный от Luk – 25. Владельцы Sonata с тем же мотором и коробкой давно освоили «вложения в будущее» в виде замены маховика на обычный одномассовый, благо комплекты в продаже есть, и переделывать ничего не нужно.

Hyundai Coupe 2002–09



Автомат тоже знаком по Sonata, Santa Fe и множеству других автомобилей Hyundai-Kia. Четырехступенчатая коробка F4A42 весьма надежна при условии замены масла хотя бы раз в 50-60 тысяч: если своевременно менять масло и внешний фильтр, она может пройти более 300 тысяч километров. Правда, с ней Coupe теряет хоть какие-то драйверские зачатки. Но учитывая, что драйверского тут изначально немного, кого-то привлечет возможность комфортно ездить, а при необходимости дешево починить коробку или просто поменять ее на «контрактную», благо на разборках их хватает.

Hyundai Coupe 2002–09



Моторы Coupe тоже хорошо всем знакомы, главным образом по Elantra и Sonata. Базовым был 1,6-литровый G4ED, однако мощность чуть выше 100 сил делала его крайне непопулярным – например, в продаже на Авито на момент написания материала не было ни одного автомобиля с ним. Самый популярный вариант – двухлитровый G4GC. Здесь, как и у 1,6-литрового мотора, чугунный блок с алюминиевой головкой, ременной привод ГРМ и распределенный впрыск, а потенциальный ресурс – более 300 тысяч. Правда, со временем залегают кольца, и начинается расход масла, а реальный пробег большинства машин узнать невозможно. Ну а на вершине моторной гаммы был 2,7-литровый V6 с индексом G6BA. Его можно считать самым логичным выбором: во-первых, он обеспечивает хоть сколько-нибудь приличную динамику, а во-вторых, на Sonata такие моторы порой ходят по полмиллиона километров. Правда, в содержании мотор будет несколько подороже: стоит озаботиться состоянием (а скорее, наличием) катализаторов, проверить заслонки впускного коллектора, которые иногда «осыпаются» и попадают под клапаны, и качественно обслуживать систему охлаждения. Для полного понимания остаточного ресурса не помешает эндоскопия: мотор часто сочетается с механической коробкой передач, и юные «гонщики» иногда выжимают из него все соки задолго до 300 тысяч километров, как бы это ни было сложно.

Hyundai Coupe 2002–09



Ну а теперь, кратко разобравшись, насколько дешева карамель внутри и какова доплата за шоколад снаружи, можно составить портрет оптимального экземпляра. Главным вопросом здесь, как мы уже поняли, можно считать мотор и состояние кузова. Чтобы получить от машины максимум, лучше быть готовым заправлять 15-18 литров на сотню и платить транспортный налог за 170 сил, выбрав машину с 2,7-литровым двигателем. Обычно к нему бонусом прилагается хорошая комплектация, что позволит сконцентрироваться на технике. Ну а бюджет в 500 тысяч, как мы помним, позволяет нам выбирать из рестайлинговых Coupe 2007-2008 годов выпуска, хотя машину с V6 можно поискать и до рестайлинга. Хороший экземпляр за наши деньги выглядит примерно вот так: обслуженное рестайлинговое купе с механикой и заявленным пробегом около 200 тысяч километров. И если осмотр подтвердит отличное состояние техники, а Автотека – хотя бы примерную честность пробега, на таком Coupe можно проездить не только первые пару лет после получения прав.

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