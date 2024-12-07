Китайское будущее, новые лидеры и контрафакт: что происходит с рынком автозапчастей в России

За последние годы в России сильно изменился не только рынок новых автомобилей, но и рынок автозапчастей. Общие тренды схожие: какие-то бренды покинули его, другие значительно сократили свою долю. Однако при этом наметилась и другая тенденция – выход на новый уровень уже известных марок, которые прежде не могли похвастаться какими-то значительными продажами, а также появление на сцене брендов, которые ранее были практически неизвестны. Кроме того, и сам автопарк значительно изменился: стало больше китайских марок, так как одни производители перестали поставлять свою продукцию в Россию, а другие сократили ее до минимума. Последний фактор привел и к тому, что некоторые автовладельцы отложили смену своей машины на более новую, а значит, им дальше надо ее обслуживать, при этом желательно за меньшие деньги. Как отреагировал на все это рынок автозапчастей?

В 2022 году, сразу после первых санкций, стало ясно, что рынок автозапчастей для иномарок в России сильно изменится. Но какое будущее его ждет, для всех оставалось загадкой. Находились даже оптимисты, которые говорили, что это ненадолго и через некоторое время все будет как прежде. Однако со временем стало ясно, что ситуация на рынке автозапчастей в обозримом будущем не вернется в старую колею. И не важно, кому были нужны автозапчасти – владельцу нового автомобиля известного бренда, старой иномарки или новинки китайского бренда: будущее с обслуживанием и ремонтом для всех было туманным. Первоначальный выход с поставками через партнеров из соседних стран оказался не лучшим вариантом. Но именно тогда все больше и больше стали проявлять себя бренды, которые раньше мало кто замечал и почти не воспринимал всерьез. Так или иначе становилось очевидно, что все развивается по сценарию, о котором никто первоначально и не думал. Что стало с рынком автозапчастей в России, какие бренды стали выдвигаться на ведущие роли, какие перспективы для всех автовладельцев стали реальностью?

Согласно выводам «Маркетинговых–исследований.рф», при первоначальном падении объема рынка в 2023 году уже к 2024 наметился уверенный рост, что обусловлено несколькими факторами. Прежде всего – это привычный импорт запчастей, даже несмотря на то, что традиционные потоки поставок или совсем закрылись, или значительно уменьшились. Так, например, один из ведущих брендов Mahle практически свел на нет поставки из Европы. Но вместе с тем от его филиалов в Азии запчасти поступают, как и прежде, и даже наметилась тенденция по замене артикулов европейских модификаций на аналоги, предназначенные для моделей автомобилей восточных стран.

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Хорошо известный путь поставок автозапчастей через Ближний Восток остался практически без изменений. По сути, он и так изначально был полуофициальным, так как значительная доля деталей из тех же ОАЭ не предназначалась для рынка России, впрочем, как и других стран. И если часть из них практически не отличалась от аналогов для остальных регионов, то другая в принципе не подходила для иного климата. Потому всегда был определенный риск при установке их на автомобиль – от гораздо меньшего ресурса до полной непригодности для эксплуатации: например, детали из резины и пластика могут быстро разрушиться при сильных морозах. Перенастраивать же весь поток под нужные артикулы оказалось очень дорого. Именно по этой причине данное направление не стало главенствующим.

В 2022 году значительный рост дали поставки через дружественные страны. Так, российским поставщикам автозапчастей помогли их казахские партнеры. Первоначально на этот путь были огромные надежды – казалось, что он почти полностью заменит прежние. Даже некоторые официальные дилеры организовали ввоз запчастей на свои склады через Казахстан. Но выяснилось, что в силу некоторых сложностей, в частности, двойного НДС, это решение не может быть выходом из ситуации. Во-первых, сроки поставки стали весьма растянутыми, а во-вторых, это добавило стоимости и так значительно подорожавшим запчастям.

Аналогичная ситуация сложилась и с другими странами. Так как они довольно небольшие, их инфраструктура оказалась не способна пропустить весь грузовой поток, предназначающийся для российских потребителей, быстро и без накладок. Это не только увеличило сроки поставки, но и ощутимо повлияло на конечную стоимость товаров. Кроме того, некоторые из этих стран не имеют особого желания идти в открытую против объявленных санкций.

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А вот еще один путь – поставка напрямую с заводов, расположенных в Китае – оказался самым быстрорастущим. По ряду позиций доля таких запчастей на российском рынке составляет уже более 60%. Прежде всего это относится к кузовным деталям и автостеклам. Однако по этому пути, увы, идут не только запчасти от официальных производителей, но и огромное количество подделок, умело замаскированных под оригинальные детали.

Все эти направления объединяет одно: такие поставки зачастую носят полулегальный характер. И поэтому в любой момент партнер из страны, участвующей в сделке, может отказаться от своих обязательств в силу прямых ограничений на эту деятельность. Кроме того, под санкциями оказываются и переводы денежных средств между банками, то есть, поставка запчастей может заблокироваться в силу невозможности оплатить товар.

Совсем иначе выглядит ситуация с двумя другими путями пополнения рынка автозапчастей в России. На фоне сложностей параллельного импорта активизировались малораспространенные в нашей стране бренды, которые не так жестко выполняют санкционные запреты, тем более что часть из них в Европе или США имеют лишь номинальный офис. Если их доля на рынке прежде была незначительной, то теперь они получили возможность заметно ее увеличить. Особенно с учетом того, что основные их заводы расположены в Азии. Многие поступили разумно: не стали сильно увеличивать цены на свою продукцию и при этом заметно улучшили качество. В итоге такие предложения смогли составить серьезную конкуренцию запчастям именитых марок, которые поступают в Россию обходными путями. На данный момент их доля в ассортименте запчастей не очень большая, но она постоянно растет. Так например, компания Zekkert заявляет, что ее ассортимент ежегодно увеличивается на 20-30 %.

Фото: zekkert.de

Еще одним источником поставок для магазинов автозапчастей стали, как бы это непривычно ни звучало, отечественные производители. Да, некоторые из них и раньше пытались предложить свою продукцию владельцам иномарок, но шло все это не очень интенсивно. Теперь же они не только расширяют ассортимент, но и предпринимают попытки заинтересовать покупателей качеством своей продукции. Даже если они еще и не достигли показателей ресурса на уровне мировых брендов, то срок эксплуатации вполне релевантен их стоимости. На данный момент это в основном товары для ТО, однако некоторые из компаний стараются расширить линейку продукции и за счет других деталей автомобиля – например, пружин и рычагов подвески.

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Создатель агентства Aftermarket-DATA© Дмитрий Болховский рассказал, что специалисты компании создали атомарную модель рынка запчастей. Они использовали свёрточные нейронные сети для анализа данных об автопарке России и результатах мониторинга маркетплейсов. Это позволило получить модель с быстрой сходимостью, а функция потерь составила менее 2,5 %, что для данного класса задач является вполне приемлемым результатом.

Как видно, несмотря на то, что полностью все пути альтернативных поставок автозапчастей к конечным потребителям не выстроены, в целом обозначен заметный рост. Оптимистическую картину портит только один момент – увеличение цен из-за роста курса валют и больших издержек на обходные пути. Стоит также учитывать, что источники автозапчастей для разных автомобилей будут отличаться. Вполне возможно, что для новых китайских моделей автозапчасти в основной массе все же будут поступать через официальных дилеров, а остальные потребности закроют крупные компании, закупающие товар напрямую в Китае. Значительный же парк подержанных иномарок в равной степени обеспечат деталями не только поставки через так называемый параллельный импорт, но и предложения от пока еще малораспространенных в России брендов и местных производителей. Подробно о рынке запчастей для китайских автомобилей и о брендах, набирающих важность в новых условиях, мы поговорим в следующих материалах.