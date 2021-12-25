Иногда для того, чтобы обозначить социальный статус и финансовое благополучие, достаточно просто положить на стол в ресторане ключ от автомобиля, по дизайну которого многие легко догадаются, на какой же машине приехал его обладатель. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на десяток весьма необычных ключей зажигания и попытаться угадать, какой же машине они могут принадлежать. Ключ на старт!