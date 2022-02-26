Кофеварка, собачий трап и палатка: угадываем автомобиль по его самой необычной опции

Кондиционер, аудиосистема или электроприводы стёкол – опции, давно ставшие обыденностью. Массаж и вентиляция сидений, проекционный дисплей и панорамная крыша до сих пор являются предметами роскоши и престижа, за которые нужно доплачивать. Но некоторые производители пошли куда дальше и всерьез предлагали по-настоящему удивительные, местами забавные и даже несколько безумные опции, которые при желании потенциального покупателя могут входить в заводскую комплектацию автомобиля! Сегодня мы проверим, сможете ли вы узнать или угадать марку автомобиля по его необычной, но вполне возможной штатной опции.