Колёса Gucci: как и почему итальянский дом моды стал сотрудничать с автопроизводителями

История мирового автопрома знает немало удивительных примеров сотрудничества автомобильных производителей и представителей фэшн-индустрии. В так называемых коллаборациях появились десятки автомобилей – от компактного Mini Cooper by Louis Vuitton до суперкаров Lamborghini by Versace и Bugatti by Hermes. Однако первым был итальянский дом моды Gucci, чья история партнерских отношений с различными автопроизводителями насчитывает 50 лет! Причем это не только общеизвестный итальянский же производитель Fiat, но и ряд американских марок, с которых как раз все и началось. Сегодня мы будем вспоминать вехи вхождения Gucci в автомобильный мир, в котором нашлось место и гламуру высокого искусства.

Начало

Итальянец Гуччио Гуччи, поработав в лондонском отеле «Савой», после возвращения во Флоренцию решил заняться собственным производством сапог, дорожных сумок и чемоданов. Вероятно, именно эти кожаные вещи постояльцев знаменитого отеля произвели на Гуччи большое впечатление и подстегнули его к открытию собственного дела. Основанное в 1921 году предприятие неплохо развивалось, и уже в 1938 году был открыт фирменный магазин в Риме.

Rolls-Royce, Toyota, Lamborghini, Porsche, Honda, Ferrari, Suzuki, Lancia – история знает немало примеров, когда автопроизводители называли свою компанию собственной фамилией. Особенно часто это любили делать в Италии, как поступил и Гуччио Гуччи.

После смерти отца-основателя в 1953 году компанию унаследовали сыновья Альдо и Родольфо. Забрав свои законные 50%, Альдо переехал из Италии в США, открыв несколько новых магазинов в Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

Альдо Гуччи 1 / 2 Альдо Гуччи 2 / 2

Спустя почти двадцать лет после этого события давно не существующая корпорация American Motors для раскрутки собственной марки решилась на неожиданный ход – создание общего продукта не с каким-то другим автопроизводителем, а с представителем из совершенно другой отрасли и даже мира. И первым оказался отнюдь не дом Гуччи: в 1971 году началось сотрудничество со знаменитым Пьером Карденом, а уже в 1972-м вышел AMC Javelin Pierre Cardin.

AMC Javelin Pierre Cardin – спорт+гламур 1 / 2 AMC Javelin Pierre Cardin – спорт+гламур 2 / 2

Но американской компании этого показалось недостаточно, и в то же время она завязала партнерские отношения с Gucci. Альдо Гуччи не отказался попробовать себя в новом деле, тем более что, собственно, непосредственно в автомобиль технически он ничего нового не привносил. А вот интерьер универсала AMC Hornet Gucci Sportabout был выполнен в характерном для продукции итальянского дизайнера стиле и получил контрастное сочетание бежевого и темно-зелёного цетов.

Интерьер AMC Hornet Gucci Sportabout от Гуччи выглядел ярко и эпатажно 1 / 3 Интерьер AMC Hornet Gucci Sportabout от Гуччи выглядел ярко и эпатажно 2 / 3 Интерьер AMC Hornet Gucci Sportabout от Гуччи выглядел ярко и эпатажно 3 / 3

Разумеется, не обошлось без вертикальной красной полосы, которую пустили по обивке дверей и сидений. В салоне также появился герб Гуччи, а множество маленьких логотипов разместили на потолке.

Кузов AMC Hornet Gucci Sportabout окрашивался в один из четырех цветов, подобранных доктором Гуччи: белый, бежевый и два оттенка зелёного.

Для своей спецверсии Альдо отобрал только четыре цвета из заводской палитры 1972 года, насчитывающей 18 цветов и оттенков

Реклама особой версии 1972 года 1 / 2 Реклама особой версии 1972 года 2 / 2

Автомобиль позиционировался как специально предназначенный для женщин, и свыше двух тысяч человек клюнули на фэшн-приманку. Успешный старт «особого пакета отделки», который обходился покупателям в «полновесные» (по тем временам) 142 доллара, повлиял на решение АМС продолжить выпуск машины в 1973 году, изготовив за следующие 12 месяцев практически те же две тысячи «гуччимобилей».

Визуально стандартный Hornet Sportabout не особо отличался от «дизайнерского» 1 / 2 Визуально стандартный Hornet Sportabout не особо отличался от «дизайнерского» 2 / 2

Альдо Гуччи решил и сам стать владельцем «автомобиля имени себя», но не серийного, а штучного, причем сделанного в единственном экземпляре.

Личный АМС Альдо получил множество отличий от серийного

Правда, обошлось это почти в 100 (!) раз дороже, чем за подобный стайлинг платили покупатели. Но машина получила куда более эффектную отделку, включая оригинальные фары и решетку радиатора. Салон же выполнили в совершенно другом стиле, чем у серийных AMC by Gucci. В частности, он получил черную кожаную обивку сидений и куда более богато выполненную панель приборов.

«Лухари» – иначе и не скажешь!

Plan B: тюнинг Cadillac

Компания Lincoln поступила подобным образом, выпустив в 1976 году сразу несколько особых вариантов модели Continental Mark IV – Cartier, Bill Blass, Givenchy и Pucci.

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Но на предложение Альдо Гуччи, выполнившего эскизы этой же модели под названием Gucci Edition, «линкольновцы» ответили отказом. Как оказалось, в корпорации Ford посчитали, что так как бренд Gucci ранее сотрудничал с автопроизводителем более низкого ранга, то работать с ним не имеет смысла.

Тогда Гуччи поступил неожиданно, обратившись с аналогичным предложением к «злейшему врагу» Ford – корпорации General Motors. Однако выпуск «конвейерной» модификации модели Seville с отделкой от Gucci в Cadillac также посчитали нецелесообразным, однако согласились на то, чтобы переоборудованием автомобилей под хитрой аббревиатурой designed by Gucci занялась третья сторона – английская компания I.A.D. (International Automotive Design Inc.). На мощностях её филиала в Майами выполняли все необходимые работы по каждой конкретной машине, которая ранее была заказана у дилера. То есть, «дизайнерские» Кадиллаки, по сути, переоборудовались под клиента примерно так же, как «дилерские» Самары. Комплектация ничем не отличалась от серийного автомобиля, но виниловой крыши не было, а кузов окрашивался в белый, черный или коричневый цвет. Бежевая отделка салона при этом была обязательной.

Набор сумок входил комплектацию Cadillac Seville designed by Gucci 1 / 3 Набор сумок входил комплектацию Cadillac Seville designed by Gucci 2 / 3 Набор сумок входил комплектацию Cadillac Seville designed by Gucci 3 / 3

Ну а уже на I.A.D. в отделку салона и кузова добавляли «стандартные» для дома Гуччи вертикальные полосы, специальные эмблемы Gucci на кузовные элементы и размещали в багажнике комплект сумок. Машина выглядела очень необычно – чего стоила только задняя часть крыши, покрытая фирменным узором!

Дорого-богато: такая отделка с эмблемами, покрытыми 24-каратными золотом, наверняка приглянулась бы и арабскому шейху 1 / 2 Дорого-богато: такая отделка с эмблемами, покрытыми 24-каратными золотом, наверняка приглянулась бы и арабскому шейху 2 / 2

Кадиллаков от доктора Альдо было сделано на порядок меньше, чем автомобилей АМС: речь может идти о нескольких сотнях экземпляров. Тем не менее для дома моды такая коллаборация была хорошим имиджевым шагом. Как, впрочем, и для престижного американского производителя.

Сын и отец

В 1990 году появился еще один автомобиль, в названии которого появилось громкое имя, а точнее, фамилия. Однако двухдверный шутинг-брейк Lynx Eventer Designo di Paolo Gucci, который компания Lynx сделала на базе купе Jaguar XJ-S, не имел отношения к творчеству и бизнесу Альдо, поскольку проект был идеей его сына – Паоло Гуччи.

Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 1 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 2 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 3 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 4 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 5 / 5

Отец и сын Гуччи к тому времени уже почти десять лет пребывали в ссоре, поскольку Альдо уволил Паоло со всех постов в корпорации, а тот в качестве мести «сдал отца» в налоговую службу США. Из-за финансовых махинаций Альдо в итоге получил вполне реальный срок в 1 год и 1 день.

Lynx Eventer Designo di Paolo Gucci отличался от Lynx Eventer салоном из итальянской кожи синего цвета и потолком из синей алькантары. Словом, почувствуйте разницу с цветовыми вариациями от Альдо Гуччи!

Сочетание красно-коричневого выглядит, пожалуй, не менее эпатажно, чем зелено-красно-белое

Как и отец, Паоло предложил для машины комплект дорожных сумок. В 1990 году машина для изучения потенциального спроса была выставлена на Женевском автосалоне. И ей тут же заинтересовались представители самой фирмы Gucci, ведь Паоло не имел никакого юридического права упоминать свою фамилию в качестве названия этого автомобиля. Стенд Paolo Gucci тут же переименовали в Lynx, а без имени (точнее, фамилии) «дизайнерский» вариант от Паоло стал англичанам неинтересен. Поэтому Eventer Designo di Paolo Gucci был выполнен в одном-единственном экземпляре, причем после множества судов сам автомобиль у опального сына уже не остался.

Юбилейный Fiat

Девяностолетие дома Гуччи в 2011 году было громко отпраздновано, а в честь знаменательного события был выпущен Fiat 500/500С by Gucci – «дизайнерский» вариант культовой для всей Италии машинки. Как серийный, а не экспериментальный вариант коллаборации, «пятисотый» от Гуччи представили и на Женевском автосалоне, и на Milan Fashion Week. Всего два цвета кузова (черный и белый), традиционные зелено-красно-зеленые полосы на боковинах кузова плюс особые колесные диски – как и подобает малолитражке, даже в эксклюзивном исполнении «малыш» смотрелся куда скромнее, чем эклектичные Кадиллаки от Альдо.

Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 1 / 4 Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 2 / 4 Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 3 / 4 Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 4 / 4

А я сяду в кабриолет: существовала и открытая версия 500С 1 / 3 А я сяду в кабриолет: существовала и открытая версия 500С 2 / 3 А я сяду в кабриолет: существовала и открытая версия 500С 3 / 3

Внутри – богатая комплектация и такой эффектный дизайнерский приём, как ремни безопасности, выкрашенные во всё те же «три полосы из двух цветов».

Фирменные сумки, в отличие от Кадиллаков, в комплект «пятисотки» не входили 1 / 2 Фирменные сумки, в отличие от Кадиллаков, в комплект «пятисотки» не входили 2 / 2

Несмотря на то, что машина стоила на 3-4 тысячи евро дороже обычного 500-го в близкой комплектации, громкое имя в 2012 году работало всё так же эффективно, как и в 1972. Хотя и мир, и автомобили, и даже сам итальянский дом к этому времени заметно изменились.