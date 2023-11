История мирового автопрома знает немало удивительных примеров сотрудничества автомобильных производителей и представителей фэшн-индустрии. В так называемых коллаборациях появились десятки автомобилей – от компактного Mini Cooper by Louis Vuitton до суперкаров Lamborghini by Versace и Bugatti by Hermes. Однако первым был итальянский дом моды Gucci, чья история партнерских отношений с различными автопроизводителями насчитывает 50 лет! Причем это не только общеизвестный итальянский же производитель Fiat, но и ряд американских марок, с которых как раз все и началось. Сегодня мы будем вспоминать вехи вхождения Gucci в автомобильный мир, в котором нашлось место и гламуру высокого искусства.