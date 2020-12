МИФ 1: Разработка Scorpio началась еще в семидесятые годы ПРАВДА

В конце семидесятых практически все автомобили были угловатыми, а некоторые намёки на грядущий переход к округлым формам можно было уловить лишь в редких концептах того времени. Флагман немецкой фирмы Ford Motor Werke AG – Granada MkII, выпускавшаяся с 1977 года, не отличалась от большинства одноклассников своим плоскопараллельным дизайном и была весьма успешной моделью в Европе.



Тем не менее практически сразу после выхода Гранады в компании задумались о разработке принципиально нового автомобиля, который был бы технологичнее и экономичнее. Именно поэтому уже в 1978-м немцы занялись новым проектом, получившим название Greta (Грета).



Даже на ранних эскизах ставка во внешности была сделана на обтекаемость. Коэффициент лобового сопротивления (Сх) серийной машины равен всего 0,33

Работа над полноразмерным макетом. Окончательный дизайн Scorpio был утвержден довольно поздно – к 1984 году

Не стоит удивляться, что перспективную разработку нарекли древнегерманским женским именем, поскольку практически все проекты получали внутренние имена-обозначения. К примеру, Escort проходил как Erika, а Sierra – как Тони. А вот техническая часть будущего Scorpio, для которой использовали увеличенную основу Сиерры, называлась сухо – DE-I. Поэтому, несмотря на то что автомобиль был стопроцентным детищем восьмидесятых, его корни уходят в тот же 1978-й, что и у нашей советской «восьмерки».



МИФ 2: Автомобиль полностью создали с помощью компьютера МИФ

При упоминании первого Скорпио в автомобильных изданиях обычно делают акцент на технологичности разработки модели, связанной с широким применением компьютера при проектировании. Ведь для создания кузова действительно использовалась компьютерная программа AutoCAD II – система автоматизированного проектирования и черчения в нескольких плоскостях.



Этот факт для поднятия имиджа автомобиля использовала и сама компания Ford, в то время как акцента на конкретных дизайнерах или инженерах, работавших над Scorpio, практически не было. Однако в действительности формами первого «скорпиона» мы во многом обязаны немцу Уве Бансену (Uwe Bahnsen), который на тот момент работал на Ford уже свыше двадцати лет и был весьма опытным дизайнером. Без его участия не обошелся практически ни один европейский Форд того времени – в его портфолио Sierra, Capri, Escort, Taunus, Probe, Transit, Merkur...

Уве Бансен – не просто дизайнер Ford, а почетный член Королевского общества искусств, Королевского общества дизайнеров и общества промышленных дизайнеров Америки (IDSA)​

Более того, над дизайном работал и Патрик Ле Кеман, который затем стал шеф-дизайнером Renault, создав ряд экстравагантных моделей вроде Twingo, Avantime и Vel Satis.

Глядя сквозь призму трёх с половиной десятилетий, прошедших с момента выхода Скорпио, можно утверждать, что Уве просто опережал время, а точнее, предсказывал тенденции чуть ли не на десятилетие вперед. Однако кроме Бансена в создании новой модели принимали участие еще пять сотен (!) инженеров, добиваясь того, чтобы он был не только привлекательным внешне, но и просторным внутри, обеспечивая владельцу высокий уровень комфорта.



Классическая компоновка ничуть не мешала общей современности платформы

Правда, в части защиты от коррозии результат работы можно признать не слишком удовлетворительным, ведь ржавели Scorpio ничуть не хуже иного Опеля. Впрочем, в момент выхода автомобиля об этом еще никто не знал.



МИФ 3: Комплектация автомобиля была весьма богатой ПРАВДА

Большинство машин, приехавших в нашу страну в девяностые, оказались в начальной комплектации СL или максимум GL. Поэтому из привычных нам опций можно было встретить лишь гидроусилитель и регулировку рулевой колонки, а в комбинации приборов вместо тахометра нередко встречались большие часы.

На тахометре – три часа: комплектация версии CL была откровенно скромной​

Гордость интерьера Скорпио – его передние кресла с грамотным профилем, а также просторный задний диван с электроприводом угла наклона спинки!

Зато в улучшенной версии Ghia помимо электроприводов стёкол и дверных замков в качестве опции предлагались не только бортовой компьютер, электролюк и кондиционер, но и кожаные сиденья с подогревом и даже электропривод спинок второго ряда! И это еще не всё – можно было заказать обогрев лобового стекла и круиз-контроль!



Интересно, что покупатель за счет ряда опций из каталога «optional features factory fitted» мог расширить оснащение более «бедной» комплектации, доведя его до следующей версии.



Покупатели дорогих версий получали в подарок такой стильный чехол для ключа​

Справедливости ради отметим, что прижимистые европейцы не слишком спешили воспользоваться обширным списком опций, покупая просто «много автомобиля за свои деньги».

При этом владельцы ранних машин отмечали: внутренняя отделка по сравнению с более поздними Scorpio субъективно была более качественной. С учетом дизайна кузова это может объяснить тот факт, что большой хэтчбек сразу стал Европейским автомобилем года-1986, обогнав даже «сто двадцать четвертый» Mercedes.



Базовый Scorpio 1,8 CL стоил ровно вдвое дешевле, чем версия 2,9 Ghia



Ведь первыми европейскими покупателями Scorpio, по данным компании Ford, стали представители верхнего среднего класса – то есть неплохо зарабатывающие «белые воротнички», но не топ-менеджеры. Ну и, разумеется, тот же Е-класс от Mercedes всё равно был престижнее.



МИФ 4: Ford Scorpio не продавался в Англии и США И МИФ, И ПРАВДА

Бытует мнение, что Scorpio был сугубо «континентальным» автомобилем, который в первую очередь покупали в самой Германии, а за океан или даже в Англию он вообще не поставлялся. Возможно, такая легенда связана с одной интересной особенностью: в Великобритании и Ирландии эта модель сохранила старое название Granada.



Однако, кроме само собой разумеющегося правостороннего расположения органов управления, такая Granada отличалась от европейского Скорпио только иной линейкой комплектаций, вызывающей путаницу даже у самих владельцев. Забавный факт: топовая версия в Англии носила название… Granada Scorpio! Но это никак не отменяет того факта, что автомобилей с бело-желтыми номерами в туманном Альбионе встречалось ничуть не меньше, чем в самой Германии. Еще один исторический факт: Ford Granada белого цвета, выпущенный в 1987 году, использовала для своих выездов сама принцесса Диана.



Из-за сложностей нейминга для разных рынков формально именно Ford Scorpiо продавался лишь в континентальной Европе, но по факту этот автомобиль под разными именами можно было встретить в десятках стран, включая Америку



Что касается США и Канады, то здесь Scorpio с 1988 года тоже продавался под именем Merkur Scorpio. Причем машина отличалась от «европейцев» оптикой, бамперами, обвесом и очень богатой комплектацией, в которой был даже климат-контроль.



Правда, в отличие от Англии, американцам Merkur Scorpio, что называется, не зашел. Всего почти за три года смогли продать только 22 010 «меркурианских скорпионов» при плановых 15 000 экземпляров в год. Не помогло даже то, что Merkur Scorpio Touring Edition удостоился звания «One of the best cars of 1987» от мужского издания Playboy. Видимо, причиной стала его стоимость в 26 405 долларов США, что эквивалентно нынешним 56 878 долларам.



Второй вероятный вариант рыночного провала – слабый маркетинг, поскольку из-за недостатка рекламы ни потенциальные покупатели, ни сами продавцы не понимали, что такое бренд Merkur и откуда он взялся.



МИФ 5: Из-за склонности к коррозии Scorpio был не очень безопасным автомобилем МИФ

Поскольку автомобиль не получил оцинковки кузова, а металл от атмосферных воздействий защищало лишь ЛКП, машины довольно хорошо ржавели – особенно в сыром британском климате или портовых европейских городах.



ДТП с участием подержанных (и подгнивших) «скорпионов» сформировали мнение, что машина не очень хорошо держит удар.



Однако на самом деле высокая степень пассивной и активной безопасности была заложена в этот автомобиль на конструктивном уровне, ведь он одним из немногих на то время получил рассчитанные на компьютере программируемые зоны деформации передка и задка, а также брусья в дверях.



​Не будем забывать и о подушках безопасности, бывшими редкостью на европейских одноклассниках того времени. Кроме того, все Scorpio независимо от комплектации оснащались дисковыми тормозами на всех колёсах, а базовым оснащением стала антиблокировочная система ABS.



Поэтому неудивительно, что этот Ford по системе безопасности Folksam оценивался на уровне с Mercedes-Benz W124, Opel Omega и Toyota Camry, уступая лишь автомобилям марки Volvo. Правда, через 15-20 лет большее значение имело состояние кузова конкретного экземпляра, а не его первоначальный потенциал.



МИФ 6: Ford Scorpio первого поколения мог оснащаться радиотелефоном ПРАВДА

В те годы радиотелефоны изредка встречались во флагманских моделях «первого эшелона» – автомобилях Mercedes, BMW и Jaguar. И для многих фраза «заводской радиотелефон в Форде середины восьмидесятых» может звучать как шутка. Тем не менее в каталогах Ford Cars можно было встретить этот «предмет роскоши», который имел собственный каталожный номер.



Производителями выступали сторонние компании – Motorola и Panasonic, хотя на самой трубке, разумеется, был фордовский логотип. Устанавливались телефоны справа от центральной консоли или в подлокотник, неплохо вписываясь в интерьер и позволяя владельцу автомобиля всегда быть на связи, оставаясь при этом настоящей экзотикой применительно к автомобилям Ford.



Кроме радиотелефона у ранних Скорпио была еще одна необычная опция – автомобильные наушники, которые предназначались для задних пассажиров.



Одновременно к аудиосистеме можно было подключать два комплекта проводных гарнитур, что позволяло задним пассажирам слушать музыку, ничуть не мешая водителю сосредоточиться на управлении.