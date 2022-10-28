В 2022 году российские автовладельцы столкнулись со множеством проблем и сложностей. Дефицит автомобилей, рост цен на них, массовый исход брендов из страны и проблемы с запчастями – это только то, что приходит на ум в первую очередь. Но список на этом не заканчивается: еще один локальный кризис, который обострился в нынешнем году – это ситуация с ОСАГО. В этом нет ничего сенсационного: сложностей здесь хватало и раньше. Но сейчас навалившиеся обстоятельства окончательно нарушили и без того условное равновесие. Почему так вышло и, главное, почему это практически невозможно исправить?

Что не так с ОСАГО?



Обязательное страхование всегда было предметом горячих обсуждений для автовладельцев. С момента появления в 2003 году его обвиняли в разнообразных «грехах» вплоть до нарушения конституционных прав и излишней финансовой нагрузки на автовладельцев. Однако отрицать важность и необходимость обязательного страхования как финансового и даже социального инструмента абсурдно: это стандарт для развитого общества. Вот только сейчас этот инструмент явно не совсем исправен.

Первая проблема ОСАГО – рост стоимости полисов при неизменности размера страховых сумм, то есть максимальных выплат, предусмотренных при наступлении страхового случая. В последний раз страховые суммы увеличивались в 2014 году. До того на ремонт одного автомобиля можно получить не более 120 тысяч рублей, а при повреждении в ДТП нескольких машин – до 160 тысяч на все. С 2014 года страховая выплата выросла до 400 тысяч на каждый поврежденный в аварии автомобиль. Машины с 2014 года подорожали в разы, как и запчасти, и стоимость работ у аккредитованных дилеров. И если в 2014 году на 400 тысяч новую бюджетную иномарку после ДТП можно было списать в «тотал», компенсировав потерпевшему ее стоимость полностью, то сейчас об этом не идет и речи.

Перефразируя классическую фразу из советского мультфильма, ситуацию, сложившуюся вокруг ОСАГО, можно описать так: «поднять нельзя удорожать». Автовладельцы и здравый смысл намекают, что запятую нужно ставить после первого слова: поднять лимит выплат, а не повышать стоимость полиса с сохранением нынешнего потолка в 400 тысяч. Однако законодательство уверенно ставит запятую после второго слова, второй раз за год разрешая страховщикам делать полисы дороже.

Вторая актуальная проблема ОСАГО – темпы роста стоимости полисов. В одном только 2022 году расширений диапазона цен было два. Первое произошло в январе. Тогда Центробанк расширил диапазон базовой ставки, которую страховщики могут использовать для расчета стоимости полиса, умножая ее на коэффициенты. Если до того коридор для частных легковушек составлял от 2476 до 5436 рублей, то с января он составил от 2224 до 5980 рублей. Но этим дело не закончилось: попутно были изменены и некоторые коэффициенты: в частности, коэффициент аварийности бонус-малус (КБМ). Водители-новички, которым ранее по умолчанию присваивался «нейтральный» КБМ, равный 1, теперь получили повышающий множитель 1,17. А максимальный КБМ для самых аварийных водителей вырос сразу с 2,45 до 3,92. Зато самые идеальные водители получили дополнительное послабление: минимальный КБМ снизился с 0,5 до 0,46. Таким образом, при прочих равных разница в стоимости полиса между идеальным и максимально аварийным водителями выросла с 5 до 8,5 раз. Кроме КБМ изменились и другие коэффициенты – в частности, территориальные и возрастные.

Следующая корректировка цен произошла недавно, в сентябре. Центробанк еще раз поднял территориальные коэффициенты для некоторых регионов и населенных пунктов, но основным изменением стало второе за год расширение диапазона базовой ставки. Вместо 2224 – 5980 рублей он стал составлять от 1646 до 7535 рублей – то есть, расширился сразу на 26% в обе стороны. Правда, на практике чуда не произошло, и максимальную (или близкую к ней) ставку получили даже безаварийные водители. А шестизначные ценники на полис ОСАГО, которые и до того были реальными, стали еще более реальными. В нынешних условиях полис для молодого водителя-новичка может обойтись в 30-50 тысяч рублей, а при условии ДТП в первый год подорожать еще вдвое.

Третья проблема современного ОСАГО – это несоответствие эффективности страхового полиса и его фактического удорожания. Казалось бы, автовладельцы, которые продолжают исправно покупать ОСАГО по выросшим ценам, должны чувствовать себя такими же защищенными, как и год, и два, и три года назад. Однако этого не происходит. Более того, в 2022 году было внедрено еще несколько неоднозначных нововведений, касающихся страховых компенсаций. Например, с сентября изменились правила расчета расходов на проведение восстановительного ремонта автомобиля. Напомним, расчет страховщиками проводится на основании цен на запчасти, указанных в едином справочнике, который составляется РСА. В этом справочнике учитываются как цены на оригинальные запчасти, так и на неоригинал среднего и верхнего ценового сегмента. Однако из-за дефицита запчастей цены на некоторые оригинальные детали стало попросту невозможно определить достоверно, поэтому в сложных ситуациях их разрешили исключить из расчетов, определяя стоимость детали исключительно на основании стоимости неоригинала. Несмотря на то, что откровенно дешевые аналоги из расчетов исключаются, большую разницу между стоимостью «фирменных» запчастей и качественных заменителей предсказать несложно. А значит, без учета оригинала итоговая стоимость детали по расчету РСА может ощутимо снизиться. Ну а если вспомнить еще и о коэффициенте износа, который зависит от возраста и пробега и уже для пятилетней машины может составлять до 50%, размер итоговой страховой компенсации превращается в лотерею.

Коэффициент износа ощутимо влияет и на размер выплат при натуральном возмещении убытков – то есть денежной выплате вместо восстановительного ремонта. Условия, при которых страховая компания может компенсировать ущерб деньгами, тоже установлены законом – например, если автомобиль вообще не подлежит восстановлению (что логично) или если сумма ущерба превышает максимальные 400 тысяч рублей. И именно втором случае коэффициент износа играет не на руку потерпевшему автовладельцу: если стоимость работ страховщик обязан выплатить полностью, то стоимость запчастей выплачивается с учетом износа. И если работ набежало на 100 тысяч, а запчастей на 400, то из второй суммы в худшем случае (при коэффициенте износа равном 50%) можно получить только половину.

В апреле этого года РСА вообще выступил с предложением разрешить использование при восстановительном ремонте «бэушных» запчастей. По мнению страховщиков, это могло бы смягчить проблемы с дефицитом редких деталей и сократить сроки ремонта для автовладельцев. Однако Центробанк эту инициативу не поддержал, оставив возможность использовать подержанные запчасти только по согласованию с владельцем. Ремонт машины запчастями с разборок выглядит особенно иронично на фоне все того же коэффициента износа, который для мало-мальски возрастных машин составляет 50%, и двух подорожаний полисов за год из-за расширения коридора базовой ставки.

Четвертая проблема ОСАГО сегодня – это комплекс старых проблем, которые не потеряли актуальности и наложились на новые. Например, никуда не исчезла категория тех, кто год за годом вообще не покупает страховой полис. Более того, на фоне роста стоимости полисов этот вопрос встает еще острее. Рассчитывать на то, что «отказники», не покупавшие более дешевые полисы, будут покупать их по новым ценам, как минимум наивно. А меж тем именно в этой «отказной» категории находится множество реально опасных и аварийных водителей. В итоге ответственные автовладельцы, которые год от года ездят безаварийно, но ежегодно покупают полис по увеличенной цене, платят «за себя и за того парня». При этом расширение тарифного коридора под благовидным предлогом о снижении стоимости полисов для безаварийных водителей тоже превратилось в манипуляцию. Ведь итоговая цена ОСАГО выросла практически для всех – даже для тех, кто по заверениям должен был получить скидку.

Еще одна «застарелая травма» страхового рынка – сложности с покупкой полиса для многих категорий автовладельцев. Пока одни водители по собственной инициативе отказываются от ОСАГО, другие бьются со страховыми компаниями за возможность приобрести полис. Проблема с «убыточными» клиентами существует уже долгие годы: молодым водителям, автовладельцам без стажа, частым виновникам ДТП, обладателям старых машин и некоторым другим категориям страхователей часто отказывают в заключении договора под разнообразными предлогами. В результате даже для того, кто готов заплатить, покупка страховки может превратиться в сложную задачу.

Решить эту задачу должен был пул перестраховщиков, начавший работу с весны этого года. Это механизм, который позволяет разделить риски, связанные с «проблемными» водителями, на все страховые компании, входящие в перестраховочный пул. Страховщик, заключая договор с таким клиентом, оставляет себе лишь 23% страховой премии, а остальное отправляет в общий фонд перестраховочного пула, из которого при необходимости и будет осуществляться выплата. Для клиента при этом ничего не меняется: при аварии по его вине потерпевшие по-прежнему обращаются в страховую компанию виновника. Однако судя по тому, что жалобы на проблемы с покупкой полиса ОСАГО никуда не исчезли, механизм перестрахования не устранил проблему – по крайней мере, полностью.

Каково мнение страховщиков о ситуации с ОСАГО?

Представители страховых компаний не скрывают обеспокоенности сложившейся ситуацией, но кризисом ее предпочитают не называть. Более того, оценки работы ОСАГО как инструмента защиты водителя расходятся от умеренно негативных до позитивных. Например, директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» Юрий Стрекалов подтверждает существование проблемы:

Текущее состояние можно охарактеризовать как нестабильное, но не кризисное. Вопрос сбалансированного функционирования системы, при котором и автомобилисты были бы удовлетворены, и бизнес страховщиков в этом сегменте оставался рентабельным, стоит не первый год. Сейчас он в силу понятных обстоятельств (и в первую очередь из-за существенного роста цен на запчасти и лакокрасочные материалы) стал острее. Юрий Стрекалов Директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах»

А вот Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие», уверен, что ОСАГО продолжает работать и укрепляться за счет нововведений:



Нет, не считаю, что ОСАГО находится в кризисе с точки зрения потребителя и его защиты. Наоборот, расценки на запчасти в справочниках сильно растут, люди получают рыночные выплаты, при этом доступность продукта находится на отличных показателях с момента внедрения Е-Гаранта, а теперь еще более совершенного инструмента для страховщиков – перестраховочного пула. Без полиса ОСАГО, который стоит немного относительно рисков ответственности автовладельца, огромное количество людей были бы в затруднительном положении при ДТП, а суды были бы заполнены делами по искам физических лиц – потерпевших к виновникам с целью получения возмещения. Павел Нефедов Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие»

При этом страховщики единодушны в вопросе о том, какие проблемы стоят для них особенно остро на данный момент: это дефицит запчастей, сокращение их доступного ассортимента и, как следствие, невозможность выполнять работы по восстановительному ремонту в установленные законом сроки. Натуральное возмещение – то есть ремонт – по мнению страховщиков, мог бы стать чуть проще за счет применения б/у запчастей, однако и его представители страховых компаний считают умеренно эффективным решением. Например, Павел Нефедов, представитель компании Согласие, отмечает, что «под б/у запчасти нужна понятная и всеобъемлющая инфраструктура в каждом регионе страны», но признает, что «пока она недостаточно развита, чтобы говорить о решении всех проблем натурального возмещения».



Ситуацию с подорожанием полисов ОСАГО после расширения диапазона базовой ставки для всех водителей, в том числе безаварийных, страховщики тоже связывают с резким ростом цен на запчасти, который составил, по их оценкам, до 30%. При этом представители страховых компаний подтверждают, что рост лимита страховых выплат с нынешних отметок в 400 и 500 тысяч для имущества и здоровья соответственно невозможен без дальнейшего расширения тарифного коридора и, соответственно, подорожания полисов. При этом Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах», отметил, что в первую очередь нужно поднять лимит выплат по жизни и здоровью, чтобы выровнять лимиты с другими видами страхования. Нынешние же расширения диапазона базовой ставки, по мнению, страховщиков, покрывают только инфляционные потери.

А вот в оценке числа водителей, ездящих без страховки, представители страховых компаний остаются оптимистичными. По их мнению, реальная доля таких безответственных автовладельцев составляет около 10%. Более того, Виталий Княгиничев предположил, что в ближайший год эта доля должна сократиться: слишком уж неподъемными становятся суммы выплат за ремонт при ДТП. Однако не все эксперты сходятся в оценке объема незастрахованных водителей: например, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, считает, что их на дорогах уже более 25%. Само собой, этот показатель варьируется в зависимости от региона, но сама по себе усредненная цифра уже кажется пугающей.

Что делать?



Несмотря на безвыходность сложившейся ситуации, этот текст – отнюдь не призыв отказаться от ОСАГО как от нерабочего инструмента. Во-первых, свалить всю вину за происходящее на страховщиков нельзя. Они действуют в рамках, установленных государством, а проблемы с поставками запчастей и ростом их стоимости напрямую влияют на их работу. Так, аккредитованные ими СТО зачастую просто отказываются брать в ремонт автомобили, для которых нет запчастей. К тому же у страховщиков есть установленный законом максимальный срок восстановительного ремонта, равный 30 дням, и за просрочку владелец машины вправе потребовать компенсации. При этом в условиях дефицита запчастей соблюсти сроки ремонта иногда очень сложно. Правда, иной раз крайним в такой ситуации все равно остается автовладелец, которому вместо восстановительного ремонта выплачивают сумму ущерба, рассчитанную с учетом износа и не самых актуальных цен на запчасти.

Во-вторых, у ОСАГО осталась еще одна функция, которая пока работает действительно эффективно – это выплаты по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП. Стоимость медицинских услуг, конечно, тоже растет, но 500 тысяч рублей все равно остаются достаточно приличной суммой для осуществления лечения и покупки медикаментов. К тому же на ущерб жизни и здоровью, в отличие от ущерба имуществу, распространяются компенсационные выплаты – то есть, гарантия выплаты от РСА даже в случае, если у виновника ДТП не было полиса ОСАГО.

Ну а в-третьих, даже существующий лимит выплат в 400 тысяч способен решить значительную часть проблем с компенсацией мелких ДТП. Стремительно дорожающие запчасти приводят к тому, что даже легкий тычок на парковке может обойтись в сотню-другую тысяч рублей, и платить их из своего кармана – непозволительная роскошь.

Исходя из всего этого, наш материал – скорее, попытка осознать, как стоит вести себя автовладельцам сегодня и о чем им нужно помнить. Любое ДТП, даже не по вашей вине, может обернуться проблемами с поиском и ожиданием запчастей – так что подумайте дважды, прежде чем конфликтовать на дороге с дерзким соседом по потоку. Осторожность при маневрировании, плавная манера езды и умение «думать за других» – полезные навыки, способные сэкономить как минимум нервы и время.

Еще одним способом обезопасить себя будет оформление дополнительной страховки, защищающей от водителей без ОСАГО. Такие полисы сейчас есть в ассортименте многих страховых компаний, а их стоимость (как правило, это 2-3 тысячи рублей) не так велика на фоне того, сколько пользы они могут принести. Практика показывает, что «страховка от незастрахованных» тоже не всегда работает идеально, но перспектива общаться со страховой компанией об исполнении обязанностей по договору куда лучше, чем попытки взыскать хоть что-то с обладателя старых Жигулей, который гол как сокол.



Ну а если говорить о перспективах ОСАГО в России, то здесь остается только надеяться на лучшее, пусть оно и кажется невозможным. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев пообещал вернуться в 2023 году к двум ключевым вопросам: осуществлению денежных страховых выплат без учета износа автомобиля и увеличению лимита самих страховых выплат. И если первый вопрос кажется условно решаемым, то как увеличить лимит страховой суммы хотя бы в 5 раз, до 2 миллионов рублей, без кратного увеличения стоимости полиса, пока решительно непонятно.