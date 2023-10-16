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  • Кто должен платить транспортный налог на проданную машину, если ее не переоформили в срок

Кто должен платить транспортный налог на проданную машину, если ее не переоформили в срок

16.10.2023 130 0 0

Мы уже рассказывали о важности переоформления автомобиля при купле-продаже. Так, если после покупки автомобиля новый владелец не перерегистрировал его на себя в установленный законом десятидневный срок, то ему грозит наказание. Но и для бывшего собственника это может обернуться неприятностями в виде штрафов на уже проданный автомобиль. Однако штрафы – серьезная, но не единственная потенциальная проблема, ведь есть еще и транспортный налог. Недавно мы рассказали о том, как можно избежать уплаты транспортного налога на автомобиль, который долго не эксплуатируется. Но кто будет обязан платить налог на проданный и не переоформленный автомобиль?

В чем суть проблемы?

Юридическая проблема при купле-продаже автомобиля состоит в том, что право собственности устанавливает договор купли-продажи, а вот налог начисляется по факту регистрации. В материале о замене ПТС мы уже говорили о том, что документом, подтверждающим право собственности на автомобиль, является договор купли-продажи, а регистрация в ГИБДД при этом не является доказательством или причиной возникновения права собственности на автомобиль. Однако для Федеральной налоговой службы все наоборот: договор купли-продажи не служит основанием для прекращения начисления налога, потому что пункт 1 статьи 362 Налогового кодекса гласит, что транспортный налог рассчитывается на основании сведений ГИБДД о регистрации и перерегистрации автомобиля. То есть, пока машина не переоформлена в ГИБДД, налоговая не узнает о смене собственника и будет считать продавца действующим владельцем.

То есть, налицо правовая коллизия: человек продал автомобиль, получил за него деньги и заключил договор. Другой человек купил этот автомобиль, но не переоформил его на себя и ездит на нем месяцами, а то и годами, нарушая правила регистрации, но по факту являясь действующим собственником, что подтверждено договором купли-продажи. А кто будет платить транспортный налог за все это время?

Так кто будет платить налог на проданный, но не переоформленный автомобиль?

На самом деле ответ на этот вопрос прост: платить налог на проданную машину будет обязан продавец, он же бывший владелец. Этот ответ фактически указан в статье 357 Налогового кодекса. Согласно ей, «налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса».

Получается, что если машина продана, но не перерегистрирована, налог начисляется на продавца до прекращения регистрации в ГИБДД, и любые попытки доказать обратное успехом не увенчаются. Можно легко найти примеры судебных дел, где с бывших владельцев были взысканы задолженности по уплате транспортного налога на проданный автомобиль.

Суд в своих рассуждениях прост и бесхитростен: он ссылается на вышеупомянутую статью 357 НК РФ. Ну а дальше из этого следует такой же простой вывод: «поскольку на административного ответчика зарегистрирован данный автомобиль в органах ГИБДД, он, в силу закона, обязан уплачивать транспортный налог». Любой отказ от уплаты налога в этом случае будет считаться немотивированным, а сама неуплата – уклонением от установленной законом обязанности.

Поэтому после продажи автомобиля крайне важно проверять факт переоформления, чтобы не получить целый букет проблем – как, например, в одном из судебных дел, где гражданин продал автомобиль, но покупатель не переоформил его, проездил несколько лет, попал на нем в ДТП, в результате которого на автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия, а через некоторое время умер. В результате бывший владелец, явившийся в ГИБДД чтобы наконец-то прекратить регистрацию, получил отказ из-за запрета на регистрационные действия, а потом в судебном порядке был принужден выплатить задолженность по транспортному налогу на проданный автомобиль за все прошедшее с момента продажи время. Как видно на этом примере, бремя по предотвращению проблем продавца, к сожалению, возложено на самого продавца, так что после продажи машины нельзя расслабляться до момента ее переоформления покупателем или прекращения регистрации самим продавцом спустя 10 дней после продажи.

Можно ли вернуть деньги, потраченные на уплату налога за проданный автомобиль?

Итак, уплатить налог бывшему владельцу придется. Но есть ли возможность вернуть потерянные деньги? Да, есть: продавец вправе подать на недобросовестного покупателя в суд с требованием возместить убытки. Доказательством сделки будет служить договор купли-продажи, а доказательством суммы убытков – документы об уплате транспортного налога. Практика показывает, что суд в этой очевидной ситуации встает на сторону бывшего владельца – это доказывают конкретные судебные дела. Поэтому умышленное или неумышленное бездействие покупателя может и должно быть наказано – в том числе и путем взыскания с него транспортного налога.

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