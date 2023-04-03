О том, как провести процесс купли-продажи автомобиля и переоформить его в ГИБДД, мы уже рассказывали подробно . Но, как это часто бывает, в простых процедурах иногда есть неочевидные нюансы. Например, как правильно оформить продажу машины, у которой кончилось место в бумажном ПТС? Ответ кажется простым, однако здесь есть правовая коллизия: с момента подписания договора купли-продажи собственником машины становится покупатель, а обязанность по замене ПТС относится как раз к собственнику. Так можно ли сделать это без участия бывшего владельца, еще вписанного в документы? Для ответа на этот вопрос мы направили запрос в МВД.

В чем суть проблемы?

Кратко обозначим суть проблемы для тех, кто не сталкивался с такой ситуацией. Чтобы продать машину с бумажным ПТС, нужно вписать в нее данные нового владельца – то есть, покупателя. Однако число доступных граф для указания владельцев в бумажном паспорте, в отличие от электронного, ограничено. Соответственно, очередному владельцу при покупке машины просто некуда будет вписываться – а это значит, что надо будет поменять ПТС и получить дубликат.

В чем состоит правовая коллизия?

Заменить ПТС действительно несложно, но вопрос здесь стоит в другом. Документом, подтверждающим право собственности на автомобиль, является договор купли-продажи. А регистрация в ГИБДД при этом не является доказательством или причиной возникновения права собственности на автомобиль – это отдельная процедура, хоть и влияющая на другие правовые сферы – в частности, начисление транспортного налога (например, если машину угнали, нужно прекратить регистрацию, потому что угнанное транспортное средство не является объектом налогообложения по транспортному налогу в период его розыска). При этом часть 4 статьи 14 Федерального закона № 283 «О государственной регистрации транспортных средств…» указывает, что «паспорта транспортных средств, оформленные взамен утраченных или пришедших в негодность, при отсутствии сведений об оформлении взамен них электронных паспортов, а также регистрационные документы выдаются регистрационным подразделением владельцам транспортных средств или их представителям». Из всего этого следует, что покупатель должен быть вправе самостоятельно обратиться в ГИБДД для замены ПТС, в котором нет места, и переоформить автомобиль на себя без участия продавца. Однако на практике инспекторы обычно требуют, чтобы ПТС заменил продавец, который вписан в ПТС в качестве собственника – несмотря на то, что после подписания договора купли-продажи право собственности на автомобиль он уже утратил. Так что же делать и можно ли требовать от инспектора выдачи дубликата ПТС по логике закона?

Можно ли поменять ПТС и переоформить машину без участия продавца?

Чтобы получить официальный ответ на этот вопрос, мы направили запрос в МВД, и ответ был однозначным.

Нормой пункта 3 части 3 статьи 8 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) на владельца ТС возложена обязанность обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для внесения изменений в регистрационные данные ТС в связи со сменой владельца ТС в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца ТС. В случае невозможности дальнейшего использования паспорта ТС вследствие заполнения всех реквизитов при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца, будет осуществлена его замена. Оформление документа, идентифицирующего ТС, взамен утраченного, пришедшего в негодность или устаревшего до выполнения возложенной на владельца Федеральным законом обязанности по регистрации ТС, законодательством не предусмотрено. Учитывая изложенное, выдача дубликата осуществляется по заявлению владельца ТС, сведения о котором содержатся в государственном реестре ТС. Пресс-служба МВД РФ

Проще говоря, в МВД пояснили, что менять ПТС, в котором кончилось место, может только продавец автомобиля, вписанный в паспорт в качестве действующего собственника. И только после получения дубликата ПТС он сможет расписаться в нем в графе «бывший собственник» и передать его покупателю для проведения дальнейших регистрационных действий.



Любопытно, что, несмотря на однозначный ответ пресс-службы МВД, в Сети можно найти свидетельства о том, как людям удавалось переоформить купленный автомобиль с «полным» ПТС без участия продавца. Некоторые просто вписывали данные нового собственника прямо на полях паспорта, некоторые успешно добивались выполнения логической законной нормы о выдаче дубликата фактическому собственнику (то есть, покупателю). А некоторые продавцы шли на другую юридическую хитрость и выписывали покупателю доверенность на право представления интересов собственника в ГИБДД – таким образом, покупатель выступал и от лица продавца, и от лица покупателя, получал дубликат ПТС и переоформлял машину «сам на себя».



Так как правильно продать машину, у которой кончилось место в ПТС?

Несмотря на истории в Сети, официальный ответ пресс-службы МВД оставляет только один, самый очевидный вариант последовательности действия при продаже машины, у которой нет места в ПТС:

продавец обращается в ГИБДД с заявлением о замене ПТС и получает дубликат взамен сданного;

продавец и покупатель подписывают ДКП, в котором указывают номер дубликата ПТС;

продавец расписывается в дубликате ПТС в графе «подпись прежнего собственника»;