Легкосплавные диски: полезный аксессуар или уловка маркетологов?

На рынке запчастей и аксессуаров для автомобилей присутствует огромное количество сомнительных предложений. Дешёвые автопылесосы, насадки на глушители, вольтметры, работающие от прикуривателя, – всё это зачастую работает не лучшим образом, и единственный, кого эффективность таких товаров устраивает, это их продавец. Неужели аксессуары для автомобилей – это всего лишь способ заработать на автолюбителях? Нет, среди них есть действительно полезные вещи, и в первую очередь это легкосплавные диски.

Неподрессоренная масса, управляемость и комфорт

Легкосплавные диски дают массу преимуществ, в том числе технических. Начнём с неподрессоренной массы, потому что одно из основных качеств легкосплавных дисков – это их меньшая по сравнению со штампованными дисками масса.

Неподрессоренная масса – это все те детали, которые не поддерживаются несущими элементами подвески (пружинами или рессорами). К таким деталям относятся колёса, тормозные механизмы, ШРУСы, приводные валы, детали подвески и всё остальное, что находится под пружинами или рессорами. Конструкторы всегда стремятся снизить неподрессоренную массу, потому что чем она меньше, тем выше управляемость, стабильность и комфорт автомобиля. Кроме того, снижением неподрессоренной массы можно добиться повышения топливной экономичности.

Фото: tomgigabite, depositphotos.com

Объясняется это просто: чем меньше неподрессоренная масса, тем меньше колебаний она будет передавать на кузов автомобиля и тем выше будет комфорт в салоне. Кроме того, очень важно соотношение подрессоренной и неподрессоренной масс: чем тяжелее колёса, приводы, тормозные механизмы, ступицы и другие детали, тем большую инерцию будет иметь колесо на неровностях дороги, что приведет к снижению стабильности и управляемости автомобиля. То есть, выходит, что снижение неподрессоренной массы делает машину ещё и более безопасной.

Так как существенную долю неподрессоренной массы составляют колёсные диски, их вес желательно максимально снизить. Самый популярный и простой способ это сделать – замена «штамповки» на качественные легкосплавные диски, такие как Skad Premium Series. Литые диски с задачей справляются отлично, потому что они действительно намного легче штампованных. Да и расход топлива они тоже могут заметно снизить: чем колесо тяжелее, тем больше требуется энергии для того, чтобы его крутить. При этом более лёгкое колесо можно крутить не только проще, но и быстрее, а это положительно влияет на динамику.

Ещё одно существенное преимущество легкосплавных дисков обусловлено материалом, из которого они изготовлены. Лёгкие сплавы не так сильно подвержены коррозии, как сталь штампованных дисков, а значит, у литых дисков выше ресурс. К тому же легкосплавные диски обеспечивают упругую деформацию. Это позволяет им в случае удара погасить часть энергии, тем самым сохраняя элементы подвески и саму шину. При этом диск в случае удара деформируется не так сильно, как стальной. Кстати, точность изготовления литых дисков намного выше, чем стальных, что особенно заметно при диаметре свыше 18 дюймов. Штамп такого размера сделать идеальным невозможно, а вот легкосплавный диск – вполне. А точность изготовления диска очень важна и для управляемости автомобиля, и для сохранения ресурса ходовой части. Именно поэтому современные производители, такие как K&K или Skad, уделяют много внимания контролю качества каждого выпущенного диска на всех этапах производства.

Фото: microlite, depositphotos.com

Ну и, наконец, не стоит забывать о том, что легкосплавные диски обычно имеют намного более эффективную вентиляцию. Штампованные диски сильнее закрывают тормозные механизмы, отчего перегреть с ними тормоза проще, чем с легкосплавными.

И это ещё не всё, потому что есть и другая составляющая – эстетическая.

Будь заметным!

Нечего и говорить: штампованные диски – это скучно. Можно, конечно, использовать декоративные колпаки, но они ещё больше увеличивают неподрессоренную массу и негативно влияют на охлаждение тормозных механизмов. Другое дело – литые диски. Часто они становятся настоящим символом – вспомните, например, диски Kleemann, которые давно стали неотъемлемой частью автомобильной культуры. Очевидно, что и сейчас с помощью литых дисков можно выделиться в потоке, но важно помнить о ещё двух вещах.

Первая связана с Правилами дорожного движения. Ими запрещена установка дисков и шин размерности, не предусмотренной производителем автомобиля. Но у производителей легкосплавных дисков сейчас настолько широкий ассортимент, что практически любой автовладелец может подобрать себе диски не только по своему вкусу, но и по размеру. А среди литых дисков Skad можно выбрать диски даже на тяжёлые автомобили. Так что возможность выделиться, не нарушая ПДД, существует.

Фото: yurok.a, depositphotos.com

Второй момент – это то, как долго литые диски могут сохранять свой внешний вид. Как мы уже говорили выше, стальные диски достаточно быстро ржавеют, особенно при использовании зимой, когда дороги обработаны агрессивными реагентами. Легкосплавные диски сохраняют вид намного дольше, и их не требуется периодически красить. Причём литой диск не обязательно должен быть серебристого цвета – сегодня выпускают диски разных цветов, и, например, гарантия на популярные на нашем рынке легкосплавные диски K&K предусматривает и гарантию на их лакокрасочное покрытие, в том числе – на его отслоение и изменение цвета.



Полезно и красиво

Вывод напрашивается очевидный: качественные легкосплавные диски – это не только красиво, но и эффективно с технической точки зрения. Установка таких дисков действительно может принести реальную пользу, которая проявится и в управляемости и комфорте, и в уникальности экстерьера автомобиля. И если хочется потратиться на что-то действительно полезное для любимой машины, то литые диски – это не только красивый, но и осмысленный выбор.

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