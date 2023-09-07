Начали свой путь из Ноябрьска, который является самым южным арктическим городом. Но, как оказалось, этот город еще и самый благоустроенный город Арктики. Кто не знает, регион ЯНАО полностью относится к арктической зоне России.
Дальше проехали через крупнейшее в мире газоконденсатное месторождение в городе Новый Уренгой, где обслужили наш Москвич перед дальнейшей дорогой, загнали в сервис, поменяли ступичные подшипники и амортизаторы и приварили глушитель, который постоянно отваливался.
Заглянули на полностью сохранившуюся уникальную сверхглубокую скважину. Ямальская сверхглубокая находится в посёлке Коротчаево, и её видно с трассы «Ямал». Она является полной копией Кольской. Раньше ее также хотели разобрать после закрытия, но сейчас идут разговоры, чтобы сделать её известным туристическим объектом.
Дальше отправились в сторону Салехарда. Большая часть этой трассы лежит через безлюдные тундру и лесотундру. Между населенными пунктами связи, магазинов, заправок и гостиниц не будет, поэтому стоит запастись в достаточном количестве топливом, провиантом и закинуть в багажник палатку.
Под круглосуточным солнцем полярного дня, в тучах мошки и комаров, иногда ломаясь, периодически застревая, мы еще раз пересекли Полярный круг.
Недалеко от него вырвало крепление амортизатора. Чтобы его не доломать, пришлось снять. Нашли сварку в Надыме и вернули амортизатор на место.
После отправились в путь вдоль Сталинской 501-й стройки – крупнейшему Советскому транспортному освоению в Арктике. Еще недавно такое путешествие было возможно только по зимникам в холодное время года, а летом вообще было уделом любителей внедорожных испытаний.
Но всё меняется. С декабря 2020 года автомобильное сообщение с Салехардом стало круглогодичным. И мы решили польностью проехать по этой новой автомобильной дороге.
Периодически делали остановки в лагпунктах, как уже говорил, раньше сюда можно было попасть только зимой, но зимой из-за обильного снежного покрова мало что можно тут рассмотреть, да и ходить по сугробам – так себе.
Переночевали одном из таких лагерей в камере штрафного изолятора на нарах.
Еще одну ночевку, но уже в палатках, совершили на берегу Оби около единственного в мире города на Полярном круге – города Салехард!
Здесь уже по доброй традиции заехали в гости к оленеводам. Пока ехали к ним, застряли в луже:)
Даже летом в окрестностях города можно найти семьи, которые принимают гостей.
Ну а дальше мы переправились на пароме через Обь и добрались до Полярного Урала, где устроили небольшое восхождение на Ледник Романтиков.
После двухчасового восхождения в жару не отказали себе в удовольствии окунуться в ледяной воде озера.
На этом наше путешествие по Ямалу закончилось. Зимой мы сюда приехали по зимникам, а летом уплываем на пароме, благодаря которому летом можно закольцевать этот туристический маршрут. Пока такого больше не получится сделать ни в одном арктическом регионе. Тем и интересна трасса «Ямал».
Из Салехарда в Приобъе мы плыли почти двое суток практически по тому же маршруту, что ехали зимой, никакой связи не было. Из развлечений только сон, фильмы и ремонт Москвича.
Высадившись на берег, рванули в Пермь, где заехали в Ретро-Гараж – очень крутой музей старой советской техники, где наш Москвич чувствовал себя в собственной тарелке.
Потом на родину Москвича – Ижевск, где заскочили на завод. Его уже, конечно, нет, а Москвич все еще живой и катает такие маршруты:)
Финишировали мы в июле в Москве на Красной площади, где стартовали в январе этого же года. Общий километраж составил около десяти тысяч километров! Без автовозов и автомобилей сопровождения, без колхозного тюнинга и дополнительного утепления мы весь путь проделали на полностью стоковом старом Москвиче 1981 года. И это лишний раз доказывает, что по Арктике можно путешествовать в любое время года на любом автомобиле! Об этом уже можно посмотреть фильм на нашем канале: «Путешествия со смыслом».
P. S. На этом история не заканчивается. Она только начинается! И ближайшей зимой наш Москвич увидит сам и покажет вам ещё более серьёзную Арктику. Более далёкую, более сложную и более интересную!
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Преклоняюсь перед людьми, бросающимися в такие Усть Еб…ня, да еще на неподготовленных машинах. Хотя наверное оживить 412й там проще, чем условный ВАГ, не говоря уж про известную саранчу.
Но вот понять прелесть такого отпуска не могу. Каждому-своё.
не факт вообще.
на москвич даже в куда более населённых регионах, запчасти можно найти разве что имея контакты москвичовских запчастистов.
и естественно это будет или разборка или какие-нибудь запасы турецких заменителей шлакового качества.
какая-нибудь шнива, для таких поездок конечно подходит напорядок лучше.
запчасти на которую можно найти ну просто в любой дыре городского типа.
уж не говоря о том, что посконный полный привод фулл-тайм и геометрия.
но конечно с родными мотором и коробкой по трассе пилить - можно только в филосовском режиме.
хотя в турпоездке, это может и к лучшему.