Прошедшей зимой мы с Александром Еликовым первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно. Но здесь можно путешествовать не только зимой, но и летом! И мы решили проехать по трассе «Ямал» – самой длинной круглогодичной автодороге в Арктике.

Начали свой путь из Ноябрьска, который является самым южным арктическим городом. Но, как оказалось, этот город еще и самый благоустроенный город Арктики. Кто не знает, регион ЯНАО полностью относится к арктической зоне России.



Дальше проехали через крупнейшее в мире газоконденсатное месторождение в городе Новый Уренгой, где обслужили наш Москвич перед дальнейшей дорогой, загнали в сервис, поменяли ступичные подшипники и амортизаторы и приварили глушитель, который постоянно отваливался.



Заглянули на полностью сохранившуюся уникальную сверхглубокую скважину. Ямальская сверхглубокая находится в посёлке Коротчаево, и её видно с трассы «Ямал». Она является полной копией Кольской. Раньше ее также хотели разобрать после закрытия, но сейчас идут разговоры, чтобы сделать её известным туристическим объектом.



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Дальше отправились в сторону Салехарда. Большая часть этой трассы лежит через безлюдные тундру и лесотундру. Между населенными пунктами связи, магазинов, заправок и гостиниц не будет, поэтому стоит запастись в достаточном количестве топливом, провиантом и закинуть в багажник палатку.



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Под круглосуточным солнцем полярного дня, в тучах мошки и комаров, иногда ломаясь, периодически застревая, мы еще раз пересекли Полярный круг.

Недалеко от него вырвало крепление амортизатора. Чтобы его не доломать, пришлось снять. Нашли сварку в Надыме и вернули амортизатор на место.



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После отправились в путь вдоль Сталинской 501-й стройки – крупнейшему Советскому транспортному освоению в Арктике. Еще недавно такое путешествие было возможно только по зимникам в холодное время года, а летом вообще было уделом любителей внедорожных испытаний.



Но всё меняется. С декабря 2020 года автомобильное сообщение с Салехардом стало круглогодичным. И мы решили польностью проехать по этой новой автомобильной дороге.





Периодически делали остановки в лагпунктах, как уже говорил, раньше сюда можно было попасть только зимой, но зимой из-за обильного снежного покрова мало что можно тут рассмотреть, да и ходить по сугробам – так себе.



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Переночевали одном из таких лагерей в камере штрафного изолятора на нарах.



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Еще одну ночевку, но уже в палатках, совершили на берегу Оби около единственного в мире города на Полярном круге – города Салехард!



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Здесь уже по доброй традиции заехали в гости к оленеводам. Пока ехали к ним, застряли в луже:)



Даже летом в окрестностях города можно найти семьи, которые принимают гостей.



Ну а дальше мы переправились на пароме через Обь и добрались до Полярного Урала, где устроили небольшое восхождение на Ледник Романтиков.



После двухчасового восхождения в жару не отказали себе в удовольствии окунуться в ледяной воде озера.



На этом наше путешествие по Ямалу закончилось. Зимой мы сюда приехали по зимникам, а летом уплываем на пароме, благодаря которому летом можно закольцевать этот туристический маршрут. Пока такого больше не получится сделать ни в одном арктическом регионе. Тем и интересна трасса «Ямал».



Из Салехарда в Приобъе мы плыли почти двое суток практически по тому же маршруту, что ехали зимой, никакой связи не было. Из развлечений только сон, фильмы и ремонт Москвича.



Высадившись на берег, рванули в Пермь, где заехали в Ретро-Гараж – очень крутой музей старой советской техники, где наш Москвич чувствовал себя в собственной тарелке.



Потом на родину Москвича – Ижевск, где заскочили на завод. Его уже, конечно, нет, а Москвич все еще живой и катает такие маршруты:)



Финишировали мы в июле в Москве на Красной площади, где стартовали в январе этого же года. Общий километраж составил около десяти тысяч километров! Без автовозов и автомобилей сопровождения, без колхозного тюнинга и дополнительного утепления мы весь путь проделали на полностью стоковом старом Москвиче 1981 года. И это лишний раз доказывает, что по Арктике можно путешествовать в любое время года на любом автомобиле! Об этом уже можно посмотреть фильм на нашем канале: «Путешествия со смыслом».



P. S. На этом история не заканчивается. Она только начинается! И ближайшей зимой наш Москвич увидит сам и покажет вам ещё более серьёзную Арктику. Более далёкую, более сложную и более интересную!

Партнёрский материал