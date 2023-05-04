Можно ли заработать на собственном эвакуаторе и насколько это выгодно?

Отношение к эвакуаторщикам у автолюбителей разное. Многие — чего греха таить — считают, что они существуют только для того, чтобы на пару с инспектором ГИБДД отвозить на штрафстоянку автомобили, поэтому относятся к ним, мягко выражаясь, не слишком доброжелательно. А кто-то водителей эвакуаторов уважает за то, что без их услуг жить было бы труднее, а работа у этих товарищей далеко не самая простая и затратная в эмоциональном отношении. И в любом случае, жизнь автомобилиста без эвакуаторов и их владельцев была бы крайне сложной, а для самих этих владельцев эвакуатор — единственный способ заработка. Может, есть смысл заняться этим бизнесом и самому?

Что будем брать?

Очевидно, что первым делом надо будет подумать о том, на чём планируется работать. То есть, об эвакуаторе. Выбор эвакуаторов очень большой, и самые существенные рамки ставят финансы: стоимость машины может варьироваться от 300 тысяч до 20 миллионов рублей. Самые дорогие машины — это грузовые эвакуаторы. На них мы смотреть не будем: в этот бизнес входной билет очень дорог, и покупать такую машину стоит только с хотя бы каким-то опытом работы в этой отрасли. Другое дело — эвакуация легковых машин. Тут и спрос выше, и цены на эвакуаторы не такие драконовские.

Самые недорогие эвакуаторы можно купить за 300-400 тысяч. Скорее всего, это будет машина на базе уже почти забытого “Бычка” ЗИЛ-5301 с околонулевым остаточным ресурсом. И вряд ли на ней можно что-то серьёзно заработать. Даже если накинуть ещё 300 и искать что-то в пределах тысяч шестисот, большого выбора тоже не будет. Разве что “Бычки” будут чуть новее, появится возможность покупки машины на базе ГАЗ-3307, но в целом ловить там особо нечего. И только располагая суммой хотя бы в миллион рублей, можно искать что-то более-менее стоящее. Например, эвакуатор на шасси Валдая с пробегом от 200 тысяч километров до… Тут сказать трудно. Есть машины с пробегом и в 800 тысяч, но большого значения этот пробег уже не имеет: что при 200 тысячах пробега, что при 500 в Валдае может быть заменено уже всё, что можно, при этом и отвалиться от него может тоже всё, что угодно.

ГАЗ-САЗ-39032-10 на шасси ГАЗ-С49RD2 "Валдай Next" 2021–н.в

Если есть хотя бы два миллиона рублей, можно будет посмотреть и не слишком убитые Валдаи, и машины на базе ГАЗона NEXT, и даже почти живые Fuso Canter или Hyundai HD78. И только при наличии четырёх миллионов можно смотреть полностью живые и даже некоторые новые эвакуаторы. В основном это будут машины на шасси корейских малотоннажников, газовских автомобилей, ну а если наскрести ещё тысяч 500, то можно посмотреть и на КАМАЗ-43089 “Компас”.

Mitsubishi Fuso Canter 2002–2010 г

В общем, тут всё решает бюджет: чем он больше, тем, само собой, будет проще. Но при этом стоит помнить, что есть эвакуаторы разных типов, и при выборе такой машины желательно понимать будущую специфику работы.

Тащить на себя

Все эвакуаторы можно поделить на несколько типов по двум параметрам: типу платформы и типу погрузки.

В первом случае можно говорить о трех вариантах: самой простой прямой платформе с трапами для погрузки автомобиля, о ломаной платформе, где в качестве трапов выступает задняя наклонная часть, и о подъёмно-сдвижной платформе. У последней платформы, самой сложной, задняя часть платформы подвижная.

По типу погрузки эвакуаторы бывают с лебёдкой или крано-манипуляторной установкой (КМУ). Второй тип машин дороже по одной простой причине: они обычно стоят на средне- и крупнотоннажных шасси. Правда, у них обычно самая простая прямая платформа: машину на неё грузят краном сверху, и необходимости затаскивать её по трапам нет.

Самый распространённый тип эвакуаторов — с подъёмно-сдвижной платформой и лебёдкой. Правда, они и самые дорогие, если говорить про эвакуаторы грузоподъёмностью до шести тонн. Зато ими удобно пользоваться: машину можно загрузить очень быстро (что, например, оценят в ГИБДД, если захочется работать именно с ними), причём сделать это будет проще и безопаснее, чем, например, на эвакуаторе с прямой платформой и КМУ.



Есть ещё эвакуаторы с частичной погрузкой, но они обычно как раз грузовые, про которые сегодня говорить не будем.

Что же лучше выбрать?

Тут всё зависит от того, как и где вы планируете работать. Если рассчитывается возить машины после ДТП, лучше выбрать эвакуатор с КМУ: разбитую машину проще поднять на платформу краном, чем затаскивать её туда по аппарелям (трапам). С другой стороны, работа с КМУ — процесс долгий: перед началом работы нужно установить аутригеры (опоры), затем машину нужно закрепить для погрузки, погрузить, отцепить тросы КМУ и зафиксировать. Если в приоритете скорость — лучше подумать об эвакуаторе с лебёдкой.

Лебёдка помогает бороться и с теми хитрецами, которые специально паркуют машины в арках домов или под деревьями: с помощью КМУ оттуда машины выдернуть сложно, а лебёдкой — запросто. Да и машину, припаркованную вплотную к бордюру (с той же целью — чтобы не утащили), на платформу проще затянуть лебёдкой.

А вот если машина съехала зимой в кювет и потеряла способность передвигаться сама, часто можно вытащить только краном — эвакуатор со сдвижной платформой и лебёдкой к ней просто не доберётся.

Вывод очевиден: прежде чем выбирать эвакуатор, нужно задуматься о том, каким будет его использование.

Что с клиентами?

Мечта каждого начинающего эвакуаторщика — примазаться с бесконечно фонтанирующей заказами ГИБДД. Увы, реализовать эту мечту сложно в силу специфики нашего менталитета. У работников ГИБДД странным образом есть среди родственников и друзей и владельцы штрафстоянок, и эвакуаторщики. Причём чтобы заключить с ГИБДД договор, нужно сначала выиграть тендер, а это тоже не так просто. Поэтому, скорее, всего, искать клиентов придётся самостоятельно, и эти клиенты, как правило, будут разовыми: перевезти сломавшуюся машину в автосервис, помочь после ДТП или что-то ещё такое спонтанного характера.

Впрочем, это не так плохо: работа с ГИБДД — самая нервная. Несмотря на то, что юридически эвакуаторщик никак не решает вопрос эвакуации, и водитель должен бежать с криками в сторону инспектора, он часто бежит с кулаками в сторону водителя эвакуатора. Кроме того, инспектору часто плевать, как стоит машина: под деревом, вплотную к бордюру, с вывернутыми колёсами или как-то ещё: он может ткнуть пальцем в любой автомобиль и велеть его затащить на платформу. И не дай бог повредить автомобиль: придётся платить штраф и компенсировать стоимость ремонта. А если речь идёт о наёмном водителе, его ещё и оштрафует компания-работодатель.

Лучше будет искать работу самостоятельно, причём — разовую. Как говорят эксперты компании “Эварус”, в Москве зимой в среднем эвакуатор выполняет в среднем 3-5 вызовов в день, летом — 2-3, при этом средний чек составляет около пяти тысяч рублей. Так что заработать можно, но с несколькими условиями.

Конкуренция в этой отрасли высокая, и вполне вероятно, что услуги конкурентов будут иметь преимущества. Например, имея в своём распоряжении только один эвакуатор, невозможно быстро подать машину в требуемый район большого города — быстрее приедут те, у кого целый парк таких эвакуаторов. А это означает потерю потенциального клиента: второй раз он по этому объявлению звонить не станет. Поэтому первый вывод: без очень продуманной рекламы в Интернете обойтись не получится.

Второй вывод напрашивается из комментария экспертов “Эварус”. Они дают следующий совет: “нужно работать с крупными компаниями, опять же у которых есть высокие позиции в поисковых системах, либо они являются партнерами страховых компаний и других компаний, к которым могут напрямую обратиться жертвы обстоятельств на дорогах”. То есть, есть смысл связать свой бизнес не с конечным клиентом, а с другим бизнесом — стать чьим-то партнёром. Собственно, компания “Эварус” и является одним из таких бизнесов: это крупный агрегатор частных объявлений об услугах эвакуатора по всей России. Здесь можно разместить свое объявление, приложить фото автомобиля с описанием услуг и указать стоимость выезда — а затем ожидать новых клиентов.

КамАЗ-43089 "Компас 9" 2021–н.в.

На какую прибыль можно рассчитывать? Тут всё зависит от того, как активно вы станете продвигать свои услуги. По словам специалистов “Эварус”, в месяц в Москве можно заработать от 200 до 400 тысяч рублей. Теоретически, если купить ещё живой эвакуатор с пробегом, его можно окупить за один год. Новый — за два-три года. Но только при том условии, что вы готовы серьёзно вкладываться в рекламу в Интернете и станете разбираться в рабочих интернет-площадках. Под лежачий камень вода не течёт, а под стоящий эвакуатор — тем более.

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