Мыс Челюскина снова взят, теперь на китайском пикапе

Челюскин – место, желанное для многих путешественников. Самая северная точка России и Евразии, самое суровое место на континенте и единственное место, где никогда в истории не жили люди. Только погранзастава и метеостанция, одиноко стоящие с советских времён на самом краю земли.

Каждая наша экспедиция связана с каким-то новым вызовом и с каким-то новым испытанием. В этот раз решено пойти тем же путём – поехать в серьезную Арктику на том, на чём остальные даже не пытаются и откровенно боятся. В этот раз решено дойти до мыса Челюскин на китайском внедорожнике. Это было серьёзнейшее испытание для него. Никто никогда так не испытывал китайский автопром.



Наш путь проходил по самому северному зимнику Якутии через Юрюнг-Хая – самый северный населенный пункт Якутии и Дальнего Востока, до метеостанции Анабар. Оттуда мы выдвинулись на самую северную материковую точку Дальнего Востока – мыс Пакса.



А после посетили ещё множество необычных мест, до которых доезжали единицы. Или вообще ещё никто не доезжал. Удивительный круг, который проходит через уникальные места:



Нордвик – самый загадочный посёлок СевМорПути;



Косистый – заброшенный военный городок и аэродром;

Мыс Илья – антенны тропосферной связи Днепр и заброшенное село Кожевниково;

Сындасско – самое северное в мире село;

Все материалы переданы в туристическую компанию, планирующую развивать туризм в этих краях, благодаря которой скоро все эти места смогут увидеть не только экстремальные путешественники, но и любой желающий.



Дальше мы на три дня приехали в Хатангу. Потому что это не просто арктические село. Это то место, откуда стартовали экспедиции на Северный полюс. Хатанга за свою 400-летнюю историю просто пропиталась этим! Для нас это одно из главных мест притяжения на Таймыре и понимая, что туристический потенциал села очень большой, мы постарались уделить ему максимум времени.



Ну а дальше мы вышли в сторону мыса Челюскин на разработку ещё одного туристического маршрута. Ещё более сложного и экстремального. Мы проехали по таким местам, которые вы не увидите в отчётах туристов и путешественников. Ну и доехали до пары знаковых и однозначно интересных точек, куда ещё не доезжали легковые автомобили.



Попасть на мыс Челюскин на автомобиле можно двумя путями:

1. Более простой и надёжный идёт по суше почти по центру Таймыра по треку от КамАЗов, которые периодически ходят по этому пути на геологические базы, находящиеся по дороге. К сожалению, с достопримечательностями там не густо, но зато есть где заправиться и негде утонуть.

2. Самый интересный, но опасный и недоступный для внедорожников маршрут идёт вдоль побережья. Опасен он тем, что лёд почти на всём протяжении очень нестабилен. Его постоянно отрывает под самые обрывы так, что проехать невозможно. Один раз путешественники пытались пройти этим путём.



Закончилась эта поездка потерей автомобиля (провалился под лёд) и эвакуацией ребят вертолётом. Недоступен этот маршрут еще и тем, что на всём протяжении, а это почти 600 км, негде заправиться. Но как же зато притягателен этот путь! Здесь вся история Таймыра! Древние зимовья, старые захоронения, заброшенные метеостанции и военные базы.



Т.к. эти места были настолько безлюдные, что основной быт у нас проходил в машинах. Здесь мы готовили, ели, отдыхали и спали. В одной машине ехало два человека, в другой три. И если в той, где два, кресла раскладывались полностью и можно было улечься горизонтально, как в кровати, то во второй, где был я, раскладывалось только водительское место, а двоим, в том числе и мне, приходилось спать сидя. Честно признаюсь, что ради такой поездки я готов был бы спать и стоя, поэтому ничуть дискомфорта не испытывал и быстро привык к этому.



Чтобы максимально упростить вопрос в приготовлении пищи, мы ее приготовили заранее и брали готовые полуфабрикаты в замороженном виде – котлеты, плов, вермишель, блинчики, жареники, сырники. Единственное, что было нужно, это закинуть их в мультиварку и подогреть. Воду в такие длительные поездки брать нет смысла, т.к. вокруг – экологически чистый снег и лед, который мы добывали на месте стоянок. Все это кипятили в термопоте, поэтому горячая вода для чая и кофе была всегда.



В этом году мы проделали огромную работу на этом маршруте. Посетили и описали все избы, все заброшенные советские геологические базы, старинную буровую, заброшенную метеостанцию Усть-Таймыр, несколько захоронений и заехали в одно из самых загадочных мест на Таймыре – остров Бэра, где находится один из самых больших в мире цельных кусков белого кварца.



И после этого интереснейшего маршрута добрались до мыса Челюскина. Обратная дорога была не менее сложной и эпичной. На берегу Карского моря в самой труднодоступной точке Таймыра мы сломали рессору на одном из автомобилей. Мы находились, как в космосе, понимая, что сюда не приедет никто ни через месяц, ни через год. Здесь нужно быть готовым, что при критической поломке автомобиля здесь никогда не проедет КамАЗ и не увезёт вашу машину в Хатангу. Здесь нужно быть готовым в том числе и к потере автомобиля. Но именно эта часть пути и вызывает незабываемые эмоции! Нигде, ни в одном уголке Российской Арктики нет этого чувства нахождения в космосе, как на побережье Таймыра!



Но вернёмся к рессоре. У нас с собой были разные бруски и доски. Из одного из них Саша Еликов выпилил протез и вставил между мостом и рамой, всё это максимально закрепив стяжками. Машина оставалась на ходу, если бы не одно «но». До Хатанги оставалось около 750 километров абсолютного бездорожья. Вся эта деревянная конструкция выглядела относительно надёжно, но только не на такие нагрузки и расстояния. Мы доехали и поменяли брусок на рессору от УАЗа. Кстати, благодаря этой поломке и задержке мы увидели белого медведя, что большая удача в Арктике.



Дальше сложность с возвращением домой была связана с тем, что зимники (временные дороги в холодный период года), по которым приехали, начали разваливаться от весеннего тепла и стали собой представлять болото и грязевые реки. Чудом мы успели вылезти, причем самые последние.



За 1,5 месяца мы проехали 10 000 км, из которых 2000 км – дороги общего пользования, 4000 км зимников и 4000 км полного бездорожья!



Алексей Жирухин и Александр Еликов



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