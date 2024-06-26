Видеорегистратор без встроенного радар-детектора – по-прежнему один из самых популярных помощников водителя. Ценовой диапазон таких устройств сегодня очень широк, и самое дорогое стоит раз в десять дороже самого доступного. А вот насколько отличаются характеристики и соотносятся ли они напрямую с ценой?

Для изучения мы взяли десять видеорегистраторов известных на российском рынке марок из числа наиболее популярных в 2024 году моделей.

Надо сказать, что видеорегистратор за последние годы существенно эволюционировал, и в бюджетных гаджетах сейчас представлены функции, имевшиеся несколько лет назад лишь во флагманах. Ряд функций, которые еще недавно отличали одну модель от другой, сегодня стали стандартом. Поэтому, чтобы убрать лишние сравнительные критерии из описаний приборов, сразу скажем, что все устройства из обзора обладают Wi-Fi для скачивания видео из памяти на смартфон или планшет и, соответственно, имеют мобильные приложения для Android и iOS. Все обладают стеклянными многолинзовыми объективами и режимами парковочной съемки с активацией по датчикам удара и движению в кадре (с помощью опциональных кабелей для постоянной подачи 12 вольт). А также суперконденсаторами в качестве буферного питания, позволяющими корректно завершать съемку и не бояться при этом мороза и жары (лишь одна модель из этой десятки почему-то оказалась вместо суперконденсатора оснащена литий-ионным аккумулятором, что очень странно для 2004 года).

Итак, поехали!

10. Roadgid Tube 2CH Стоимость – 13 990 рублей

Устройство не имеет собственного дисплея и обладает двумя камерами – основной и выносной задней. Передняя снимает в 4K, задняя – в FullHD, обе – с частотой 25 кадров в секунду. GPS-модуль снабжает видео отметками координат, времени и скорости. Оперативному управлению помогают голосовые подсказки, а серьезные настройки и скачивание/просмотр видео производится через смартфон с фирменным мобильным приложением.

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Минусы:

При достаточно высокой цене и наличии GPS-приемника регистратор, к сожалению, не умеет хранить в памяти базу камер и предупреждать об их приближении, как похожие устройства по сопоставимым или более низким ценам.

9. Artway AV-705 WI-FI Super Fast Стоимость: 7690 рублей

Этот гаджет очень похож по характеристикам на Fujida Zoom Okko WiFi. Такой же компактный корпус (правда, экран еще меньше – 1,5 дюйма), одна камера (широкий 170-градусный обзор при съемке FullHD и 30 кадров в секунду). Также среди возможностей – встроенный Wi-Fi для скачивания, просмотра и удаления роликов и GPS для фиксирования штампов скорости и местоположения на видео. Крепление прибора к кронштейну – магнитное.

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Минусы:

Единственный среди всех регистраторов этого рейтинга, который почему-то имеет не суперконденсатор по питанию, а не слишком долговечный и уязвимый перед морозом и жарой аккумулятор на 200 миллиампер-часов.

8. Mio MiVue 955W Стоимость – 11 990 рублей

Главная особенность модели – умение снимать видео высокого разрешения в 4K. Устройство крупное, с собственным дисплеем, но имеется держатель для быстрого съема, чтобы не привлекать вандалов. Встроенный GPS-приемник с обновляемой через Wi-Fi базой оповещает о камерах и радарах – как на экране, так и голосом. Скачивать и просматривать видео с карточки памяти, а также осуществлять настройки можно через смартфон с мобильным приложением и Wi-Fi. Возможно опциональное подключение задней камеры.

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Минусы:

Малый угол обзора передней камеры (120 градусов). Древний и давно никем не используемый разъем питания miniUSB.

7. Fujida Zoom Okko WiFi Стоимость – 7999 рублей

Компактный однокамерный прибор обладает и дисплеем (пусть и 2-дюймовым), и 170-градусным углом обзора объектива при съемке FullHD 30 кадров в секунду и CPL-фильтром против бликов и отражений к комплекте. Также среди достоинств – встроенный Wi-Fi для работы с отснятым материалом, а также GPS для фиксирования штампов скорости и местоположения на видео. Гаджет быстросъемный: крепление его к кронштейну – магнитное.

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Минусы:

Несмотря на поддержку карт до 128 гБ, производитель рекомендует применять архаичные карты на 16-32 гБ…

6. DDPai MOLA N3 Pro Стоимость – 7990 рублей

Относительно компактный двухкамерный регистратор без собственного дисплея. Передняя камера – 2K, задняя – FullHD. Частота – 30 и 25 кадров в секунду. Видео с камер дополняется данными скорости в GPS-приемника (хотя есть версии этой же модели без GPS и без задней камеры). Прибор обладает «сквозным» питанием – при его снятии или установке с быстросъемного фиксатора не нужно вынимать штекер кабеля и штекер задней камеры – это обеспечивается автоматически. Разъем питания для фиксатора – USB Type C.

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Минусы:

Как и у многих устройств без официальной российской поддержки, у отдельных экземпляров могут встречаться глюки, требующие лечения перепрошивками…

5. SilverStone F1 Integral 2.0 Стоимость – 8390 рублей

Необычное устройство для скрытого монтажа. Так называемая «сплит-установка». Может оказаться интересным тем, кто хочет видеть минимум инородных элементов в дизайне салона своего авто. Регистратор разнесен на 6 элементов: центральный блок, две камеры (передняя и задняя), блок с кнопками управления, блок GPS-приемника и выносной микрофон. Обе камеры снимают в FullHD 30 кадров в секунду. Гаджет накладывает координаты и скорость GPS поверх видео, а сами ролики можно сливать на смартфон через Wi-Fi.

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Минусы:

Малозаметность устройства именно в плане сохранения дизайна салона (а не скрытности от вандалов) – весьма условная. Усилия производителем предприняты значительные, но камеры все равно остаются на виду, блок кнопок тоже должен быть приклеен где-то поблизости, да и GPS опять же клеится на стекло. Необходимость же выносного микрофона вообще под вопросом. Аналогичный уровень незаметности обеспечивается часто в миниатюрной моноконструкции без дисплея, без всякого «сплита»…

4. Neoline Flash 2K Wi-Fi Стоимость – 5990 рублей

Flash 2K Wi-Fi – это максимально миниатюрный регистратор из числа тех, что имеют собственный дисплей: меньше только совсем без него! При умеренной стоимости предлагается топовая 2К-съемка в режиме HDR, что обычно встречается в моделях далеко за 10 000 рублей. Все настройки и манипуляции с видео осуществляются через смартфон с фирменным мобильным приложением Road Video. Наблюдается любопытное решение: ролики записываются в формате TS, а это гарантирует, что каждый кадр точно сохраняется на карту памяти. В большинстве регистраторов текущее видео пишется в буфер и при обрыве питания просто исчезает.

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Минусы:

Отсутствует GPS-модуль.

3. BlackVue DR770Х-1CH Стоимость – 52 568 рублей

Компактный гаджет с одной камерой и без собственного дисплея. Главная особенность – умение постоянно быть на связи со смартфоном владельца помощью фирменного сервиса Over the Cloud. Благодаря Wi-Fi BlackVue DR770Х-1CH может выходить в интернет через точку доступа (купленную отдельно или имеющуюся в автомобиле) и работать совместно с приложением на вашем смартфоне в любой точке страны и мира. Таким образом, можно удаленно посмотреть видео в памяти регистратора (вряд ли это понадобится, но вдруг?), но самое главное – увидеть, что происходит с машиной на парковке в реальном времени, то есть причину срабатывания датчика движения или удара в парковочном режиме! Снимает устройство в FullHD, но зато с частотой 60 кадров в секунду. Угол обзора объектива – 139 градусов.

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Минусы:

Функционально насыщенный, но пугающе дорогой даже для своих возможностей, и даже в версии с одной камерой (а есть и с двумя – еще дороже!). Базовый тарифный план Over the Cloud – бесплатный, но сильно ограниченный (поэтому есть платные тарифы, что удорожает эксплуатацию). Очень дорогие аксессуары – например, антибликовый CPL-фильтр в комплекте не идет, а продается отдельно за 3600 рублей.

2. NAVITEL RC3 PRO Стоимость – 12 990 рублей

NAVITEL RC3 PRO – это регистратор с собственным дисплеем. Пусть и узеньким (в виде полоски с диагональю 3,16 дюйма), но зато сенсорным! Главная особенность гаджета – три камеры: для фронтальной съемки, тыловой съемки и салонной съемки. Причем все три работают одновременно, а салонная еще и имеет инфракрасную подсветку для работы в темноте. Фронтальная камера – 2K, остальные – FullHD. Встроенный GPS-приемник с обновляемой через Wi-Fi и смартфон базой данных позволяет регистратору оповещать о камерах и радарах – как на экране, так и голосом. Скачивать и просматривать видео с карточки памяти, а также осуществлять настройки можно также через смартфон с мобильным приложением.

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Минусы:

Устройство слишком крупное для несъемного монтажа на скотч на стекло – слишком заметное для потенциальных вандалов на ночной парковке. Маловаты углы обзора тыловой и салонной камер (110 и 106 градусов). Передняя камера снимает в 2K только в паре с одной из двух дополнительных – когда снимают все три камеры, все три пишут только в FullHD, иначе процессор не справляется.

1. Neoline WowCam Wi-Fi Стоимость: 3990 рублей

Самый доступный по деньгам герой обзора и при этом весьма функционально насыщенный! Ультракомпактная модель – практически невидимка. Регистратор способен почти полностью скрыться за полосой шелкографии на лобовом стекле и при этом имеет возможность быть быстро снятым в случае необходимости. Но самое важное – это оптическая стабилизация видеосъёмки, чего нет практически ни у кого, включая модели на порядок более дорогие! Объектив имеет угол обзора в 140 градусов и снимает в FullHD 30 кадров в секунду. Гаджет не оснащен собственным экраном и рассчитан на установку, настройку и дальнейшее скачивание, просмотр и удаление видеороликов с помощью смартфона с приложением Neoline Connect. Питается WowCam Wi-Fi через гнездо USB Type C. Крепление позволяет устанавливать на вертикальные стекла грузовиков и автобусов.

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Минусы:

Отсутствует GPS-модуль.

Итоги

В целом, нужно отметить, что корреляция функциональности и цены гаджетов – налицо. Безусловно, каждый водитель по-своему оценивает востребованность для себя тех или иных возможностей гаджета, но как минимум их наличие и количество объясняет вариативность цен на регистраторы. Говоря другими словами, приятно, что модели не являются плюс-минус клонами друг друга, отличающимися лишь дизайном и жадностью производителя, что имело место несколько лет назад. Сегодня функциональный диапазон широк и рассчитан на самые разные категории пользователей. Многим придется по нраву ультракомпактность вкупе с оптической стабилизацией видеосъемки в крошечном цилиндрике Neoline WowCam Wi-Fi за смешные деньги. Таксистам оптимальной покажется модель NAVITEL RC3 PRO с отдельной салонной камерой. Тем, кто часто ездит в командировки, будет спокойнее с возможностью наблюдать в реальном времени парковку, на которой стоит его автомобиль, с помощью BlackVue DR770Х-1CH и его облачного сервиса.