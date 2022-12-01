Статьи с такого типа «советами» часто пишут копирайтеры для накрутки трафика на сайт. Несколько прочитанных материалов с подобным посылом в заголовке показали, что с годами в этой сфере ничего не меняется: в ходу рекомендации вроде «не забывать менять перед зимой в бачке омывателя воду на незамерзайку» и предостережения о «возможном взрыве более горючего зимнего бензина» в полупустом баке… Что ж, мы недавно уже касались другой избитой темы – прогрева автомобиля зимой, так что пойдем дальше и затронем и эту благодатную сезонную тему. Однако мы попробуем дать более практически полезные и технически обоснованные советы. И, несмотря на то, что они тоже не являются откровением и в целом общеизвестны, о некоторых из них вы, возможно, забыли, а о каких-то – не исключено, что и не знали.

Включайте электропотребители постепенно

Многие водители сразу после запуска машины зимой включают все возможные потребители электроэнергии – фары (если только они не загораются автоматически), обогревы сидений, заднего стекла, лобового стекла, зеркал, если есть – руля, и так далее. Стремительный рост температуры диодного моста в генераторе от нагрева отдаваемым током не полезен для этого недешевого и порой весьма трудоемко заменяемого элемента. А диапазон изменения температуры диодного моста зимой – огромный, в 80-100 градусов: от минус 25-30 °С до плюс 50-70 °С. Полупроводники в таких условиях уязвимы, и повышается риск их выхода из строя. Поэтому нагружать промороженный генератор желательно постепенно – после запуска мотора сперва включите обогрев сидений, спустя минут пять – обогрев «лобовика», если он есть, через несколько минут – добавьте заднее стекло, если нужно, и так далее. На некоторых машинах умная электроника сама может ограничивать одновременное включение мощных энергопотребителей, отслеживая просадку напряжения генератора и температуру окружающей среды, но надеяться на это стоит далеко не всем. Лучше все же включать нагрузку вручную поочередно и с небольшими интервалами.



Не заморозьте глушитель

Длительная работа на холостом ходу в мороз может привести к такой нечастой и для многих (во всяком случае, в центральном регионе) экзотической проблеме, как замерзание глушителя. Однако проблема встречается не только в Сибири, но и в Подмосковье, и знать о ней лишним не будет.



При работе двигателя из выхлопной трубы выходит большое количество водяного пара от влаги, сконденсированной в выпускном тракте. Когда на улице холодно, а мотор работает на холостом ходу, глушитель не успевает нормально прогреваться по всей длине тракта, и его дальние от двигателя «банки» и срез трубы имеют минусовую температуру. При длительной работе двигателя на холостых оборотах отверстие выхлопной трубы начинает постепенно затягиваться ледком от пара в выхлопных газах, и в конечном итоге мотор глохнет и больше не запускается. С такой проблемой могут столкнуться те, кто долго сидит в работающей машине (ожидающие наемные водители), и те, кто часто использует дистанционный запуск в режиме автопрогрева, когда двигатель сам заводится по достижении рабочей температуры, затем сам глушится, а после остывания до заранее выставленного порога цикл повторяется. Если подобные условия продолжительны, а мороз силён, прогревы необходимо чередовать с более-менее активной ездой для «просушки» выхлопного тракта.

Не гоняйте по пухляку сгоряча

Пухляком называют обильный свежевыпавший снег, который не успел слежаться. Такой снег может успешно и без вреда раздвигать бампером даже сугубо легковой автомобиль, и частенько его преодолевают на пути к даче или гаражу, пока трактор не почистил дорогу. А владельцы полноприводных машин и вовсе любят намеренно порезвиться, гоняя по белым полям сразу после завершения циклона.



Опасность же такой езды по снежной целине заключается в обильном «омывании» снегом глушителя, а точнее – катализатора (особенно если он не встроен в коллектор, а расположен непосредственно под днищем) и датчиков кислорода. И то, и другое – детали недешевые и весьма ответственные. Внутренняя часть лямбда-зонда нагрета до 500-600 градусов, и хотя наружная все же менее горячая, попадание в снег «с головой» способно разрушить керамическую основу датчика. Та же опасность подстерегает и катализатор, чьи керамические соты не любят резких перепадов температуры. Ездить по пухляку в целом можно, но если заснеженному проселку предшествовала быстрая и продолжительная езда по шоссе, желательно минут пять постоять на холостом ходу или даже с заглушенным мотором, чтобы слегка охладить глушитель.

Берегите ШРУСы

Перед сильными морозами хорошо бы парковать машину так, чтобы при начале движения вам не пришлось длительно маневрировать, многократно выкручивая руль до упора то вправо, то влево. Владельцев новых автомобилей это касается в гораздо меньшей степени, а вот хозяевам «автостаричков» следует знать, что зимой изрядно походившие и изношенные пыльники ШРУСов чаще всего трескаются именно от максимального растягивания в промороженном состоянии. После начала движения шарниры приводов колес слегка разогреваются от трения и отчасти возвращают пыльникам утраченную эластичность. Но трещина, полученная зимой от интенсивной рулежки на утренней парковке после ночного мороза, скорее всего, останется незамеченной и быстро погубит шарнир, в который через нее проникнут влага, песок и соль.



Не тормозите резко

Начинать движение в сильный мороз даже на хорошо прогретой машине следует осторожно, тормозя плавно и избегая резких торможений «в пол». От них нередко страдают «энурезом» даже весьма свежие по годам и оригинальные по качеству тормозные цилиндры – особенно задних барабанных тормозов. Упругие уплотнения их поршней существенно меньше в сечении, чем в передних суппортах и главном цилиндре. Подзадубев на морозе, они могут не выдержать резкого скачка давления от «футбольного» удара по педали. Это не значит, что контур полностью потеряет герметичность и, тем более – что пропадут тормоза. Просто цилиндр от пиковой нагрузки может единоразово выплюнуть наружу некоторое количество тормозной жидкости, которая может попасть на внутреннюю поверхность барабана и колодок, что весьма не полезно.



«Прогрейте» амортизаторы

Проход неровностей типа резиновых «лежачих полицейских» на скорости сразу после начала движения в мороз – это классика зимних ошибок. Об этом все знают, но тем не менее постоянно забывают. Амортизаторы – «грубые снаружи, нежные внутри», и если быстро проскочить колдобину, предварительно не прогрев жидкость в них мягкими и плавными движениями подвески медленно едущей машины, то можно в лучшем случае получить неустранимое неприятное подстукивание из-за деформированных клапанов перепуска жидкости или частичной потери газового подпора, а в худшем – утечку масла из стойки. В северных регионах во избежание этого даже крепят на амортизаторы гибкие нагревательные элементы для круглосуточного подогрева, но в условиях умеренных морозов средней полосы России достаточно просто проезжать первый километр-полтора крайне осторожно и мягко, притормаживая перед всеми препятствиями.

Следите за руками

Многие водители, экономя время, особенно утром, в стремлении скорее начать чистку кузова от снега не садятся в салон, а заводят мотор снаружи, просунув в приоткрытую дверь руку. Часто в таких случаях рука или одежда задевает правый подрулевой переключатель, случайно активируя дворники. Когда стекло укрыто толстым слоем снега и наледи, а щетки примерзли, редуктору стеклоочистителей приходится несладко. В лучшем случае срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель, но может сгореть и обычный, одноразовый, менять который на морозе скрюченными пальцами – удовольствие ниже среднего (да еще бы вспомнить, где он!). В самом неудачном варианте могут провернуться шлицы осей приводов в отверстиях поводков, и вы попадете на замену последних.



Так что если у вас традиционный ключ зажигания, старайтесь либо заводить мотор, сидя в водительском кресле, либо хотя бы помните об осторожности. Да, впрочем, и с модной кнопкой «старт-стоп» задеть ненароком подрулевой рычажок немудрено.

Поднятие дворников полезно не всегда

Олдскульная привычка поднимать вверх щетки дворников перед парковкой в снегопад до сих пор весьма популярна в народе. Правда, у этого мероприятия есть один важный нюанс. Дело в том, что конструкция подпружиненного шарнира в поводках щеток бывает разной. Пружина, обеспечивающая прижим щеток к стеклу, всегда находится в напряженном состоянии, но в некоторых конструкциях поводков она при подъеме щеток ослабляется, а в некоторых – натягивается (или сжимается, если пружина работает на сжатие) еще сильнее. Хорошо, если пружина ослабляется – в этом случае поднятые надолго поводки не ведут к проблемам, а даже наоборот – пружины «отдыхают». Если же пружины растягиваются или сжимаются при поднятии еще сильнее, чем они растянуты или сжаты в обычном состоянии, то систематический подъем поводков на ночь портит их, и щетки в дальнейшем будут хуже прижиматься к стеклу и хуже его чистить. Так что прежде, чем оставлять щетки надолго поднятыми, поднимите и опустите их несколько раз, чтобы визуально и на ощупь («пальпируя» пружину пальцами в момент движения) понять, какой тип устройства шарниров на вашем автомобиле и как ведут себя пружины поводков.



Не разбейте парктроник

Многие зимой позволяют себе то, что никогда не позволили бы летом – паркуются, спокойно упираясь бамперами в снежные кучи. Летом даже легкое касание окружающих препятствий приводит к царапинам и необходимости перекраски бамперов, а вот зимой такие трюки (если знать меру, конечно) зачастую вреда не наносят. Впрочем, следа касания можно и не увидеть, а вот результат вполне себе прочувствовать, ибо парковка в сугроб легко повреждает датчик парктроника. Эти датчики представляют собой ультразвуковые излучатели на основе тонкой и нежной пьезокерамической пластины и очень не любят механических воздействий – даже от мягкого и безобидного на первый взгляд сугроба. Что уж говорить о сугробе слежавшемся или таком, где снег перемешан со льдом…



Не повредите уголки дверей и капота

Зимой на автомобилях часто намерзает лед в углах дверей и капота. Это довольно неприятная ситуация, при которой легко повредить уголки дверей и капота – сколоть краску, а то и погнуть угол!



На стыке порога и передних нижних уголков дверей часто после мойки намерзает «сталагмит» изо льда от капель, которые стекают по торцу двери со стороны петель. Причем это происходит неизбежно, как бы качественно ни протирали и ни продували машину мойщики. При открытии двери в этот «сталагмит» упирается уголок двери и крошит его, вызывая риск повредить краску или даже деформировать металл. То же самое происходит в углах крышки капота со стороны лобового стекла – на многих машинах эти углы при открытии входят в технологические ниши, которые зимой могут быть заполнены намертво смерзшимся снегом. Проблема в том, что рычаг двери или капота – большой, и при открытии можно даже не заметить усилия, которое попортит уголки об лед. Об этом важно помнить и при сильном обледенении не распахивать дверь или капот со всего маху, а открывать очень осторожно и при необходимости применять бутылку с теплой водой для очистки этих «интимных мест» ото льда.